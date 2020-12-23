2021年对于游戏界相当重要，因为这将是次世代主机正式开始的一年。以下介绍的游戏在接下来的时间都非常值得关注。

不管你玩的是Xbox、PS、PC、Switch甚至只是手机，在2021年都有许多值得一玩的游戏。随着PS5和Xbox Series X已经陆续开始贩卖，玩家们该是时候将眼光放回最重要的游戏本身。

虽然全世界仍深深受到疫情影响，许多游戏的开发时间和发售日期都被延长，但在接下来的一年还是有许多值得期待的游戏：Xbox一定急欲证明自己对于Bethesda数十亿的收购没有白费，Sony也想要实现当初对于次世代主机质量的承诺。

同时任天堂必定也会持续推出新游戏并以创新的玩法惊艳玩家（虽然就目前的排程，明年发行的游戏有点少）。如果你已经迫不及待想要知道有哪些游戏将在明年占满你所有的休闲时间，那就赶紧看以下的介绍吧！

《最后一战：无限》

对应平台：Xbox Series S/X、Xbox One和PC

发售日期：2021

虽然在开发过程有许多的争议，但对于Xbox Series X来说，《最后一战：无限》可能是微软公布的排程中最值得期待的一款游戏。尽管先前已承诺会继续延续主角士官长的故事，但这款Xbox经典的独占系列作在最近几个月却流失了几位非常重要的开发人员，可是很明显地，微软仍以让这款游戏成为最棒的射击游戏为目标。因此也就无限期的将游戏延期到2021年发布。

在Bungie团队离开跑去做《天命》后，担起开发《最后一战》系列一职的343 Industries，表示将会把这代作为“精神重启”。相较于前几代，《最后一战：无限》将会有更多开放地图，Xbox Series S/X可以藉此将自己强大的效能运用在“战术地图”上：一个帮助玩家探索最后一战广阔地图的特别工具。如果你是名喜欢大作的玩家，那《最后一战：无限》不会让你失望，因为343说这次的企划是“比前两代加起来还要大好几倍”。这间工作室真的很懂的抓住玩家的心。

《地平线：禁忌西域》

对应平台：PS4和PS5

发售日期：2021

作为Sony在PS4期间最爱的IP，《地平线：期待黎明》在今年六月的E3展上就已经宣布会有续作。《地平线：禁忌西域》将继续延续主角萝伊在第一代发生的故事。充满胆识且对于末日浩劫后的世界充满好奇心的萝依将前往美国西岸边疆地带继续冒险，而等着她的是前所未有的危险。

在全新陌生的西域中，迎接而来的是一个个机械生物的栖息地，就预告片来看，会有酷似猛玛象和鳄鱼的怪兽，看起来也会着重在水下的探索。游戏总监Mathijs de Jonge也承诺这款游戏将不会有任何的读取画面，也很期待看到PS5的DualSense控制器将如何控制萝伊经典的弓箭射击。“这个DualSense无线控制器的适应性触发功能将会让武器用起来更加独特且满意，”Jonge都这样说了，实在等不及到时候体验玩起来的感觉。

《刺客任务3》

对应平台：Xbox Series S/X、Xbox One、PS4、PS5和PC

发售日期：2021年1月2日ox Series S/X, Xbox One

杀手47回来了，这次他将打包好行李箱里的致命武器，迎接生涯中最熟悉且最艰难的任务。IO Interactive为《刺客任务》这款隐蔽类动作冒险游戏带了第三代，且将危机带到最高点。在第三代中，预计玩家将要揭露一场跨国阴谋，且要旅行到各个意想不到的地点，执行残无人道的行刑。

就目前的预告和提示来看，我们将前往位于杜拜的高楼大厦、古老的英式庄园、充满霓虹灯的中国城市和其他地方追杀目标。因为把前两代的关卡也都汇入，玩家这次可以一次玩到超过20个关卡，而且多归IO惊人的游戏引擎Glacier Engine，所有的关卡都支持4K60帧。这会是喜欢暗杀类游戏玩家的必玩之作。

《魔物猎人 RISE》

对应平台：Nintendo Switch

发售日期：2021年3月26日

在成功以《魔物猎人 世界》打入主流的家机和PC后，该系列作将回到Switch，继续称霸掌机的市场。这次《魔物猎人 世界》将会把游戏引擎移至卡普空自身研发的RE引擎，这也会是该引擎第一次应用在Switch上。

所以这代将会有更少的读取画面，更多的开放区域，新的宠物狗，啊不对，应该是随从才对，这也让玩家能够在导航和跑地图的过程中更加沉浸。不只如此，该系列作也将重新审视过去愚蠢的错误，从过去《魔物猎人 世界》过于机械的调性中改进。对于老粉丝或新手玩家，这款游戏必定会引起一阵热潮。可不要错过了！

《圣骑士之战 -Strive-》

对应平台：PS4和PS5

发售日期：2021年4月9日

《圣骑士之战 -Strive-》将会是这款深受粉丝热爱系列作的第七个作品，开发商Arc System Works也将展示不同于其他游戏的惊人技术，将图像制作带往另一个境界。ArcSys在成功制作《七龙珠FitghterZ》，获得众人的肯定后，这次他们又回到了熟悉的战场，将再次以各式各样的开发技术，完成可能是目前市场上最具风格，且画面精致的格斗游戏。

“系列英雄与反派的试炼与苦难最终将在这代得到解决，”Arc System Works透露，表示我们终于能够看到这款打破第四面墙的动画在经历二十年的岁月后，来到最终大结局。快来体验《圣骑士之战 -Strive-》华丽炫酷的图画，以及足以挑战《快打旋风》和《铁拳》的战斗系统吧！

《战地风云6》

对应平台：PS5、Xbox Series S/X和PC

发售日期：2021年

关于《战地风云6》大部分的信息仍旧不得而知，但我们已经得知几个重要的元素，足以让玩家对于EA和DICE这款次世代第一人称射击游戏抱有相当大的期待。就DICE的传统，他们会就硬件的能力将游戏的质量做到极致，且EA也保证说：“目标要以次世代主机的能力为游戏带了革新。”

前两代我们已经看到开发商都个别挑选了两次世界大战作为游戏的背景故事，像是《战地风云1》的背景是第一次世界大战，《战地风云5》则是第二次世界大战。是否我们将看到新一代继续讲述太平洋战争，把战场拉到越南，或是其他离现在时间更近的战争，一切都还未知。就算到时候设定跟玩家的预期不同，但还是能够预期到DICE会将他们的寒霜引擎运用到这次最新的主机上，展示超乎想象的体验。期待能够有更多可破坏的场景，生动的图像和精致的地图设计。

《极地战嚎6》

对应平台：PS4、PS5、Xbox One、Xbox Series S/X和PC

发售日期：2021年5月

沿袭了系列一贯的传统，取材自现实世界的故事，这次《极地战嚎6》选定的是古巴。但它并不是古巴喔，而是主角可以“自由争取权利”的一个“时间彷佛遭到暂停的热带天堂”－亚拉（Yara）。在独裁者安东・卡斯蒂略（詹卡洛・埃斯波西托饰演）的统治下，比起前几代，《极地战嚎6》将会着重更多关于政治的描述。

玩家将参与一场在亚拉的革命，人民正努力罢免掉卡斯蒂略和他的贪污政权。作为一名革命人士，玩家要担起起义的重要角色，或是在卡斯提略与他期盼的接班人，希望同样变为残忍独裁者儿子－迪亚哥，在他俩之间成为一名不可或缺的人物，煽风点火使他们不合。育碧也保证比起前面几代，这次角色会有更多的佣兵可以雇用，且你的一举一动都会对整个故事走向和世界情势产生影响。对了，玩家还会有一只可爱但又致命的腊肠犬“肉肠”作为伙伴。如果你觉得这不是TGA年度大奖获奖的元素，那从明年开始就是了。

《死亡循环》

对应平台：PS5和PC

发售日期：2021年六月

开发商Arkane里昂工作室和Bethesda将在明年开启一个全新的IP《死亡循环》，它将吸取工作室先前制作的沉浸式游戏大作《冤罪杀机》的经验，浓缩精华做出一款机智、深具风格的复古科学射击游戏。想象一下就是把电影《今天暂时停止》的设定搬到游戏上，大概就是这种感觉。在游戏中有两名刺客，他们的目标就是要在时间一次一次循环的每个致命时机和世态变迁中杀掉彼此。很酷吧？

不管你是想要用大刀砍死敌方刺客，使用步枪把他们爆头或是用一些神秘的未来技术瞬间移动，一切操之在你。只不被已瞄准在你身上的准心射到就好。期待能够看到精心制作的关卡设计，一堆系统牵扯在一起的游戏机制和业界最顶级的制作技术。《死亡循环》将成为Bethesda下一个热销作品。

《Back 4 Blood》

对应平台: PS4, PS5,PC, Xbox One, Xbox Series X

发售日期: 2021年6月22日

由知名活尸射击游戏Left 4 Dead的创作者Turtle Rock带来的精神续作，Back 4 Blood将带着多人合作游戏的混乱、与活尸游戏的生存压力重磅回归。

在茫茫尸海和巨型活尸的包围中杀出一条血路，这看起来像是自从前作《恶灵进化》不断走错路之后，Turtle Rock睽违六年终于走回正轨。

Back 4 Blood将开放四人联机合作，以及4v4在线PvP对战，多样的联机模式足以满足各种热爱活尸游戏的玩家需求。 尽管这游戏在去年首次公开的，但我们终于开始看到这游戏有个基本的样子了，而这看起来确实有在兑现他们的承诺。 此游戏的Alpha测试已在12月17日启动。

《双人成行》

对应平台: PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X

发售日期: 2021年3月26日

《双人成行》由《 A Way Out》的研发工作室Hazelight所制作，A Way Out是一款2018年发售的双人联机逃狱游戏。而双人成行由逃狱游戏变成了双人动作冒险，男女主角科迪和小梅在面临严重婚姻问题的同时，还误触机关导致被咒语变成娃娃。现在他们除了要一同面对不开心的婚姻，科迪和小梅还必须共同努力，解决改变他们的诅咒……并可能在此过程中修复他们之间的关系。

双人成行用到了Hazelight作室过去的所有开发经验，打造出真正迷人且圆满的合作体验。 另外，本作只需要一名玩家购买游戏就能双人同玩–这表示您可以与未购买游戏的朋友一同远程联机，很懂喔。