请观赏世界越野艰困耐力赛精彩影片及幕后花絮。

我们有来自全世界艰困耐力摩托车运动-精彩的亮点、洞察力，惊险动作及一些精彩的故事。

Nuts 与 Boltons–在Red Bull Erzbergrodeo赛事的精彩花絮

欢迎加入我们Vlog影音部落格主持人Paul Bolton和Mani Lettenbichler 在2019 Red Bull Erzbergrodeo巡回赛事的行列。Bolton因骑乘受伤无法参加比赛，进而首次参加赛事评论的领域，并与越野骑行传奇车手 Darryl Curtis共同合作。在此同时，Lenttenbichler正与他的竞争对手缠斗激战，而 Dani Pedrosa 和 Laia Sanz则是这集的特别来宾。

赛前与多名优秀车手 Jonny Walker, Taddy Błażusiak 和Graham Jarvis，以及年轻新秀 Wade Young 及Billy Bolt一起相聚，从'Bolts'和'Mani'访谈节目中，了解车手如何应对Iron Giant赛事的技术见解，并谈谈享受来自服务园区带来的一些乐趣。进而扩展了影音部落格对本年度最大型摩托车比赛和最大广播节目之一的真实观察与透彻性。

Durch den Dreck beim Erzbergrodeo

世界耐力超级系列赛(WESS)日志 – 前进GetzenRodeo赛事

自Rob Warner的引导，深入了解GetzenRodeo和2019年世界耐力超级系列赛最后一轮艰苦的一役。 我们更接近Mani Lettenbichler的比赛情况，也是他参加本赛季最艰苦的赛事之一，最后获得2019年世界冠军的殊荣。在欣喜若狂家乡人群的欢呼声中夺冠，我们走进了他的内心世界，包括首席机械师Jeff Judeman和他的父亲和导师 Andreas Lettenbichler。 接下来是一个赛季最荣耀的时刻，Mani Lettenbichler成为世界冠军车手。

Krönung des Königs

从Mani Lettenbichler的主观镜头见证他胜出的荣耀

现在你知道2019年GetzenRodeo赛事发生了什么事，这是经由Mani Lettenbichler视角主观镜头所剪辑出夺冠的历程与经验。这些皆来自他的GoPro镜头的拍摄，并为顶级车手赢得世界冠军写下纪录，也提供了令人着迷的视觉体验。排位赛已经疲惫不堪，每圈还有两公里的分解小赛段，Lettenbichler努力做到了，以高超的技巧、力量和决心击败强劲的对手。感受到一圈一圈后逐渐攻克的过程，并朝加冕之路慢慢迈进。

Siegerlauf POV

Mani Lettenbichler –探险家

来自Red Bull 告示牌The Red Bulletin对Mani Lettenbichler的深度报导，这位22岁的年轻人回顾他从世界耐力超级系列赛(WESS)窜起的过程。并迅速晋升至顶端的阶层，也是他毕生努力实现的目标。Lettenbichler谈到他的父亲，一位坚毅的耐力赛传奇车手Andreas Lettenbichler，是他的导师、教练、引导者、朋友和偶尔的竞争对手，起了积极的作用，并进一步了解他如何成为一位世界级的车手。

在WESS的第1个赛季中，Lettenbichler被证明是艰困耐力赛中多才多艺的车手之一，他凭借着技术能力、力量与速度相结合，在他首次的沙滩比赛“荷兰的Red Bull Knock Out”比赛中，让人留下深刻的印象，并且在经典赛事中，展现其速度与节奏的优势作为。第2年，他变得更加强大，在全世界最艰困的耐力赛Red Bull Romaniacs上再次取得胜利–他父亲赢得同一场比赛10年之后，他在2019年Getzenrodeo赛事取得了巨大的胜利与殊荣。

Manuel Lettenbichler – The Explorer

与艰困耐力赛一起出征

艰困耐力赛是一场与元素之间的消耗战，因为车手一次要竞争数小时，要爬上巨大的障碍物，从斜坡上滑下来并将机车在巨石上骑行。可能在大热天下的挑战，也有可能会冻僵，还有可能会变湿。但全身泥泞是难逃的情况。这集影片是面对各种不同状态的污垢、灰尘、土壤、黏土和泥浆的地形挑战。如果你曾经想知道为什么极限耐力赛车手看起来总是脏兮兮，还被瘀伤覆盖，这就是答案。哦，我们提到了泥是吗？

灰头土脸的圣斗士

从车手的角度看艰困耐力赛

头盔上的镜头让你能够洞悉参加极限耐力赛的感觉是如何，而影片正来自最顶尖车手的主观镜头。当他们遭遇消耗能量障碍物并进入森林深处骑行时，请与他同行。

更重要的是，找出艰困耐力赛不成文的法则，从超越业余车手不会摔倒，到获得其他车手、粉丝、赛事督导员或Darryl Curtis的援助！ 我们找到发生错误时会发生什么事，与Mario Roman一起经历巨大斜坡的挑战，与Taddy Błażusiak一起迷了路，或加入Billy Boltas发脾气的行列，他反复进站维修机车。从头到尾这都是一个有趣的旅程，尤其是当你坐在沙发上静静观看时。

碎碎念

2019 WESS GoPro主观镜头全纪录

回顾2019年WESS世界耐力冠军赛GoPro的最佳影像，经由车手的视角重现上届艰困耐力赛的精彩花絮。与艰困耐力赛最伟大的车手们同列，包括Taddy Błażusiak、Manuel Lettenbichler、Jonny Walker和Wade Young。 还有一些经典耐力赛车手的镜头，如Josep García, Jamie McCanney 和 Nathan Watson, ，另外越野车全能车手Ryan Sipes和MotoGP明星车手Dani Pedrosa的光临与参与。

Die beste POV-Action 2020

明星车手与Red Bull Erzbergrodeo赛事创造历史纪录

与Rob Warner一起参加观看派对，观赏Red Bull Erzbergrodeo, 最精彩的时刻，其中Paul Bolton是艰困耐力赛中最受欢迎的个人车手之一，2019年WESS冠军车手Mani Lettenbichler（他甚至在第1届赛事开始时还没出生）及传奇人物Taddy Błażusiak，他连续5届无可匹敌赢得本项比赛。

他们观赏了Red Bull Erzbergrodeo赛事最受欢迎的时刻，包括2013年比赛在Erzberg采石场底部的一个湖泊中开始出发，2015年比赛中，4位车手– Jonny Walker、Alfredo Gómez、Graham Jarvis和Andreas Lettenbichler，4位同心协力，互相帮助克服困难。还有2019年比赛，该赛事的第25届，Taddy带领我们进入精选的亮点，包括他令人惊叹的第1和第5场胜利的时刻。一路走来，在全世界最艰苦的一日比赛中，有许多令人洞察和有趣的时刻。

Die Rückkehr zum Eisernen Giganten

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