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电子竞技
《英雄联盟》最优秀的玩家
自 2009 年 10 月以来，英雄联盟吸引了数百万玩家。顶尖玩家汇聚一堂，一决高下。而这七位选手就是其中的佼佼者。
随着电子竞技日益成为主流，我们开始注意到那些提升了游戏水平的选手。随着游戏领域的扩大，我们将看到许多玩家来来去去。许多人会获得连胜和令人印象深刻的战绩，但只有少数人会真正在这项运动中留下印记，成为传奇人物。以下是七位已经获得这一殊荣的选手。
01
Faker
这位来自 SK Telecom T1 的韩国选手从 2013 年 3 月开始成为职业选手，在竞技舞台上掀起了一场风暴。在此期间，这位 27 岁的选手四次夺得年度最重要赛事--世界锦标赛的冠军，并且是唯一一位在同一组织效力近九年的 LoL 职业选手。
他以超越对手的超凡能力而闻名。例如，他用 Zed 对阵 Ryu 的 Zed，或者他在对阵 Ambition 的首场比赛中单人击杀了当时被认为是最好的中单选手。
Faker 还在韩国顶级联赛中多次获得地区冠军，并取得了其他各种成就。Faker 代表着各种类型的超级英雄，即使在出道多年后，他仍以持续的强势表现给人留下深刻印象。在他的职业生涯结束后，人们仍会对这位超级巨星津津乐道。
02
Uzi
现年 26 岁的中国选手 "Uzi "子豪是世界上技术最好的选手之一。作为国内外职业比赛中击杀数最多的选手之一，他总是能在众多 ADC 中脱颖而出。他以使用可怕的薇恩而闻名，在 LPL 的五次五杀中，他使用薇恩取得了三次五杀。
尽管多年来一直是 RNG 战队的中流砥柱，但他在退役一年半后加入了 Bilibili Gaming 战队，这让许多粉丝感到震惊，因为 Uzi 的整个职业生涯都是在 RNG 旗下度过的。虽然他赢得过许多地区冠军，但从未赢得过世界冠军。这是 Uzi 一直以来的目标，也是他至今仍想实现的目标。
G2 Esports 首席执行官卡洛斯-罗德里格斯（Carlos Rodríguez）的口头禅是"相信自己是第一，相信自己可以做得更好"。这是 Uzi 的成功秘诀。
03
雄心壮志
在 Faker 之前，顶级中单是 Kang' Ambition' Chan-yong。2011 年加入 MiG Blaze 战队后，他在国际赛场上屡获佳绩。这位 31 岁的选手一直在中路打到 2014 年，但他决定转战丛林。现在回想起来，这是他能做出的最好决定之一，因为他在 2017 年随三星银河战队赢得了世界杯。
如今，Ambition 是 Gen.G 的一名选手，他可以回顾自己取得的许多成功。他是为数不多的成功转换角色并获得比以往更多成功的选手之一。
04
Perkz
25 岁的 Luka 'Perkz' Perković 曾是 G2 的代言人。这位克罗地亚选手在该组织效力了五年，其中三年担任中单，两年担任 ADC。在 LEC 取得许多成功后，他还在 LCS 证明了自己并赢得了冠军。他以在压力环境下的出色表现和关键时刻的自信而闻名。
在想家之后，Perkz 回到了欧洲，在那里他为 Vitality 战队效力，最近又转到了异端战队。和许多人一样，他的梦想是捧起世界总决赛的奖杯。虽然他在 2019 年差一点就能捧起奖杯，但他拒绝放弃，所以期待 Perkz 未来的精彩表现。
05
盖帽
Rasmus 'Caps' Borregaard Winther 是一位有着许多名字的中单选手。当他遇到糟糕的一天时，他会自嘲地改称 "Craps"。但当他战胜对手时，粉丝们会亲切地称他为 "Claps"。他甚至曾短暂地将自己称为 "caPs"。在 2018 年决定转投 G2 Esports 之前，这位丹麦人在 Fnatic 组织中声名鹊起。
现年 24 岁的他在职业生涯中获得过 5 次 MVP 奖项，脸上总是挂着笑容，这位 "Baby Faker "将继续向世界冠军发起冲击。
06
马塔
29 岁的 Cho 'Mata' Se-hyeong 被许多人称为史上最佳辅助，他拥有漫长的职业生涯。作为一名选手，Mata 在他的职业生涯中走在了时代的前列，他所采用的一些战术和策略多年来已成为标准的元老级战术。他最擅长的冠军是 Thresh，每场比赛他都会展示自己出色的技术能力和决策技巧。
作为一名选手，他曾为许多战队效力，直到 2019 年，他才决定成为一名教练。虽然他已不再登台比赛，但他以精准的准备和丰富的经验为他的队伍（目前是 Gen.G）提供支持。
07
表演者
自 2017 年 Heo "Showmaker" Su 出道以来，这位 23 岁的韩国人始终不负他的别名。他惊人的技术实力和令人难以置信的反应速度可能来自于他担任 Katarina One-Trick 时的经历。他总是试图用华丽的表演和激进的风格来取悦观众。
这位中路选手已经获得了 2020 年的世界冠军头衔。作为这份榜单上最年轻的选手，他已经取得了很多成就，他的职业生涯还将漫长而精彩。