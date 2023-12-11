随着电子竞技日益成为主流，我们开始注意到那些提升了游戏水平的选手。随着游戏领域的扩大，我们将看到许多玩家来来去去。许多人会获得连胜和令人印象深刻的战绩，但只有少数人会真正在这项运动中留下印记，成为传奇人物。以下是七位已经获得这一殊荣的选手。

01 Faker

这位来自 SK Telecom T1 的韩国选手从 2013 年 3 月开始成为职业选手，在竞技舞台上掀起了一场风暴。在此期间，这位 27 岁的选手四次夺得年度最重要赛事--世界锦标赛的冠军，并且是唯一一位在同一组织效力近九年的 LoL 职业选手。

Lee Sang-hyeok is considered the GOAT in League of Legends © Riot Games

他以超越对手的超凡能力而闻名。例如，他用 Zed 对阵 Ryu 的 Zed，或者他在对阵 Ambition 的首场比赛中单人击杀了当时被认为是最好的中单选手。

Faker 还在韩国顶级联赛中多次获得地区冠军，并取得了其他各种成就。Faker 代表着各种类型的超级英雄，即使在出道多年后，他仍以持续的强势表现给人留下深刻印象。在他的职业生涯结束后，人们仍会对这位超级巨星津津乐道。

02 Uzi

现年 26 岁的中国选手 "Uzi "子豪是世界上技术最好的选手之一。作为国内外职业比赛中击杀数最多的选手之一，他总是能在众多 ADC 中脱颖而出。他以使用可怕的薇恩而闻名，在 LPL 的五次五杀中，他使用薇恩取得了三次五杀。

Despite injury, Jian Zi-Hao keeps coming back © Riot Games

尽管多年来一直是 RNG 战队的中流砥柱，但他在退役一年半后加入了 Bilibili Gaming 战队，这让许多粉丝感到震惊，因为 Uzi 的整个职业生涯都是在 RNG 旗下度过的。虽然他赢得过许多地区冠军，但从未赢得过世界冠军。这是 Uzi 一直以来的目标，也是他至今仍想实现的目标。

G2 Esports 首席执行官卡洛斯-罗德里格斯（Carlos Rodríguez）的口头禅是"相信自己是第一，相信自己可以做得更好"。这是 Uzi 的成功秘诀。

03 雄心壮志

在 Faker 之前，顶级中单是 Kang' Ambition' Chan-yong。2011 年加入 MiG Blaze 战队后，他在国际赛场上屡获佳绩。这位 31 岁的选手一直在中路打到 2014 年，但他决定转战丛林。现在回想起来，这是他能做出的最好决定之一，因为他在 2017 年随三星银河战队赢得了世界杯。

Kang Chan-yong retired after an incredible career © Riot Games

如今，Ambition 是 Gen.G 的一名选手，他可以回顾自己取得的许多成功。他是为数不多的成功转换角色并获得比以往更多成功的选手之一。

04 Perkz

25 岁的 Luka 'Perkz' Perković 曾是 G2 的代言人。这位克罗地亚选手在该组织效力了五年，其中三年担任中单，两年担任 ADC。在 LEC 取得许多成功后，他还在 LCS 证明了自己并赢得了冠军。他以在压力环境下的出色表现和关键时刻的自信而闻名。

Luka Perković has returned to the EU © Riot

在想家之后，Perkz 回到了欧洲，在那里他为 Vitality 战队效力，最近又转到了异端战队。和许多人一样，他的梦想是捧起世界总决赛的奖杯。虽然他在 2019 年差一点就能捧起奖杯，但他拒绝放弃，所以期待 Perkz 未来的精彩表现。

05 盖帽

Rasmus 'Caps' Borregaard Winther 是一位有着许多名字的中单选手。当他遇到糟糕的一天时，他会自嘲地改称 "Craps"。但当他战胜对手时，粉丝们会亲切地称他为 "Claps"。他甚至曾短暂地将自己称为 "caPs"。在 2018 年决定转投 G2 Esports 之前，这位丹麦人在 Fnatic 组织中声名鹊起。

caPs flashes a smile at the LEC 2022 Spring Finals © Michal Konkol/Riot Games

现年 24 岁的他在职业生涯中获得过 5 次 MVP 奖项，脸上总是挂着笑容，这位 "Baby Faker "将继续向世界冠军发起冲击。

06 马塔

29 岁的 Cho 'Mata' Se-hyeong 被许多人称为史上最佳辅助，他拥有漫长的职业生涯。作为一名选手，Mata 在他的职业生涯中走在了时代的前列，他所采用的一些战术和策略多年来已成为标准的元老级战术。他最擅长的冠军是 Thresh，每场比赛他都会展示自己出色的技术能力和决策技巧。

Mata can lead his team as a coach just as well as he can as a player © Riot Games

作为一名选手，他曾为许多战队效力，直到 2019 年，他才决定成为一名教练。虽然他已不再登台比赛，但他以精准的准备和丰富的经验为他的队伍（目前是 Gen.G）提供支持。

07 表演者

自 2017 年 Heo "Showmaker" Su 出道以来，这位 23 岁的韩国人始终不负他的别名。他惊人的技术实力和令人难以置信的反应速度可能来自于他担任 Katarina One-Trick 时的经历。他总是试图用华丽的表演和激进的风格来取悦观众。

Showmaker is considered to be the best player of the next generation © Riot

这位中路选手已经获得了 2020 年的世界冠军头衔。作为这份榜单上最年轻的选手，他已经取得了很多成就，他的职业生涯还将漫长而精彩。