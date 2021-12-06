The B-Girl final: Logistx vs Vavi
© Little Shao / Red Bull Content Pool
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重温2021年Red Bull BC One World Final世界总决赛的精彩片刻

2021年Red Bull BC One World Final世界总决赛精彩连连，高潮不断。这边帮你细数所有的精彩片刻。
作者 Emmanuel Adelekun
6 min read发布于

Summary

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    你不能错过的Red Bull BC One World Fi…
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    活动中不容错过的精彩赛事
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    2021年Red Bull BC One World世界总决…
2021年Red Bull BC One World Final Camp世界总决赛活动是一场为三天高潮迭起的活动，充满了令人不可置信的对战，观众惊艳的时刻，表现杰出的舞者以及更多。有着许多值得重温的精彩片段，以下是今年在波兰格但斯克举行的第十八届Red Bull BC One World Final世界总决赛的几场经典赛事回顾。
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你不能错过的Red Bull BC One World Final世界总决赛的精彩对战

2021年Red Bull BC One World Final世界总决赛充满了多样化的舞蹈风格，具有原始创意的breaking攻击，国家间的友谊和精彩的交流。这边是不容错过的五场World Final世界总决赛的对战。你可以从以下直播连结观赏:
舞蹈
奥地利Red Bull BC One 世界总决赛
Flea Rock对上Shigekix: 攻击型对上运动型
四强赛事见证了"风格王者"Flea Rock (美国)的原始爆发力对上2020年Red Bull BC One冠军得主Shigekix(日本)的运动能力，这是一场经典的经验对上青春之对决，Flea Rock在第二回合献出"John Wick"手持双枪攻击的经典画面炸翻全场。
Flea Rock (L) of the USA competes against Shigekix of Japan during Red Bull BC One World Final at the Ergo Arena in Gdansk, Poland on November 6, 2021.
Flea Rock in the battle vs Shigekix
© Romina Amato / Red Bull Content Pool
Nadia对上Logistx: 经验老道对上青春无敌
在Nadia(俄罗斯)对上Logistx(美国)的B-Girl半总决赛上我们看到了锐利和经验老道上运动表现和青春无敌。从头到尾两位B-Girl都在音乐上跳得起劲。
B-Girl Logistx of USA competes against Nadia of Russia at the Red Bull BC One B-girls World Final in the ERGO Arena in Gdansk, Poland on November 6, 2021
Logistx and Nadia in the semi-final
© Little Shao / Red Bull Content Pool
Vavi对上Kastet: 俄罗斯B-Girl的风格展现
两位顶尖的俄罗斯B-Girl Vavi和Kastet在第二场半总决赛正面交锋。Vavi展现出人意料，不可预测的招式，而Kastet则是展现让他连续两度赢得BC One头衔的流畅性、放克和脚部为主的breaking风格。最后两位B-Girl站在一起庆祝代表俄罗斯登上World Final世界总决赛舞台。
Vavi macht einen Hollowback-Freeze beim Red Bull BC One World Final.
Finalistin Vavi zeigt einen Hollowback
© Romina Amato
Amir对上Phil Wizard: 一场精彩的风格交流
舞蹈 · 9 分钟
B-Boys final battle: Amir vs Phil Wizard
在B-Boy的决赛对战上，来自加拿大的Phil Wizard对上来自哈萨克斯坦斯坦的Amir。这是一场非传统风格的疯狂对战，Phil展现的流畅性和Amir的强势攻击，双方的对战是breaking残酷例子的最佳写照，也证明为何两位B-Boy值得进入决赛之中。
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活动中不容错过的精彩赛事

Quake在Last Chance Cypher对上Lee可说是当晚最佳对战
所有人都很期待看到2021年Last Chance Cypher，因为有很多知名舞者参赛，大家都来尝试赢得B-Boy和B-Girl World Final世界总决赛阵容中的四个席位之一。最令人印象深刻的对战包含Amir 对上来自美国的Morris，Vavi对上来自日本的Ayumi，来自乌克兰的Killa Kim对上来自意大利的Anti，以及来自乌克兰的Kuzya 对上来自西班牙的Johnny Fox。但是Last Chance Cypher中最精彩的对战之一则是四强赛上来自台湾的Quake对上荷兰的Lee。Quake的多元性，原创力量为主的炸场对上Lee能够全面展现他具有原创性的流畅度，柔软度和双向的动作。这是两位B-Boy第一次出现在Last Chance Cypher，而他们的对战则让大家印象非常深刻。
在Last Chance Cypher直播中观看此场对战以及更多其它赛事
舞蹈
Last Chance Cypher
Continental Battle战帖以及充满彩蛋的对战
Continental Battle是来自世界各地的breaker齐聚一堂，代表地区进行团队对战，今年的团队是美国，亚洲，欧洲和波兰队。
Hong 10 of Korea competes for Team Asia, Africa and Middle East in the Continental Battle during the Red Bull BC One Camp at the Shakespeare Theatre in Gdansk, Poland on November 5, 2021.
Hong 10 in the Continental Battle
© Romina Amato / Red Bull Content Pool
亚洲对上欧洲的比赛有两个记忆深刻的片段:
  1. Hong 10带来大惊喜。Hong 10整晚都和亚洲队一起并肩作战，并且在对上欧洲队的时候挑战Red Bull BC One All Star全明星的团员Lilou，当时Lilou还没有代表欧洲队跳任何一个回合。身为团员的他们，Hong 10和Lilou皆为Red Bull BC One两届冠军，并在2005年Red Bull BC One World Finals世界总决赛的决赛上一较高下。 所以当Lilou站出来接受Hong 10的挑战时全场暴动。
  2. Little Shao的摄影技术之强大。到目前为止Little Shao是breaking界最知名的摄影师，在多场World Finals世界总决赛上用他的镜头捕捉赛事精彩时刻，但是鲜少人知的是Little Shao一开始是一位B-Boy。当几位欧洲的breaker看到Little Shao在比赛的时候站在亚洲队的后面，他们抓着一位有着亚洲血统的法国摄影师，然后丢他到舞台中央。在观众的欢呼之下，Little Shao代表欧洲队下场比赛以对战亚洲队，而Hong 10则是拿着他的相机假装扮演摄影师。
向Over the Top致敬的比赛
Over the Top是曾经在波兰举行的年度breaking活动。这场活动上没有赢家或输家，并且不是一场比赛，而是由大家敲碗的受邀请breaker间进行一对一的交流对战。这活动一开始只有顶尖的波兰breaker参加，之后国际上知名的breaker也开始参与活动。几场在Over the Top的知名对战有Kleju对上Luigi、Thomaz对上 Cycu Rock、Machine对上Ata，和Flea Rock对上Focus。对战中没有时间限制，纯粹两位breaker进行对战，直到有一方决定要结束。
随着2021年World Finals世界总决赛在波兰举办，他们决定向此经典活动致敬。投射着此活动经典红色开场灯光，由B-Boy Kleju和Machine主持，DJ Lean Rock放音乐。三场邀请赛有来自波兰的B-Boy Mad Max对上美国的Hijack，来自俄罗斯的Gimnast对上来自比利时的Robb，以及来自美国的Nasty Ray对上乌克兰的Uzee Rock，并由两位breaker进入16回合，充分展现他们有名的好玩和充满能量的个性。
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2021年Red Bull BC One World世界总决赛冠军

Logistx z USA oslavuje své vítězství na Red Bull BC One World Final v Ergo Aréně v Gdaňsku, 6.11.2021
Logistx jako Red Bull BC One B-Girl šampion of 2021
© Romina Amato / Red Bull Content Pool
两个绝对值得重温的时刻是2021年Red Bull BC One冠军得主B-Boy Amir和B-Girl Logistx 的颁奖。两位都是在breaking生涯中首度赢得World Final世界总决赛，与前任冠军们名留青史，达到个人目标以及创造历史。随着Amir Stoic的胜利，以及Logistx得奖的感性，两位当晚不只赢得了World Finals世界总决赛的胜利，也赢得了称为冠军的实力。
Amir aus Kasachstan feiert mit seinem Champion-Gürtel beim Red Bull BC One World Final in der Ergo Arena in Gdansk, Polen, am 6. November 2021.
Amir ist neuer Champion von Red Bull BC One 2021 bei den B-Boys
© Romina Amato / Red Bull Content Pool
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