重温2021年Red Bull BC One World Final世界总决赛的精彩片刻

2021年Red Bull BC One World Final Camp世界总决赛活动是一场为三天高潮迭起的活动，充满了令人不可置信的对战，观众惊艳的时刻，表现杰出的舞者以及更多。有着许多值得重温的精彩片段，以下是今年在波兰格但斯克举行的第十八届Red Bull BC One World Final世界总决赛的几场经典赛事回顾。

01 你不能错过的Red Bull BC One World Final世界总决赛的精彩对战

2021年Red Bull BC One World Final世界总决赛充满了多样化的舞蹈风格，具有原始创意的breaking攻击，国家间的友谊和精彩的交流。这边是不容错过的五场World Final世界总决赛的对战。你可以从以下直播连结观赏:

奥地利Red Bull BC One 世界总决赛

Flea Rock对上Shigekix: 攻击型对上运动型

四强赛事见证了"风格王者"Flea Rock (美国)的原始爆发力对上2020年Red Bull BC One冠军得主Shigekix(日本)的运动能力，这是一场经典的经验对上青春之对决，Flea Rock在第二回合献出"John Wick"手持双枪攻击的经典画面炸翻全场。

Flea Rock in the battle vs Shigekix © Romina Amato / Red Bull Content Pool

Nadia对上Logistx: 经验老道对上青春无敌

在Nadia(俄罗斯)对上Logistx(美国)的B-Girl半总决赛上我们看到了锐利和经验老道上运动表现和青春无敌。从头到尾两位B-Girl都在音乐上跳得起劲。

Logistx and Nadia in the semi-final © Little Shao / Red Bull Content Pool

Vavi对上Kastet: 俄罗斯B-Girl的风格展现

两位顶尖的俄罗斯B-Girl Vavi和Kastet在第二场半总决赛正面交锋。Vavi展现出人意料，不可预测的招式，而Kastet则是展现让他连续两度赢得BC One头衔的流畅性、放克和脚部为主的breaking风格。最后两位B-Girl站在一起庆祝代表俄罗斯登上World Final世界总决赛舞台。

Finalistin Vavi zeigt einen Hollowback © Romina Amato

Amir对上Phil Wizard: 一场精彩的风格交流

B-Boys final battle: Amir vs Phil Wizard

在B-Boy的决赛对战上，来自加拿大的Phil Wizard对上来自哈萨克斯坦斯坦的Amir。这是一场非传统风格的疯狂对战，Phil展现的流畅性和Amir的强势攻击，双方的对战是breaking残酷例子的最佳写照，也证明为何两位B-Boy值得进入决赛之中。

02 活动中不容错过的精彩赛事

Quake在Last Chance Cypher对上Lee可说是当晚最佳对战

所有人都很期待看到2021年Last Chance Cypher，因为有很多知名舞者参赛，大家都来尝试赢得B-Boy和B-Girl World Final世界总决赛阵容中的四个席位之一。最令人印象深刻的对战包含Amir 对上来自美国的Morris，Vavi对上来自日本的Ayumi，来自乌克兰的Killa Kim对上来自意大利的Anti，以及来自乌克兰的Kuzya 对上来自西班牙的Johnny Fox。但是Last Chance Cypher中最精彩的对战之一则是四强赛上来自台湾的Quake对上荷兰的Lee。Quake的多元性，原创力量为主的炸场对上Lee能够全面展现他具有原创性的流畅度，柔软度和双向的动作。这是两位B-Boy第一次出现在Last Chance Cypher，而他们的对战则让大家印象非常深刻。

在Last Chance Cypher直播中观看此场对战以及更多其它赛事

Last Chance Cypher

Continental Battle战帖以及充满彩蛋的对战

Continental Battle是来自世界各地的breaker齐聚一堂，代表地区进行团队对战，今年的团队是美国，亚洲，欧洲和波兰队。

Hong 10 in the Continental Battle © Romina Amato / Red Bull Content Pool

亚洲对上欧洲的比赛有两个记忆深刻的片段:

Hong 10带来大惊喜。 Hong 10整晚都和亚洲队一起并肩作战，并且在对上欧洲队的时候挑战Red Bull BC One All Star全明星的团员Lilou，当时Lilou还没有代表欧洲队跳任何一个回合。身为团员的他们，Hong 10和Lilou皆为Red Bull BC One两届冠军，并在2005年Red Bull BC One World Finals世界总决赛的决赛上一较高下。 所以当Lilou站出来接受Hong 10的挑战时全场暴动。 Little Shao的摄影技术之强大。 到目前为止Little Shao是breaking界最知名的摄影师，在多场World Finals世界总决赛上用他的镜头捕捉赛事精彩时刻，但是鲜少人知的是Little Shao一开始是一位B-Boy。当几位欧洲的breaker看到Little Shao在比赛的时候站在亚洲队的后面，他们抓着一位有着亚洲血统的法国摄影师，然后丢他到舞台中央。在观众的欢呼之下，Little Shao代表欧洲队下场比赛以对战亚洲队，而Hong 10则是拿着他的相机假装扮演摄影师。

向Over the Top致敬的比赛

Over the Top是曾经在波兰举行的年度breaking活动。这场活动上没有赢家或输家，并且不是一场比赛，而是由大家敲碗的受邀请breaker间进行一对一的交流对战。这活动一开始只有顶尖的波兰breaker参加，之后国际上知名的breaker也开始参与活动。几场在Over the Top的知名对战有Kleju对上Luigi、Thomaz对上 Cycu Rock、Machine对上Ata，和Flea Rock对上Focus。对战中没有时间限制，纯粹两位breaker进行对战，直到有一方决定要结束。

随着2021年World Finals世界总决赛在波兰举办，他们决定向此经典活动致敬。投射着此活动经典红色开场灯光，由B-Boy Kleju和Machine主持，DJ Lean Rock放音乐。三场邀请赛有来自波兰的B-Boy Mad Max对上美国的Hijack，来自俄罗斯的Gimnast对上来自比利时的Robb，以及来自美国的Nasty Ray对上乌克兰的Uzee Rock，并由两位breaker进入16回合，充分展现他们有名的好玩和充满能量的个性。

03 2021年Red Bull BC One World世界总决赛冠军

Logistx jako Red Bull BC One B-Girl šampion of 2021 © Romina Amato / Red Bull Content Pool

两个绝对值得重温的时刻是2021年Red Bull BC One冠军得主B-Boy Amir和B-Girl Logistx 的颁奖。两位都是在breaking生涯中首度赢得World Final世界总决赛，与前任冠军们名留青史，达到个人目标以及创造历史。随着Amir Stoic的胜利，以及Logistx得奖的感性，两位当晚不只赢得了World Finals世界总决赛的胜利，也赢得了称为冠军的实力。

Amir ist neuer Champion von Red Bull BC One 2021 bei den B-Boys © Romina Amato / Red Bull Content Pool

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