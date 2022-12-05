Eight-time world champion Marc Márquez poses for the cameras at the MotoGP of France in Le Mans.
© Gold & Goose / Red Bull Content Pool
MotoGP

MotoGP铁粉一生必看的九部影片

如果你想更了解 MotoGP™令人振奋的世界，那一定要观赏奥地利Red Bull 珍藏的这些精彩视频。
作者 Paul Keith
5 min read发布于

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Marc Márquez

To reach MotoGP with Repsol Honda is a dream come true

SpainSpain

Jack Miller

MotoGP™车手，从Moto3直接跃升至顶级车手行列。

AustraliaAustralia

Brad Binder

2016年Moto3世界冠军，南非车手Brad Binder现在正在工厂KTM上追逐MotoGP™的荣耀。

South AfricaSouth Africa

Stefan Bradl

A Moto2 world champion in 2011, Germany's Stefan Bradl is a premier-class rider with an impressive career in MotoGP™ and Superbike.

GermanyGermany

Miguel Oliveira

Portuguese rider Miguel Oliveira is making a big impression in MotoGP™ after achieving a series of impressive results in Moto2.

PortugalPortugal

MotoGP™: Inside Pass

Host Vanessa Guerra gives an insider's look at all 19 rounds of the 2019 MotoGP™ season.

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我们带您了解地表上最顶尖两轮赛车世界锦标赛的幕后故事。 我们深入围场，与世界冠军和后起之秀一起话家常，体验国际摩托车赛事顶尖车手的生活。

奥地利 MotoGP™ 内部通行证

在这个特别专辑Inside Pass, 中，Vanessa Guerra 前往位于奥地利萨尔茨堡机场的 奥偶滴了Red Bull 7 号机库，与驾驶轻航机 Extra 300L 的飞行员 Dario Costa一起进行精彩的特技飞行。Vanessa 还会见了 KTM 赛车运动总监 Pit Beirer 和车手Brad Binder——他们刚刚才在 MotoGP™ 中赢得他和 KTM 车队的第一场胜利。 在 奥地利Red Bull 环道上，她在奥地利 MotoGP™ 赛事之前，还在围场中与车手明星 Jack Miller、Stefan Bradl、 Fabio Quartararo、Miguel Oliveira 与 Andrea Dovizioso相遇。

10 分钟

Hinter den Kulissen in Brno

Vor dem Großen Preis von Tschechien bekommt Vanessa Guerra einen einzigartigen Blick auf Brno aus einem Heißluftballon.

英语 +1

Dovi 安全气囊的无尽乐趣

健身房的兄弟，你如何在 0.004 秒内逃离危险？ 简单——你只需要一件带有内置安全气囊的 Alpinestars 赛车服。我们的主持人 Vanessa Guerra 和 Andrea Dovizioso 还在片中玩起了安全气囊轮盘赌，以展示每位 MotoGP™ 车手所佩戴的救生技术。Jorge Lorenzo在带Vanessa参观他的房车之前，还带我们参观了MotoGP™ 西班牙赛事的围场，并停下来问候了Giacomo Agostini——他们之间曾共同参加了 20 场世界锦标赛。

13 分钟

Episode 4: Circuito de Jerez – Angel Nieto, Jerez

Video-Blog aus dem Paddock #4 – Spanien

英语 +1

Marc Márquez 头盔的故事

车手的头盔是他们的标志，也是他与其他车手区别的重要特征。八届世界冠军Marc Márquez 对他比赛头盔的设计特别感兴趣，这些头盔大都以红色为装饰，上面刻有他的车手编号 93 和一只蚂蚁——这代表了他的力量、韧性和短小精干的象征。在他的朋友、图形艺术家David Mata的陪同下，Márquez带我们了解他最喜欢一些作品背后的故事，包括受高迪作品启发的迷宫。这也是与 Dave Designs众多合作的第一次，其中还包括 Power Up、Rodeo、Iron Head、Signature ，以及他在F1一级方程式测试的专用头盔。

17 分钟

设计冠军的皇冠

西班牙籍车手MarcMárquez，为我们解释他最具标志性头盔设计，其背后的创作过程。

英语

Marc Márquez

Dovi的第一铁粉

每场比赛结束后，Andrea Dovizioso的堂兄 Riccardo 就在他的身旁，记录下自己对比赛的独特评论并发送给Dovi——想想意大利足球评论员对球员的评语。 正如他在Dovizioso: 《勇者无畏》（Undaunted） 纪录片内所揭示的那样，这已成为 Dovi 在每场比赛后都要享受的一种方式。.
该视频暂时不可播放

与 Dovi 暂离赛道，一起享受越野骑行的一天

每位 MotoGP™ 车手私下都喜欢骑越野摩托车，尤其是 Andrea Dovizioso。 在 Dovizioso: Undaunted 中，他与 Valentino Rossi 和 Danilo Petrucci 一起在意大利的山丘上骑行。 在这个精彩的花絮中，他在德克萨斯州举行的MotoGP™ 美国站前一周，在加利福尼亚州卡维拉溪的附近休闲骑车。 这就是 Dovi 喜欢放松的方式，在不规则的越野赛道上寻找技术方法，并在比赛前以完美的方式清理自己的思绪。凭借着幕后花絮的访问权，我们与 Dovi 和他的朋友们一起骑行，然后前往超级越野赛事，与世界冠军 Cooper Webb 和 Marvin Musquin 会面。

8 分钟

California dreamin'

So sieht das Leben eines MotoGP™-Fahrers abseits der Rennstrecke aus.

英语

Marc Márquez征服阿尔卑斯山

奥地利基茨比厄尔的 Hahnenkamm 速降滑雪比赛，就像滑雪界的纽博格林或拉古纳塞卡——危险的过山车需要敢于挑战的人全心投入。只有勇敢的人才会尝试 Hahnenkamm，那么您如何形容骑摩托车上山的人呢？ 请观赏 Marc Márquez 成为第一位（也是唯一一位）在全世界最恶名昭彰的速降滑雪道上骑乘 MotoGP™ 摩托车的人。

2 分钟

Marc Marquez: Showrun in Kitzbühel

Marc Marquez rides his MotoGP bike up a mountain in Kitzbuhel.

葡萄牙语

Marc Márquez

Marc Márquez 著名的日本公路骑行之旅

箱根收费公路是一条蜿蜒曲折的山路，位于离东京不远的火山边。它已被用于电影、广告、飚车手、漂移赛车手以及任何想要考验其驾驶技能的测试场。官方的限速是时速40 公里，但你会发现无人会遵循这个限制——尤其是Marc Márquez，在这次的展示活动中，经由加速穿越曲折的山路，让他的Honda RC213V MotoGP 机车，充分展现它的节奏与速度。

1 分钟

挑战箱根收费公路

Marc Márquez races along the Hakone Turnpike, one of Japan's most iconic roads.

Brad Binder进入 MotoGP™ 的历程

KTM 为 MotoGP™ 培养了许多顶级车手，尤其是历经 奥地利Red Bull 青年杯和 Ajo 赛车运动，但 Brad Binder——显然是这项运动的未来之星——是唯一一位骑乘 KTM 摩托车在每项冠军赛胜出的车手，从新秀杯 、Moto3™、Moto2™ 及 MotoGP™。 Brad Binder 在这个精彩花絮影片：《成为 33 号车手》，观赏这位南非车手在马来西亚季前测试，与轰鸣的 KTM MotoGP™ 重机测试的过程。

4 分钟

Moto 2 vs MotoGP™ Bikes

Erhasche einen Einblick in Brad Binders Arbeitsprozess, als er die Unterschiede zwischen Moto 2 und MotoGP™ Bikes testet.

英语

Brad Binder

与 Brad Binder 的父母一起观战

Racing MotoGP™ 是关于勇敢、承诺，和为了获得荣耀，挑战一切风险的赛事——但如果您是一位在场边观战关心的父母怎么办？ 与 Brad 的父母一起坐在 Binder 家里的沙发上，看着他们的儿子在西班牙赫雷兹赛事首次亮相。 这是一位明星车手的首秀，但这个来自Brad Binder的精彩花絮：《成为 33 号车手》也揭示了精英级别车手的高标准最轻微的错误，都有可能导致得高分与灾难之间的差异。

4 分钟

Brads erstes Rennen mit seinen Eltern

Fiebere mit, während du Brad Binders erstes MotoGP™ Rennen in Jerez, Spanien aus der Sicht seiner Eltern verfolgst.

英语

Brad Binder
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Marc Márquez

To reach MotoGP with Repsol Honda is a dream come true

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Jack Miller

MotoGP™车手，从Moto3直接跃升至顶级车手行列。

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Brad Binder

2016年Moto3世界冠军，南非车手Brad Binder现在正在工厂KTM上追逐MotoGP™的荣耀。

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Stefan Bradl

A Moto2 world champion in 2011, Germany's Stefan Bradl is a premier-class rider with an impressive career in MotoGP™ and Superbike.

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Miguel Oliveira

Portuguese rider Miguel Oliveira is making a big impression in MotoGP™ after achieving a series of impressive results in Moto2.

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MotoGP™: Inside Pass

Host Vanessa Guerra gives an insider's look at all 19 rounds of the 2019 MotoGP™ season.

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