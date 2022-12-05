MotoGP铁粉一生必看的九部影片

我们带您了解地表上最顶尖两轮赛车世界锦标赛的幕后故事。 我们深入围场，与世界冠军和后起之秀一起话家常，体验国际摩托车赛事顶尖车手的生活。

奥地利 MotoGP™ 内部通行证

在这个特别专辑Inside Pass, 中，Vanessa Guerra 前往位于奥地利萨尔茨堡机场的 奥偶滴了Red Bull 7 号机库，与驾驶轻航机 Extra 300L 的飞行员 Dario Costa一起进行精彩的特技飞行。Vanessa 还会见了 KTM 赛车运动总监 Pit Beirer 和车手Brad Binder——他们刚刚才在 MotoGP™ 中赢得他和 KTM 车队的第一场胜利。 在 奥地利Red Bull 环道上，她在奥地利 MotoGP™ 赛事之前，还在围场中与车手明星 Jack Miller、Stefan Bradl、 Fabio Quartararo、Miguel Oliveira 与 Andrea Dovizioso相遇。

10 分钟 Hinter den Kulissen in Brno Vor dem Großen Preis von Tschechien bekommt Vanessa Guerra einen einzigartigen Blick auf Brno aus einem Heißluftballon.

Dovi 安全气囊的无尽乐趣

健身房的兄弟，你如何在 0.004 秒内逃离危险？ 简单——你只需要一件带有内置安全气囊的 Alpinestars 赛车服。我们的主持人 Vanessa Guerra 和 Andrea Dovizioso 还在片中玩起了安全气囊轮盘赌，以展示每位 MotoGP™ 车手所佩戴的救生技术。Jorge Lorenzo在带Vanessa参观他的房车之前，还带我们参观了MotoGP™ 西班牙赛事的围场，并停下来问候了Giacomo Agostini——他们之间曾共同参加了 20 场世界锦标赛。

13 分钟 Episode 4: Circuito de Jerez – Angel Nieto, Jerez Video-Blog aus dem Paddock #4 – Spanien

Marc Márquez 头盔的故事

车手的头盔是他们的标志，也是他与其他车手区别的重要特征。八届世界冠军Marc Márquez 对他比赛头盔的设计特别感兴趣，这些头盔大都以红色为装饰，上面刻有他的车手编号 93 和一只蚂蚁——这代表了他的力量、韧性和短小精干的象征。在他的朋友、图形艺术家David Mata的陪同下，Márquez带我们了解他最喜欢一些作品背后的故事，包括受高迪作品启发的迷宫。这也是与 Dave Designs众多合作的第一次，其中还包括 Power Up、Rodeo、Iron Head、Signature ，以及他在F1一级方程式测试的专用头盔。

17 分钟 设计冠军的皇冠 西班牙籍车手MarcMárquez，为我们解释他最具标志性头盔设计，其背后的创作过程。

Dovi的第一铁粉

每场比赛结束后，Andrea Dovizioso的堂兄 Riccardo 就在他的身旁，记录下自己对比赛的独特评论并发送给Dovi——想想意大利足球评论员对球员的评语。 正如他在Dovizioso: 《勇者无畏》（Undaunted） 纪录片内所揭示的那样，这已成为 Dovi 在每场比赛后都要享受的一种方式。.

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与 Dovi 暂离赛道，一起享受越野骑行的一天

每位 MotoGP™ 车手私下都喜欢骑越野摩托车，尤其是 Andrea Dovizioso。 在 Dovizioso: Undaunted 中，他与 Valentino Rossi 和 Danilo Petrucci 一起在意大利的山丘上骑行。 在这个精彩的花絮中，他在德克萨斯州举行的MotoGP™ 美国站前一周，在加利福尼亚州卡维拉溪的附近休闲骑车。 这就是 Dovi 喜欢放松的方式，在不规则的越野赛道上寻找技术方法，并在比赛前以完美的方式清理自己的思绪。凭借着幕后花絮的访问权，我们与 Dovi 和他的朋友们一起骑行，然后前往超级越野赛事，与世界冠军 Cooper Webb 和 Marvin Musquin 会面。

8 分钟 California dreamin' So sieht das Leben eines MotoGP™-Fahrers abseits der Rennstrecke aus.

Marc Márquez征服阿尔卑斯山

奥地利基茨比厄尔的 Hahnenkamm 速降滑雪比赛，就像滑雪界的纽博格林或拉古纳塞卡——危险的过山车需要敢于挑战的人全心投入。只有勇敢的人才会尝试 Hahnenkamm，那么您如何形容骑摩托车上山的人呢？ 请观赏 Marc Márquez 成为第一位（也是唯一一位）在全世界最恶名昭彰的速降滑雪道上骑乘 MotoGP™ 摩托车的人。

2 分钟 Marc Marquez: Showrun in Kitzbühel Marc Marquez rides his MotoGP bike up a mountain in Kitzbuhel.

Marc Márquez 著名的日本公路骑行之旅

箱根收费公路是一条蜿蜒曲折的山路，位于离东京不远的火山边。它已被用于电影、广告、飚车手、漂移赛车手以及任何想要考验其驾驶技能的测试场。官方的限速是时速40 公里，但你会发现无人会遵循这个限制——尤其是Marc Márquez，在这次的展示活动中，经由加速穿越曲折的山路，让他的Honda RC213V MotoGP 机车，充分展现它的节奏与速度。

1 分钟 挑战箱根收费公路 Marc Márquez races along the Hakone Turnpike, one of Japan's most iconic roads.

Brad Binder进入 MotoGP™ 的历程

KTM 为 MotoGP™ 培养了许多顶级车手，尤其是历经 奥地利Red Bull 青年杯和 Ajo 赛车运动，但 Brad Binder——显然是这项运动的未来之星——是唯一一位骑乘 KTM 摩托车在每项冠军赛胜出的车手，从新秀杯 、Moto3™、Moto2™ 及 MotoGP™。 Brad Binder 在这个精彩花絮影片：《成为 33 号车手》，观赏这位南非车手在马来西亚季前测试，与轰鸣的 KTM MotoGP™ 重机测试的过程。

4 分钟 Moto 2 vs MotoGP™ Bikes Erhasche einen Einblick in Brad Binders Arbeitsprozess, als er die Unterschiede zwischen Moto 2 und MotoGP™ Bikes testet.

与 Brad Binder 的父母一起观战

Racing MotoGP™ 是关于勇敢、承诺，和为了获得荣耀，挑战一切风险的赛事——但如果您是一位在场边观战关心的父母怎么办？ 与 Brad 的父母一起坐在 Binder 家里的沙发上，看着他们的儿子在西班牙赫雷兹赛事首次亮相。 这是一位明星车手的首秀，但这个来自Brad Binder的精彩花絮：《成为 33 号车手》也揭示了精英级别车手的高标准最轻微的错误，都有可能导致得高分与灾难之间的差异。

4 分钟 Brads erstes Rennen mit seinen Eltern Fiebere mit, während du Brad Binders erstes MotoGP™ Rennen in Jerez, Spanien aus der Sicht seiner Eltern verfolgst.

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