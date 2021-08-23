从惊心动魄的下坡车，到创意十足且疯狂的BMX，九座城市拥有自行车赛事元素，让城市发展更多元精彩。

这些独特且具创意性的单车活动赛事，有时在市中心里吸引万众注目，或是把平凡的大街变成一个单车乐园，提供众多顶尖运动员发挥，无论单车竞技运动或是极限挑战，总能带给城市独特影响力。

Red Bull Roof Ride是项全新的登山车赛事，于 8 月 20 日至 21 日在波兰Katowice举行，与此同时，特别编制了一份清单，列出了过去和现在，在城市中发生的最刺激的自行车活动赛事。

01 1. Red Bull Roof Ride

Dawid Godziek bei Red Bull Roof Ride © Dawid Wilkus

地点：波兰Katowice

Roof Ride 将看到世界顶级slopestyle车手们，在一条专门建造的赛道上比赛，这条赛道的起点位在Katowice国际会议中心的屋顶，然后与屋顶最大落差可达16 米，赛道详细信息请参考下列影片。

奥地利红牛Red Bull 屋顶骑行赛道动画

共有7个关卡等待选手发挥创意，许多炫目技巧，将会接连展现在车迷眼前。

02 2. Red Bull Copenride

The crowds flocked to Refshaleøen © Jesper Gronnemark/Red Bull Content Pool The entertainment goes on despite the dark clouds above © Esben Zøllner Olesen/Red Bull Content Pool Erik Fedko lets it all hang out © Esben Zøllner Olesen/Red Bull Content Pool Szymon Godziek takes to the dirt jumps on the Shimano section © Esben Zøllner Olesen/Red Bull Content Pool

地点：丹麦哥本哈根

Red Bull Copenride 在哥本哈根内独一无二的slopestyle赛道，并在一个星期内完美打造，该处地点绝佳，可俯瞰哥本哈根令人印象深刻的水道和港口，车手们展现令人眼花缭乱的跳跃，吸引众人自门光及赞叹声。

奥地利红牛Red Bull Copenride 精彩集锦

2021 年 8 月，世界上最好的 20 位slopestyle车手参赛，可惜受气候影响，决赛无法顺利举行，因此以前一天的排位赛做为排名的依据，Emil Johansson 在排位赛中的分数最高，因此取得比赛胜利。首届赛事就吸引了大量人群，该赛事预计在2022年与车友们再度碰面。

03 3. Red Bull Valparaíso Cerro Abajo

Siegerlauf Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2019

地点：智利Valparaíso

年度极限城市下坡车赛事在智利港口城市Valparaíso举行，车手必须在狭窄的街道和鹅卵石路面穿行，在前往终点线的途中，要快速驶过当地居民的前门，并在居民们的屋顶快速通过。成千上万的观众挤在最狭窄的小巷里，一睹比赛的风采，赛道路线超过2km，并在Aníbal Pinto广场的海王星喷泉结束。

Packed crowds in the finish area © Alfred Jürgen Westermeyer/Red Bull Content Pool Pedro Ferreira on his way to victory © Jean Louis de Heeckeren/Red Bull Content Pool Germany's Johannes Fischbach tucks in to gain more speed © Gustavo Cherro/Red Bull Content Pool Chile's Felipe Agurto turns on the style over this drop © Fabio Piva/Red Bull Content Pool

在 2019 年的第 17 届比赛中，当地车手Pedro Ferreira在激烈的竞争中击败了捷克车手Tomáš Slavík，成为七年来首位夺得冠军的智利车手，你可以透过上面的影片中观看Pedro Ferreira疯狂骑乘奔跑的画面。另外Red Bull Monserrate Cerro Abajo 在哥伦比亚进行，其赛道长度为2.4km，同时车手要下降1,605个台阶，也让它成为全世界最长的城市下坡车赛。

04 4. Red Bull District Ride

最佳集锦——奥地利红牛Red Bull District Ride

地点：德国纽伦堡

在Red Bull District Ride 中，车手们透过壮观的空中技巧，在纽伦堡市中心穿梭。在中断三年后，于 2017 年 9 月重后回到了该城市主要的Hauptmarkt广场，此次赛道由美国车手Aaron Chase设计，他正好也是2005年第一届冠军得主。

顿时城市变成了freeride天堂，共有8万人涌力观看slopestyle菁英车手们的表现， 赛道共分为Castle Drop, Box, Jeep The Rhythm, Tech 及 Big Air五大区，每个区都有自己独特的特色和障碍，并以哥德式建筑的圣母教堂建筑为背景。

05 5. Red Bull Holy Ride

2016奥地利红牛Red Bull Holy Ride -日本尾道

地点：日本多个城市

激发选手的肾上腺素，在数百个陡峭的石阶、狭窄的街道及转弯处，让竞争性、可看性高的4X比赛更显独特，车手们不仅要注意转弯处，更要注意彼此之间的距离及位置。

Red Bull Holy Ride是项从 2010 年到 2017 年举办的年度活动，在日本各地都有令人叹为观止的足迹，例如箕尾市的胜尾寺（2013 年）、京都的石清水神社（2014 年）和日本的千光寺尾道（2015-2017）。在上面的影片观看 2016 年赛事精彩片段，150 名参赛者共同争夺冠军，成千上万的观众一起为车手欢呼，在全长1km的赛道中，车手带你一起穿越日本。

06 6. Red Bull Desafio no Morro

Red Bull Desafio do Morro Highlights

地点：巴西里约热内卢

Red Bull Desafio是一项年度赛事，于 2009 年至 2017 年在里约热内卢举行，其中包括传奇的英国兄弟档 Dan 和 Gee Atherton，以及斯洛伐克的 Filip Polc（2009 年冠军）都曾参与。车手们穿过城市最陡峭的贫民窟之一。当他们飞下楼梯、离开屋顶，跳跃高度距离地面约 8m，并以超过 50km/h的速度在下坡骑乘，不仅考验车手的技巧，同时还得在迷宫般的堆栈房屋，往终点迈进。

07 7. Red Bull R.Evolution

Red Bull R.Evolution 精彩集锦

地点：德国柏林

在2012及2013年间，Red Bull R.Evolution 对 BMX 世界产生巨大影响，更是提供进步和开创性的赛事。

BMX Supercross 不适合胆小的人，世界顶级车手以 8 人一组，透过速度奋力拼搏，从起跑坡道向下冲刺，在具有前所未见的赛道上进行跳跃，同时执行对技术要求极高的动作。

该赛事已经举办了将近十年，但自 2012 年创立以来，这场比赛一直是专业车手、业余爱好者们，训练比赛和继续追求自行车热情的理想场所。

08 8. Red Bull Empire of Dirt

The top 5 biggest jumps and crashes of Empire of Dirt, 2012

地点：英国伦敦London

Empire of Dirt 由 BMX 传奇人物 Kye Forte 开创，是一项 BMX slopestyle比赛，于 2008 年和 2012 年举办，意旨在寻找各个 BMX 项目中最全面的车手。

2012 年，20,000 名观众涌入伦敦的亚历山德拉宫，观看 32 位国际顶级车手，包括Ryan Nyquist, Mike Clark及Kriss Kyle 等知名车手。

全长435米的赛道，用了大约 25,200 吨泥土，以及总计23,192 个工时完成，为一条快速且具有挑战性的赛道，将 BMX Freestyle推向全新水平。

2012 年的冠军是英国车手Ben Wallace，他以干净利落和 360 度双下摆夺得金牌，排名第二为Ryan Nyquist，第三名则是由 Drew Bezanson 获得，透过上面的精彩片段，来看车手们在 19 世纪宫殿的场地，进行前空翻、后空翻和 720 度的表演。

09 9. Crankworx, with Red Bull Joyride

The return of Red Bull Joyride

地点：新西兰Rotorua、奥地利因斯布鲁克及加拿大惠斯勒

来到全球自行车之旅的最后一站，Crankworx可说是众多赛事的超级杯，虽然只有两个举办地（Rotorua和因斯布鲁克）是城市，而加拿大的惠斯勒是个度假小镇，但 Crankworx 对当地而言实在不容忽视。

赛事因地点而异，典型的比赛包括下坡赛、Enduro耐力赛等赛事活动，其中最受车友们喜爱的Red Bull Joyride，被称为「骨头坟场」，这是世界上最大、最艰难的slopestyle赛道，是对速度、风格和耐力都是终极考验。

Joyride 作为最初的 Crankworx 赛事之一，首届于2004年举办，Emil Johansson 曾在2019年夺冠，而Brandon Semenuk 更是五届冠军，每年有 14 名车手和超过 30,000 名的人群聚集于此，一起进行对抗重力的对决。

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