01 Red Bull Monserrate Cerro Abajo

Urban-DH-Events liefern immer einen spektakulären Blick auf eine Stadt. © Maximiliano Blanco/Red Bull Content Pool

地点：哥伦比亚波哥大

日期：2月5日

二月的南美洲，对车迷而言就是要看“城市速降赛”。其中在哥伦比亚首都波哥大举办的Red Bull Monserrate Cerro Abajo，自2020年首次举办，今年正式迈向第三届，车手们要从海拔3152米的 Cerro Monserrate 山开始出发，行经全长2.4km的路线，过程更要经过多项障碍考验!

02 Red Bull Valparaíso Cerro Abajo

3 分钟 Pedro Ferreiras vindende løb til Red Bull Valparaiso Cerro Abajo i 2019 Se Pedro Ferreira flyve gennem et af verdens mest knudrede urban downhill-baner, og tage sejren til Red Bull Valparaiso Cerro Abajo i 2019.

地点：智利Valparaíso

日期：2月27日

随着 Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 重返智利 Valparaíso 街头，单车在这座联合国教科文组织世界遗产的海港城市穿梭，车手们将在当地居民的屋顶上嘎嘎作响，并且从阶梯快速通过，以及经过一些人造的障碍物，一路跟着时间赛跑直奔位在市中心的终点。

03 UCI MTB World Cup速降赛-揭幕战法国站

6 分钟 2017 Lourdes course preview Claudio Caluori slides right into the 2017 tour by previewing the snowy, slippery course in Lourdes, France.

地点：法国Lourdes

日期：3月26-27日

2022 年 UCI World Cup 会较前两年进行更多轮赛事，其中速降进行8轮赛事，越野登山车有9轮赛事。然而速降车手们要在很“陌生”的3月份点燃战火，早春的法国揭开今年速降王者奖落谁家。

04 UCI MTB World Cup越野登山车赛-揭幕赛巴西站

Petropolis i Brasilien er en ny lokation for XC-eliten © Fabio Piva/Pivaphoto.com

地点：巴西Petrópolis

日期：4月8-10日

在速降开幕后，越野登山车将在南美洲的巴西揭开序幕。巴西的Petrópolis是UCI World Cup越野登山车全新的比赛地点，也是巴西越野登山车的中心地带，巴西杰出好手Henrique Avancini的训练基地就是在此。自从 Avancini 在赛场展现优异成绩后，越野登山车从事人口在巴西快速成长，届时期待许多巴西民众到场为车手支持加油。

05 UCI World Cup 速降及越野登山车同時进行的奧地利站

Die Österreicher lieben Mountainbiking. © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

地点：奥地利Leogang

时间：6月10-12日

UCI World Cup的速降及越野登山车的运动员们，将在六月份于奥地利齐聚一堂。奥地利站一直以来是速降的经典站，自 2020 年增加越野登山车赛事后，让喜爱登山车运动的奥地利车迷来说，自然产生更大的吸引力，今年六月份更同时出现举办速降及越野登山车的难得时刻。

06 Crankworx Innsbruck

52 分钟 Highlights von Crankworx Innsbruck In Innsbruck wurden fünf actiongeladene MTB-Contests gefahren. Hier gibt's die Highlights.

地点: 奥地利Innsbruck

时间: 6月15-19日

Crankworx 世界巡回赛今年一共有四站，包括车迷们熟悉的Innsbruck, Rotorua 和 Whistler，以及即将宣布的第四站。其中Innsbruck是欧洲常规的场地，今年一共有五天的赛事，让车迷们更加期待。

07 Crankworx Whistler

52 分钟 Red Bull Joyride Der Joyride ist das Finale der Crankworx-Mountainbike-Rennserie, der Slopestyle, Dirt Jump und klassischem Downhill-Biking vereint.

地点：加拿大Whistler

时间: 8月5-14日

过去两年受疫情影响，Crankworx无法在加拿大的Whistler举办赛事，今年总算要回归，预计热爱登山车运动的加拿大车迷们，早就蠢蠢欲动，将带着热情到现场为感受欢乐气氛，Crankworx Whistler的回归，也代表着 Red Bull Joyride 也将回来。

08 Red Bull Hardline

Red Bull Hardline ist eines der spektakulärsten Events im MTB-Kalender © Sven Martin/Red Bull Content Pool

地点: 韦尔斯

时间: 8月份(具体日期待定)

Red Bull Hardline是对速降手的骑行技巧和勇气最佳考验，主办单位会精心挑选世界上最有才华的车手，今年将齐聚将在英国韦尔斯，一同挑战有连续变态般的跳台、技术难题和无情天气。

09 UCI 登山车世锦赛

Das begehrte Regenbogentrikot gibt es nur für die MTB-Weltmeister © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

地点: 法国Les Gets

时间: 8月24-28日

今年速降及越野登山车的世界冠军，将从法国Les Gets诞生。Les Gets 自2019年再度回到World Cup赛事怀抱后，就一直努力在朝向举办世锦赛而努力，过往Les Gets 曾在 1996 年至 2002 年举办过World Cup赛事，并在 2004 年举办过世锦赛，今年全球最顶尖的车手要在Les Gets一决高下，胜利者将穿上象征世界冠军的彩虹衫 。

10 Red Bull District Ride

2 分钟 最佳集锦——奥地利红牛Red Bull District Ride Catch all the highlights from the Red Bull District Ride 2017 urban slopestyle MTB contest.

地点: 德国Nuremberg

时间: 9月3日

最初以城市为基础的斜坡障碍赛，Red Bull District Ride在四年后重返。提供车手们最富有想象力的挑战，参与者使出浑身解术，在Red Bull District Ride大胆展现自我最佳练习成果。

11 UCI MTB Downhill and Cross-Country World Cup 收官战

Das letzte World Cup-Finale wurde 2017 in Val di Sole abgehalten. © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

地点: 意大利Val di Sole

时间: 9月2-4日

今年 UCI World Cup最终站在意大利的 Val di Sole进行，男、女子组的精英组年度积分冠军将在此产生，也意味着比赛将充满刺激、紧张和引爆你的肾上腺素。

12 Red Bull UCI Pump Track World Championships finals

Wir freuen uns auf noch mehr Pumptrack-Action im Jahr 2022 © Emrik Jansson/Red Bull Content Pool

地点: 待定

时间: 9月份，确切日期待定

见证全球最好的登山车好手及BMX 车手，在狭窄的沥青赛道上挑战滚轮和护堤，看看谁能获得世界冠军头衔。

13 Red Bull Rampage

30 分钟 Red Bull Rampage 2021: Die Highlights Alle Highlights des größten Wettkampfs für Mut, Geschicklichkeit und Kreativität im MTB-Sport.

地点: 美国Utah

时间: 10月份，日期待定

看到Rampage，就代表着单车界最狂、最重要的赛事，不用多说什么，期待车手们在美国犹他州的山区上演旋转、翻转和全新定义自行车运动的过程。

14 Crankworx Rotorua

52 分钟 Crankworx Rotorua: Alle Highlights Schau dir die gesamte Action von Crankworx 2021 Saisonfinale in Rotorua an, dem Saisonfinale, in dem MTB Triple Crown Geschichte geschrieben wurde.

地点: 新西兰Rotorua

时间: 11月5-13日

Crankworx 世界巡回赛赛的赛季冠军，将在Rotorua进行加冕，你怎么能错过。

关注Red Bull新浪微博 @奥地利红牛 ，官方微信公众号“奥地利Red Bull”获取一手前沿资讯！