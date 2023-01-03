骑车犹如变魔术：六大最佳单车影片

单车巨星 Danny MacAskill 及 Fabio Wibmer 推出的影片，都能马上成为网络传播的爆红视频，让更多人了解，原来山地车有这么多变化。

Danny MacAskill 和 Fabio Wibmer 两位好手在展示技术、对单车的操控，以及让人叹为观止的技巧，吸引许多人们的目光，与此同时，Tomomi Nishikubo, Tom Oehler 和 Kenny Belaey 等车手也以创新的方式大秀骑乘创意，为观众带来自行车操控的魔法“骑”迹。

下列六大山地车影片，都是运动员们透过脑力、体力及创作力精心拍摄而成，现在你可以直接在 Red Bull TV 上观看。

01 Postcard from San Francisco

5 分钟 骑行天堂 Danny MacAskill将旧金山的标志性景点变成了终极骑行天堂。

Danny MacAskill 最新力作Postcard from San Francisco，见证了他在街头骑乘的创造力。早在2009年时，Danny MacAskill 在街头拍摄了Inspired Bicycles 影片，让他迅速成为名喻户晓的单车巨星，而这一于旧金山街头拍摄的Postcard from San Francisco，让Danny找回在街头拍片的初衷。

沿着旧金山标志性的陡峭街道，Danny在此透过炫目绝技，勾勒出令人难以置信的动作和世界著名的地标，这位来自苏格兰的单车艺术大师仍不断突破极限。

02 Video Game

7 分钟 Fabio Wibmer – 胜利与失败 Fabio Wimber 团队在 Video Game 的加长版中提供完整动作、新角度和独家见解。

Fabio Wibmer 喜欢推出突破传统思维的影片，在他的影片中，贯穿故事情节显得非常重要。像是 Fabiolous Escape 和 Wibmer's Law，都成功把故事情节及骑乘炫技结合，最新力作 Video Game 是对流行动作和冒险计算机游戏改编，Fabio在市政地点周围的几个地点，巧妙的把故事情节和他必须使用单车展现的技巧，再度完美呈现。

与大多数游戏一样，视频主要以第三人称拍摄，让观众感觉他们正在控制 Wibmer，并将他引导到他的下一个目的地。在此可观看影片全集，以及透过许多拍摄技巧，让画面更显张力。

03 Taking on the Dolomites

9 分钟 VIDEO: Jsou tohle nejpěknější traily v Dolomitech? Legendární rakouský trailový jezdec Tom Oehler zamířil hluboko do italských Dolomit na tratě, z kterých se ježí všechny chlupy na těle.

来自奥地利的Tom Oehler，以其鼓舞人心的表演而闻名，包括从站立起步保持 3 米的自行车跳高记录。在此支影片Oehler 尝试到意大利的高山骑乘，途中穿越了非常具有挑战性、狭窄且令人眩晕的山脊林道，展现出他非凡高超的控车能力。

04 Gymanism

6 分钟 突破想象：大神Danny MacAskill 的单车体操 就算是在室内体育馆，“丹尼大神”Danny MacAskill's 的单车特技，同样让你感到疯狂！

对于健身房，Danny大神肯定有不同的玩法，于2020年推出的Gymnasium，Danny MacAskill 对健身房进行了改造，将看似无法驾驭的日常健身器械，变成魔术“骑”迹的最佳道具。

受到Gymnasium这支影片的启发，日本车手 Tomomi Nishikubo 以运动为主题，这次是在他的五项全能挑战，用他透过单车参加 110 米跨栏、跳远、3,000 米障碍赛、跳高和 100 米短跑比赛。

05 In the Home Office

1 分钟 山地车在家也能骑 居家隔离期间，Fabio决定将自己的家打造成山地车骑行者们的梦中乐园。

当你不能去户外骑车以及练习时，你会怎么做?这是 Fabio Wibmer 在 2020 年疫情封城期间面临的困境。他从家中的日常用品、家用电器和办公设备中汲取灵感，在他居住的实际房屋和花园中，创建了自己的自行车公园。

06 Balance

5 分钟 Kenny Belaey's BALANCE Incredible high altitude slackline riding on a trials bike.

Kenny Belaey 是一名喜欢挑战极限的试训运动员，这次他到法国海拔2700米的峡谷La Roche Fendue，在距离地面112 米高的峡谷两端，骑乘 18 米长的走绳，平衡与专注是车手能通过的关键技术技能。

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