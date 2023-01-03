Danny hops up onto a handrail in San Francisco, United States in April 2022.
© Dave Mackison/Red Bull Content Pool
自行车越野

骑车犹如变魔术：六大最佳单车影片

为你精选六部山地车的绝佳影片，；一定能给你带来惊喜：原来单车可以这样骑!
作者 Rajiv Desai
4 min read发布于

Part of this story

Danny MacAskill

丹尼·麦卡斯基尔(Danny MacAskill)的人生在2009年4月19日于Youtube上发布了一条长5分钟的街头单车视频后改变了。

United KingdomUnited Kingdom

Fabio Wibmer

Austrian trials rider Fabio Wibmer is renowned for his jaw-dropping videos that showcase his incredible skill and creativity.

AustriaAustria

Thomas Oehler

Having broken two Guinness World Records in his career to date, Austrian trial rider Thomas Oehler is pedalling to great heights.

AustriaAustria

Kenny Belaey

An ambassador for trials, Belgium's Kenny Belaey has been hugely influential in bringing his sport to a whole new generation.

BelgiumBelgium

Tomomi Nishikubo

A former two-time Japanese trials champion, Tomomi Nishikubo is now focusing on filming narrative-led street trials videos.

JapanJapan

Cycling Around the World

From Bali to Scotland, join a two-wheeled adventure around the globe as riders explore the world on bikes.

2 赛季 · 13 剧集

Summary

  1. 1
    Postcard from San Francisco
  2. 2
    Video Game
  3. 3
    Taking on the Dolomites
  4. 4
    Gymanism
  5. 5
    In the Home Office
  6. 6
    Balance
单车巨星 Danny MacAskill 及 Fabio Wibmer 推出的影片，都能马上成为网络传播的爆红视频，让更多人了解，原来山地车有这么多变化。
Danny MacAskill 和 Fabio Wibmer 两位好手在展示技术、对单车的操控，以及让人叹为观止的技巧，吸引许多人们的目光，与此同时，Tomomi Nishikubo, Tom Oehler 和 Kenny Belaey 等车手也以创新的方式大秀骑乘创意，为观众带来自行车操控的魔法“骑”迹。
下列六大山地车影片，都是运动员们透过脑力、体力及创作力精心拍摄而成，现在你可以直接在 Red Bull TV 上观看。
01

Postcard from San Francisco

5 分钟

骑行天堂

Danny MacAskill将旧金山的标志性景点变成了终极骑行天堂。

Danny MacAskill 最新力作Postcard from San Francisco，见证了他在街头骑乘的创造力。早在2009年时，Danny MacAskill 在街头拍摄了Inspired Bicycles 影片，让他迅速成为名喻户晓的单车巨星，而这一于旧金山街头拍摄的Postcard from San Francisco，让Danny找回在街头拍片的初衷。
沿着旧金山标志性的陡峭街道，Danny在此透过炫目绝技，勾勒出令人难以置信的动作和世界著名的地标，这位来自苏格兰的单车艺术大师仍不断突破极限。
02

Video Game

7 分钟

Fabio Wibmer – 胜利与失败

Fabio Wimber 团队在 Video Game 的加长版中提供完整动作、新角度和独家见解。

英语

Fabio Wibmer
Fabio Wibmer 喜欢推出突破传统思维的影片，在他的影片中，贯穿故事情节显得非常重要。像是 Fabiolous Escape 和 Wibmer's Law，都成功把故事情节及骑乘炫技结合，最新力作 Video Game 是对流行动作和冒险计算机游戏改编，Fabio在市政地点周围的几个地点，巧妙的把故事情节和他必须使用单车展现的技巧，再度完美呈现。
与大多数游戏一样，视频主要以第三人称拍摄，让观众感觉他们正在控制 Wibmer，并将他引导到他的下一个目的地。在此可观看影片全集，以及透过许多拍摄技巧，让画面更显张力。
03

Taking on the Dolomites

9 分钟

VIDEO: Jsou tohle nejpěknější traily v Dolomitech?

Legendární rakouský trailový jezdec Tom Oehler zamířil hluboko do italských Dolomit na tratě, z kterých se ježí všechny chlupy na těle.

英语 +3

Thomas Oehler
来自奥地利的Tom Oehler，以其鼓舞人心的表演而闻名，包括从站立起步保持 3 米的自行车跳高记录。在此支影片Oehler 尝试到意大利的高山骑乘，途中穿越了非常具有挑战性、狭窄且令人眩晕的山脊林道，展现出他非凡高超的控车能力。
04

Gymanism

6 分钟

突破想象：大神Danny MacAskill 的单车体操

就算是在室内体育馆，“丹尼大神”Danny MacAskill's 的单车特技，同样让你感到疯狂！

英语 +7

对于健身房，Danny大神肯定有不同的玩法，于2020年推出的Gymnasium，Danny MacAskill 对健身房进行了改造，将看似无法驾驭的日常健身器械，变成魔术“骑”迹的最佳道具。
受到Gymnasium这支影片的启发，日本车手 Tomomi Nishikubo 以运动为主题，这次是在他的五项全能挑战，用他透过单车参加 110 米跨栏、跳远、3,000 米障碍赛、跳高和 100 米短跑比赛。
05

In the Home Office

1 分钟

山地车在家也能骑

居家隔离期间，Fabio决定将自己的家打造成山地车骑行者们的梦中乐园。

英语

Fabio Wibmer
当你不能去户外骑车以及练习时，你会怎么做?这是 Fabio Wibmer 在 2020 年疫情封城期间面临的困境。他从家中的日常用品、家用电器和办公设备中汲取灵感，在他居住的实际房屋和花园中，创建了自己的自行车公园。
06

Balance

5 分钟

Kenny Belaey's BALANCE

Incredible high altitude slackline riding on a trials bike.

Kenny Belaey
Kenny Belaey 是一名喜欢挑战极限的试训运动员，这次他到法国海拔2700米的峡谷La Roche Fendue，在距离地面112 米高的峡谷两端，骑乘 18 米长的走绳，平衡与专注是车手能通过的关键技术技能。
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Danny MacAskill

丹尼·麦卡斯基尔(Danny MacAskill)的人生在2009年4月19日于Youtube上发布了一条长5分钟的街头单车视频后改变了。

United KingdomUnited Kingdom

Fabio Wibmer

Austrian trials rider Fabio Wibmer is renowned for his jaw-dropping videos that showcase his incredible skill and creativity.

AustriaAustria

Thomas Oehler

Having broken two Guinness World Records in his career to date, Austrian trial rider Thomas Oehler is pedalling to great heights.

AustriaAustria

Kenny Belaey

An ambassador for trials, Belgium's Kenny Belaey has been hugely influential in bringing his sport to a whole new generation.

BelgiumBelgium

Tomomi Nishikubo

A former two-time Japanese trials champion, Tomomi Nishikubo is now focusing on filming narrative-led street trials videos.

JapanJapan

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2 赛季 · 13 剧集
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