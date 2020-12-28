从地表上最艰难的赛车竞赛，到最疯狂的山地自行车比赛，令人心跳加速的悬崖跳水及令人惊艳赞叹的舞蹈表演，这些都是我们明年迫不及待想要为您呈现的火红赛事。

不论你是渴望在最恶劣地形，观看全世界最惊险摔跤的山地自行车迷，或是观赏舞池中的漫妙舞姿是你的最爱，可以肯定地说，过去12个月对你渴望想要看到的赛事活动几乎都停止了。

是时候将2020年的委靡不振完全丢进垃圾桶里了，并期待一个崭新的一年，其中充满了令人难以置信的赛事活动，并可在Red Bull TV尽情随选观赏。无论你的喜好，我们都将在2021年为您带来更多的新鲜事，而这正是我们迫不及待想要为您呈现的六大盛事内容。

1.尽情享受荒漠沙尘的严峻考验

还有什么比观赏数百辆-摩托车、汽车、卡车和全地形车，在最艰苦、最艰难的达喀尔拉力赛中-飊速驰骋在荒漠狂沙中，更能摆脱新年的沉闷了。

去年第1届在沙特阿拉伯史诗般的达喀尔大赛之后，竞争对手可能才刚刚摆脱了困境，但一切都将在1月2日重新开始，这两周纯粹的赛车娱乐令人充满期待与想象，无庸置疑，这一路上将有许多壮观又令人可歌可泣的情节待我们去发掘与探索。

进入今年赛事的最大疑问是，Red Bull KTM厂队去年拱手将冠军让予了骑乘日本HRC Honda的Ricky Brabec，结束了18年的连胜纪录后，今年，再次卷土重来，KTM车队现已蓄势待发，全程都是精彩内容。

所以请不要错过每天下午，我们为您送上的赛事精彩花絮报导。

2. 世界拉力大赛

如果达喀尔拉力无法契合你赛车运动的节奏，那么世界拉力大赛(WRC)环游世界巡回赛，接近巨大悬崖、茂密松树林和偶尔路旁流浪乐队几毫米距离（你好，墨西哥拉力赛）向你问候声音的特色，应是那些热爱三位数速度驾驶人的首选赛事。

好！届时，请与我们一起观赏FIA世界拉力锦标赛12站的精彩赛事活动。好消息是不必等待太长时间就能快快享受这项速度的快感，因为1月21日经典蒙地卡罗拉力大赛即将揭开新赛季的序幕。

Αν η εικόνα από το WRC δεν σε εξιτάρει, δύσκολα θα βρεις κάτι © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

从往常冰冷溜冰场的蒙地卡罗赛事起跑，WRC将在接下来的11个月中在全世界最激励人心的一些地点举行赛事，想象一下，每位车手届时将遭遇各种不同地形与环境的挑战测试，最后荣登全球最具殊荣全能赛车手的头衔。

请系紧安全带，并前往Red Bull TV观赏2021年WRC系列每一轮的精彩花絮片段，因为实际上再精彩也不过如此了。

3. 观赏真正滞空王者的表现

Τα Big air highlights

Rampage极限越野单车非常壮观、悬崖跳水确实也提高了在空中的时间，但要真正谈到滞空的赛事，我们要特别介绍风筝冲浪者，没有一项运动比在 Red Bull King of the Air更紧张刺激、更振奋人心了。

对刚起步的人来说，Red Bull King of the Air赛事有一个非常简单的概念。那就是将全世界最顶尖的风筝冲浪者集结到南非的开普敦，耐心地等待该地区著名的邪恶大风刮起，然后将运动员送入海面，进行空中对抗巨风的天人实力战，此刻没有两把刷子是很难应付如此艰险的环境与挑战的。

坦白说，当看到King of the Air参赛者，愿意仅在一块板子和一具滑翔翼伞在空中搏斗时，确实让人叹为观止，当你在Red Bull TV观赏本项赛事活动时，你应该会对本运动有了全新的尊重与崇敬。你不必等太久，本赛事即将在1月30日正式拉开序幕。

4. 潜入全世界最耀眼据点的运动赛事

最具视觉震撼力的运动或冠军赛，当属Red Bull 悬崖跳水全球系列赛Red Bull Cliff Diving World Series。继续并尝试。你将要面对各种挑战与危机，因为本项赛事拥有最令人惊叹的活动据点和最顶尖优秀运动员的参与，从最令人恐惧的高度跳进令人难以置信的海水中，悬崖跳水拥有一切的想象与期待。

请观赏我们在莫斯塔尔古桥（Mostar）的精彩表现，眼见为凭，就能理解我们的意思了。

To nejlepší z Red Bull Cliff Diving Mostar

受疫情影响，2020年赛事未能如期举行。不过，2021年Red Bull Cliff Diving的赛季活动又回来了，我们迫不及待想要看到悬崖跳水运动员他们精湛的技巧与速度表现。我们知道将会非常壮观、气势磅礡。

5. 轮到Rampage极限单车赛事…太爆点了

如果新的一年来临，你只是坐着观赏Red Bull TV一些山地自行车比赛，那就帮自己一个忙，看看这项活动吧！因为，确实，没有什么比观赏Red Bull Rampage 现场直播让你汗水四溢、坐立难安更神经质的感受了。

因2020年疫情中断比赛之后，这项最受欢迎的赛事活动再次回到了犹他州荒地的精神家园，你可以期待在2021年的比赛中获得更多类似的体验–那就是惊叹于全世界最优秀的极限单车参赛者，所拥有纯粹大无畏的勇气与崇高的技巧，然后 他们沿着陡峭又颠簸的路面骑行，即使拥有完整的攀岩装备，相信你也不会想要攀上去。

2019 Red Bull Rampage 坠山赛精彩集锦

欢迎点击观赏2019年精彩的活动花絮，你能感受本赛事有多特别、多么吸引人们的关注，敬请期待2021年Red Bull Rampage赛事即将很快与大家见面，敬请持续锁定。

6.穿上你的舞鞋

你可能错过今年圣诞晚会上，为同事们优美的舞蹈操作表达赞叹之声，但是每一朵乌云都有一线希望，在观赏 Red Bull BC One World Finals 世界总决赛之后，你大可采取一些较坚定的态度来武装自己，以确保明年在舞池能拥有自己的一席之地。

好吧，这可能并不完全正确，但是我们可以100％保证，看完全世界最顶尖的B-Boys和B-Girls震撼又激动人心的表演后，绝对会挑动你内在舞者的灵魂。

Shigekix vs Alkolil – 2020Red Bull BC One世界总决赛巅峰对决

BC One的参赛者以其敏捷、灵活和惊赞的爆点动作，不受打动也难，很快就会看到有关2021年赛事的全部内容，这肯定又是另一层次的突破。