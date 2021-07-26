踩上板子，开始来练习掌握这九个技简单的滑板技巧，让你在板场上行云如流水。

当你准备好要全力以赴地去学滑板技巧，那种感觉真的很赞，只是在尝试一些需要技术性的招式之前，我们通常会先从掌控站在滑板上的平衡感和控板的基础技巧为起头，同时也能帮助自己培养滑板行进时的平衡感。若是在学这些基础之前，硬着头皮直接练习难度较高的招式，那么不小心扭伤、骨折和脑震荡等伤害的风险也更高。

学习滑板招式前所需要具备的技能有哪些？

首先从基础开始：能平稳地上、下滑板，熟练地定位好在板上的站姿，并能够在行进时维持优雅的平衡。一旦你具备这些基础，建立了信心和能力后，也尝试让自己熟练行进时侧压板转向过弯（carving）并且维持一定的速度。接下来，你就能挑战以下初心者的九招必学板技。

1. 练习反脚滑行

严格来说，反脚滑行并非一项招式，但这是你应该要学会的技巧之一，因为在你学更进阶的招式时就会需要应用到反脚滑行。这个技巧基本上就是一般的踩板滑行，只是运用另一只脚来踩板前进。例如，若你通常是以左脚在前、用右脚助滑，那么反脚滑行就是将你的右脚置于前、改用左脚助滑。掌握这个技巧，你就能解锁以这为基础的各种招式了。

2. 下板（Drop-ins）

这项技巧不像豚跳那般复杂，却是滑坡道和碗池时需要尝握的另一门技能。下板时，你只需要在斜坡或弧形顶缘上，用后脚定住滑板的尾部，前脚一踩作「下板」动作，整个人顺着滑板一起向下滑即可。一开始尝试时，可能会觉得很恐怖，但这个技巧会帮助你大大地建立信心，随着自己的进步而继续攻克更高难度的技能。

3. 后轮滑行 / 翘孤轮（Manuals）

Stricker Manual Lake © Bodo Rüedi

翘孤轮，又称作推后轮滑行，就像骑单车时拉起前轮以后轮行进一样。练习后轮滑行时，抬起板头，好让你在滑行时仅用后面的两颗轮子行进。当然一开始尝试时，你不需要「矜」太久，但能够以后轮滑行个几公尺的距离，对于自己的平衡技巧相当有帮助。可以试着练习后轮滑行绕整个滑板场来建构你的平衡基础，甚至还能结合一些跳跃类型的招式像是嬉皮跳（hippie jump）。

4. 带板转向（The Kick Turn）

这个技巧能让你在做侧压板转向，尤其是以更快的速度滑行时更有效果。掌握带板转向的技巧秘诀，首先将后脚置于板尾位置，身体重量也倾于后脚一些。而前脚则置于前轮架位置的板面上，当你将重心略移至后脚上时，板头应该也会顺势抬起。此时，当板头离开地面数十公分时，你便能用前脚托板向左或向右转向。如果要学这一个技巧，就必须先一一分解这个动作的原理会更有帮助哟！

5. 踢踏（The Tic-Tac）

踢踏技巧是由来回数个带板转向所组成的连续动作，这左右来回的小角度转向形成前进的动力让你可以持续行进向前。切转角度较小的踢踏可以提高滑板向前推进的助力，同样也能让你滑得更快一些。这是一项颇酷的滑板技巧，尤其是当你在板场切路线时，它也许是提升你平衡和控板力道的最佳技巧之一。

6. 豚跳（Ollie）

Nick Moore – Ollie © Brian Caissie

当您掌握上述基本技巧之后，就可以开始尝试一些更具挑战性的招式了。许多滑板人认为基本豚跳才是最重要的入门技巧之一，因为其他招式都必须具备豚跳的基础。豚跳动作是当你一跃而起时，滑板也一起跟着你的脚提拉至空中。这一连续动作先从身体呈微蹲、人往上跳的同时，踩点板尾，而在跳跃之际，滑板也会跟着你踩点板尾的动作被带起，此时前脚侧刮板面将板身带至空中时呈现水平状态。不断地练习这动作，你的豚跳一定能成功落地。

7. 180 度转向豚跳（180 Ollie）

Switch frontside 180 ollie © redbullcontentpool.com

转向式豚跳建立于豚跳的基础，所以学这招之前，先练稳豚跳。转向式豚跳的动作可以在行进时练习尝试，在你以豚跳的站姿一跃而起时，将原本豚跳理应直行落地的方向转为你的反脚方向，转正向或背向皆可。一旦学会这一招，你就能解锁更多吓死人的绝招了。

8. 磨板身 / 板身滑行（The Boardslide）

Torey Pudwill performs a frontside boardslide © Torey Pudwill

当你熟练豚跳和带板转向这些技巧之后，就可以开始学习磨板身了。那么，你会需要一支杆子或平台来练习这一招。做磨板身的招式时，以豚跳动作带板转九十度跳至杆子上，让板身能以轮架之间的中间位置架于杆子上，接着顺着杆面向前滑至尾端再顺势转正落地。使用滑板蜡也能有助于板身滑动（同时可以保护你的板面）。

9. 定板身反向滑行（Rock to Fakie）

当你准备好要在 U 板或斜板上大显身手时，定板身反向滑行是一项不错的招式。要熟练这个招式，你必须以一定速度荡滑至碗池或 U 板的上缘面，一旦你荡至顶缘时，让你的前轮架越过顶端，这样你就能在顶缘上呈现一个平衡的动作。然后，顺势往下滑，只是会以倒着滑的状态顺着孤面而下。

熟練這九招容易上手的滑板技巧後，你就能挑戰更硬蕊的高難度板技，像是腳跟翻板或是來個 fakie beta flip。練習得越多，板技自然就越好。只要記得上板場狂玩之前，要先好好熱身和拉筋，這樣才不容易拉傷肌肉或受傷。

熟练这九招容易上手的滑板技巧后，你就能挑战更硬蕊的高难度板技，像是脚跟翻板或是来个 fakie beta flip。练习得越多，板技自然就越好。只要记得上板场狂玩之前，要先好好热身和拉筋，这样才不容易拉伤肌肉或受伤。

关注Red Bull新浪微博 @奥地利红牛 ，官方微信公众号“奥地利红牛”获取一手前沿资讯！