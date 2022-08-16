来自专业街舞者的建议

如果你想成为一名舞者，你必须拥有超强的韧性和魅力。你需要对你所做的事情背后的历史有深刻的理解，能够建立基础，然后陈述你的故事。

我们邀请圈内几位街舞舞者分享如何提升身为舞者的实力并且在这个圈子脱颖而出。国际知名街舞舞者Lil Buck、Diablo、StalaMuerte、Angyil、Dassy、SHEopatra, Kid Nimbus、Poppin'C、Kyoka和Majid齐聚在此，分享他们的想法和建议。

01 StalaMuerte: 重质不重量

"很多舞者认为他们必须要每天练习。但是我认为最重要的是注重质量，而不是数量。你必须练习你需要精进的技能和对你来说困难的事情。你必须致力在所有你不足的事情，而不是在你的身体已经知道的东西上变得更好更强。对我来说练习不是只在舞蹈上，这也与你每天看到的事物以及你的生活方式有关。所有事物都可以启发你并影响你的风格。

"因此相反的，专注在不同的律动和练习上，并且加强你的耐力。有些比赛你必须要进行十五或二十个回合，如果你没有足够的耐力就死定了。我的第一次是发生在2017年的Fusion Festival。我们对战了二十轮，我心想，这也太疯狂了吧！每一回合你必须要展现你舞蹈的另外一面。所以在那场比赛之后，我更增加健身的强度做应对。我觉得跑步挺好的，不需要每天，但是一个礼拜两到三次对舞者来说是很好的运动。"

1 分钟 StalaMuerte StalaMuerte从各个角度展现了为什么他是地表最强的舞者之一。

02 Diablo: 绝对不能妥协你的风格

"做自己比向别人学习更难。你是地球上出现的第一个自己，因为这样，你是自己最棒的灵感来源。如果你问我是否想过自己能够以舞者为职业，或是我有可能成名，我从来没有这样的想法。跳舞不是一项运动，也不是关于好不好。因为不论别人觉得你跳得的好不好只是一种意见。身为一位成功、优秀或是有名的舞者不是只在于技巧或是技能，而是了解、爱自己以及享受其中，因为舞蹈是没办法说谎的。“

1 分钟 Follow Me x Diablo French dancer Diablo is joined by fellow stars of the hip-hop scene to make a dance video.

03 Poppin'C: 付出会有收获

“我来自瑞士，从弗雷斯诺开始跳popping，不过我在圈子算有名，而且在国际上挺知名的。关键是要专注和永不放弃。不要着急。努力总是有回报的，所以要努力练习。保持在顶尖地位的方式是了解自己的身体并拥有健康的生活方式。控制你的思想，保持坚强，永不停止"

1 分钟 Erkunde Lausanne mit Poppin'C Schau dir mit deinem Guide Poppin`C all die beeindruckenden Locations an, die Lausanne zu bieten hat.

04 Kyoka: 不斷的嘗試

"尝试扩展你的视野。挑战一切并进行尝试。可能有你喜欢或不喜欢的东西。当你不喜欢某样东西时，试着想想你为什么不喜欢那种特定的风格或动作。让自己跳出框架，扩展你的视野，这将提升你的舞蹈风格并将其改变为不同的形式。尽管外面有那么多不同的信息，但对自己的选择有信心。相信自己，找到对你来说真实的东西。"

2 分钟 Kyoka learns shorinji Having trained with a kung fu master, hip-hop dancer Kyoka shows off her new shorinji martial arts skills.

05 Lil Buck: 尽你所能磨练你的技能

"对很多新起之秀而言，事情变动的非常快。因为有了社群媒体，很多人都在寻求实时的满足感和能够快速的成名。当我在孟菲斯时，还没有奢侈的社群媒体可以让我一夜成名。我被迫慢慢来。这其实很难，因为像我这样的练习并没有办法赚到很多钱，但作为一个孩子，请记住你不需要这样。现在你所处的年纪，没有像大人一样要付账单这样的责任，在工作室里尽可能的多学习、吸收和鞭策自己。这样一来，当你踏入世界并成功时，金钱和名声就会伴随而来。"

Lil Buck weiß, wie wichtig es ist, nichts zu überstürzen © Alex Palmer / Red Bull Content Pool

06 Dassy: 求知若渴

"现在跟我以前开始跳舞的时候区别很大。成为一位舞者受到社群媒体很深的影响。有时候并没有很多的耐心，身为舞者必须要一直保持活跃并且不断的学习。这不关乎'我只想要一夜成名。'你每一次都必须全心投入，你每一次不只是百分百，而是百分之一千的全力以赴！不要只追求多一点粉丝或者让视频看起来很酷。我不是说所有的社群媒体都不好，但是你必须要学习如何让它以最有效和最诚实的方式发挥作用。

"我跟Femme Fatale舞团一起跳舞。当我们开始的时候并没有想要成团，但是就一起编舞和制作一支影片。这支影片在某视频网站上获得了四千万次的观看。这为我们打开了许多机会，让我们在圈子里闯出名号。但是，我希望舞者知道社群媒体并不是一切。"

5 分钟 Femme Fatale 2018年在瑞士苏黎世举行的红牛BC One世界总决赛上，Femme Fatale技惊四座。

07 Angyil: 忽略那些黑粉

"我能给出最好的建议就是要坚强。一定会有一群人反对你。人们可能就因为嫉妒你的才华而会攻击你的个性，说谎并且试着阻止你的成功。所以我肯定会说，不要让赞美分散你的注意力，也不要让侮辱影响你。不要为任何人放弃。"

3 分钟 Angyil's style 认识美国街舞舞者Angyil。 从她记事起，她就为跳舞而生。

08 Majid: 永不满足于比赛的胜利

“永远不要仅仅满足于成就或奖项。永远保持专注，全心全意投入其中。专注于享受这个过程，而不是最终目标。最后，如果你享受这个过程，你会学到更多，这会比一场比赛胜利或目标会让你获得更多的东西。"

3 分钟 一起来认识Majid 一起认识德国街舞舞者Majid，他是 2021年Red Bull Dance Your Style World Final 世界总决赛的外卡选手。

09 Kid Nimbus: 找到平衡

"作为舞者，找到平衡最重要的部分是你必须承认你的目的。你是为了胜利而跳舞，还是为了表达自己而跳舞？很有可能两者都是目的，但是这两种动机其实是冲突的。无论你决定往哪一种目标前进，想一想并确保你已经下定决心。慢慢思考不只代表你要慢慢来。这意味着让你的思想和身体同步，能够身心一体。如果你做自己并且在意你的动作，那么你很可能不会这么在意胜负。我老实说，你也不应该。"

Kid Nimbus betont, wie wichtig es ist, seine Ziele zu kennen © Chris Hershman / Red Bull Content Pool

10 SHEopatra: 传递正确的信息

"不管身为舞者的你有没有自己的平台，你都可以表达自己。我想用我的舞蹈和艺术传达的信息是绝对的自由。我想让身为女性的舞者感到自豪和自由。我希望身为黑人的舞者能够随着音乐，随心所欲的舞动而感到自豪和自由。我想激励舞者为他们存在的目的感到自豪，不要妥协，释放它。用它做点什么，用它创造，用它来扩展世界。"

3 分钟 认识Sheopatra 认识美国街舞舞者 Sheopatra，他是 奥地利Red Bull Dance Your Style World Final 2021 的参赛选手。

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