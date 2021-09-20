在砾石、冰雪和柏油路上冲锋陷阵，拉力赛是一项对驾驶技巧的严峻考验。 经由 Red Bull TV 上这些 WRC 精彩影片，让我们进一步见识世界拉力大赛的紧张刺激与满满的爆发力。

Carlos Sainz对 WRC 的记忆

在 WRC Unfiltered 专辑中，WRC 专家深入探究锦标赛和拉力的世界。 在这一集中，Mike特别专访了两座世界冠军、传奇车手Carlos Sainz ，与我们谈谈其辉煌职涯的高潮与低谷——他的冠军荣耀、夺冠失利的遗憾以及他与 Colin McRae在著名冠军争夺战，导致终结亲密友谊的过往，及 El Matador(Carlos Sainz的昵名)参加达喀尔拉力赛的新篇章。

Carlos Sainz im Interview

Lancia的神奇魔力

回顾 1970 -80年代 WRC 的鼎盛时期，Mike Chen回顾了这项运动史上最成功的制造商。 片中特别邀请两座冠军车手 Miki Biasion 接受访问，Mike进一步了解到Lancia Stratos令人惊叹的强劲动力及其轰鸣作响法拉利引擎的威力，当然还有令人瞠目结舌彪悍的外观，震撼整个拉力世界。 但这只是无所不能Lancia Delta Integrale 的开胃菜，在 B 组时代更以其著名的Martini涂装风靡一时。

WRC历史上最成功的制造商

通往世界拉力赛的快车道上

现在面临一个挑战：你能否在短短几周内将电视节目主持人变为有能力参加英国韦尔斯拉力赛的拉力赛车手，这是行程上最艰难的拉力赛之一？ 当然不是，Sebastien Ogier、 Ott Tänak 和 Thierry Neuville. 如上表示。 但 Mike Chen可不是普通的主持人。 青少年时期，他曾在卡丁车与未来的 F1 车手Lewis Hamilton 和 Paul Di Resta曾有交手的竞争与经验 - 所以他知道如何驾驶。 但是拉力赛是一种非常不同的考验，因为它从黎明到黄昏，都在雪、冰、砾石、泥泞和沥青上奔驰。 正如Kris Meeke指出的重点：从赛道到英国韦尔斯拉力赛，你可以带去的东西不多。在 Jari-Matti Latvala和 Mads Østberg等专家的协助下，Mike能否藉此通过严苛的挑战？

飊速对抗：踏板对钢板

Red Bull Rampage 赛事冠军和地表上最出色的下坡速降自行车车手之一Andreu Lacondeguy，在面对Dani Sordo 300匹马力Hyundai拉力赛车疾速奔驰时，展现慓悍的勇气与胆识。 葡萄牙拉力赛在 UCI 山地车世界巡回赛站 Louzanpark 附近举行，因此这提供了一次难得的机会，让两位体育巨星相互抗𧗾。那规则呢？ Dani 必须沿着蜿蜒下山的土石路行驶，而 Andreu 可以在他协助设计的林道上直接穿越树林。 当马力与人力相遇时，骑上自行车，享受跳跃、飞越和滑行特色的刺激胆识之旅。

疾速对决

探访Thierry Neuville的家

这回Mike拜访 Thierry Neuville 的影片中，转换了节奏与面向。 这位彬彬有礼的比利时拉力车手曾5次（还在不断增加）赢得世界拉力锦标赛亚军头衔，被大家认为是世界赛车运动界杰出的人才之一。 Mike Chen搭乘Neuville亲驾的直升机，飞往他在Ardennes的工作室，欣赏他的私人汽车收藏——这些汽车让他从初级和全国比赛一直到世界锦标赛的殿堂。

Mike Meets Thierry Neuville

庆祝伟大的Colin McRae

凭借其胆大心细的赛车方式及克服砾石路无与伦比的驾驶技巧， Colin McRae 是一位鼓舞人心的人物，并且仍然是赛车运动界最受欢迎的车手之一。 在这部纪录片中，我们重温了他壮观的冠军奖杯，并听取他的同事、朋友和家人的感想。 他的父亲Jimmy本人也是英国拉力赛的多项冠军车手，他驾驶Colin赢得 WRC 冠军的Subaru Impreza在艾尔郡的 Kames 赛道上奔驰，Colin曾在十几岁时在这里摔断了牙齿。

Colin McRae：25年一个冠军

Loeb的传奇写下新的篇章

称得上是 WRC 史上最成功的车手，Sébastien Loeb 开始追寻他的最新挑战。 征服帕克峰国际爬山赛后，他参加了达喀尔拉力赛。 与任何其他比赛不同，达喀尔是拉力赛事的巅峰之作：在全世界最艰难的耐力赛中，歴经沙丘、岩石和荒野上两周的驰骋，筋疲力竭的身心煎熬令人震撼与动容。 我们跟随Loeb及他的副驾驶兼同僚Daniel Elena再次协同合作，两位九座世界冠军车手开始着手了解驾驶Peugeot 2008 DKR拉力赛车的性能与眉角。

Sébastien Loeb：挑战达喀尔

土耳其拉力大赛从山峰之颠出发

登上马尔马里斯(Marmaris)美丽的山峰之颠—这是土耳其里维埃拉的一处度假圣地，由爱琴海钴蓝色海水边际的群山雕琢而成。 这支在上个赛季 2020 年土耳其拉力赛期间，以航拍镜头拍摄的蒙太奇影片，捕捉到赛车沿着山坡在蜿蜒曲折布满灰尘的碎石路上奔驰，扬起卷卷尘土的刺激与激情，两侧是高大的树木和陡峭落差的悬崖，令人惊心动魄，为之捏把冷汗。请系好你的安全带啦！

空中视角下的土耳其拉力赛

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