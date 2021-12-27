World Cup winner Cristina Gutiérrez
© DPPI/Red Bull Content Pool
越野拉力赛

Cristina Gutiérrez从牙医到达卡车手表现令人刮目相看

这位西班牙牙医在本赛季赢得世界杯后，紧接着就要参加2022 年达喀尔拉力赛。在超乎平凡(Beyond the Ordinary)最新一集播客中，让我们听听她的行程。
作者 Tim Sturtridge
3 min read发布于
Cristina Gutiérrez 已经习惯改写历史了；自 2005 年Jutta Kleinschmidt在最后一个赛段获胜后，她于2021 年的开局即成为达喀尔大赛第一位赢得赛段冠军的女性。Gutiérrez在年底并成为第一位赢得国际汽联越野拉力赛世界杯冠军的女车手。
然而，这些成功的亮点只提及这位西班牙车手 12 个月多事之秋一半的故事。 她在 6 月份参加哈萨克斯坦斯坦拉力赛时因摔断了背部，之后还进行了好几个月的康复治疗。
Cristina Gutiérrez 已经习惯改写历史了；自 2005 年Jutta Kleinschmidt在最后一个赛段获胜后，她于2021 年的开局即成为达喀尔大赛第一位赢得赛段冠军的女性。Gutiérrez在年底并成为第一位赢得国际汽联越野拉力赛世界杯冠军的女车手。
然而，这些成功的亮点只提及这位西班牙车手 12 个月多事之秋一半的故事。 她在 6 月份参加哈萨克斯坦斯坦拉力赛时因摔断了背部，之后还进行了好几个月的康复治疗。

Cristina Gutiérrez

今年Gutiérrez不仅参加了国际汽联世界杯越野拉力赛，还参加了首届电动方程式（Extreme E）锦标赛。除了积累了大量的航空里程外，Gutiérrez通常无论走到哪里都能登上颁奖台。
还有，更值得注意的是，除了在两个不同的驾驶系列赛中保持同样的节奏之外，这位西班牙籍车手还拥有一份“常规”工作。 当她不参加比赛时，Gutiérrez还在巴赛隆那一家牙科诊所工作。
Gutiérrez 解释道：对我来说，这是很自然的事，我的病人都知道我的另一项职业。我尽我所能好好安排一周的行程，所以我有时间照顾我的病人，也有时间参加比赛。

Jutta Kleinschmidt

Kleinschmidt 是达喀尔拉力赛的传奇人物。成为第一位也是唯一一位赢得拉力赛的女性，这位德国人在 2001 年赢得了汽车类组的胜利。
自 2019 年以来，Kleinschmidt 一直担任国际汽联越野拉力委员会主席，这使她成为参与达喀尔最有影响力的人物之一。除此之外，她还参加了本赛季的电动方程式的野外版（Extreme E）比赛，可谓与 Gutiérrez 的驾驶技术相抗衡。
Cristina Gutiérrez celebrates her first stage win in the Dakar Rally with Jutta Kleinschmidt during the 1st stage of the Dakar 2021 between Jeddah and Bisha, in Saudi Arabia on January 3, 2021.
Jutta Kleinschmidt and Cristina Gutiérrez
© Julien Delfosse/DPPI/Red Bull Content Pool
几年前我举办了一个营队活动，邀请女性一起尝试越野拉力。 Cristina 是一起来的女孩之一，当时，她表现得非常非常好。
Jutta Kleinschmidt

François Cazalet

当Gutiérrez加入Red Bull越野青年队参加 2021 年达喀尔拉力大赛时，Cazalet 成了她的副驾驶。自从赢得达喀尔开幕赛冠军后，两人在安达卢西亚和哈萨克斯坦斯坦共同赢得胜利的殊荣。
Gutiérrez 和 Cazalet 在本赛季国际汽联世界杯越野拉力赛—阿布扎比沙漠挑战赛的 T3 组别中取得胜利后：两人现在则专注于即将到来的达喀尔赛事，以实现他们的目标。
“在这一年里，Cristina多次向我展示，当普通人选择放弃的时候，她仍然处于领先地位并向前推进，我对此非常尊重。”
Cristina Gutiérrez and François Cazalet of Red Bull Off-Road Junior Team during Stage 5 of the 2021 Abu Dhabi Desert Challenge in Abu Dhabi, United Arab Emirates on November 10, 2021
Gutiérrez and Cazalet on the dunes
© DPPI/Red Bull Content Pool
Cristina Gutiérrez在 Red Bull 的Beyond the Ordinary 播客节目，欢迎聆听勇敢牙医勇闯达喀尔拉力赛的故事 –，您可在 Apple, Spotify, Google 或您收听播客的任何地方聆听。
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