Cristina Gutiérrez从牙医到达卡车手表现令人刮目相看

Cristina Gutiérrez 已经习惯改写历史了；自 2005 年Jutta Kleinschmidt在最后一个赛段获胜后，她于2021 年的开局即成为达喀尔大赛第一位赢得赛段冠军的女性。Gutiérrez在年底并成为第一位赢得国际汽联越野拉力赛世界杯冠军的女车手。

然而，这些成功的亮点只提及这位西班牙车手 12 个月多事之秋一半的故事。 她在 6 月份参加哈萨克斯坦斯坦拉力赛时因摔断了背部，之后还进行了好几个月的康复治疗。

Cristina Gutiérrez 已经习惯改写历史了；自 2005 年Jutta Kleinschmidt在最后一个赛段获胜后，她于2021 年的开局即成为达喀尔大赛第一位赢得赛段冠军的女性。Gutiérrez在年底并成为第一位赢得国际汽联越野拉力赛世界杯冠军的女车手。

然而，这些成功的亮点只提及这位西班牙车手 12 个月多事之秋一半的故事。 她在 6 月份参加哈萨克斯坦斯坦拉力赛时因摔断了背部，之后还进行了好几个月的康复治疗。

Cristina Gutiérrez

今年Gutiérrez不仅参加了国际汽联世界杯越野拉力赛，还参加了首届电动方程式（Extreme E）锦标赛。除了积累了大量的航空里程外，Gutiérrez通常无论走到哪里都能登上颁奖台。

还有，更值得注意的是，除了在两个不同的驾驶系列赛中保持同样的节奏之外，这位西班牙籍车手还拥有一份“常规”工作。 当她不参加比赛时，Gutiérrez还在巴赛隆那一家牙科诊所工作。

Gutiérrez 解释道：对我来说，这是很自然的事，我的病人都知道我的另一项职业。我尽我所能好好安排一周的行程，所以我有时间照顾我的病人，也有时间参加比赛。

Jutta Kleinschmidt

Kleinschmidt 是达喀尔拉力赛的传奇人物。成为第一位也是唯一一位赢得拉力赛的女性，这位德国人在 2001 年赢得了汽车类组的胜利。

自 2019 年以来，Kleinschmidt 一直担任国际汽联越野拉力委员会主席，这使她成为参与达喀尔最有影响力的人物之一。除此之外，她还参加了本赛季的电动方程式的野外版（Extreme E）比赛，可谓与 Gutiérrez 的驾驶技术相抗衡。

Jutta Kleinschmidt and Cristina Gutiérrez © Julien Delfosse/DPPI/Red Bull Content Pool 几年前我举办了一个营队活动，邀请女性一起尝试越野拉力。 Cristina 是一起来的女孩之一，当时，她表现得非常非常好。 Jutta Kleinschmidt

François Cazalet

当Gutiérrez加入Red Bull越野青年队参加 2021 年达喀尔拉力大赛时，Cazalet 成了她的副驾驶。自从赢得达喀尔开幕赛冠军后，两人在安达卢西亚和哈萨克斯坦斯坦共同赢得胜利的殊荣。

Gutiérrez 和 Cazalet 在本赛季国际汽联世界杯越野拉力赛—阿布扎比沙漠挑战赛的 T3 组别中取得胜利后：两人现在则专注于即将到来的达喀尔赛事，以实现他们的目标。

“在这一年里，Cristina多次向我展示，当普通人选择放弃的时候，她仍然处于领先地位并向前推进，我对此非常尊重。”

Gutiérrez and Cazalet on the dunes © DPPI/Red Bull Content Pool

Cristina Gutiérrez在 Red Bull 的Beyond the Ordinary 播客节目，欢迎聆听勇敢牙医勇闯达喀尔拉力赛的故事 –，您可在 Apple, Spotify, Google 或您收听播客的任何地方聆听。