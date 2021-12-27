Cyril Despres 干净能源创举准备撼动达喀尔拉力大赛

在过去二十年里，每年的结束对Cyril Despres来说都只意味着一件事，那就是达喀尔拉力赛的开始。这地表上最艰难的赛事将在 1 月初举行，而这位法国人的生活重心正围绕着这项赛事一刻不容懈怠。

2022 年的达喀尔赛事，Despres 将争夺的不仅仅是颁奖台，而是他热爱这项运动的未来。作为雄心勃勃GEN Z 项目的一部分，Despres 将在沙特阿拉伯的起跑在线蓄势待发。 Z 世代的最终目标是驰骋全氢动力汽车进入赛事并赢得达喀尔。

Cyril Despres 表示：我们现在在达喀尔的赛车几乎 100% 使用氢动力汽车。这项项目的进展令人振奋不已。我迫不及待想与全世界分享。

下方超越平凡（Beyond the Ordinary ）播客系列最新一期的访谈中，皆是关于达喀尔的 Despres。然后我们还要继续了解有关这位五次达喀尔冠军提出的五个重点。

1. 比赛两周，但准备50周

Despres 表示：我以前是骑摩托车参加达喀尔赛事，我非常了解如何为此进行训练的一切细节。你还需要腿部和手臂的力量。但对汽车的训练就不同了。你被固定在座位上。脖子会非常费力，而且你的手臂一天八小时都放在方向盘上。

达喀尔在身心需求上是独一无二的。Despres将他的成功归功于刻苦的训练。他的专业教练Joel Laborde今年都在帮他解决这个问题。我们在播客中也听到了 Labourde 的谈话，他解释了他如何调整自己的日常生活，以确保他的客户能够面对达喀尔严苛的要求。

Laborde 透露：关于 Cyril 的事情是，他非常自律。当他要做某件事时，他会非常专注。所以和他一起工作很轻松。

2. 专心看路

Despres 在达喀尔赢得五次摩托车冠军，在长达 500 公里的沙漠赛段中找到了自己的道路。 现在他在车里，有一位副驾驶为他做路线笔记。Despres在达喀尔赛事将与南非摩托车手转为导航员的Taye Perry搭档配合。

Despres 解释道：我花了好长一段时间才停止注视路线手册。但我最终才意识到，当我高速穿越沙漠时，专心看路才是上策。最好专注于前方发生的一切事情。

Taye Perry teams up with Cyril Despres for 2022 Dakar Rally © Nacho Fidalgo/Red Bull Content Pool

3. 顺其自然赢得他的第一座达喀尔冠军

早在他赢得多座达喀尔冠军之前，Despres 只是另一个渴望接受耐力赛终极考验的摩托车手。没有工厂车队听闻过他，也没有赞助商愿意资助他的第一次达喀尔之旅。但是时候发挥创意了。

Despres 回忆道：当我和一位朋友决定尝试作为业余车手参加达喀尔时，我们想出了一个计划来支付这次旅行的费用。我们购买了 6,000 瓶葡萄酒，并在每瓶酒上贴上标签，上面写着‘请帮助我们实现梦想。我们必须卖掉所有的这些酒，才能获得前往达喀尔所需的 30,000 欧元旅费。’

4. 定义竞争的时代

超越平凡的这一集终于揭示了Despres 与 Marc Coma之间深厚的友谊。在 2005 - 2015 年的激烈竞争中，这对搭档连续 10 届赢得达喀尔摩托车类组的冠军宝座。在访谈内容中，我们听到了这些达喀尔精英如何激励彼此，并往更高的境界迈进。

Coma表示：在大型比赛中，两位获胜者之间的关系有时并不容易，但这是比赛的一部分。他就是我的动力，也是我每天想变得更好的原因。

Marc Coma and Cyril Despres © Red Bull Media House

在达喀尔摩托车赛的前线参加了 10 年的比赛之后，我意识到了一些事情。我发觉最像我的人不是我的兄弟或我的父亲，而是 Marc Coma。 Cyril Despres

5. 未来才刚开始

Despres 现在凭借着突破性的氢动力 Z 世代项目，重返这地表上最艰难的拉力赛事。这位法国人曾在四大洲参加达喀尔比赛，但他对拉力赛的热情丝毫未减。 这就是为什么他如此坚定地与 GEN Z 一起扮演着自己的角色。

Despres 解释道：我需要等待有人向我展示未来的竞争方式吗？或者我可以成为帮助我们走向赛车运动未来的人之一。

Despres 解釋道：我需要等待有人向我展示未來的競爭方式嗎？或者我可以成為幫助我們走向賽車運動未來的人之一。

“我不笨。 我喜欢这场比赛的技术和机械方面。所以我开始探究我们可以把这件事往哪个方向发展。”-Cyril Despres

欢迎聆听Cyril Despres干净能源准备撼动达喀尔拉力大赛的访谈内容，您可在 Red Bull、 Apple, Spotify, Google 或您收听播客的任何地方聆听相关内容。