关于世界冲浪联赛大浪赛季的所有信息

世界冲浪联赛刚刚宣布了大浪赛季的开始时间，从 2023 年 11 月 10 日到 2024 年 3 月 31 日，比赛地点分别是有大白鲨之称的夏威夷毛伊岛（Peʻahi）和葡萄牙北普拉亚（Praia do Norte）。这两个地方都是大浪界备受认可和尊重的海浪，也是

的诞生地。它们也将为来自世界各地的冲浪者带来巨大的挑战，考验他们自己的极限。