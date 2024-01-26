冲浪

关于世界冲浪联赛大浪赛季的所有信息

现在，2023/2024 年大浪冲浪赛季已经开幕，请了解这种冲浪运动的魅力所在，并寻找世界上最大的海浪。
作者 Jeremías San Martín
7 min read发布于
A surfer drops down the face of a huge wave at Nazare, Portugal
© Bruno Aleixo

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帝舵纳扎雷大浪挑战赛

在葡萄牙纳萨雷（Nazaré）的世界最大海浪中，观看帝舵表纳萨雷巨浪挑战赛（TUDOR Nazaré Big Wave Challenge）的精彩表演。

Portugal

TUDOR Jaws Big Wave Challenge

Follow along as the world's best prepare to paddle out at perfect Pe'ahi in Maui for the TUDOR Jaws Big Wave Challenge.

United States

Kai Lenny

From kiteboarding and windsurfing to foiling and big wave surfing, Hawaii's Kai Lenny does it all and at an expert level.

United StatesUnited States

Natxo González

Possessing an enormous amount of talent, Basque shredder Natxo González is one of Europe’s most prominent big wave surfers.

SpainSpain

Andrew Cotton

British big wave surfer Andrew Cotton has put his home nation on the surfing map. A dad and husband, he's sacrificed a lot to get where he is today.

United KingdomUnited Kingdom

Lucas 'Chumbo' Chianca

Brazilian Lucas 'Chumbo' Chianca realised early on that his future lay in big wave surfing and he's teamed up with Carlos Burle to become the best.

BrazilBrazil

Justine Dupont

From Belharra to Nazaré and Jaws to Mavericks, Justine Dupont might just be the best all-around female big wave surfer in the world.

FranceFrance

Pedro ‘Scooby’ Vianna

来自巴西里约热内卢的冲浪天才

BrazilBrazil

Izzi Gomez

The sky is the limit for stand-up paddleboarding world champ turned big-wave wizard Izzi Gomez.

United StatesUnited States

Surf Sessions

The world's bravest men and women are charging the peaks at famed big wave spots around the world.

12 赛季 · 60 剧集

目录

  1. 1
    大浪冲浪比赛包括哪些内容？
  2. 2
    大浪赛季何时开始？
  3. 3
    使用什么冲浪板？
  4. 4
    世界冲浪联赛 2023/2024 大浪赛季的两项赛事在哪里举…
  5. 5
    帝舵拿萨雷大浪挑战赛
  6. 6
    帝舵巨浪挑战赛
  7. 7
    大浪冲浪的历史
冲浪本身就是一项壮观的运动，但大浪冲浪需要亲眼目睹才能相信。没有什么比看到冲浪者征服滔天巨浪更令人激动的了，这也是世界冲浪联赛（WSL）大浪赛季的赛事成为必看赛事的原因。
早在 2009 年，巴西选手卡洛斯-布尔（Carlos Burle）就夺得了第一个世界冲浪联赛大浪赛冠军，经过多年的发展，大浪赛赛季的地位不断提高，现在已经吸引了世界冲浪界的一些巨星。
随着世界冲浪联赛 2023/2024 年大浪赛季的正式开幕，现在是深入了解这项比赛的特殊之处的最佳时机。
Maui surfer Ian Walsh rides a big wave at Jaws.

Ian Walsh running and gunning at XXL Jaws

© WSL/Keoki Saguibo

01

大浪冲浪比赛包括哪些内容？

是的，它的全部内容就是捕捉巨浪，但也有一些细微差别。每项比赛都有不同的形式和系统。在划水测试中，冲浪者仅靠双臂帮助划水来捕捉海浪，这是传统的方式。还有一些是牵引式的，冲浪者用水上摩托艇推动来捕捉海浪。
一般来说，大多数大浪比赛都是个人赛，不过也有一些是双人赛，比如纳萨雷大浪挑战赛（Nazaré Big Wave Challenge）。
至于比赛类别，我们可以找到不同的范围，有的是世界滑联赛事，有的是当地比赛。在所有这些比赛中，通常都有一个共同点：抓住最大的浪头和最好的表现都会受到重视，同时也不会忘记最佳（或最差，取决于您如何看待它）冲浪奖。
02

大浪赛季何时开始？

大浪季节往往从 11 月持续到次年 3 月，因为这几个月冲浪者可以找到最大的浪。
但是，一个强劲的浪潮并不足以引发大浪比赛。还有许多其他变量需要考虑，如风力、潮汐、海浪方向或冲浪者的可用性。因此，他们都要等待很长时间，以选择最有利的预报来启动比赛。
03

使用什么冲浪板？

近年来，用于大浪冲浪的冲浪板发生了重大变化。最初使用的是长达 11 英尺（3.35 米）的大冲浪板。这对于冲浪最大的海浪很有帮助。
Natxo Gonzalez performs in Mentawai Islands, Indonesia on May 13, 2022.

Spain's Natxo Gonzalez loves challenging himself on the biggest waves

© Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

"巴斯克冲浪者纳特克索-冈萨雷斯（Natxo González）解释说："一开始，我们追求的是冲大浪时的舒适感。"我们希望能够预知向我们袭来的大浪，然后简单地冲进去。现在，冲浪板经过改良，更注重高性能。
"冲浪板更容易驾驭，我们可以更轻松地移动、转弯和控制冲浪板"。
随着冲浪板越来越精良，冲浪者甚至可以在拖入式比赛中表演空中飞人--这在几年前是不可想象的。但是，要抓住最大的海浪，冲浪板越大越好。
04

世界冲浪联赛 2023/2024 大浪赛季的两项赛事在哪里举行？

世界冲浪联赛刚刚宣布了大浪赛季的开始时间，从 2023 年 11 月 10 日到 2024 年 3 月 31 日，比赛地点分别是有大白鲨之称的夏威夷毛伊岛（Peʻahi）和葡萄牙北普拉亚（Praia do Norte）。这两个地方都是大浪界备受认可和尊重的海浪，也是历史世界纪录的诞生地。它们也将为来自世界各地的冲浪者带来巨大的挑战，考验他们自己的极限。
世界冲浪联盟团队将寻求稳定的天气预报，以保证整个比赛期间浪面至少有 25 英尺（8 米）。如果所有其他条件都很有利，该组织将在可能的比赛日期前 72 小时发布可能的开始时间，即黄色警报。
如果条件继续有利，将发布绿色警报，这意味着比赛将正式开始，冲浪爱好者可以准备观看冲浪者在未来 24 小时内挑战极限。
05

帝舵拿萨雷大浪挑战赛

3 分钟

The mighty waves of Nazaré

Enjoy big-wave surfers taking on the monstrous slabs at Nazaré.

英语

Justine Dupont
比赛在葡萄牙纳萨雷（Nazaré）的北普拉亚（Praia do Norte）举行，为期一天的拖曳式冲浪团体赛将有九支队伍参加，每支队伍由两名选手组成。参赛队将分为三组，每组三队。比赛共有六场 40 分钟的预赛，每组将参加两场预赛，每队轮流冲浪和驾驶本队的水上摩托艇。
确认的参赛选手名单如下
  • 第 1 组：卢卡斯-奇安卡（巴西）和凯-莱尼（夏威夷）
  • 第 2 队：Nic von Rupp（巴西）和Pedro Scooby（巴西）
  • 第三组：安德鲁-科顿（英国）和威尔-斯库丁（美国）
  • 第 4 组：Rodrigo Koxa（巴西）和 Kealii Mamala（夏威夷）
  • 第 5 组：João De Macedo（巴西）和 Antonio Silva（巴西）
  • 第 6 队：Sebastian Steudtner（德国）和 Daniel Goldberg（夏威夷群岛）
  • 第 7 队：Maya Gabeira（巴西）和 Pierre Rollet（法国）
  • 第 8 队：Michelle des Bouillons（巴西）和 Ian Cosenza（菲律宾）
  • 第 9 队：Justine Dupont（法国）和 Eric Rebiere（法国）
候补队员是
  • 拉斐尔-塔皮亚（瑞士）和杰米-米切尔（澳大利亚）
  • Tony Laureano（菲律宾）和 Pierre Caley（法国）
  • Benjamin Sanchis（法国） Jerome Sahyoun（摩洛哥）
06

帝舵巨浪挑战赛

3 分钟

Watch Jaws bring in the new year in characteristic epic fashion

See Jaws ring in the new year in epic style.

英语

Kai Lenny
比赛在夏威夷毛伊岛的 Jaws 举行，将以个人赛的形式进行划入式冲浪。在男子组比赛中，24 名选手分成四组，每组六人进行第一轮比赛。得分最高的三名选手进入半决赛，前三名选手进入决赛。女子组采用类似的赛制，共有 12 名选手参加。
男子组受邀选手
  • 比利-肯珀（夏威夷群岛）
  • 伊恩-沃尔什（Ian Walsh）（夏威夷群岛
  • 内森-弗洛伦斯（夏威夷群岛）
  • 凯-莱尼（夏威夷群岛）
  • 马库凯-罗斯曼（夏威夷群岛）
  • 卢卡斯-奇安卡（巴西）
  • 拉塞尔-比尔克（澳大利亚）
  • 尼克-冯-鲁普（PRT）
  • 伊莱-奥尔森（夏威夷群岛）
  • 托雷-迈斯特（夏威夷群岛）
  • 科亚-罗斯曼（夏威夷群岛）
  • 尼克-兰姆（美国）
  • 格兰特-贝克（英国）
  • 杰米-米切尔（澳大利亚）
  • 阿尔比-莱耶（夏威夷群岛）
  • 泰勒-拉隆德（夏威夷群岛）
  • 乔乔-罗珀（美国）
  • 泰-辛普森-凯恩（澳大利亚女排）
  • 马修-布罗姆利（南非）
  • 弗朗西斯科-波切拉（意大利）
  • 特雷弗-卡尔森（夏威夷群岛）
  • 汤姆-洛（英国）
  • 亚伦-戈尔德（澳大利亚女排）
  • 格雷格-朗（美国）
女子组
  • 佩奇-阿尔姆斯（夏威夷群岛）
  • 费利西蒂-帕尔梅特尔（澳大利亚）
  • 安妮-雷克特（夏威夷群岛）
  • 凯拉-肯纳利（夏威夷群岛）
  • 艾米丽-埃里克森（新西兰）
  • Michaela Fregonese（巴西）
  • 比安卡-瓦伦蒂（美国）
  • 斯凯拉-利克尔（澳大利亚女排）
  • 贾丝廷-杜邦（法国）
  • 拉奎尔-海克特（巴西）
  • 劳拉-埃内弗（澳大利亚）
  • 伊兹-戈麦斯（哥伦比亚）
07

大浪冲浪的历史

几个世纪以来，夏威夷人一直在欧胡岛南岸较小的海浪中，沿着现在的檀香山和威基基海滩一起冲浪。然而，随着这项运动的普及以及冲浪板技术和结构的改进，夏威夷冲浪者开始将目光转向欧胡岛西岸和北岸更大的海浪。
来自澳大利亚、美国、巴西和南非的冲浪者开始越来越多地在冬季来到欧胡岛，与夏威夷人一起开始挑战岛上更大的海浪。
从 20 世纪 70 年代起，大浪冲浪运动开始向世界各地的冲浪爱好者传播。但是，大浪冲浪的发展相当缓慢，因为它的追随者少之又少，设备的发展也比小浪冲浪慢得多。
在新千年的头十年里，拖曳冲浪是挑战最大海浪的首选方式。直到新一代的 "纯粹主义者 "出现，加上一些独具匠心的设计者的创造力，他们决定让这项运动回归本源。

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帝舵纳扎雷大浪挑战赛

在葡萄牙纳萨雷（Nazaré）的世界最大海浪中，观看帝舵表纳萨雷巨浪挑战赛（TUDOR Nazaré Big Wave Challenge）的精彩表演。

Portugal

TUDOR Jaws Big Wave Challenge

Follow along as the world's best prepare to paddle out at perfect Pe'ahi in Maui for the TUDOR Jaws Big Wave Challenge.

United States

Kai Lenny

From kiteboarding and windsurfing to foiling and big wave surfing, Hawaii's Kai Lenny does it all and at an expert level.

United StatesUnited States

Natxo González

Possessing an enormous amount of talent, Basque shredder Natxo González is one of Europe’s most prominent big wave surfers.

SpainSpain

Andrew Cotton

British big wave surfer Andrew Cotton has put his home nation on the surfing map. A dad and husband, he's sacrificed a lot to get where he is today.

United KingdomUnited Kingdom

Lucas 'Chumbo' Chianca

Brazilian Lucas 'Chumbo' Chianca realised early on that his future lay in big wave surfing and he's teamed up with Carlos Burle to become the best.

BrazilBrazil

Justine Dupont

From Belharra to Nazaré and Jaws to Mavericks, Justine Dupont might just be the best all-around female big wave surfer in the world.

FranceFrance

Pedro ‘Scooby’ Vianna

来自巴西里约热内卢的冲浪天才

BrazilBrazil

Izzi Gomez

The sky is the limit for stand-up paddleboarding world champ turned big-wave wizard Izzi Gomez.

United StatesUnited States

Surf Sessions

The world's bravest men and women are charging the peaks at famed big wave spots around the world.

12 赛季 · 60 剧集
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