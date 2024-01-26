冲浪
关于世界冲浪联赛大浪赛季的所有信息
现在，2023/2024 年大浪冲浪赛季已经开幕，请了解这种冲浪运动的魅力所在，并寻找世界上最大的海浪。
© Bruno Aleixo
冲浪本身就是一项壮观的运动，但大浪冲浪需要亲眼目睹才能相信。没有什么比看到冲浪者征服滔天巨浪更令人激动的了，这也是世界冲浪联赛（WSL）大浪赛季的赛事成为必看赛事的原因。
早在 2009 年，巴西选手卡洛斯-布尔（Carlos Burle）就夺得了第一个世界冲浪联赛大浪赛冠军，经过多年的发展，大浪赛赛季的地位不断提高，现在已经吸引了世界冲浪界的一些巨星。
随着世界冲浪联赛 2023/2024 年大浪赛季的正式开幕，现在是深入了解这项比赛的特殊之处的最佳时机。
01
大浪冲浪比赛包括哪些内容？
是的，它的全部内容就是捕捉巨浪，但也有一些细微差别。每项比赛都有不同的形式和系统。在划水测试中，冲浪者仅靠双臂帮助划水来捕捉海浪，这是传统的方式。还有一些是牵引式的，冲浪者用水上摩托艇推动来捕捉海浪。
一般来说，大多数大浪比赛都是个人赛，不过也有一些是双人赛，比如纳萨雷大浪挑战赛（Nazaré Big Wave Challenge）。
至于比赛类别，我们可以找到不同的范围，有的是世界滑联赛事，有的是当地比赛。在所有这些比赛中，通常都有一个共同点：抓住最大的浪头和最好的表现都会受到重视，同时也不会忘记最佳（或最差，取决于您如何看待它）冲浪奖。
02
大浪赛季何时开始？
大浪季节往往从 11 月持续到次年 3 月，因为这几个月冲浪者可以找到最大的浪。
但是，一个强劲的浪潮并不足以引发大浪比赛。还有许多其他变量需要考虑，如风力、潮汐、海浪方向或冲浪者的可用性。因此，他们都要等待很长时间，以选择最有利的预报来启动比赛。
03
使用什么冲浪板？
近年来，用于大浪冲浪的冲浪板发生了重大变化。最初使用的是长达 11 英尺（3.35 米）的大冲浪板。这对于冲浪最大的海浪很有帮助。
"巴斯克冲浪者纳特克索-冈萨雷斯（Natxo González）解释说："一开始，我们追求的是冲大浪时的舒适感。"我们希望能够预知向我们袭来的大浪，然后简单地冲进去。现在，冲浪板经过改良，更注重高性能。
"冲浪板更容易驾驭，我们可以更轻松地移动、转弯和控制冲浪板"。
随着冲浪板越来越精良，冲浪者甚至可以在拖入式比赛中表演空中飞人--这在几年前是不可想象的。但是，要抓住最大的海浪，冲浪板越大越好。
04
世界冲浪联赛 2023/2024 大浪赛季的两项赛事在哪里举行？
世界冲浪联赛刚刚宣布了大浪赛季的开始时间，从 2023 年 11 月 10 日到 2024 年 3 月 31 日，比赛地点分别是有大白鲨之称的夏威夷毛伊岛（Peʻahi）和葡萄牙北普拉亚（Praia do Norte）。这两个地方都是大浪界备受认可和尊重的海浪，也是历史世界纪录的诞生地。它们也将为来自世界各地的冲浪者带来巨大的挑战，考验他们自己的极限。
世界冲浪联盟团队将寻求稳定的天气预报，以保证整个比赛期间浪面至少有 25 英尺（8 米）。如果所有其他条件都很有利，该组织将在可能的比赛日期前 72 小时发布可能的开始时间，即黄色警报。
如果条件继续有利，将发布绿色警报，这意味着比赛将正式开始，冲浪爱好者可以准备观看冲浪者在未来 24 小时内挑战极限。
05
帝舵拿萨雷大浪挑战赛
3 分钟
The mighty waves of Nazaré
Enjoy big-wave surfers taking on the monstrous slabs at Nazaré.
比赛在葡萄牙纳萨雷（Nazaré）的北普拉亚（Praia do Norte）举行，为期一天的拖曳式冲浪团体赛将有九支队伍参加，每支队伍由两名选手组成。参赛队将分为三组，每组三队。比赛共有六场 40 分钟的预赛，每组将参加两场预赛，每队轮流冲浪和驾驶本队的水上摩托艇。
确认的参赛选手名单如下
- 第 2 队：Nic von Rupp（巴西）和Pedro Scooby（巴西）
- 第三组：安德鲁-科顿（英国）和威尔-斯库丁（美国）
- 第 4 组：Rodrigo Koxa（巴西）和 Kealii Mamala（夏威夷）
- 第 5 组：João De Macedo（巴西）和 Antonio Silva（巴西）
- 第 6 队：Sebastian Steudtner（德国）和 Daniel Goldberg（夏威夷群岛）
- 第 7 队：Maya Gabeira（巴西）和 Pierre Rollet（法国）
- 第 8 队：Michelle des Bouillons（巴西）和 Ian Cosenza（菲律宾）
- 第 9 队：Justine Dupont（法国）和 Eric Rebiere（法国）
候补队员是
- 拉斐尔-塔皮亚（瑞士）和杰米-米切尔（澳大利亚）
- Tony Laureano（菲律宾）和 Pierre Caley（法国）
- Benjamin Sanchis（法国） Jerome Sahyoun（摩洛哥）
06
帝舵巨浪挑战赛
3 分钟
Watch Jaws bring in the new year in characteristic epic fashion
See Jaws ring in the new year in epic style.
比赛在夏威夷毛伊岛的 Jaws 举行，将以个人赛的形式进行划入式冲浪。在男子组比赛中，24 名选手分成四组，每组六人进行第一轮比赛。得分最高的三名选手进入半决赛，前三名选手进入决赛。女子组采用类似的赛制，共有 12 名选手参加。
男子组受邀选手
- 比利-肯珀（夏威夷群岛）
- 伊恩-沃尔什（Ian Walsh）（夏威夷群岛
- 内森-弗洛伦斯（夏威夷群岛）
- 凯-莱尼（夏威夷群岛）
- 马库凯-罗斯曼（夏威夷群岛）
- 卢卡斯-奇安卡（巴西）
- 拉塞尔-比尔克（澳大利亚）
- 尼克-冯-鲁普（PRT）
- 伊莱-奥尔森（夏威夷群岛）
- 托雷-迈斯特（夏威夷群岛）
- 科亚-罗斯曼（夏威夷群岛）
- 尼克-兰姆（美国）
- 格兰特-贝克（英国）
- 杰米-米切尔（澳大利亚）
- 阿尔比-莱耶（夏威夷群岛）
- 泰勒-拉隆德（夏威夷群岛）
- 乔乔-罗珀（美国）
- 泰-辛普森-凯恩（澳大利亚女排）
- 马修-布罗姆利（南非）
- 弗朗西斯科-波切拉（意大利）
- 特雷弗-卡尔森（夏威夷群岛）
- 汤姆-洛（英国）
- 亚伦-戈尔德（澳大利亚女排）
- 格雷格-朗（美国）
女子组
- 佩奇-阿尔姆斯（夏威夷群岛）
- 费利西蒂-帕尔梅特尔（澳大利亚）
- 安妮-雷克特（夏威夷群岛）
- 凯拉-肯纳利（夏威夷群岛）
- 艾米丽-埃里克森（新西兰）
- Michaela Fregonese（巴西）
- 比安卡-瓦伦蒂（美国）
- 斯凯拉-利克尔（澳大利亚女排）
- 贾丝廷-杜邦（法国）
- 拉奎尔-海克特（巴西）
- 劳拉-埃内弗（澳大利亚）
- 伊兹-戈麦斯（哥伦比亚）
07
大浪冲浪的历史
几个世纪以来，夏威夷人一直在欧胡岛南岸较小的海浪中，沿着现在的檀香山和威基基海滩一起冲浪。然而，随着这项运动的普及以及冲浪板技术和结构的改进，夏威夷冲浪者开始将目光转向欧胡岛西岸和北岸更大的海浪。
来自澳大利亚、美国、巴西和南非的冲浪者开始越来越多地在冬季来到欧胡岛，与夏威夷人一起开始挑战岛上更大的海浪。
从 20 世纪 70 年代起，大浪冲浪运动开始向世界各地的冲浪爱好者传播。但是，大浪冲浪的发展相当缓慢，因为它的追随者少之又少，设备的发展也比小浪冲浪慢得多。
在新千年的头十年里，拖曳冲浪是挑战最大海浪的首选方式。直到新一代的 "纯粹主义者 "出现，加上一些独具匠心的设计者的创造力，他们决定让这项运动回归本源。
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