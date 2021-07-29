Getting a good start is absolutely key
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快速上手：专家带你五分钟了解BMX运动

随着 BMX不断壮大，透过澳洲车手Saya Sakakibara分享新手快速上手的入门重点。
作者 Tom Ward
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Saya Sakakibara

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Mariana Pajón

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欢迎来到短而紧凑的BMX世界

根据Saya Sakakibara的说法，BMX比赛充满着不可预测性，车手在专门建造全长300-400m 赛道，要与其他七名选手一起比赛，而且赛道上充满了跳跃、技术弯道，最先抵达终点的选手获胜。
正所谓台下十年功，台上一分钟，BMX整场比赛只有30-40 秒，但是车手想站上这舞台，需要透过多年扎实的训练。
「BMX是项非常复杂的运动，从力量、爆发力到反应时间，车手都必须具备，同时也要拥有良好的骑乘技巧，这需要长时间训练」
Sakakibara 解释说明。
透过影片让你更清楚BMX的比赛过程：
bike · 3 分钟
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起源故事

BMX在1970 年代初开始进行比赛，Sakakibara指出BMX当时是由两个喜欢越野摩托车比赛，但因买不起摩托车的孩子创办，他们正在泥泞的赛道上面骑自行车，把越野摩托车快速骑行的技巧复制于此。
美国南加州被认为是让BMX起飞的地方，其中Ron Mackler（早在 1969 年就开始比赛）和 Scot Breithaupt 等车手，从 13 岁就开始参加这项运动。Breithaupt 也协助BMX比赛从美国传播到世界各地。
早期 BMX 专用车的设计是基于Schwinn Sting-Ray车款，这款车的车轮为20 英吋，现今这个尺寸的车轮仍继续使用，但车架设计在1980年代开始演变成现在常见的设计。

我们在BMX看到什么？

「杀很大！」这是Sakakibara描述的BMX现场比赛状况。
Sakakibara更进一步解释，至多有八位车手一同比赛，在快速节奏下的过程中，还要试图超越对手，以至于你只要一眨眼，就会错过关键时刻，有时还得必须观看回放，才能确切了解到底发生了什么。
每场比赛时间不到一分钟，谁能脱颖而出，往往取决于车手的瞬间决定。
「在一场比赛中，车手们的能力及水平几乎相同，但由于比赛时间非常短，有时取决于谁可以最稳定方式，并且克服心理压力，让训练成果完好展现于比赛。」Sakakibara 同时指出，获胜选手通常不一定是最被看好的大热门。
从车手的角度来看，Sakakibara说比赛总是让「肾上腺素」满点，当闸门打开时，就是发挥本能与本事的时候了。
「闸门打开那一刻，到越过终点线的这段过程，身体会自动接管一切，因为车手就是为此而训练，这都是本能反应，像极了自己在自动驾驶，当越过终点的那瞬间，马上让你回到现实，会情不自禁的发出『哇』，刚刚发生的事真是太令人兴奋，这就是我喜欢的感觉。」
Saya Sakakibara as seen in Sydney, Australia on July 14, 2017.
What a modern day BMX race bike (and racer) look like
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Twan van Gendt in action during the UCI BMX Supercross World Cup in Papendal, Arnhem, Netherlands on May 12, 2019.
Getting a good start is absolutely key
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Joris Daudet in action during the UCI BMX World Championship in Baku, Azerbaijan on June 9, 2018.
There's not much space to ride in a BMX race, crashing is commonplace
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Saya Sakakibara in action during the UCI BMX World Championship in Baku, Azerbaijan on June 9, 2018.
Once you're ahead in a BMX race, you're almost on auto-pilot to the finish
© Andrey Pronin/Red Bull Content Pool

想去参与，需要做什么呢？

想体验BMX的魅力吗？首先你要了解BMX自由式单车与竞赛车的区别。
Sakakibara指出，拥有一辆BMX单车是入门的第一步，走进车店，你可能会看到BMX 竞速车与BMX 自由式单车，两者的区别在于，竞速车款的更薄的轮胎，且距离地面更近。”
竞速车强调快速、减低阻力，所以重心较低且离地面较近，这是基本考虑，此外轮胎更薄可减少阻力，让速度变得更快，因为比赛时间往往都不到一分钟，而BMX自由式在过程中，可能需要做招且以不太稳定的角度着地，所以两者车款特点会有差异。
当然，安全第一是相同的考虑！
所以竞速的车手需要全罩式头盔、长袖、长裤和手套，但这在BMX自由式比较不容易常见。

基本技巧

说到技巧，你需要注意哪些？嗯，因为 BMX 竞速是先越过终点线的人就是冠军，所以不太强调通过技巧得分？而 BMX 自由式需要绝佳技巧？
Sakakibara 强调无论竞速或是自由式，每个人都要学会的第一个技巧是pumping，这会协助你使用手和腿取得动力，并帮你在跳跃获得更棒的表现，不需要踩踏板，透过转移你的身体，取得更大的速度。
Sakakibara 说学会了Pumping，就像是身体能带动轮子运行，还可以跳跃，这是BMX的基本功。
Sakakibara 说学会了Pumping，就像是身体能带动轮子运行，还可以跳跃，这是BMX的基本功。

我该注意哪些车手呢?

Mariana Pajón poses for a portrait at San Felipe Castle in Cartagena, Colombia on August 21, 2019.
Mariana Pajón
© Camilo Rozo/Red Bull Content Pool
Twan van Gendt during a training session in Ammerzoden, The Netherlands on October 20, 2020.
Twan van Gendt
© Jarno Schurgers/Red Bull Content Pool
Joris Daudet in action during the UCI BMX Supercross World Cup in Papendal, Arnhem, Netherlands on May 12, 2019.
Joris Daudet
© Jarno Schurgers/Red Bull Content Pool
Sae Hatakeyama poses for a portrait in Tokyo, Japan on October 23, 2019.
Sae Hatakeyama
© Kunihisa Kobayashi/Red Bull Content Pool
Sakakibara 选出一些值得车友们关注且才华洋溢BMX车手：
  • Mariana Pajón: 奥运双料冠军，哥伦比亚最成功和最受认可的自行车手。
  • Twan van Gendt: 现任男子世界冠军，也是一位注重细节的车手，透过细节以提高他在赛场的竞争优势。
  • Joris Daudet: 虽然年纪已过30，来自法国的Daudet仍然相信自己可以赢得最高水平的比赛。
  • Alise Willoughby: 来自美国、现任女子世界冠军，也是希望进入BMX运动女孩们的榜样。
  • Sae Hatakeyama: 这位日本车手被视为BMX运动的少年神童，现在希望在高级赛车中崭露头角。
  • Niek Kimmann: 来自荷兰并在BMX比赛拥有绝佳竞争力Kimmann被视为极具潜力，有机会赢下大奖的新生代选手。

我在哪里可以看到更多？

相关电影
BMX 比赛和文化，一直是影视制作人的沃土，拥有可追溯到几十年前的标志性电影，汇总了你可以在 Red Bull TV上观看的最佳影片列表。
活动赛事
你知道BMX比赛、要注意哪些人以及要注意哪些，但要在哪里看BMX 比赛？
Sakakibara指出，我通常会参加UCI的巡回赛，也就是所谓的UCI World Cup世界杯，去年我在澳洲进行比赛，然后通常有一些赛事会在欧洲，有时会在美国，甚至到南美洲，车友们可以在 YouTube 上观看直播，以抓住最新赛况。
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