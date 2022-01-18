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保持高峰20年：Sebastian Keep分享他的饮食之道
近二十年来，Sebastian Keep 是BMX项目的佼佼者，这次他分享营养如何帮助他实现梦想，并维持20年的高峰。
© George Marshall
BMX 车手不像公路车手，对于饮食必须控制得宜，通常BMX的骑乘点就在滑板公园或是街头，饮食也是以方便为主，对于卡路里含量或蛋白质百分比，极少着墨研究。不过，英国 Sebastian 'Bas' Keep 并不是你想象的常规 BMX车手。
接近40岁的年纪，但在BMX纵横将近20年，Sebastian Keep是高龄级的BMX车手，更直接的说法，Sebastian Keep是BMX的老人了。他对营养采取注重健康的方法，专注于适合自己身体的食物，以及自制的未经加工的食物。营养的摄取明显有益于他的骑乘，在最新的影片《More Walls》，更能看出Sebastian Keep像是一位活力十足的年轻人。
在此，Sebastian Keep 揭示他如何让自己每天都保持精力充沛，以及帮助他维持专注于BMX。
在典型的训练日，您的早餐、午餐、晚餐和零食会吃什么？
当你吃得好，你会发现身体运作得更好，活力更加充沛。
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