保持高峰20年：Sebastian Keep分享他的饮食之道

Sebastian Keep: 我喜欢早上吃麦片和一杯茶。当我去健身房时，我只喝水，但当我骑车时，我发现咖啡因对我有很大帮助，所以我会带一大瓶水和一罐Red Bull。事实上，我和我的朋友们经常分享一罐Red Bull。音乐、Red Bull和好朋友一起骑行，就可以开心玩一整天。当然，关于音乐的部份，我不喜欢担任DJ，所以我通常就是让朋友选择，我会听他们播放的任何东西，只要不是太糟糕。

午餐时，我喜欢做鸡肉色拉，我真的很喜欢吃杏仁、香蕉和苹果。我尽量远离快餐，这是我大多数朋友会吃的！

目前我有做咖哩晚餐，也一直在做素食炸玉米饼和油炸玉米饼。我真的很喜欢墨西哥菜，这可能是我最喜欢的菜。