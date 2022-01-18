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保持高峰20年：Sebastian Keep分享他的饮食之道

近二十年来，Sebastian Keep 是BMX项目的佼佼者，这次他分享营养如何帮助他实现梦想，并维持20年的高峰。
作者 Charlie Allenby
3 min read更新于
Bas Keep drinks Red Bull before a filming session to help him focus
© George Marshall
BMX 车手不像公路车手，对于饮食必须控制得宜，通常BMX的骑乘点就在滑板公园或是街头，饮食也是以方便为主，对于卡路里含量或蛋白质百分比，极少着墨研究。不过，英国 Sebastian 'Bas' Keep 并不是你想象的常规 BMX车手。
接近40岁的年纪，但在BMX纵横将近20年，Sebastian Keep是高龄级的BMX车手，更直接的说法，Sebastian Keep是BMX的老人了。他对营养采取注重健康的方法，专注于适合自己身体的食物，以及自制的未经加工的食物。营养的摄取明显有益于他的骑乘，在最新的影片《More Walls》，更能看出Sebastian Keep像是一位活力十足的年轻人。
在此，Sebastian Keep 揭示他如何让自己每天都保持精力充沛，以及帮助他维持专注于BMX。
Bas Keep, More Walls, Chelmsley Wood
Um die todesmutigen Stunts zu meistern, muss Keep sich voll konzentrieren
© Eisa Bakos

在典型的训练日，您的早餐、午餐、晚餐和零食会吃什么？

Sebastian Keep: 我喜欢早上吃麦片和一杯茶。当我去健身房时，我只喝水，但当我骑车时，我发现咖啡因对我有很大帮助，所以我会带一大瓶水和一罐Red Bull。事实上，我和我的朋友们经常分享一罐Red Bull。音乐、Red Bull和好朋友一起骑行，就可以开心玩一整天。当然，关于音乐的部份，我不喜欢担任DJ，所以我通常就是让朋友选择，我会听他们播放的任何东西，只要不是太糟糕。

午餐时，我喜欢做鸡肉色拉，我真的很喜欢吃杏仁、香蕉和苹果。我尽量远离快餐，这是我大多数朋友会吃的！

目前我有做咖哩晚餐，也一直在做素食炸玉米饼和油炸玉米饼。我真的很喜欢墨西哥菜，这可能是我最喜欢的菜。

当你吃得好，你会发现身体运作得更好，活力更加充沛。
Sebastian Keep

营养对你的骑行和训练有多重要？

Sebastian Keep: 影响非常大。当我在专注一件事情时，我很自律并且善于坚持不懈。当你吃得好，会发现你的身体运作得更好，你会更加活力充沛。我还发现，运动量越多，你的能量就越多。

我发现，当你把快餐等垃圾食物禁食一周，并且开始吃好的食物，那么你就不再那么渴望垃圾食物，身体只想要蔬菜和不含脂肪的食物。

Sebastian Keep bei seinem "More Walls"-Projekt in Chelmsford, England.
Zeit für eine Trinkpause
© Eisa Bakos

你曾经和营养师一起讨论合作过吗？

Sebastian Keep: 不，我没有。这只是自学和透过倾听我的身体声音。

你在拍摄过程中会改变什么吗？

Sebastian Keep: 我喜欢咖啡因，而且我总是在早上喝茶。想象一下凌晨 4 点起床，知道自己要从一座桥上跳下来，你需要一些东西来叫醒你，当我们在拍摄 时，周围有几罐Red Bull，让你振作起来，让你感到专注。

你最喜欢的一餐是怎样的搭配？

Sebastian Keep: 我最喜欢的一餐是英式烤肉晚餐。它可以是任何烤肉，但我试着少吃肉，只要有足够的烤马铃薯、大量的肉汁和馅料，我就觉得很好。

如果我们要去吃晚饭，而你正在做饭，菜单上会有什么？

Sebastian Keep: 如果你是星期天要来，我可能为你烤上所有的配料。

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