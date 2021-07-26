在未来3年里，南非籍车手仍将是 Red Bull KTM厂队的一员，并庆祝第 10 个赛季效力这支“橘色”车队，直至 2024 年。

南非籍 MotoGP™ 车手Brad Binder与Red Bull KTM MotoGP™ 车队完成延长合约的协议，这将使他与这支奥地利制造商的合约至少延续至 2024 年底。

新合约为 KTM MotoGP™ 计划带来额外的延续性与力量，而 Binder 的战斗精神也象征着这支制造商前进赛事的决心。

Binder上周末在意大利大奖赛写下新的里程碑，在穆杰罗赛道的 FP3 比赛中以时速362.4公里的速度，追平了这项运动史上的最快速成绩。

Binder谈到新合约时表示：“我超级高兴能再与 KTM 续签3个赛季，这将使我们的合作长达 10 年的时间。与这家制造商合作这么长的时间，真是令人难以置信，不过，我们一直保持着良好的合作关系。”

Marc Márquez lauert hinter der KTM von Brad Binder in Portugal © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

我非常高兴能再次与 KTM 续签3个赛季，这将使我们的合作长达 10 年的时间。 Brad Binder

Binder补充表示：“我对 KTM 的颜色非常喜欢，因此签下一份长期合约让我倍感欣慰。能够获得来自公司的信任与支持是一件很酷的事情。这是一种无上的荣耀。从这里开始，我们可以专注打造自己未来的愿景。我们相距不远，能一起同心协力做一些很棒的事情真的很高兴。超期待看到未来几年的成绩与表现。”

Ο Brad Binder στο ιταλικό 2021 MotoGP™ © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

KTM 运动总监Pit Beirer表示：“这份合约对我们来说很简单，因为我们都喜欢Brad身为一位车手，以及他为车队、工厂和 MotoGP™ 级别赛事所付出的一切。”

“他也非常诚心诚意对我们做出重大的承诺，这对我们的进步和这项冠军赛的发展潜力有很大的影响。有时你会发现一位赛车手和他的心态与你自己的处世哲学非常的契合，Brad就是这样的车手，他与我们一起在这10 年中，一路登顶一起进步，是一个非常特别的故事。”

KTM 运动总监Pit Beirer表示：这份合约对我们来说很简单，因为我们都喜欢Brad身为一位车手，以及他为车队、工厂及MotoGP™ 级别赛事所付出的一切。 Pit Beirer, KTM 運動總監

Red Bull KTM 赛事经理 Mike Leitner 证实了 Beirer 的想法：“身为车队经理，我很高兴 Brad 再次给我们3年的时间与信任。他是一位非常强大的车手，拥有优质的团队和坚强的厂队做后盾。我们将共同努力实现我们共同的梦想和目标。很高兴我们能再次建立这种伙伴关系直到2024 年。”

Binder通过 KTM GP 学院的考验与培训。他在Red Bull MotoGP 新秀杯脱颖而出，赢得 Moto3™ 世界冠军，并与 Red Bull KTM Ajo 车队一起在 Moto3™ 和 Moto2™ 类组中赢得了 15 场大奖赛的分站冠军。随后，他在 2020 年首次骑乘 KTM RC16 期间，赢得厂队在最高级别类组的首次胜利，并获得”年度新秀奖”的殊荣。

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