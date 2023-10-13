最冷静的车手 ：与布拉德-宾德的 72 小时MotoGP

在 MotoGP 赛场上，有一位车手很少让压力影响到自己。从未见过他的工作人员对他大发脾气，在赛道上对其他车手做出沮丧的手势，或在媒体上发表有争议的言论。他只是顺其自然。

他早在 2016 年就夺得了 Moto3™ 世界冠军，在 2019 年险些与 Moto2™ 冠军失之交臂，但他仅在自己的第三场比赛中就夺得了 MotoGP™ 首胜，震惊了整个体育界，这也是 KTM 在顶级赛事中的首场胜利。2023 年，他有望至少获得总冠军的前四名，并将自己打造成摩托车赛的下一个巨人。

Looking relaxed before the race gets underway © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

就在他为这篇文章坐下来聊天的时候，他几乎是飘到了桌子边上，悠闲得差点摔倒。

布拉德来自南非波切夫斯特鲁姆（Potchefstroom）附近的一个小镇，他和弟弟达林（Darryn）的成长生活很简单，后者也参加了世界摩托车比赛。

"我们上学，回来，骑摩托车，玩摩托车。我其实并不想上学，但还是不得不去。这是全世界职业赛车手的经典台词。

"但我觉得与大多数人不同的是，我、我父亲和我哥哥一直都是自己骑车，什么事情都自己做。如果我们想要换轮胎或需要更换活塞，我们就自己动手。

Binder during his days competing in the Rookies Cup in 2011 © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

他承认自己并不是一个机械奇才，幸好他的父亲对扳手比较精通，但无论如何，他也没有被轻易放过："老头子管得很严，你必须照看好你的东西，把自行车擦干净，别弄乱了！"

当布拉德在本土的青少年系列赛中大显身手时，宾德夫妇却在其他地方寻求更激烈的竞争，他们很快发现自己正前往英国，在一个鲜为人知的名为 "Aprilia Superteens "的系列赛中一试身手，在那里，凯西-斯托纳（Casey Stoner）等传奇车手在欧洲赛场上初露锋芒。

"他解释说："事情的经过是这样的，我们到了布兰兹哈奇，我在第一或第二节比赛中撞坏了摩托车，几乎把它毁了。

他解释说，"我爸爸在最后一轮比赛中修好了车。第二天早上，我获得了第五名。在比赛中，我在第一场热身赛中获得了第二名，在第二场热身赛中，我记得我骑车撞到了一个人，然后冲出了赛道，最后获得了第六名。第二天早上的热身赛中，我的自行车发生了故障，我醒来时已经在医院了！"

虽然布拉德的原始速度足以让他继续在国外追逐梦想，但他的崛起之路与其说是一条通往成功的坦途，倒不如说更类似于 "超级少年 "的传奇。

Binder has two MotoGP™ race wins to his name... so far © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

有些运动员有天赋，有些运动员有出色的职业道德，而最优秀的运动员则两者兼备。布拉德非常确定自己的定位："我认为自己随着年龄的增长而进步。作为一个孩子，尤其是在新秀杯和 Moto3™ 的初期，我并不是很出色。

"但我的父亲总是教导我，如果你要做某件事，就好好做。否则，就不要做"。

布拉德所做的一切都体现了这一点。从周四大量的媒体工作，优雅有礼地完成，到一些更紧张的时刻，比如从车队卡车的私人房间走到维修站，西装革履，但仍抽出时间迎接一些重要的车队客人。

他的团队也体现了这一理念。他的团队由英国人、捷克人、芬兰人、德国人、西班牙人等多国人员组成。在围场中，如果有一组机械师和工程师说他们就像一家人，我真的会相信，那就是他们。无论结果如何，包厢里的气氛始终如一。

The mechanics get to work on Binder's bike © Matt Dunn

后来我问布拉德关于他父亲的理念，以及我在他的纪录片中注意到的一些事情，虽然他很严厉，但看起来并不像越野赛父亲的刻板印象。他回答说"我爸从不为难我，除非我活该！"

他接着说他接着说："如果他看到我尽了最大努力，那就足够了。但是，如果他看到我有任何软弱的地方，或者你没有尽到当天的责任，他就会让你知道。我觉得这对我来说是最好的事情"。

在 Moto3™ 的早期岁月里，他当然需要这种坚韧不拔的精神和顽强的毅力，才能始终发挥出自己的最佳水平。没有竞争力的机械让他在出道的几年里实力大打折扣，尽管他展现出了足够的天赋，在 2015 年为自己赢得了最好车队最好赛车的位置，但这也不是一帆风顺的。

"我想，嘿，我们走吧，现在你准备好了。但现实是，当我到了那里，我并不适合。

Concentration time ahead of the race © Matt Dunn 我可以实现我的梦想，那就是成为一名 MotoGP™ 车手。但我的梦想是赢，而我还没有完全做到......。 Brad Binder

"我经常撞车，在某些情况下会惊慌失措，把事情搞得一团糟。我是自己最大的敌人，因为我从一开始就想赢得每一场比赛"。

但幸运的是，我们在这个系列赛中遇到了一个人，他是布拉德成长过程中的另一个重要角色，他就是阿基-阿霍。

"他教会了我如何控制局面，如何应对不同的情况，无论如何都要保持冷静，继续完成自己的工作。"

六年后的 2021 年奥地利大奖赛上，布拉德在 KTM 的主场比赛中，冒着瓢泼大雨，穿着光头胎（不了解情况的人可能会以为是光头胎）取得了胜利。 这场比赛必须亲眼目睹才能相信。

Binder celebrates his victory at the Austrian Grand Prix © GEPA pictures/Red Bull Content Pool

布拉德认为，他早年没有取得成功，但他选择了钻研并继续工作，这就是他今天能够接受作为一名工厂车手为这项运动的第一名而战所带来的压力的原因。

"很多孩子都天赋异禀，他们在任何比赛中都能跑得飞快，他们在赛场上叱咤风云，但到了职业生涯的后期，一切都变得更加残酷。

"如果你已经跻身顶尖车手行列，而你的表现却不尽如人意，那就只能说再见了"。

不过，这并不意味着他没有过失。这可能是本系列采访的最后一次，因为布拉德曾向我承诺，如果他能像我们在德国跟随马丁时那样赢得冲刺赛和大奖赛，他就会雇用我。

遗憾的是，布拉德在圣马力诺大奖赛上并没有上演这样的童话故事。他在周六的冲刺赛中获得第五名，周日在追逐领奖台时摔车。但就像他父亲多年前教导他的那样，要么好好干，要么就别干。这就是为什么他重新拾起自行车，从第 23 位奋力冲过终点，最终获得第 14 名，并将两分收入囊中。

不，他对此并不 "冷静"。不过，他确实保持了控制力。因此，他完成了任务，看到了方格旗。

Binder showed plenty of fighting spirit in San Marino © Matt Dunn

当车队在包厢里团结在他周围时，我想起了他周四说过的话：他说："该死的，赛车可以是最棒的一天，但也可能是最糟糕的一天。这让你更加珍惜你所做的一切。

"我享受骑行的过程，分析我可以做得更好的地方，即使事情发展得很糟糕，我也喜欢总是告诉自己，我可以让情况变得不一样，我比我们目前遇到的问题要好。

他强调，这个过程中最重要的部分是在最后，在赛季结束时成为将自己的名字刻在冠军塔上的骑手。

"与我共事过的人都知道我并不冷酷。当涉及到我想要实现的目标时，我会全力以赴，我对其他人也抱有同样的期望。

"我可以实现我的梦想，那就是成为一名 MotoGP™ 车手。但我的梦想是获胜，我还没有完全做到......"