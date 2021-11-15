Red Bull Racing Honda车队，在巴西大奬赛拿下本季第15次颁奖台佳绩，在 F1转进中东的最后三场赛事之际，Red Bull明星车手仍握有领先的优势。

Red Bull Racing Honda车队的 Max Verstappen 在与Lewis Hamilton (Mercedes)进行了长时间的缠斗后，在巴西因特拉戈斯举行的圣保罗大奖赛中终场冲线获得第二名，并在转进世界冠军赛的最后三场比赛中，目前领先 14 分。 .

Hamilton在排位赛前因更换新引擎被判罚退五位起跑，从发车位的第 10 位开始本赛季的第 19 场比赛，但在前五圈即已上升至第三位，与Verstappen展开了最新一轮的战斗。这是自本赛季在巴林举行的首场比赛以来最火爆的一次。

两位车手完成最后一次进站后，Verstappen在 71 圈的第 28 圈领先 2.6 秒，而Hamilton则用比他新三圈的轮胎在后方追赶。 Verstappen 在第 48 圈进入第 4 弯时，强力防守并保持领先，但Hamilton在比赛结束前的最后12圈趁隙超越成功，并确保了他在本赛季的第六场胜利。

Verstappen på podiet for 15. gang © Getty Images/Red Bull Content Pool

Hamilton以 10.496 秒的优势，轻松打败Verstappen，另Mercedes的Valtteri Bottas从杆位发车，终场挤上颁奖台殊荣。

Verstappen 的 Red Bull 队友Sergio Pérez 未让Hamilton夺冠专美于前，在比赛中以最速圈佳绩取得世界冠军积分。这位墨西哥籍车手在最后一圈进站换上软胎，并用它们在最后一圈以 1 分 11.010 秒的成绩拿下最快单圈，为他的第四名12 分，赢得1分额外积分。

Pérez的最速圈，意味着Red Bull在还剩最后三场比赛情况下，在车队积分榜上落后Mercedes车队缩小至 11 分。

以下是圣保罗大奖赛，在热气腾腾的午后，充满激动人心的关键纪实。

Max持续应战的另一天

巴西的周末，不管发生什么事，Verstappen 仍坚守岗位排在第二位。

圣保罗大奖赛是 2021 年全新冲刺排位赛计划的第三站，也是最后一个部分，周五下午举行了常规排位赛，为周六的 24 圈冲刺比赛做好准备，也为周日的正赛蓄势待发。 荷兰籍车手在排位赛中仅次于Hamilton，但他的赛车因 DRS 违规而被排除在外后，这位英国籍车手在冲刺赛时，被排至后方起跑。

Verstappen 在冲刺赛的杆位并没有持续多久，Bottas在第一个弯道就击败他并控制了 24 圈的比赛。这位冠军排名领先者，在周日的开局中取得了对Bottas的报复行动，但他对Hamilton在最后圈的节奏与速度则无法招架。

在美国奥斯汀和墨西哥取得胜利后，Verstappen今年第二次连续赢得三场比赛的努力挑战失败——他之前在法国、奥地利和施蒂利亚州取得了这一壮举。 周日的颁奖台是他今年 19 场比赛中，第 15 次进入前三名行列，这也充分证明了他的速度与稳定性。

Verstappen og Hamilton havde endnu en intens konfrontering © Getty Images/Red Bull Content Pool

事后，Verstappen表示：他已经全力以赴了。

Verstappen 表示：当然，我们今天尝试了一切努力。

“我认为这是一场精彩的对抗，但最后，我们只是错过了一点节奏。我们今天已经全力以赴了，这很有趣。最后，它没有成功，但我并不失望，因为我认为这是一个现实的结果。

“我们仍然有很好的积分领先优势，今天在周末对我们来说有点困难，但我对接下来的比赛充满信心，我们会再次赢回胜利的。”

Red Bull Racing车队负责人Christian Horner表示，Verstappen已经“尽了我们所能做的防守工作”。

“当你领先这么多圈时，总是很难接受结果的失败，但这真的出乎意料，”Horner补充道。 “当你领先 75% 的比赛时，这是一场艰难的比赛。我认为Max在让Lewis落后的时间里做得非常出色。我们昨天看到那辆车的速度确实是锐不可挡。”

Pérez扮演好自己的角色

和他的队友一样，Pérez在巴西度过的周末，大部分时间都停留在同一个位置—周五排位赛的第四名，在冲刺中排名第四。第 1 圈时，他在 Verstappen 后方进入第 4 弯，在强劲的开局之后，当Bottas 在虚拟安全车期间进站后，他在第 30 圈掉至第四，这是因 Lance Stroll 的Aston Martin.赛车在赛道上造成的碎片所致。

Pérez在第 18 圈与Hamilton进行了一场激烈的对决，当时两人在四个弯道中两次相互超越。尽管如此，在他最后抢下最快单圈速度之前，他的比赛在半场之后相对孤独，这是他本赛季在银石赛道取得同样成绩后的第二次快速单圈成绩。

Pérez strøg til tops på den sidste runde og landede et ekstra point © Getty Images/Red Bull Content Pool

第四名与墨西哥车手在圣保罗的最佳表现相匹配（之前在 2016 年与Force India车队一起取得），他巩固了他在车手积分榜上第四名的位置，在还剩 3 轮比赛的情况下，目前落后第三名Bottas 25 分。

Horner 表示：我会说，Checo在最后获得最速圈成绩，是将损害降至最低的表现。

Gasly独走争夺第五名

Pierre Gasly 代表Scuderia AlphaTauri 为车队与 Alpine 争夺车队积分榜第五名。 这位法国籍车手获得 6 分，排名第七，与Alpine车队的 Esteban Ocon（第八名 4 分）和Fernando Alonso（第九名 2 分）获得的 6 分相提并论。

两队以112分的成绩锁定在第五位，目前还剩三场比赛的情况； 第五名将是前身为 Scuderia Toro Rosso车队在车队积分榜上的最佳成绩，该车队在 2008和 2019 年获得第六名。

Gasly behauptete sich gegen die Konkurrenten von Alpine. © Getty Images/Red Bull Content Pool

Gasly的周末看起来朝着错误的方向前进，因为他在周六的冲刺赛中，以“糟糕的开局”下降了两个名次。 他在比赛后期克服了变速箱一些小问题，在车手锦标赛中保持第九名。

队友 Yuki Tsunoda 在他第一次拜访英特拉格斯赛道时获得第 15 名，这是一个大胆的决定，成为唯一一位使用软胎的车手，当他在第 5 圈与 Stroll 的Aston Martin发生擦撞时，他就注定失败了。当他第一次进站时被判罚 10 秒，这已终止了他可以得分的任何机会。

当McLaren挫败时，Ferrari伺机而起

连续第二周， Ferrari在与McLaren争夺赛季第三名中取得了决定性的胜利、第五（Charles Leclerc）和第六（Carlos Sainz）。 这反映了他们 7 天前在墨西哥的成绩，也使 Scuderia Ferrari在车队积分榜上领先McLaren 31.5 分。

Norris的队友Daniel Ricciardo情况更糟，他在第 50 圈因动力单元问题退赛，这是他自 2020 年奥地利赛季揭幕战（共 34 场比赛）以来首次未能完赛。

迈向未知

正如过去的 19 场比赛那样，2021 年的 F1 赛季结果无法预期。目前即将转进中东三场大奖赛的竞赛，其中两场还是本系列赛从未到访过的赛道。

他们中的第一场？ 11 月 21 日的第一场卡塔尔大奖赛将在罗赛尔国际赛道举行，从巴西圣保罗起飞14 小时的航程，这会把所有参与者的耐力推向极限。罗赛尔是 MotoGP 的代名词，自 2004 年以来一直举办世界上首屈一指的两轮系列赛。下周末很可能是 F1 有史以来唯一的一次访问，因为卡塔尔大奖赛将在一条2023 年以后，才建造完成的专用赛道上举行。

几乎在罗赛尔的经验都是微不足道的； Verstappen 从未参加过那里的比赛，而 Pérez 于 2009 年参加了在多哈举行的 GP2 Asia，在那个赛季的冲刺赛事中，拿下两场胜利。

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