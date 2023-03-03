街舞文化热 一文助你了解Breaking的世界

什么是Breaking？

Breaking是70年代于纽约市布朗克斯 (The Bronx) 街头诞生的一种竞技舞蹈风格。Breaking很容易由其他街头舞蹈风格分辨出来，因为这种舞蹈很大一部分是在地板上跳，舞者甚至会用手、背部、或是后脑勺做旋转。 练breaking的人被称为B-Boy、B-Girl、或简称为breaker。

25 分钟 ABC of... Breaking 传奇人物罗尼（Ronnie）为您提供了有关这种令人难以置信的舞蹈形式的所有信息。

其他圈内术语还有，B-Boy、B-Girl 他们在跳舞时则是在Breaking、B-Boying或B-Girling。由媒体创造及广泛使用的词breakdance 或breakdancing - 用来形容这种舞蹈的圈外名称，通常内行人是不会使用的。现在每个人都在努力使用B-Boying、B-Girling和Breaking的原始术语，并在提及舞蹈和练习时使用，尽力去保存真正地的Breaking 历史和文化。下次大家提及这项舞蹈时也一起用这些原始术语吧！

对于Breaking的术语有着许多的讨论。正是因为Breaking本身很年轻、生动和没办法被正式定义。很有可能不同领域的舞者对于一样的词会给予不同的批注。

Breaking的历史

Breaking是嘻哈 (Hip Hop) 次文化的一部分，这种次文化是诞生于纽约的非裔和拉丁裔族群。与饶舌 (Rap/MC)、打碟 (DJ) 和涂鸦 (Graffiti) 结合在一起就是所谓的“嘻哈四大元素”。

10 分钟 Breaking the Beat: in the Bronx E-Man meets legendary B-Boy Alien Ness to talk about the history and stories of breaking.

当电影《Beat Street》和《Breakin'》上映后，全球掀起了一股Breaking热潮。自此之后此舞风就势不可挡，成为流行于全球的现象。而竞赛型Breaking (Battle) 则变得更火热，并且将在2024年的运动盛事首次登场。

Breaking的元素

Breaking有着许多丰富的动作形容词，例如：摇滚步 (Top Rock)、排腿 (Footwork) 、大地板 (Power Moves)、定格 (Freezes) 和翻滚 (Flips)。许多Breaker会加入不同招式或连接动作 (Transitions) 让他们的舞蹈更加流畅及丰富。

Ami doing the Footwork © Bahadir Berber / Red Bull Content Pool

Breaking风格是什么？

风格是每位舞者将对舞蹈本身的了解及重视，注入舞蹈中的个人化诠释。他们在跳舞时如何展现动作，个人态度，如何诠释音乐和呈现自我。

当圈内人在跟外行人讨论时，往往会产生风格只指时尚的误解。当我们说到舞者的风格时，通常是指他们跳舞的方式及态度，而不是他们的穿著。如圈内人在称赞你的动作或是穿搭时，欣赏点是建于对你背景的认识。

过去，一位舞者的风格会受到他的朋友、老师或是参与不同活动经验的影响。风格是很有区域性的，你可以大概看出一位舞者来自哪里，有时候更可细致到看出是哪个城市或是哪个舞团。一直以来，一些传统舞蹈亦对Breaking有着巨大的影响力。今天，人们可以看到来自世界各地的舞者，并可模仿任何他们想要的风格。

Breaking中的Cypher是甚麼 ?

Breaking中的Cypher是什么?

Breaking的Cypher是当圈子里的B-Boy和B-Girl一个接一个进去圈子中间跳舞。在这中间跳舞就叫做Cypher或是要被Cyphering。Cypher是一个分享、交流和自由跳舞的地方。

Jazzy Jes in the cypher © Etien Photography

Red Bull BC One的全国性资格赛事也叫做Red Bull BC One Cypher。

有关Breaking的电影、纪录片影片和系列影片。

如果你想要看更多Breaking片段的话，你来对地方了。Red Bull TV上有超多可以让你如追剧般狂看的内容。

首先我们会推介《ABC of ... Breaking》来拓展你对Breaking的知识。然后你可以更深入的去观看breaking纪录片、 系列影片或是舞蹈影片。

Breaking的音乐

Breaker跳舞主要的音乐类型有Breakbeats、放克 (Funk)、饶舌 (Rap) 和灵魂乐 (Soul)。原创的Breakbeats和样式可以在各种音乐类型里面找到，而DJ们在探索、融入及呈现Breaking音乐时是一种追寻完美艺术的旅程。

DJ Fleg on the wheels of steel © Ulrich Aydt/Red Bull Content Pool

Lean Rock和Fleg是其中两位DJ，你可以点击这里来了解他们如何为Breaking寻找、播放和制作适合的音乐。

身为一位舞者，你会希望尽可能将音乐可视化及具体化，拥有敏锐的音乐感，才能完美地聆听、消化、展现及享受音乐。

Breaking最盛大的活动

在现场或在舞台观看Cypher或Breaking是很激动人心的事。如果你想要看Breaking世界级的巅峰之作，你必须知道几个最盛大和历史最悠久的活动。

认识带来启发性的Breaking艺术家以及了解他们的故事

Breaking圈有着许多不断突破界限及发掘新可能性的强者，及拥有启发人心故事的艺术家。一起从下面连结了解他们以及他们的故事。

学习如何Break，或是精进你的Breaking

如果你想要让你的Breaking技巧更上一层楼，我们收集了来自世界经典Breaker们的意见来支持你：

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