B-Boy Lil G at Cypher Pakistan workshop in Karachi on March 24, 2022.
© Saad Saeed / Red Bull Content Pool
Breaking

街舞文化热 一文助你了解Breaking的世界

Breaking获列入奥运会项目，推动了这项舞蹈在全球的普及化，同时为一直坚持、一直默默在跳的舞者 (breakers) 开拓一个更大的世界舞台及有代表性的一个目标。想在2024年的巴黎奥运会时能够完全享受Breaking的赛事，就先要了解Breaking世界。不知道从何开始？我们整理了这篇懒人包带领你进入你的Breaking旅程。
作者 Red Bull HK
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ABC of...

了解世界上一些最艰难的体育项目和比赛。

1赛季 · 7 剧集
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什么是Breaking？

Breaking是70年代于纽约市布朗克斯 (The Bronx) 街头诞生的一种竞技舞蹈风格。Breaking很容易由其他街头舞蹈风格分辨出来，因为这种舞蹈很大一部分是在地板上跳，舞者甚至会用手、背部、或是后脑勺做旋转。 练breaking的人被称为B-Boy、B-Girl、或简称为breaker。

25 分钟

ABC of... Breaking

传奇人物罗尼（Ronnie）为您提供了有关这种令人难以置信的舞蹈形式的所有信息。

英语 +5

其他圈内术语还有，B-Boy、B-Girl 他们在跳舞时则是在Breaking、B-Boying或B-Girling。由媒体创造及广泛使用的词breakdance 或breakdancing - 用来形容这种舞蹈的圈外名称，通常内行人是不会使用的。现在每个人都在努力使用B-Boying、B-Girling和Breaking的原始术语，并在提及舞蹈和练习时使用，尽力去保存真正地的Breaking 历史和文化。下次大家提及这项舞蹈时也一起用这些原始术语吧！
对于Breaking的术语有着许多的讨论。正是因为Breaking本身很年轻、生动和没办法被正式定义。很有可能不同领域的舞者对于一样的词会给予不同的批注。

Breaking的历史

Breaking是嘻哈 (Hip Hop) 次文化的一部分，这种次文化是诞生于纽约的非裔和拉丁裔族群。与饶舌 (Rap/MC)、打碟 (DJ) 和涂鸦 (Graffiti) 结合在一起就是所谓的“嘻哈四大元素”。

10 分钟

Breaking the Beat: in the Bronx

E-Man meets legendary B-Boy Alien Ness to talk about the history and stories of breaking.

葡萄牙语 +1

当电影《Beat Street》和《Breakin'》上映后，全球掀起了一股Breaking热潮。自此之后此舞风就势不可挡，成为流行于全球的现象。而竞赛型Breaking (Battle) 则变得更火热，并且将在2024年的运动盛事首次登场。

Breaking的元素

Breaking有着许多丰富的动作形容词，例如：摇滚步 (Top Rock)、排腿 (Footwork) 、大地板 (Power Moves)、定格 (Freezes) 和翻滚 (Flips)。许多Breaker会加入不同招式或连接动作 (Transitions) 让他们的舞蹈更加流畅及丰富。
Bgirl Ami footwork at Nordic Break League in Copenhagen, Denmark on October 22, 2021

Ami doing the Footwork

© Bahadir Berber / Red Bull Content Pool

Breaking风格是什么？

风格是每位舞者将对舞蹈本身的了解及重视，注入舞蹈中的个人化诠释。他们在跳舞时如何展现动作，个人态度，如何诠释音乐和呈现自我。
当圈内人在跟外行人讨论时，往往会产生风格只指时尚的误解。当我们说到舞者的风格时，通常是指他们跳舞的方式及态度，而不是他们的穿著。如圈内人在称赞你的动作或是穿搭时，欣赏点是建于对你背景的认识。
过去，一位舞者的风格会受到他的朋友、老师或是参与不同活动经验的影响。风格是很有区域性的，你可以大概看出一位舞者来自哪里，有时候更可细致到看出是哪个城市或是哪个舞团。一直以来，一些传统舞蹈亦对Breaking有着巨大的影响力。今天，人们可以看到来自世界各地的舞者，并可模仿任何他们想要的风格。

Breaking中的Cypher是甚麼 ?

Breaking中的Cypher是什么?

Breaking的Cypher是当圈子里的B-Boy和B-Girl一个接一个进去圈子中间跳舞。在这中间跳舞就叫做Cypher或是要被Cyphering。Cypher是一个分享、交流和自由跳舞的地方。
Jazzy Jes is doing footwork on a branded floor. People are standing in the background.

Jazzy Jes in the cypher

© Etien Photography

Red Bull BC One的全国性资格赛事也叫做Red Bull BC One Cypher。

有关Breaking的电影、纪录片影片和系列影片。

如果你想要看更多Breaking片段的话，你来对地方了。Red Bull TV上有超多可以让你如追剧般狂看的内容。
首先我们会推介《ABC of ... Breaking》来拓展你对Breaking的知识。然后你可以更深入的去观看breaking纪录片、 系列影片或是舞蹈影片。

Breaking的音乐

Breaker跳舞主要的音乐类型有Breakbeats、放克 (Funk)、饶舌 (Rap) 和灵魂乐 (Soul)。原创的Breakbeats和样式可以在各种音乐类型里面找到，而DJ们在探索、融入及呈现Breaking音乐时是一种追寻完美艺术的旅程。
DJ Fleg behind a Red Bull-branded DJ desk.

DJ Fleg on the wheels of steel

© Ulrich Aydt/Red Bull Content Pool

Lean Rock和Fleg是其中两位DJ，你可以点击这里来了解他们如何为Breaking寻找、播放和制作适合的音乐。
身为一位舞者，你会希望尽可能将音乐可视化及具体化，拥有敏锐的音乐感，才能完美地聆听、消化、展现及享受音乐。

Breaking最盛大的活动

在现场或在舞台观看Cypher或Breaking是很激动人心的事。如果你想要看Breaking世界级的巅峰之作，你必须知道几个最盛大和历史最悠久的活动。

认识带来启发性的Breaking艺术家以及了解他们的故事

Breaking圈有着许多不断突破界限及发掘新可能性的强者，及拥有启发人心故事的艺术家。一起从下面连结了解他们以及他们的故事。

学习如何Break，或是精进你的Breaking

如果你想要让你的Breaking技巧更上一层楼，我们收集了来自世界经典Breaker们的意见来支持你：

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