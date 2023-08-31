HL：这把火，熄不灭。

更令人没想到的是，当 Breaking 和 Hip-hop 文化与不同民族、国家文化进行碰撞，竟能催生出截然不同，却又各自精彩的化学反应，并在几十年里，写下无数极具地方精神与特色的故事。
例如在刚果，它的故事关于生存与希望；在日本，它的故事关于民族与社会；在巴西，它的故事关于极致热爱。
而在荷兰，它的故事，则关于传承。
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1 生根
荷兰这个国家，一直以现代与多元化著称，人口不多，但有170多种文化并存。
独特的国土风情，让生活在这里的人们对于外来文化有着足够的包容与接受度，尤其是在鹿特丹这座城市。
鹿特丹，是一个以港口闻名的城市，相比荷兰其它地方，它的人口多元化程度更深。
也因此，当上世纪80年代 Hip-hop 风潮开始席卷全球时，一些年轻人决定抓住这个机会，让更多拥有不同背景的彼此，能够联系起来。
鹿特丹的 Breaking 种子，便是在那时开始种下。
也许是独特的社会环境造就，即便没有什么悠久的艺术底蕴，也没出过什么街头领军人物，但 Hip-hop 文化依然在鹿特丹如“病毒”般传开，许多年轻人开始凝聚，形成了一股强大力量。
B-boy Magic Mike，便是其中之一。
能被称为“魔术师”的人，通常都很不一般，Mike 也不例外。
年轻时候的 Mike，已经算得上是大神级别的存在。
他的那些标志性动作，各个堪称炸裂。
这并非夸张，假如让你回到1980年代的现场，看到有人竟然能用手指站立，用双臂水平支撑，相信你也一定会惊掉下巴。
让人敬佩的，还有他坚韧无比的精神。
因为那些夸张无比的动作，都建立在他曾患有小儿麻痹症的基础上。
如果你对这个疾病有所了解，就会明白它对身体的摧毁性有多大。换作其他人，可能连正常生活都成问题。
而 Mike 却通过 Breaking，不再让疾病成为自己前进的阻碍，他战胜了命运。
同时，他的这份精神也为后来许多与他有同样遭遇的人，带来与生活斗争的勇气，照亮了前进的道路，其中就包括如今已经成为奥地利Red Bull BC One All Star 的 B-boy Junior。
更让人佩服的，是他对 Breaking 的热爱，以及为下一代做出的榜样。
如今几十年过去，这份热爱没有一丝减少，反而成为了他生活的养料。
只要有空，他就会和几个老友相约，随便找块空地，继续当年还没过瘾的 Battle ，继续当那个纯粹的 B-boy。
同时，早已成为传奇的他，从来不摆出“过来人”的架子，无论是新手老手，只要同样热爱Breaking，他都会用平等的态度去交流，甚至常会互相学习与帮助。
他希望能为所有后来者，做出积极的榜样，也希望为鹿特丹的 Breaking 文化，埋下一条名为传承的根。
也是在许多像 Mike 这样先驱的努力下，鹿特丹的年轻 Breaking 选手，总在接连不断地涌现出来，频繁登上世界的舞台。
B-boy Menno 就是代表人物之一。
2 溯本
毫无疑问，B-boy Menno 有足够的份量，撑起鹿特丹 Breaking 的排面。
底气，一部份来自他所取得的成就。
作为当今最成功且最有竞争力的 B-boy 之一， Menno 几乎赢得过所有重要比赛的 1v1 冠军，同时他也是奥地利 Red Bull BC One 历史上唯一拿过三次总决赛冠军的选手。
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Red Bull BC One 孟买世界总决赛 Menno x Killa Kolya
点击此处，荷兰选手Menno van Gorp第三次夺得世界冠军，创造了历史。
独具特色的比赛风格，让 Menno 征服了所有对手，更征服了世界。
另一部份，源自他那股与 Mike 相同的 Breaking 执念。
和后来“开挂般”辉煌的职业生涯相比，Menno小时候过得并不如意。
由于身体原因，Menno 总是显得有些笨拙，经常遭到别人的嘲笑。为了改善自身的平衡问题，他在医生建议下，开始练习了柔道。
后来看，这段柔道经历虽然不久，但不可否认的是，这对当时的 Menno 帮助很大。不仅让他找回了本该拥有的自信心，也让他有了足够的勇气，去接触难度更高的 Breaking。
在那时，Breaking 和 Hip-hop 文化已经在荷兰十分流行，他身边很多朋友也为之着迷。
在重拾自信后，Menno 也逐渐接触并喜欢上了 Breaking，没过多久，他便决定跟随自己的两个哥哥，开始练习跳舞。
不过身体的问题，依然存在。
在 Breaking 这项对身体有着极高要求的运动里，Menno 显然不是天赋最好的那个，这也让他常受到别人的质疑，乃至贬低。
好在 Menno 没有因此气馁，反而暗自下定决心，要让自己变得更加强大。
他开始大量训练，势要把每个动作都打磨到极致，同时规避自己的弱势，着力发展优势。
“我的身体做不到很多动作，所以与其和别人比他们擅长的东西，不如利用好自己的长处。”
正是凭借这股对 Breaking 的执念，Menno 很快便在各种比赛大放异彩。尤其是 18 岁在UK2007 上战胜 Lilou 并最终夺冠后，他开始在整个圈子名声大噪。
Lilou 是世界最杰出的舞者之一，他在2005、2009年获得过奥地利Red Bull BC One冠军。
之后，似乎再也没有什么障碍能抵挡他前进的脚步。
2014年 Red Bull BC One 巴黎总决赛冠军
2017年 Red Bull BC One 阿姆斯特丹总决赛冠军
2019年 WDSF 世界Breaking大赛冠军
2019年 Red Bull BC One 孟买总决赛冠军
…
可以说这一阶段的 Menno，在个人荣誉上达到了巅峰。
但他没有选择停下自己的脚步。
因为从家庭与家乡，他看到了自己依然可以进步的空间。
他开始慢慢调整自己生活的重心。
他不再把赢得比赛，当作唯一的目标；
他更加注重与其他人一起进步，即便是之前的老对手；
他开始花更多时间陪伴妻子与女儿，开始从女儿身上学东西。
“在以前，我总想去世界各地，接触各种事物，让自己变得更强。而现在，我只想把所有学到的东西，都带回给这里的下一代，就像 Mike 他们曾经做过的那样。”
后来的事实也证明，他的选择是正确的。
越来越多的年轻血液，开始在他们这代人的带领下飞速进步，让荷兰 Breaking 文化充满了未来，更充满了期待。
例如他自己团队里，原本只是跟在所有人后面学习的 Justin，如今已成为了团队里能够独当一面的顶级舞者。
而他自己也对 Breaking 有了更多新的理解与体会。
“如果追求冠军，那 Breaking 带给你的只有奖杯，但如果去追求热爱，追求与身边的人一起进步，那 Breaking 将回报给你一切。”
3 传火
除了 Mike 和 Menno ，在鹿特丹还有一些人，也在用自己方式，将荷兰的 Breaking 精神不断书写与传承，比如B-boy Redo。
与 Mike 相同，Redo 也是一位身患残疾，却依然在 Breaking 领域成为传奇的舞者。
但在最初，和所有身体拥有缺陷的普通人一样，Redo生活在人生的阴影处。
“当人们看到我身上有明显的缺失时，他们总会投来同情的目光，虽然这本身没有问题，但我并不希望这样，因为我不想被区别对待。”
改变，源于 Breaking。
当Redo开始接触 Breaking 后，他感受到了前所未有的包容性。
他发现所有热爱这项舞蹈的人，都不会带着有色眼镜来看待他，反而相信这些身体带来的问题，可以成为他与命运对抗的痕迹，最后化为他的优势。
“生活里，人们喜欢把差异看作异类。但在 Breaking 的舞台，每个人都是为了展示自己的差异而上台，这为我带来了走出阴影的力量。”
在2004年，一次偶然看到 Junior 的视频之后，Redo 更认定了自己要将 Breaking 坚持下去的决心。
看到与他同样有身体残疾的 Junior，竟能在世界水平最高的舞台上比拼，并做出那些匪夷所思的动作，Redo 瞬间被其所折服。
他开始把 Junior 当作自己的偶像，努力向他靠近。
之后，每当遇到困境，他就会想起自己从 Junior 身上看到的那份坚毅，然后重新充满斗志。
“可以说，Junior 就是我的力量源泉，直到现在，他仍然影响着我。”
也是带着这股力量，如今，Redo 不仅登上了拥有 1.8 亿观众的欧洲最大音乐现场舞台，成为第一个在节目中拥有伴舞的 B-boy，更成为了别人眼中 Breaking 偶像，就像当初 Junior在他心中的那样，给予更多人积极的力量。
对于未来，他也有自己的计划。
“Breaking 精神像是一个火炬接力。很多年前，我有幸接到了棒。在未来，我也会将自己学到的精神与态度，传递给下一个接棒的人。”
谁也无法保证，Breaking 这股浪潮还能在世界席卷多久。
但从 B-boy Mike、Menno、还有 Redo 身上你能看出，那些经历了四十多年考验，依然存留下的火焰，绝不会就此轻易熄灭。
一定能期待的是。
在未来，依然还会有更多像他们一样，热爱 Breaking 和 Hip-hop文化的新鲜血液，不断从荷兰、从鹿特丹这个地方涌现。
依然会有下一个 B-boy 或 B-girl，接过传承的火炬，写下属于这里的 Breaking 故事。
想要了解更多关于他们的故事，不妨前往奥地利Red Bull B站官方账号，观看Breaking专题剧集《不只为舞》荷兰篇
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Menno和Junior探索鹿特丹
B-Boys Menno 和 Junior 探索鹿特丹的霹雳场景、荷兰先驱的故事以及霹雳之后的生活。
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