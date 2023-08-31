HL：这把火，熄不灭。

更令人没想到的是，当 Breaking 和 Hip-hop 文化与不同民族、国家文化进行碰撞，竟能催生出截然不同，却又各自精彩的化学反应，并在几十年里，写下无数极具地方精神与特色的故事。

例如在刚果，它的故事关于生存与希望；在日本，它的故事关于民族与社会；在巴西，它的故事关于极致热爱。

而在荷兰，它的故事，则关于传承。

breaking © breaking

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1 生根

荷兰这个国家，一直以现代与多元化著称，人口不多，但有170多种文化并存。

独特的国土风情，让生活在这里的人们对于外来文化有着足够的包容与接受度，尤其是在鹿特丹这座城市。

Junior and Menno in Rotterdam © Little Shao

鹿特丹，是一个以港口闻名的城市，相比荷兰其它地方，它的人口多元化程度更深。

也因此，当上世纪80年代 Hip-hop 风潮开始席卷全球时，一些年轻人决定抓住这个机会，让更多拥有不同背景的彼此，能够联系起来。

鹿特丹的 Breaking 种子，便是在那时开始种下。

也许是独特的社会环境造就，即便没有什么悠久的艺术底蕴，也没出过什么街头领军人物，但 Hip-hop 文化依然在鹿特丹如“病毒”般传开，许多年轻人开始凝聚，形成了一股强大力量。

B-boy Magic Mike，便是其中之一。

B-boy Mike （右） © B-boy Mike

能被称为“魔术师”的人，通常都很不一般，Mike 也不例外。

年轻时候的 Mike，已经算得上是大神级别的存在。

他的那些标志性动作，各个堪称炸裂。

这并非夸张，假如让你回到1980年代的现场，看到有人竟然能用手指站立，用双臂水平支撑，相信你也一定会惊掉下巴。

让人敬佩的，还有他坚韧无比的精神。

因为那些夸张无比的动作，都建立在他曾患有小儿麻痹症的基础上。

如果你对这个疾病有所了解，就会明白它对身体的摧毁性有多大。换作其他人，可能连正常生活都成问题。

而 Mike 却通过 Breaking，不再让疾病成为自己前进的阻碍，他战胜了命运。

同时，他的这份精神也为后来许多与他有同样遭遇的人，带来与生活斗争的勇气，照亮了前进的道路，其中就包括如今已经成为奥地利Red Bull BC One All Star 的 B-boy Junior。

B-boy Junior 也是一位曾患有小儿麻痹症的舞者，如今他同样在用自己的精神，激励着更多人。 © B-boy Junior

更让人佩服的，是他对 Breaking 的热爱，以及为下一代做出的榜样。

如今几十年过去，这份热爱没有一丝减少，反而成为了他生活的养料。

只要有空，他就会和几个老友相约，随便找块空地，继续当年还没过瘾的 Battle ，继续当那个纯粹的 B-boy。

同时，早已成为传奇的他，从来不摆出“过来人”的架子，无论是新手老手，只要同样热爱Breaking，他都会用平等的态度去交流，甚至常会互相学习与帮助。

他希望能为所有后来者，做出积极的榜样，也希望为鹿特丹的 Breaking 文化，埋下一条名为传承的根。

也是在许多像 Mike 这样先驱的努力下，鹿特丹的年轻 Breaking 选手，总在接连不断地涌现出来，频繁登上世界的舞台。

B-boy Menno 就是代表人物之一。

B-boy Menno © B-boy Menno

2 溯本

毫无疑问，B-boy Menno 有足够的份量，撑起鹿特丹 Breaking 的排面。

底气，一部份来自他所取得的成就。

作为当今最成功且最有竞争力的 B-boy 之一， Menno 几乎赢得过所有重要比赛的 1v1 冠军，同时他也是奥地利 Red Bull BC One 历史上唯一拿过三次总决赛冠军的选手。

9 分钟 Red Bull BC One 孟买世界总决赛 Menno x Killa Kolya 点击此处，荷兰选手Menno van Gorp第三次夺得世界冠军，创造了历史。

独具特色的比赛风格，让 Menno 征服了所有对手，更征服了世界。

另一部份，源自他那股与 Mike 相同的 Breaking 执念。

和后来“开挂般”辉煌的职业生涯相比，Menno小时候过得并不如意。

由于身体原因，Menno 总是显得有些笨拙，经常遭到别人的嘲笑。为了改善自身的平衡问题，他在医生建议下，开始练习了柔道。

后来看，这段柔道经历虽然不久，但不可否认的是，这对当时的 Menno 帮助很大。不仅让他找回了本该拥有的自信心，也让他有了足够的勇气，去接触难度更高的 Breaking。

在那时，Breaking 和 Hip-hop 文化已经在荷兰十分流行，他身边很多朋友也为之着迷。

在重拾自信后，Menno 也逐渐接触并喜欢上了 Breaking，没过多久，他便决定跟随自己的两个哥哥，开始练习跳舞。

不过身体的问题，依然存在。

在 Breaking 这项对身体有着极高要求的运动里，Menno 显然不是天赋最好的那个，这也让他常受到别人的质疑，乃至贬低。

好在 Menno 没有因此气馁，反而暗自下定决心，要让自己变得更加强大。

他开始大量训练，势要把每个动作都打磨到极致，同时规避自己的弱势，着力发展优势。

“我的身体做不到很多动作，所以与其和别人比他们擅长的东西，不如利用好自己的长处。”

正是凭借这股对 Breaking 的执念，Menno 很快便在各种比赛大放异彩。尤其是 18 岁在UK2007 上战胜 Lilou 并最终夺冠后，他开始在整个圈子名声大噪。

Lilou 是世界最杰出的舞者之一，他在2005、2009年获得过奥地利Red Bull BC One冠军。

Lilou 是世界最杰出的舞者之一，他在2005、2009年获得过奥地利Red Bull BC One冠军。 © lilou

之后，似乎再也没有什么障碍能抵挡他前进的脚步。

2014年 Red Bull BC One 巴黎总决赛冠军

2017年 Red Bull BC One 阿姆斯特丹总决赛冠军

2019年 WDSF 世界Breaking大赛冠军

2019年 Red Bull BC One 孟买总决赛冠军

…

Menno © Menno

可以说这一阶段的 Menno，在个人荣誉上达到了巅峰。

但他没有选择停下自己的脚步。

因为从家庭与家乡，他看到了自己依然可以进步的空间。

他开始慢慢调整自己生活的重心。

他不再把赢得比赛，当作唯一的目标；

他更加注重与其他人一起进步，即便是之前的老对手；

他开始花更多时间陪伴妻子与女儿，开始从女儿身上学东西。

“在以前，我总想去世界各地，接触各种事物，让自己变得更强。而现在，我只想把所有学到的东西，都带回给这里的下一代，就像 Mike 他们曾经做过的那样。”

Menno与女儿 © Menno

后来的事实也证明，他的选择是正确的。

越来越多的年轻血液，开始在他们这代人的带领下飞速进步，让荷兰 Breaking 文化充满了未来，更充满了期待。

例如他自己团队里，原本只是跟在所有人后面学习的 Justin，如今已成为了团队里能够独当一面的顶级舞者。

Justin © Justin

而他自己也对 Breaking 有了更多新的理解与体会。

“如果追求冠军，那 Breaking 带给你的只有奖杯，但如果去追求热爱，追求与身边的人一起进步，那 Breaking 将回报给你一切。”

Menno © Menno

3 传火

除了 Mike 和 Menno ，在鹿特丹还有一些人，也在用自己方式，将荷兰的 Breaking 精神不断书写与传承，比如B-boy Redo。

B-boy Redo © B-boy Redo

与 Mike 相同，Redo 也是一位身患残疾，却依然在 Breaking 领域成为传奇的舞者。

但在最初，和所有身体拥有缺陷的普通人一样，Redo生活在人生的阴影处。

“当人们看到我身上有明显的缺失时，他们总会投来同情的目光，虽然这本身没有问题，但我并不希望这样，因为我不想被区别对待。”

改变，源于 Breaking。

当Redo开始接触 Breaking 后，他感受到了前所未有的包容性。

他发现所有热爱这项舞蹈的人，都不会带着有色眼镜来看待他，反而相信这些身体带来的问题，可以成为他与命运对抗的痕迹，最后化为他的优势。

“生活里，人们喜欢把差异看作异类。但在 Breaking 的舞台，每个人都是为了展示自己的差异而上台，这为我带来了走出阴影的力量。”

Breaking 舞台上的聚光，为 Redo 照亮了生活。 © B-boy Redo

在2004年，一次偶然看到 Junior 的视频之后，Redo 更认定了自己要将 Breaking 坚持下去的决心。

看到与他同样有身体残疾的 Junior，竟能在世界水平最高的舞台上比拼，并做出那些匪夷所思的动作，Redo 瞬间被其所折服。

他开始把 Junior 当作自己的偶像，努力向他靠近。

之后，每当遇到困境，他就会想起自己从 Junior 身上看到的那份坚毅，然后重新充满斗志。

“可以说，Junior 就是我的力量源泉，直到现在，他仍然影响着我。”

也是带着这股力量，如今，Redo 不仅登上了拥有 1.8 亿观众的欧洲最大音乐现场舞台，成为第一个在节目中拥有伴舞的 B-boy，更成为了别人眼中 Breaking 偶像，就像当初 Junior在他心中的那样，给予更多人积极的力量。

对于未来，他也有自己的计划。

“Breaking 精神像是一个火炬接力。很多年前，我有幸接到了棒。在未来，我也会将自己学到的精神与态度，传递给下一个接棒的人。”

breaking © breaking

谁也无法保证，Breaking 这股浪潮还能在世界席卷多久。

但从 B-boy Mike、Menno、还有 Redo 身上你能看出，那些经历了四十多年考验，依然存留下的火焰，绝不会就此轻易熄灭。

一定能期待的是。

在未来，依然还会有更多像他们一样，热爱 Breaking 和 Hip-hop文化的新鲜血液，不断从荷兰、从鹿特丹这个地方涌现。

依然会有下一个 B-boy 或 B-girl，接过传承的火炬，写下属于这里的 Breaking 故事。

43 分钟 Menno和Junior探索鹿特丹 B-Boys Menno 和 Junior 探索鹿特丹的霹雳场景、荷兰先驱的故事以及霹雳之后的生活。

关于《银蓝档案》

过去36年，奥地利Red Bull 用灵感无界的“银蓝罐”为全球范围800余名运动员持续添翼，助力每一个敢于突破的灵魂。如今，我们将各个时代极限信仰者的故事，汇编进《银蓝档案》，以期用环球视角的纪实记录，激励每一个正在追寻梦想且无惧挑战的你，去突破属于自己的人生极限。

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