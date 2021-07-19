Verstappen's series lead was slashed after a dramatic shunt
© Getty Images/Red Bull Content Pool
F1

Max Verstappen 的连胜在银石戛然而止

这位奥地利红牛 Red Bull Racing Honda 明星在英国大奖赛退出后保持了他的冠军头衔，这将被谈论很长一段时间......
作者 Matthew Clayton
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Hamilton 在周日在银石赛道举行的英国大奖赛上赢得了他的第 99 场大奖赛和他的第八次主场比赛。结果是在 10 秒的罚时之后的较晚冲刺之后出现的，这将使世界一级方程式赛车的粉丝们多聊一会儿。
奥地利红牛Red Bull Racing Honda 的 Max Verstappen 在连续第四场大奖赛中获得杆位，他的主要冠军对手Hamilton并排排在旁边。在英国闷热的阳光下，手头有 140,000 名粉丝，现场本来是一个惊人的发车，但不幸的是，在Verstappen和Hamilton在第一圈发生接触后，这一发车突然停了下来。
Max Verstappen of Red Bull Racing Honda at the British Grand Prix on July 18, 2021.
Verstappen and Hamilton's colossal battle began at Turn 1
© Getty Images/Red Bull Content Pool
在梅赛德斯车手从发车位前部稍稍好转后，银石赛道的观众被 F1 的两位冠军争夺者为领先而进行的激烈争夺所吸引。两辆车并排进入高速 9 号弯，但只有Hanmilton驶离了它，Verstappen在两人接触后重重撞向了外面的障碍物。不出所料，荷兰人气喘吁吁，后来被送往当地医院进行预防性检查。
赛事出示红旗， 35 分钟后，该事件得到了调查，Hanmilton受到了 10 秒的罚时。
法拉利的Charles Leclerc在比赛重新开始后从领先位置开始无可挑剔地比赛，并且看起来有足够的储备来终结法拉利的 33 场的冠军荒，直到Hamilton在第 27 圈进站时被罚了 10 秒后，奔驰车队要求队友Valtteri Bottas让车，Hamilton向Leclerc发起追击。
Leclerc顽强拼搏，但Hamilton的速度更快，并在仅剩两圈的情况下完成超车，首次在全场比赛中领先。
以下是英国站中戏剧性的一天在银石赛道展开的过程。

Max的“地狱”

Verstappen的退赛让他的冠军领先优势被削减至 8 分，而红牛在摩纳哥站之后取得的五场胜利也被取消了。
随后，球队负责人Christian Horner明确表达了自己的感受。
“对我来说，这是一场空洞的胜利，”Horner谈到Hamilton的胜利时说。
“Lewis Hamilton是七届世界冠军，他不应该做出那样的举动。谢天谢地，今天我们最大的结果是（Max）没有受伤。他在51G事故后不得不去医院进行预防检查，所以我希望Lewis对自己很满意。”
Horner指出 Hamilton “在一个角落里把一个轮子卡在内侧，你只知道你不应该这样做。”
“他空间那么大，这是从左前（轮胎）到右后（轮胎）的接触，以及他们行驶的速度，这是锦标赛中最快的弯角之一，”他补充道。
“Lewis有足够的经验知道这是不可接受的。我只是很失望一个像他这样优秀的车手会做出这样的举动。这很危险，看起来很绝望，而且他让一个竞争对手——谢天谢地没有受伤。”
“这是一次地狱般的关门，可能是他职业生涯中最重大的一次。”

佩雷斯提供一丝慰藉

在 奥地利红牛Red Bull Racing Honda 车库的另一边也是艰难的一天，Verstappen 的队友 Sergio Pérez 在 24 小时前一个充满动感的下午之后也毫无意义地回家了，当时他在周六的短跑比赛中打滑（稍后更多）并被迫退赛，从维修区开始周日的比赛。
墨西哥人作为唯一一位使用硬胎发车的车手早早飞过场地，即使在第二次停站后，还剩 16 圈，排名前 10 位的后排位置看起来也有可能。 但是与Kimi Raikkonen的接触使这些计划付诸东流，他进站换取新胎，试图获得最快圈速，以阻止Hamilton获得额外的最快圈速积分，他在第 50 圈就做到了。
Sergio Pérez of Red Bull Racing Honda at the British Grand Prix on July 18, 2021.
Pérez used a slick late stop to steal fastest lap
© Getty Images/Red Bull Content Pool
由于McLaren的Lando Norris（获得第四名）和Mercedes的Valtteri Bottas（第三名）超越了Pérez，他在车手积分榜上的第 16 名让他从第三名跌至第五名，而红牛车队自本赛季以来首次没有得分—— 2020 年奥地利大奖赛开幕后，它在车队积分榜上与梅赛德斯的差距缩小到 4 分。
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角田的积分，Gasly的痛苦

在角田由纪在银石赛道获得第 10 名后，Scuderia AlphaTauri 在车队积分榜上以微弱优势保持在第五名。
角田本赛季第四次得分，他是全场最晚进站换胎的车手，跑得比任何其他车手都长（第 30 圈），从第 16 位出发，巩固了他在车手积分榜上的第 14 位的位置。
Yuki Tsunoda of Scuderia AlphaTauri at the British Grand Prix on July 18, 2021.
Tsunoda's tenacity was rewarded with a championship point
© Getty Images/Red Bull Content Pool
落后角田 3 秒的是他不幸的队友Pierre Gasly，他看起来已经准备好从他所谓的“今年最糟糕的表现”中恢复过来，在排位赛第 12 名获得第 11 名之后，一场比赛后期的爆胎需要一个不必要的和计划外的第三个进站。这是法国人本赛季第三次未能得分。

睿智的老兵在全新的冲刺中熠熠生辉

周日戏剧性的第一圈抢走了大部分头条新闻，但F1历史上的第 1045 场大奖赛在周六的短跑比赛中开辟了新天地，这是 24 小时后第一次使用比赛为 GP 设置发车位。
周五晚上，在Hamilton的排位赛中，Verstappen火了一把——从字面上看，考虑到在开始前左前刹车有火焰喷出——周六冲刺，在灯光熄灭后不久就跳过了梅赛德斯并控制了此后的 17 圈冲刺。在超过 25 分钟的时间里，这是 F1 历史上最慢的杆位时间，但荷兰人一点也不介意——即使他有点困惑，他到底应该有什么感觉。
Max Verstappen of Red Bull Racing Honda at the British Grand Prix on July 18, 2021.
Verstappen took the spoils in F1's first-ever sprint qualifying
© Getty Images/Red Bull Content Pool
“听到‘你获得了杆位’听起来有点好笑，但无论如何，我们都会接受，”他说。
“我不确定我的刹车是否能正常进入 3 号弯，但幸运的是它并没有造成太大的损坏。我想我看到当刹车着火时，看台上有几个人在拍照，当然在那里那里会有很多镜头……”。
周六，前三名完赛者获得积分，Verstappen在他的赛季积分中增加了三分，Hamilton获得了第二名，他的队友Bottas获得了第三名，这是芬兰人的起点。
对于一种旨在推广可能吸引年轻观众的不同事物的形式，几乎没有人忽视一级方程式的两个“灰胡子”，即 41 岁的Raikkonen和Alonso（本月晚些时候 40 岁）在比赛中最为抢眼。冲刺赛中，Alonso在开场第一圈从第 11 位跃升至第 5 位时提供了最大的冲击力。

Max的高要求

在他的冠军领先优势被削减后，Verstappen 的恢复能力将在下一场比赛中立即受到考验，匈牙利大奖赛（8 月 1 日），23 场比赛的第 11 轮比赛，同时也是赛季中期休息前的最后一场比赛.
红牛在布达佩斯郊区狭窄曲折的赛道上只取得了两场胜利（2010 年Mark Webber和 2014 年Daniel Ricciardo）；相比之下，Hungaroring就是Hamilton的天堂。这位七届世界冠军曾八次在银石赢得比赛，这是 F1 历史上与Michael Schumacher（在法国大奖赛马尼库尔站赢得 8 场胜利）以及在周日之后赢得单场大奖赛的次数相等的成绩。
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