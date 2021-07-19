这位奥地利红牛 Red Bull Racing Honda 明星在英国大奖赛退出后保持了他的冠军头衔，这将被谈论很长一段时间......

Hamilton 在周日在银石赛道举行的英国大奖赛上赢得了他的第 99 场大奖赛和他的第八次主场比赛。结果是在 10 秒的罚时之后的较晚冲刺之后出现的，这将使世界一级方程式赛车的粉丝们多聊一会儿。

奥地利红牛Red Bull Racing Honda 的 Max Verstappen 在连续第四场大奖赛中获得杆位，他的主要冠军对手Hamilton并排排在旁边。在英国闷热的阳光下，手头有 140,000 名粉丝，现场本来是一个惊人的发车，但不幸的是，在Verstappen和Hamilton在第一圈发生接触后，这一发车突然停了下来。

Verstappen and Hamilton's colossal battle began at Turn 1 © Getty Images/Red Bull Content Pool

在梅赛德斯车手从发车位前部稍稍好转后，银石赛道的观众被 F1 的两位冠军争夺者为领先而进行的激烈争夺所吸引。两辆车并排进入高速 9 号弯，但只有Hanmilton驶离了它，Verstappen在两人接触后重重撞向了外面的障碍物。不出所料，荷兰人气喘吁吁，后来被送往当地医院进行预防性检查。

赛事出示红旗， 35 分钟后，该事件得到了调查，Hanmilton受到了 10 秒的罚时。

法拉利的Charles Leclerc在比赛重新开始后从领先位置开始无可挑剔地比赛，并且看起来有足够的储备来终结法拉利的 33 场的冠军荒，直到Hamilton在第 27 圈进站时被罚了 10 秒后，奔驰车队要求队友Valtteri Bottas让车，Hamilton向Leclerc发起追击。

Leclerc顽强拼搏，但Hamilton的速度更快，并在仅剩两圈的情况下完成超车，首次在全场比赛中领先。

以下是英国站中戏剧性的一天在银石赛道展开的过程。

Max的“地狱”

Verstappen的退赛让他的冠军领先优势被削减至 8 分，而红牛在摩纳哥站之后取得的五场胜利也被取消了。

随后，球队负责人Christian Horner明确表达了自己的感受。

“对我来说，这是一场空洞的胜利，”Horner谈到Hamilton的胜利时说。

“Lewis Hamilton是七届世界冠军，他不应该做出那样的举动。谢天谢地，今天我们最大的结果是（Max）没有受伤。他在51G事故后不得不去医院进行预防检查，所以我希望Lewis对自己很满意。”

Horner指出 Hamilton “在一个角落里把一个轮子卡在内侧，你只知道你不应该这样做。”

“他空间那么大，这是从左前（轮胎）到右后（轮胎）的接触，以及他们行驶的速度，这是锦标赛中最快的弯角之一，”他补充道。

“Lewis有足够的经验知道这是不可接受的。我只是很失望一个像他这样优秀的车手会做出这样的举动。这很危险，看起来很绝望，而且他让一个竞争对手——谢天谢地没有受伤。”

“这是一次地狱般的关门，可能是他职业生涯中最重大的一次。”

佩雷斯提供一丝慰藉

在 奥地利红牛Red Bull Racing Honda 车库的另一边也是艰难的一天，Verstappen 的队友 Sergio Pérez 在 24 小时前一个充满动感的下午之后也毫无意义地回家了，当时他在周六的短跑比赛中打滑（稍后更多）并被迫退赛，从维修区开始周日的比赛。

墨西哥人作为唯一一位使用硬胎发车的车手早早飞过场地，即使在第二次停站后，还剩 16 圈，排名前 10 位的后排位置看起来也有可能。 但是与Kimi Raikkonen的接触使这些计划付诸东流，他进站换取新胎，试图获得最快圈速，以阻止Hamilton获得额外的最快圈速积分，他在第 50 圈就做到了。

Pérez used a slick late stop to steal fastest lap © Getty Images/Red Bull Content Pool

由于McLaren的Lando Norris（获得第四名）和Mercedes的Valtteri Bottas（第三名）超越了Pérez，他在车手积分榜上的第 16 名让他从第三名跌至第五名，而红牛车队自本赛季以来首次没有得分—— 2020 年奥地利大奖赛开幕后，它在车队积分榜上与梅赛德斯的差距缩小到 4 分。

角田的积分，Gasly的痛苦

在角田由纪在银石赛道获得第 10 名后，Scuderia AlphaTauri 在车队积分榜上以微弱优势保持在第五名。

角田本赛季第四次得分，他是全场最晚进站换胎的车手，跑得比任何其他车手都长（第 30 圈），从第 16 位出发，巩固了他在车手积分榜上的第 14 位的位置。

Tsunoda's tenacity was rewarded with a championship point © Getty Images/Red Bull Content Pool

落后角田 3 秒的是他不幸的队友Pierre Gasly，他看起来已经准备好从他所谓的“今年最糟糕的表现”中恢复过来，在排位赛第 12 名获得第 11 名之后，一场比赛后期的爆胎需要一个不必要的和计划外的第三个进站。这是法国人本赛季第三次未能得分。

睿智的老兵在全新的冲刺中熠熠生辉

周日戏剧性的第一圈抢走了大部分头条新闻，但F1历史上的第 1045 场大奖赛在周六的短跑比赛中开辟了新天地，这是 24 小时后第一次使用比赛为 GP 设置发车位。

周五晚上，在Hamilton的排位赛中，Verstappen火了一把——从字面上看，考虑到在开始前左前刹车有火焰喷出——周六冲刺，在灯光熄灭后不久就跳过了梅赛德斯并控制了此后的 17 圈冲刺。在超过 25 分钟的时间里，这是 F1 历史上最慢的杆位时间，但荷兰人一点也不介意——即使他有点困惑，他到底应该有什么感觉。

Verstappen took the spoils in F1's first-ever sprint qualifying © Getty Images/Red Bull Content Pool

“听到‘你获得了杆位’听起来有点好笑，但无论如何，我们都会接受，”他说。

“我不确定我的刹车是否能正常进入 3 号弯，但幸运的是它并没有造成太大的损坏。我想我看到当刹车着火时，看台上有几个人在拍照，当然在那里那里会有很多镜头……”。

周六，前三名完赛者获得积分，Verstappen在他的赛季积分中增加了三分，Hamilton获得了第二名，他的队友Bottas获得了第三名，这是芬兰人的起点。

对于一种旨在推广可能吸引年轻观众的不同事物的形式，几乎没有人忽视一级方程式的两个“灰胡子”，即 41 岁的Raikkonen和Alonso（本月晚些时候 40 岁）在比赛中最为抢眼。冲刺赛中，Alonso在开场第一圈从第 11 位跃升至第 5 位时提供了最大的冲击力。

Max的高要求

在他的冠军领先优势被削减后，Verstappen 的恢复能力将在下一场比赛中立即受到考验，匈牙利大奖赛（8 月 1 日），23 场比赛的第 11 轮比赛，同时也是赛季中期休息前的最后一场比赛.

红牛在布达佩斯郊区狭窄曲折的赛道上只取得了两场胜利（2010 年Mark Webber和 2014 年Daniel Ricciardo）；相比之下，Hungaroring就是Hamilton的天堂。这位七届世界冠军曾八次在银石赢得比赛，这是 F1 历史上与Michael Schumacher（在法国大奖赛马尼库尔站赢得 8 场胜利）以及在周日之后赢得单场大奖赛的次数相等的成绩。

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