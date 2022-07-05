当周日的银石赛道开赛四圈后，佩雷兹的情况看来再糟糕不过了。这位Oracle Red Bull Racing车队的车手在第一圈的激烈缠斗中成了无辜的受害者，前翼受损的他不得不进站维修，换胎出站后，佩雷兹跌至最后一名。 这对车手来说是一个不小的困境，但 2022 年的佩雷兹处于职业生涯的巅峰状态，并且具有与他惊人速度相匹配的勇气。

今年的英国大奖赛经历了各式各样的曲折——我们会谈到那些——但在 72 年前举行第一届世界一级方程式锦标赛的赛道上跑了令人窒息的 52 圈之后，佩雷兹的第二名绝对也是一个值得为人津津乐道的故事。

这场比赛在第一圈就发生严重的撞车事故，这直接影响了 20 辆车中的四分之一。比赛暂停了近一个小时，最后终场由法拉利的塞恩斯赢得冠军宝座——西班牙籍车手在他的第 150 场 F1 比赛中，从 F1杆位获得了他的首场 F1 胜利。

Pérez mit dem 6. Podium 2022 - neue Bestmarke © Getty Images/Red Bull Content Pool

与塞恩斯和佩雷兹一起登上颁奖台的是梅赛德斯的主场英雄汉密尔顿，而卫冕世界冠军维斯塔潘在比赛的大部分时间里都与饱受摧残的赛车一起坚持，终场获得第七名，拿下 6 个积分，在车手积分榜上领先第二名34 分。

塞恩斯的胜利打破了奥地利Red Bull车队六连胜的记录——这是自维特尔赢得 2013 年最后九场比赛以来车队最长的连胜纪录。

以下是银石赛道在英国夏日阳光下戏剧性的关键时刻。

佩雷兹没有放弃

佩雷兹喜欢银石，但问题是，直到星期天，银石还没有给他爱的回报。 在之前的 10 场比赛中，这位墨西哥籍车手在二战老旧机场的赛道上取得的最好成绩，仅获得第六名……但那些都是2022 年前的佩雷兹。

自第四位发车，佩雷兹的开局非常好，以至于他在开场的弯道序列中与法拉利的勒克莱尔并列，但两人发生擦撞。 墨西哥车手的前翼受损，由于比赛才刚刚开始，佩雷兹不得不决定早点进站。 佩雷兹引以为傲的轮胎管理能力和一丝好运使这场赌博获得了丰厚的回报。

出站使用中性胎位居第 17 位，佩雷兹开启保胎模式，并悄悄地提升了顺序，直到第 39 圈运气逆转，当Alpine的奥康引发安全车时，佩雷兹顺势进站，获得一次“免费”的换台机会。赛事重启后，随着塞恩斯在前方独走，佩雷兹发现自己与勒克莱尔及汉密尔顿进入最后两个颁奖台激烈的争战中。

终场，佩雷兹落后塞恩斯 3.8 秒的成绩名列第二，也是他在本赛季 10 场比赛中第六次登上颁奖台——比他在 2022 年之前整个赛季的最佳成绩还多一次。本赛季目前他得到 147 分，在Oracle Red Bull Racing车队中发挥了重要作用，法拉利车队在车队积分榜上落后 63 分。

Pérez stand in Silverstone mit dem Rücken zur Wand © Getty Images/Red Bull Content Pool

赛后，佩雷兹被车迷投票选为当天最佳车手，墨西哥人表示：“这是一次伟大的逆袭，我们没有放弃，我们一直在努力。最后机会来了，我们抓住了它。与勒克莱尔和汉密尔顿进行了一场伟大的战斗……这只是史诗般的最后几圈，但这是我们之间的一场精彩对抗。”

在第一圈之后，他最想获得第二名，他承认：“我只是被推挤了，我无处可去。勒克莱尔在里面，维斯塔潘在外面，我的前翼严重受损。我必须进站维修，自最后一位出发并从那里反败为胜。”

维斯塔潘的战斗

整个周末，维斯塔潘看起来很有机会获胜，过去三周，他在阿塞拜疆和加拿大的胜利之后，本赛季第二次获得三连胜。 然而，他在银石的运气却很糟糕。

自第 2 位发车，维斯塔潘在第 10 圈因塞恩斯跑偏，而超车成功，上升至第一，但很快，他就发现赛车出现问题，而不得不进站换胎。 然而，一套新轮胎并没有缓解他的问题，车队报告说右后车身和底座损坏。虽然能够继续比赛，但无疑速度将受到影响。

Verstappen kämpfte mit stumpfen Waffen © Getty Images/Red Bull Content Pool

他解释道：“由于塞恩斯的失误，我刚刚取得领先，然后几个弯角后，赛车在线有一块碎片，我无法彻底避开。它进入我的底板并完全破坏了左边。在两个弯角内，我感觉赛车快要崩溃了。终场冲线获得第七名……不过总比零分要好，这是肯定的。”

在比赛剩下的大部分时间里，维斯塔潘都在前十名的下游徘徊，他在最后几圈与米克·舒马赫(Haas)进行了激烈的战斗，仅以 0.2 秒的优势领先德国人。终场舒马赫在方格旗的挥舞下，赢得他的第一个 F1 积分。

第七名为维斯塔潘在银石赛道上的精彩表现。 尽管在银石赛道曾拿下两次胜利，但他还没有赢得英国大奖赛。因为他的两次胜利分别是 2020 年 70 周年大奖赛，（这是该赛季在银石赛道举行的两场比赛中的第二场）和去年在赛道上的冲刺比赛（但在正赛中，他在开场圈就退赛了）。

周冠宇在第一圈遭遇重大事故逃出生天

手周冠宇在一场戏剧性的撞车事故后幸运的没有大碍，这让他感到震惊，比受伤更令人讶异。

从第 8 位发车，梅赛德斯的拉塞尔起步缓慢，周冠宇在进入赛道 1 号弯时轰鸣滑出。 Scuderia AlphaTauri 的加斯利发现了拉塞尔和周冠宇之间的空隙，但三辆赛车空间明显不够，拉塞尔撞到了周冠宇的右后轮，高速行驶之下的周冠宇连人带车翻了过来。周冠宇颠倒着滑进碎石陷阱，腾空翻过轮胎墙，撞上栅栏。幸运的是，中国车手从医疗中心出院并宣布身体健康后，并且在比赛结束前回到了围场。

混乱引发了第二次事故，阿尔本(威廉姆斯)因剎车以避免事故，但被维特尔的赛车赛车推到墙上，奥康的 Alpine也被卷入了这场大屠杀。幸运的是，大家都没有受伤。

加斯利与角田想要忘记的比赛

加斯利的队友角田裕毅是第一圈事故中的不幸受害者，在被左右行驶的赛车夹击后，带着一台严重损坏的 AT03 赛车一瘸一拐地回到维修站。 第一圈定义了 AlphaTauri 的比赛，角田裕毅是唯一一位仍在终点行驶的参赛者，最终以第 14 名完赛。

加斯利和角田裕毅在第 10 圈发生了冲突，角田裕毅被判罚了 5 秒，因为他让两辆车都打滑了，而加斯利最终在令人沮丧的 20 圈后也退赛了。

Gaslys Rennnachmittag endete mit viel Frust © Getty Images/Red Bull Content Pool

自上届加拿大大奖赛以来，对这位法国车手来说有什么好消息吗？ 在蒙特利尔之后，加斯利在 2023 赛季与车队重新签约，在连续第二次没有得分后，他以 16 分保持在车手积分榜上的第 11 位。角田裕毅自西班牙以来在第六轮比赛中没有得分，他以 11 分排名第 15 位。

施蒂里亚的冲刺赛

银石赛道后，F1将于 7 月 10 日在奥地利大奖赛的红牛环赛道快速停留，这里将举行本赛季预定的三场冲刺排位赛中的第二场，并为周日的 71 圈比赛设置了发车区，该比赛位于施蒂里亚阿尔卑斯山壮观的赛道上。

维斯塔潘肯定会在“擂台”上进行更多比赛。 这位卫冕世界冠军车手一年前在赛道上举行的施蒂里亚大奖赛和奥地利大奖赛中都取得领先，均以杆位发车。 这位荷兰人在 2021 年的奥地利大奖赛中如此具有主导力。在赢得比赛并取得最快圈速的同时，一名车手从杆位出发，并领先每一圈（他在今年的艾米利亚-罗马涅区罗马涅大奖赛上重复了这一表现）。 难怪山上充满了橙色车迷的欢呼声。 维斯塔潘也在 2018年和2019年在奥地利赢得胜利。

现今大多数车手在红牛环赛道的战绩都比维斯塔潘差，队友佩雷兹也不例外。 在施蒂里亚大奖赛中获得第四名是墨西哥车手迄今为止从 10 场比赛中取得的最好成绩，他在之前的四次比赛中都获得第六名。