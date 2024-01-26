卡丽莎-摩尔：一封写给冲浪的情书

冲浪是我生命的一部分，并将永远如此。这绝不是终点。我更愿意把这看作是一次进化，是下一章的开始，是一个新的起点。烟斗职业赛将是我在冠军巡回赛上的最后一场比赛。在家门口结束似乎是最合适的，因为这里是一切的起点。

在过去的几年里，我越来越难找到动力以同样的强度继续比赛。我是一个全情投入、被激情和目标驱使的女孩，所以任何事情都会让我感到挣扎。很长一段时间，我都认为赢就是成功的定义。当你赢的时候，每个人都很高兴，每个人都爱你，这就为任何内心的挣扎贴上了创可贴。不幸的是，现实是，胜利稍纵即逝，胜利带来的感觉也只是暂时的。我不会为了空洞的胜利而继续下去，我需要更多。我到底还需要多少冠军？处于巅峰状态的我，外界的期望是继续前进，但我的内心告诉我，是时候转向了。

我不知道这一切会如何发展。这让我有点紧张，但也非常兴奋。我一直在努力，不断摸索。这股新的浪潮已经在地平线上形成了一段时间，我终于有勇气去追随它。我知道我是谁，我想要什么，什么对我有意义。我是多维的。我是一名冲浪者，同时也是一名妻子、姐妹、女儿和朋友。我想在生活的各个领域不断挑战自己，探索快乐，最重要的是，找到分享更多爱的方式。离开巡回演唱会无疑是我做出的最艰难的决定之一，但我也觉得这是完全正确的。

可能会有人猜测，我离开巡回赛是因为我在总决赛日失去了最后两个世界冠军。逃跑可能是我最不愿意看到的事情。我是否为自己没能在这个时刻崛起而感到沮丧？是的。我是否希望我的壁炉架上多两座闪闪发光的世界冠军奖杯？当然希望。但事实并非如此，我很好。我为自己每年的表现感到骄傲，无论结果如何，我都会全力以赴。正是从这些失利中，我找到了自己的力量，并以某种方式感受到了最深切的爱与支持。

这绝对是一次疯狂的旅程，远远超出了小里斯的预期。环游世界、巡回演出中的冒险和经历教会了我更多关于生命和生活的道理，这是任何一本书都无法企及的。胜利、缺点、爱、快乐甚至心碎。我对其中的每一部分都心存感激。我遇到的人，他们已经成为我的家人，这是迄今为止最珍贵的礼物。

我要感谢的人太多了。这确实需要一个村子的力量，如果单靠自己，这一切都不可能实现。爱的力量、人与人之间的联系所能达到的效果是非凡的。我是它的见证者，也有幸为我的整个职业生涯加油助力。感谢所有的教练、训练员、理疗师、心理学家、赞助商、摄像师、摄影师、朋友、家人和粉丝，是你们陪伴我一路走来，帮助我实现梦想。我永远心怀感激。

对于联赛，感谢你们给了我一个实现激情的平台，并在我的职业生涯中给予女性平等的报酬和机会。这是一个特殊的时期，我是这项运动和进步的一部分。下水的女性和女孩比以往任何时候都多，我微笑着想，也许我们只是其中的一小部分。对于巡回赛的女选手们来说，你们都是光辉的榜样，诠释了在当今世界成为一名坚强、无畏的女性意味着什么。你们的所做所为不断激励着我。高素质的女性难得一见，我很幸运能在巡回赛中被这么多女性包围。

我和父亲在威基基冲浪的第一个浪就爱上了冲浪。那感觉就像在水面上飞翔，我立刻沉迷于那种自由和纯粹的快乐。爸爸，我不知道这一切是否都在你的计划之中，但真的要谢谢你，谢谢你所做的一切。

我的丈夫卢克，我非常期待接下来的生活。有太多的事情值得期待。感觉我们才刚刚开始。如果我们能在 Jbay 冲浪板上大显身手，并连续奔跑多年，那么我们就能挑战一切。谢谢你们，让我可以坐在你们的肩膀上，也可以在你们的肩膀上哭泣。没有你，我真不知道该怎么办。

我正在学习更加信任自己，倾听自己的直觉，向自己的信念靠拢。我发现，我最喜欢的骑行往往是在我的心开始有点狂跳，有一丝恐惧，但我还是划过窗台的时候。这是我能感受到蝴蝶效应的时刻之一。冲浪教会我的最重要的一课就是全身心投入，奋力划桨，放开栏杆，享受冲浪的乐趣。谁知道呢，我可能会飞起来。这正是我正在做的。

我的爱

瑞斯