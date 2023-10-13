世界冠军卡洛琳-马克斯谈女子冲浪的最后前沿

当然不一样。当你在热身赛中冲浪时，有优先权，你可以坐在任何你想坐的地方等待。你也没有借口不去，我觉得这也很酷。参加今年的大溪地赛，我的一大目标就是要从每一轮比赛中学习，在没有其他人的情况下真正感受比赛的氛围。你还会意识到，由于优先权的关系，在你的热身赛中，你就有机会获得好成绩。另一个重要目标就是要表现出自己的实力，如果我看到一个好的浪头，我就会全力以赴。