Caroline Marks takes the drop at Teahupo'o, Tahiti
© Matt Dunbar/World Surf League
冲浪

世界冠军卡洛琳-马克斯谈女子冲浪的最后前沿

美国冲浪运动员卡罗琳-马克斯（Caroline Marks）赢得了 2023 年世界冠军，实现了她毕生的目标，现在她的目标是塔希提岛和巴黎奥运会金牌。
作者 Chris Binns
5 min read发布于

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Caroline Marks

The youngest woman to ever surf on the Championship Tour or at the Olympics, America's Caroline Marks rose to the top of her sport in 2023 when she won her first world title.

United StatesUnited States

Molly Picklum

A natural athlete with enormous potential, Molly Picklum might just be Australian surfing’s next big thing.

AustraliaAustralia

Carissa Moore

Carissa Moore has established herself as a powerhouse in surfing, a world champ who loves to help other young women achieve their dreams.

United StatesUnited States
加冕世界冠军后，卡罗琳-马克斯（Caroline Marks）兴奋得有点晕头转向，无暇顾及其他。尽管如此，在最近所有的冠军话题中，我们还是设法从她那里偷得片刻时间，来讨论在冲浪最激烈的海浪中女性表现水平不断提高的问题。最值得注意的是塔希提岛的提亚波奥，马克斯是这里的卫冕冠军，2024 年她将在这里争夺奥运金牌。
马克斯是大溪地的卫冕冠军，她将于 2024 年在这里争夺奥运金牌。
Portrait of American surfer Caroline Marks.

Caroline Marks is mighty comfortable in the tropics

© Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

卡罗琳，你第一次去大溪地是在你生日那天，对吗？

Caroline Marks: 是的！当时我和我的教练迈克-帕森斯（Mike Parsons）在一起，我们看到有浪涌出，于是就去了。我在生日那天醒来，刚满 18 岁，第一次去特海苏波冲浪！

是什么吸引了我？

我认为，任何左撇子冲浪者都会对左侧横冲直撞的冲浪点感兴趣。泰休波欧显然是一个美丽而又可怕的礁石，在这样一个随时都有可能给你带来生命之浪的地方划桨，实在是太酷了。当时，海苏波并没有在巡回赛上，也没有传言说它会回来。我真的很想去冲浪。然后，当我们看到一个好浪头时，我们就去了。

Caroline Marks riding the tube at Teahupo'o, Tahiti.

Caroline Marks looking comfortable at Teahupo'o

© Beatriz Ryder/World Surf League

三年后，你成为了大溪地职业冲浪赛的卫冕冠军、世界冠军，明年你将在那争夺冲浪金牌。

当你大声说出来的时候，真的很疯狂。哇，太酷了在赛程表上的所有赛事中，提亚乌波是每一个笨脚选手的梦想。对我来说，大溪地的胜利真的很特别。我很想在特海苏波岛夺冠，巡回赛中的很多人也想夺冠。它就是这样一个标志性的浪潮。

Caroline Marks with the Shiseido Tahiti Pro trophy

Caroline Marks wins the Shiseido Tahiti Pro

© Matt Dunbar/World Surf League

你现在的教练是澳大利亚老将卢克-伊根（Luke Egan）。他曾在大溪地参加过很长时间的比赛，多年来在特亚乌波冲浪的时间非常长。他对这个地方的热爱和尊重是否也感染了你？

当然。卢克有一次还和安迪-欧伦斯一起进入了决赛！去年我们一起在那里冲浪了几次，我也和罗克茜一起去了一趟，我觉得这种反复练习对我今年的比赛很有帮助。路易在提亚乌波的表现非常好，他在桶中的风格非常棒，他非常喜欢这个地方。作为一个左撇子选手，提亚乌波绝对是一个梦寐以求的场地，卢克的知识绝对能让我受益匪浅，对我帮助很大。

Caroline Marks surfing at Teahupo'o in Tahiti

Caroline Marks puts her foot to the floor in Tahiti

© Matt Dunbar/WSL

女子组于 2022 年重返提亚乌波岛参赛，目前成绩令人印象深刻。请向我们介绍一下如今在大浪中比赛时女性的推动力。

太不可思议了！从第一年，到去年，当他们举办这项赛事时，它的规模非常大，再到今年，看到女孩们的进步令人惊叹。我认为，比赛会越来越精彩，女孩们也会越来越努力。这真的很酷，非常鼓舞人心。

在特海苏波冲浪与在特海苏波热浪冲浪相比有什么不同？

当然不一样。当你在热身赛中冲浪时，有优先权，你可以坐在任何你想坐的地方等待。你也没有借口不去，我觉得这也很酷。参加今年的大溪地赛，我的一大目标就是要从每一轮比赛中学习，在没有其他人的情况下真正感受比赛的氛围。你还会意识到，由于优先权的关系，在你的热身赛中，你就有机会获得好成绩。另一个重要目标就是要表现出自己的实力，如果我看到一个好的浪头，我就会全力以赴。

Molly Picklum surfing Teahupo'o in Tahiti

Molly Picklum laying it all on the line at heaving Teahupo'o

© Matt Dunbar/WSL

冲浪有多可怕？

真的很可怕！有时会达到 "红色条规"（Code Red），这绝对是非常可怕的。人们在那里用拖船冲浪，也很吓人。我从来没有冲过拖曳浪，但我已经冲到了极限，吓得不想起飞，最后只能观察。有几次，我划船出去，坐在海峡里，看着人们，感受大海。特胡波欧是从超深水区冲向这个非常浅的礁石，所以它的浪非常大，你可以看到那里的浪唇有多厚。

如何在将自己抛向浪尖的那一瞬间将恐惧抛到一边？当你从管子里飞出来时，是否会产生一种狂野的内啡肽冲击，让你不得不再去做一次？

更多的是要相信自己。我知道，如果我在一个非常可怕的浪头上怀疑自己，那么我掉下去的几率就会高很多。因此，当你在一个你害怕的浪头上冲浪时，你一定要相信自己，低下头，相信你从桶中冲出的感觉一定会让你想要再来一次。

作为冲浪者，冲浪是最疯狂、最棒的感觉之一。它绝对会让人上瘾，这是肯定的。
Caroline Marks
Molly Picklum in the channel at Teahupo'o in Tahiti

Molly Picklum: all smiles in the South Pacific

© Beatriz Ryder/WSL

你是下一代的先锋吗？你、莫莉-皮克勒姆（Molly Picklum）、凯蒂-西默斯（Caity Simmers），甚至是塞拉-科尔（Sierra Kerr）都已崭露头角，现在正是女子冲浪的大好时机！

对于女子冲浪运动来说，这是一个了不起的时代；这项运动的发展水平越来越高，能成为其中的一员真的很酷。

我、莫莉-皮克勒姆（Molly Picklum）、凯蒂-西默斯（Caity Simmers）、塞拉-科尔（Sierra Kerr）和艾琳-布鲁克斯（Erin Brooks）都是冲浪界的佼佼者，能够站在冲浪运动的最前沿感觉非常好。发展的速度如此之快，未来的五年或十年肯定会非常有趣，看看我们会被带向何方，一定会很疯狂。这真的很令人兴奋，每一年，每个人都在变得越来越好，这真的很酷。

Caity Simmers surfing at Teahupo'o in Tahiti

Caity Simmers backside sliding into the Teahupo'o tube

© Domenic Mosqueira/Red Bull Content Pool

跟我们说说凯蒂-西默斯。

凯蒂很棒。她参加巡演很酷。她今年的表现非常出色，这对她的新秀赛季来说非常了不起。今年我和她有过几次交手，所以能和她交手并多了解她一点真的很有趣。我相信未来我们还会有更多的比赛。我已经迫不及待了。

Caity Simmers sits in the lineup at Teahupo'o in Tahiti

Caity Simmers is the face of things to come

© Domenic Mosqueira/Red Bull Content Pool

明年的奥运会将在特胡波岛举行。如果泰休波奥西侧浪潮狂轰滥炸，这会是冲浪的重要时刻吗？

肯定会很有趣。很明显，特海胡波有可能成为一场令人难以置信的冲浪比赛。如果一个对冲浪一无所知的人收看了特海苏波冲浪比赛，他们一定会说：'哇，这看起来太棒了'。这可能真的很棒。我们得看看海浪如何。希望会非常有趣。那一定很酷。

Carissa Moore rides the tube at Teahupoo

Carissa Moore rules the Pacific, is fired up to take home gold once again

© Domenic Mosqueira/Red Bull Content Pool

你刚刚击败卡丽莎-摩尔（Carissa Moore）夺得世界冠军，明年你们将作为队友参加奥运会。一定很激动吧？

是的，当然我爱 Carissa我非常尊敬她。她是个优秀的人，也是个伟大的人。我想当我们在水里的时候，我们想互相熏对方，但在陆地上，我们互相尊重，这真的很酷。当她赢得东京奥运会金牌时，我在她身边，见证了这一特殊时刻。

能在世界女子滑联总决赛上与 Carissa 对决，我真的很激动，因为如果我想成为最棒的选手，我就必须击败最棒的选手。卡莉萨在女子冲浪领域称霸多年，推动了女子冲浪运动的发展，她一直是我的偶像。我能够和她一起进入决赛，赢得我的第一个世界冠军，这正是我想要的。这真的很酷。希望明年我们能在特海苏波取得类似的成绩！

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The youngest woman to ever surf on the Championship Tour or at the Olympics, America's Caroline Marks rose to the top of her sport in 2023 when she won her first world title.

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A natural athlete with enormous potential, Molly Picklum might just be Australian surfing’s next big thing.

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Carissa Moore has established herself as a powerhouse in surfing, a world champ who loves to help other young women achieve their dreams.

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