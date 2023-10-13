世界冠军卡洛琳-马克斯谈女子冲浪的最后前沿
是什么吸引了我？
我认为，任何左撇子冲浪者都会对左侧横冲直撞的冲浪点感兴趣。泰休波欧显然是一个美丽而又可怕的礁石，在这样一个随时都有可能给你带来生命之浪的地方划桨，实在是太酷了。当时，海苏波并没有在巡回赛上，也没有传言说它会回来。我真的很想去冲浪。然后，当我们看到一个好浪头时，我们就去了。
三年后，你成为了大溪地职业冲浪赛的卫冕冠军、世界冠军，明年你将在那争夺冲浪金牌。
当你大声说出来的时候，真的很疯狂。哇，太酷了在赛程表上的所有赛事中，提亚乌波是每一个笨脚选手的梦想。对我来说，大溪地的胜利真的很特别。我很想在特海苏波岛夺冠，巡回赛中的很多人也想夺冠。它就是这样一个标志性的浪潮。
你现在的教练是澳大利亚老将卢克-伊根（Luke Egan）。他曾在大溪地参加过很长时间的比赛，多年来在特亚乌波冲浪的时间非常长。他对这个地方的热爱和尊重是否也感染了你？
当然。卢克有一次还和安迪-欧伦斯一起进入了决赛！去年我们一起在那里冲浪了几次，我也和罗克茜一起去了一趟，我觉得这种反复练习对我今年的比赛很有帮助。路易在提亚乌波的表现非常好，他在桶中的风格非常棒，他非常喜欢这个地方。作为一个左撇子选手，提亚乌波绝对是一个梦寐以求的场地，卢克的知识绝对能让我受益匪浅，对我帮助很大。
女子组于 2022 年重返提亚乌波岛参赛，目前成绩令人印象深刻。请向我们介绍一下如今在大浪中比赛时女性的推动力。
太不可思议了！从第一年，到去年，当他们举办这项赛事时，它的规模非常大，再到今年，看到女孩们的进步令人惊叹。我认为，比赛会越来越精彩，女孩们也会越来越努力。这真的很酷，非常鼓舞人心。
在特海苏波冲浪与在特海苏波热浪冲浪相比有什么不同？
当然不一样。当你在热身赛中冲浪时，有优先权，你可以坐在任何你想坐的地方等待。你也没有借口不去，我觉得这也很酷。参加今年的大溪地赛，我的一大目标就是要从每一轮比赛中学习，在没有其他人的情况下真正感受比赛的氛围。你还会意识到，由于优先权的关系，在你的热身赛中，你就有机会获得好成绩。另一个重要目标就是要表现出自己的实力，如果我看到一个好的浪头，我就会全力以赴。
冲浪有多可怕？
真的很可怕！有时会达到 "红色条规"（Code Red），这绝对是非常可怕的。人们在那里用拖船冲浪，也很吓人。我从来没有冲过拖曳浪，但我已经冲到了极限，吓得不想起飞，最后只能观察。有几次，我划船出去，坐在海峡里，看着人们，感受大海。特胡波欧是从超深水区冲向这个非常浅的礁石，所以它的浪非常大，你可以看到那里的浪唇有多厚。
如何在将自己抛向浪尖的那一瞬间将恐惧抛到一边？当你从管子里飞出来时，是否会产生一种狂野的内啡肽冲击，让你不得不再去做一次？
更多的是要相信自己。我知道，如果我在一个非常可怕的浪头上怀疑自己，那么我掉下去的几率就会高很多。因此，当你在一个你害怕的浪头上冲浪时，你一定要相信自己，低下头，相信你从桶中冲出的感觉一定会让你想要再来一次。
作为冲浪者，冲浪是最疯狂、最棒的感觉之一。它绝对会让人上瘾，这是肯定的。
你是下一代的先锋吗？你、莫莉-皮克勒姆（Molly Picklum）、凯蒂-西默斯（Caity Simmers），甚至是塞拉-科尔（Sierra Kerr）都已崭露头角，现在正是女子冲浪的大好时机！
对于女子冲浪运动来说，这是一个了不起的时代；这项运动的发展水平越来越高，能成为其中的一员真的很酷。
我、莫莉-皮克勒姆（Molly Picklum）、凯蒂-西默斯（Caity Simmers）、塞拉-科尔（Sierra Kerr）和艾琳-布鲁克斯（Erin Brooks）都是冲浪界的佼佼者，能够站在冲浪运动的最前沿感觉非常好。发展的速度如此之快，未来的五年或十年肯定会非常有趣，看看我们会被带向何方，一定会很疯狂。这真的很令人兴奋，每一年，每个人都在变得越来越好，这真的很酷。
跟我们说说凯蒂-西默斯。
凯蒂很棒。她参加巡演很酷。她今年的表现非常出色，这对她的新秀赛季来说非常了不起。今年我和她有过几次交手，所以能和她交手并多了解她一点真的很有趣。我相信未来我们还会有更多的比赛。我已经迫不及待了。
明年的奥运会将在特胡波岛举行。如果泰休波奥西侧浪潮狂轰滥炸，这会是冲浪的重要时刻吗？
肯定会很有趣。很明显，特海胡波有可能成为一场令人难以置信的冲浪比赛。如果一个对冲浪一无所知的人收看了特海苏波冲浪比赛，他们一定会说：'哇，这看起来太棒了'。这可能真的很棒。我们得看看海浪如何。希望会非常有趣。那一定很酷。
你刚刚击败卡丽莎-摩尔（Carissa Moore）夺得世界冠军，明年你们将作为队友参加奥运会。一定很激动吧？
是的，当然我爱 Carissa我非常尊敬她。她是个优秀的人，也是个伟大的人。我想当我们在水里的时候，我们想互相熏对方，但在陆地上，我们互相尊重，这真的很酷。当她赢得东京奥运会金牌时，我在她身边，见证了这一特殊时刻。
能在世界女子滑联总决赛上与 Carissa 对决，我真的很激动，因为如果我想成为最棒的选手，我就必须击败最棒的选手。卡莉萨在女子冲浪领域称霸多年，推动了女子冲浪运动的发展，她一直是我的偶像。我能够和她一起进入决赛，赢得我的第一个世界冠军，这正是我想要的。这真的很酷。希望明年我们能在特海苏波取得类似的成绩！
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