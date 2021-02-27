佩雷兹效力Red Bull车队首次试车

佩雷兹本周首次体验并熟悉Red Bull赛车的性能与车况，在银石赛道测试RB15赛车两天后，这位墨西哥籍车手将他在车队第1天驰骋的心情，喻为“梦想成真”的时刻。

Launching Checo's Lid

为了使我们的新成员尽快适应车队运作的程序，但受周一早上大雨及酷寒天气的影响，银石赛道两天的试车起步稍慢，导致佩雷兹必须长时间困在车库无法发车。

"梦想成真” Sergio Pérez 但是，到了下午，这位墨西哥籍车手在一系列短程驰骋中，专注于优化座椅的配件、调节踏板及熟悉操作程序，进而在赛道上操控顺利。 这项工作延续至第2天，这次佩雷兹和车队专注于长程测试及周末比赛的准备，因为我们前进巴林进行季前测试剩不到3周的时间。 自他与车队完成第1趟的测试工作后，佩雷兹表示：这真的太不可思议了，在车上看到我的名字真的很特别。这绝对是梦想成真的一刻。 我们在仿真器上已经进行了很多操控的练习工作，我对进度感到欣慰，坐在车内的感觉也更舒适了。 但是，尽管变化很大，但最大的不同在于赛车在赛道上奔驰的感觉。

我在这个车队见识到更大的潜力。 Sergio Pérez

Checo's First Red Bull Lid © Getty Images

这辆赛车可谓大不同。最后仍然是F1赛车，但座舱位置不同、方向盘、煞车，按键、程序、引擎与动力输出，还有扭矩，所以有很多不同点，但是我在这个车队见识到更大的潜力。

佩雷兹与车队的第1次合作，将会在3月28日在巴林首次亮相，也是重要的里程碑，因为他将从虚拟世界累积的知识转移到现实世界的实战中。

“我们已经做了很多准备的工作–在模拟器上待了很多天，熟悉操控件的运作并掌握了一切。正如我所说，我对这些日子感到很满意，因为我已经能够习惯所有程序与要领，并向他们学习与改进。”

赛季开始前，两天不到的官方测试行程，这位墨西哥籍车手非常了解，要多多珍惜在车内驾驶的时间，-即使这是2019的年度赛车。

佩雷兹表示：“在座舱内保持舒适很重要，因此，当我们到达巴林大奖赛时，我只要专注并将实力好好发挥即可。在车上待了一天半真的不算什么，更重要的是我们要在这里做得更好，为巴林的首次测试做好准备。”