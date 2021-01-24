自加入Red Bull赛车车队，这是他的第1次受访，Sergio Pérez表示，这是15年以来最大的梦想。

The Blue Really Suits Sergio © Getty Images

对任何F1的车迷来说，佩雷兹一点都不陌生。 这位墨西哥籍车手已经在这赛车运动的最高殿堂连续10个赛季。当他进入F1车手职涯的第11年时，他知道他即将踏入其职业生涯迄今最好的一次机会。

但是，佩雷兹并不认为这是理所当然的事。自15岁离开墨西哥并移居欧洲以来，他就一直努力工作并展现真正的毅力，因为他知道那是他要成功的唯一途径。

回到开始

佩雷兹在墨西哥瓜达拉哈拉（Guadalajara）长大。正是他的父亲首先燃起其参赛的热情。Sergio表示：“我之所以加入卡丁车，是因为我父亲一直参与赛车运动。他为墨西哥赛车手Adrián Fernández工作，很小的时候，这就是我所看到以及我最想做的事情。”

他表示：“和Ｍax与他的父亲一样，卡丁车时代的初期，意味着有很多时间要加倍努力去参加比赛。从很小的时候开始，我就与父亲和弟弟一起远行。我的弟弟也是一位赛车手。也会与我们的机械师一起旅行，我们通常在周末到周末间，在高速公路上要耗掉10-15个小时，而那仅是在卡丁车比赛时期。”

Sergio表示，他来自一个非常普通的家庭，因此很难想象可以成为一位F1赛车手，而且他知道如果他要实现自己的梦想，那就意味着要到欧洲。他可以在那里找到赞助商，包括墨西哥商业巨头Carlos Slim。“15岁时，我以单程机票来到德国。当时，我父亲有一些飞行里程，但仅容许单程票，还不足以从老家Guadalajara出发。我必须到邻近墨西哥城的Toluca搭机，所以当时我们开了6个小时的车程。父母亲把我送到那里，我则只身继续为自己的梦想努力奋斗。”

虽然，佩雷兹有了赞助商帮助他参加比赛，但不包括住宿或餐费。不过，他很幸运，当时他的车队老板经营一家餐厅。“我告诉他，我没有太多预算可用于生活，他告诉我，我可以和餐厅的厨师们一起生活。在我休息的时候，我实际上也会帮忙厨师，他们并试图教我德语，但这也是我学习英语的方式。当时我也吃了很多维也纳炸肉排和苹果馅！”

早年对佩雷兹来说可谓是非常艰苦。充满了不确定性，他十几岁离家远赴异乡。他表示：“当时，我有许多想要放弃的想法。我把整个童年都抛诸脑后。我的朋友、我的家人以及在文化上的大不同。很多时候，我认为F1离我太遥远了，我应该回家过正常的生活。但正是我家人的支持，让我继续留在那里。从情感的角度来看，那两年在德国非常艰难。非常寂寞。一周很忙，但是没有比赛的周末感觉又特别漫长。我猜想决心是让我留在那的关键–我相信只要有决心和热情，你就能实现自己的目标。”

大好机遇

Sergio Meets With Adrian And Christian © Getty Images

佩雷兹在2011赛季与Sauber车队签约，并打破了一级方程式赛车历年的纪录。他说：“这真的很特别，我为此付出了毕生的精力。 我的第一个赛季超酷的。他在澳大利亚的首场比赛中以第7名完赛，这为他留下了深刻的印象。当时，他是唯一采用一停策略的车手，并且在轮胎保护方面的技巧，表现得可圈可点。”

尽管很早就给人留下了深刻的印象，但对于这位墨西哥车手而言，并非总是那么容易。要学的还很多，突然之间，你有了15名工程师，并且每时每刻都在提供回馈，这是一个很大的变化。当然，你也意识到自己的兴趣正在增长，因为你已成为镁光灯的焦点之一。

在Sauber车队待了两年后，佩雷兹转而效力McLaren，但赛车性能的表现不佳，这并非他所希望的情况。之后在2014赛季，他转战Force India车队（后来成为Racing Point，现在是Aston Martin），在那里他参加比赛，直到进入2021赛季加入Red Bull 车队。在过往那些时间里，计获得10次登上颁奖台，4次最速圈，并于去年在Sakhir大奖赛赢得个人职涯在F1的首座分站冠军殊荣。他说：“想想，真是太疯狂了，这将是我参加F1的第11个赛季，但我告诉你，日子过得真的很快。”

现在，佩雷兹已效力于Red Bull赛车车队，他知道表现会有压力，但是他也知道这是他成为世界冠军的最佳机会。这是一个了不起的品牌。“在F1的所有车队中，我认为我应该没有机会加入它，因为我不属于Red Bull青年计划的成员，但是当机会来临时，我要好好抓住机会。现在，梦想成真了。当我穿上Red Bull T恤或喝一罐Red Bull时，我会想‘哇，这正是我追求的品牌！’这真是太令人惊讶且难以想象了。这是我15年辛勤工作获得的难得机会。我认为时候到了，我也已经准备好了，我要用双手好好把握这次珍贵的契机。”

佩雷兹在2009年加入Arden International GP2车队之前就曾与Christian合作。“我曾与Christian及其父亲合作，在GP2的第一个赛季就曾为他效力。想到12年后我们将再次携手合作，真是太疯狂了。我非常欣赏Christian。首先，他是一位很好相处的人，他还是一位很棒的车队负责人，我们将一起携手共创未来美好的时光。”

Sergio Pérez © Mark Thompson/Getty Images

佩雷兹为自己迄今所获得的成就感到自豪，但他知道这项工作才刚刚开始。“我一直不断的努力，去年我终于有了一辆可以展现更多实力的赛车，大家看到了我的能力，但现在是我的大好机会。我必须关注各方面并进入下一步，我认为我已经准备好了。我唯一缺少的就是机会。现在有了它，这就取决于我自己的能力。我将要好好大展身手一番。如果我们有一辆可以赢得总冠军的赛车，我将确保我们会赢得冠军。但是，如果不是这样，那么我们只有一辆足够获得第3名的赛车，我将确保我们可以获得第2名。”

佩雷兹总结表示：“我希望我们会有一个非常好的赛季，这是我唯一可以感谢Mr Mateschitz、Dr Marko、Christian、Adrian的知遇之恩，和所有车队成员努力的唯一途径。以前没有人给过我加入大车队的机会。希望今年我们可以听到墨西哥国歌很多次！”