佩雷兹首次驾驶Red Bull赛车，我们特别专访他的感想与心得。

对一位F1车手来说，进入新车座舱是任何赛季中最重要的时刻之一，同时充满了期待与顾虑。 但对佩雷兹来说，上周在新型RB16B赛车首次亮相后，无疑又是另一个更重要里程碑的开始。

在同一个车队工作7年之后，现在，佩雷兹不仅要掌握一辆新车，而且还要熟悉一个全新的环境，他要更了解自己的工程师、机械师以及整个车队如何在赛道进行比赛时的运作情况。

他笑着表示：“这里有好多东西要学习，有好多东西要去体验。但是像这样的日子非常充实，因为它可以帮助我感到非常自在，就像在巴林赛道（测试）我们一点都不必担心。”

Heading Out On Track In The RB15 © Vladimir Rys

车队的官方拍摄日，不仅是让自己更深入地参与Red Bull车库文化的机会，并且还是佩雷兹与Max一起工作的首次经历。他补充表示，发展RB16B的任务也是他所期待的工作。

Max是一位很棒的车手，我迫不及待地与他一起合作。 Sergio Pérez 佩雷兹表示：“Max是一位很棒的车手，我迫不及待地与他一起合作。从技术上而言，他非常优秀，我只是期待希望将赛车提升到那个位置，并开始为车队争取到最多的积分。” 而提升性能的过程，将从巴林进行的赛季前第1次测试开始，在那里每位车手只能在座舱待上1天半的时间，而这对转换新车队的车手来说，缓不济急。 墨西哥籍车手表示：“是的，要真正完全熟悉确实要花一点时间，我希望前5场比赛能渐入佳境。接着他补充表示，驾驶RB16B赛车之前，两天体验2019年的RB15赛车，对他而言是最珍贵的时刻。”

”我必须说，那几天我们获得了很大的进步-我们更换了座椅，调整了安全带。 拍摄当天的条件不是很好，但很高兴能真正感受到赛车、踏板、剎车和我正在经历的所有新的事物。非常令人兴奋。真的很棒，而且这是前往巴林测试之前的优先任务。“

然而，尽管他将驾驶RB16B重返赛道令人兴奋，但当问到这位新成员，在他为车队效力的第1个赛季中最期待的是什么时，他很快就指出另一个重返的重点。

我超期待车迷能够重返赛道。 Sergio Pérez

“我超期待车迷能够重返赛道，并希望大家尽快恢复正常的生活。”他表示：“让所有人都回到看台上，并将大奖赛恢复往日那种气氛。那将是非常特殊的时刻。 我想届时大家应该都会非常激动，我们也会比以往任何时候更加珍惜。”

What. A. Lid! © Vladimir Rys

佩雷兹在墨西哥参加本土比赛中，这种气氛最能证明这一点。

Red Bull现在已是我们的国民饮料。 我们已经忘记了龙舌兰酒！ Sergio Pérez “我非常期待回到墨西哥。Red Bull已是我们的国民饮料；现在我们已经忘记了所有龙舌兰酒，他笑着表示。墨西哥人非常热情，他们非常热爱这个车队，届时他们全部都是我们的后盾。我好期待回到墨西哥，并且为他们赢得比赛。” 尽管在本国取得胜利似乎是雄心勃勃的野心，但佩雷兹仍坚持地认为，赢得胜利是本赛季的目标。

目标就是迎向胜利 Sergio Pérez

他坚持地表示：“目标就是赢得胜利。很显然会有一个过程，我们必须超越这个过程，但希望这辆赛车足以胜出。我们必须拭目以待了。Mercedes车队拥有很好的优势，但希望我们能够缩小彼此的差距，至少让他们日子不那么好过吧！”