奥地利Red Bull 车队负责人和首席技术官在此与我们分享从冠军和胜利，到从失败中吸取教训的一切历程，以及他们合作伙伴关系是如何开始的。

回溯到 2005 年，克里斯蒂安·霍纳首次接任一级方程式车队负责人，加入了一支名为奥地利Red Bull的新车队，并首次参加世界锦标赛。当时霍纳是 F1 的新人，车队也还没有得到验证，但他知道自己需要什么。或者更具体地说，他需要找对人，这个人就是：亚德里安·纽维。

霍纳表示：缺少的是明确的技术方向。

“亚德里安是一级方程式赛车有史以来最具经验的技术人员，所以问题是我们如何网罗、如何吸引亚德里安加入奥地利Red Bull车队？”

2005 年，纽维成为F1最重要的工程精英享有当之无愧的声誉，他于 1990 年在 Leyton House 的早期工作，进而让他在威廉姆斯及之后的迈凯伦车队技术总监职位为车队赢得冠军的荣衔。而霍纳将他最好的战绩又向前推进了一步。在2005 赛季，正如纽维记忆中的那样，霍纳总是会在纽维在世界各地赛道上工作时，出其不意的出现。

纽维笑着表示：“克里斯蒂安在整个 2005 赛季养成了一个习惯，当我走进围场，我认为银石赛道的记忆最为清晰，他总是碰巧在走路。”

“还有一次交流的机会，我们开始多谈了一些。然后有位身穿黑色皮夹克的绅士突然从一辆卡车后面跳出来说，‘我是Helmut Marko，这是我的名片。我们会与你联系。”

The way things were: Horner and Newey show up for work in the early days © Getty Images/Red Bull Content Pool

正如事实所表明的那样，Marko博士确实打了电话，当然纽维也加入了霍纳的奥地利Red Bull车队，从最初的雏形开始，从新人到世界冠军的历程——以及八年后再次回归的道路—这正是车队的 F1 故事。

这个故事是，在 2022 年车队自 2013 年以来首次获得双料世界冠军，维斯塔潘连续第二次获得车手世界冠军，而佩雷兹在车队第五次赢得车队冠军中发挥了关键作用的角色。

在面对英国体育记者和电视节目主持人Laura Winter进行的一次访谈中，奥地利Red Bull 车队的两位最资深人物回顾了他们职业关系的起源、为共同目标而共同努力如何形成链结，以及如何成功– 加上两者之间的艰难时期 – 最后将车队塑造成现代的 F1 强队。

这个故事的核心是 13 次大奖赛冠军得主大卫·库特哈德，纽维 从“DC”在威廉姆斯和 迈凯伦车队时就很了解他，他是霍纳在 2005 年第一个 F1 赛季的首席车手。 库特哈德说服了纽维 ，当时落后的奥地利Red Bull车队被称为“派对车队”，其实是一群认真、资金充裕、雄心勃勃、渴望成功的竞争者。

Once Coulthard vouched for Red Bull's ambition, Newey was in © Getty Images/Red Bull Content Pool

“大卫是个好朋友，我非常信任他的判断，他对此竖起大拇指。”纽维回忆道。

“（奥地利Red Bull车队）之前总是有大型的迪斯可舞会——这是一支会被认真对待的车队吗？但如果你深入了解它，那么对我来说，它看起来像是，是的，它拥有所有的基石。”

当维特尔在 2009 赛季取代即将退役的库特哈德时，这些基石就开始大显身手了，当时他已经在 2008 年为奥地利Red Bull的姊妹车队 Scuderia Toro Rosso（现为 Scuderia AlphaTauri）在蒙扎赢得大奖赛的胜利。 维特尔为车队在他的第三场比赛中获胜——也是奥地利Red Bull车队的第一场 F1 胜利——当年在中国，并在接下来的五个赛季中继续改写 F1 纪录，赢得四次世界冠军，38 场大奖赛，并为奥地利Red Bull车队在这项运动确立了标杆的位置，甚至成立还不到十年。

上赛季在阿布达比举行的 2022 赛季封关战中，德国车手退役，维特尔的职业生涯共计完成了 299 场比赛，霍纳表示，他的技术和无与伦比的职业道德相结合，使他成为 F1 最伟大的车手之一。

Off the mark: Vettel's win in China 2009 was Red Bull Racing's first © Getty Images/Red Bull Content Pool

霍纳表示：“很明显地，他是一个杰出的人才。 Toro Rosso，就像当时一样，提供了机会让这些奥地利Red Bull青年中的一些人有机会站出来。 塞巴斯蒂安得到了这个机会，很明显地，他是之中的佼佼者。”

“塞巴斯蒂安工作非常努力。他非常敬业。通常他是周五或周六结束时，离开工程办公室的最后一个人。”

纽维认为这是一种承诺，激励着团队提高标准。

“他的方法非常有条不紊，他努力让自己更好，”纽维说。

“如果他犯了一个错误，那么他会想知道这个错误的问题在那里，他可以在哪些方面做得更好。他很少重复犯错。

“这种奉献精神 -也影响了车队的氛围。车队经常准备付出额外的努力，因为他们看到了他准备投入的工作和承诺。”

维特尔在 奥地利Red Bull 的成就仍然无与伦比，但以维斯塔潘最近的进步速度来看，也许不会等太久。

在代表Toro Rosso出战 23 场比赛后，这位荷兰车手很快就在奥地利Red Bull车队崭露头角，并在 2016 年代表Toro Rosso在西班牙的首秀中获胜。随后，维斯塔潘在 2022年的最后时刻，以历久弥坚的冠军卫冕战为他激动人心2021 年的冠军宝座锦上添花，计赢得15场大奖赛，获得454分，均为F1单赛季的空前纪录。

Verstappen - along with Newey and Horner - had 15 reasons to smile in 2022 © Getty Images/Red Bull Content Pool

霍纳 和 纽维 都从内部看到了维特尔和维斯塔潘在奥地利Red Bull F1 时代的方方面面，虽然这两位世界冠军都以截然不同的方式取得了成功，但霍纳指出了一个共同点。

“我认为他们是如此不同的人，”霍纳强调说。

“我的意思是，塞巴斯蒂安在他的职业道德方面非常日耳曼。他工作非常非常努力。麦克斯只是一种非常自然，原始的能力，具有我之前从未见过的渴望和决心。所以，很多方面非常不同，但他们的决心非常相似，他们都渴望胜利，想要成为最好的。”

“麦克斯，无论他在职业生涯中取得怎样的成就，他都能在如此短的时间内完成如此多的事情。年仅 25 岁，想想他未来的实际情况真是不可限量。”

车手——和世界冠军——来了又走； 这就是一级方程式赛车的周期性。但在一起度过了 17 个赛季之后，霍纳和纽维都同意，他们在艰难的岁月中学到的东西与胜利一样多，而且对于所有华而不实的预算、最先进的设施和庞大的数据普遍存在的F1，人的因素仍然是最重要的。

纽维谈到 2014-18 赛季时表示：“我认为车队的优势之一就是我们埋头苦干并度过了那个时期，”当时奥地利Red Bull车队只能偶尔取得胜利，因为梅赛德斯在车手和车队方面都占据主导地位。

“自从我们经由与本田的合作再次拥有了良好的动力装置，我们就能够做出回应。”

霍纳点头同意。

“那段时间真的很艰难，因为我们在四次夺得冠军后突然间陷入了困境——另一支车队比所有其他人都要优秀，”霍纳说。

“对于一个已经习惯获胜的组织来说，这很容易让他们失去动力。最重要的是让车队团结在一起，专注于我们可以控制、我们可以影响的事情。我们非常忠诚 , 在那段时间里连续性很好。一点一点地，我们能够在每个赛季都在这里和那里赢得胜利，这一直是一个问题，我们必须确保我们得到正确的动力装置套件。”

Newey's approach may be old-school, but the results proves it works © Getty Images/Red Bull Content Pool

2022 赛季已经过去，2023赛季即将到来，和每位工程师一样，纽维着眼于接下来会发生什么，并以让车队保持领先的方式解释一级方程式赛车的规则手册。 “而法拉利是绝对不容忽视的，”他说。

但是，虽然未来是未知的，但对霍纳和纽维来说更清楚的是，为什么他们的联盟——接近二十年——在过去有效，并将在未来几个赛季继续沿着这些路线前进。

“我认为这是建立在信任、友谊、对我们所做的事情的相互尊重的基础上，”霍纳谈到为什么与纽维的关系历久不衰时说，纽维也表现出惺惺相惜。

他言简意赅地表示：“相信我们可以继续，继续并在我们各自的工作中开展业务，并完全信任另一个人所做的一切。”

“一种非正式的工作方式，以及信任和友谊，是它运作良好的核心。”

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