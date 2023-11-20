克里斯蒂安·霍纳分享他在F1职业生涯的感想

01 胜利是会上瘾的

“一旦你经历过，胜利就会让人上瘾，它只会驱使你取得更多成就。但你绝不能认为这是理所当然的。庆祝每一次胜利都很重要，因为它们得之不易。我确信，拥抱并庆祝他们中的每一个人。他们的回报是令人难以置信的，因为你意识到这是团队各个要素共同努力才能实现的成果。”

02 失去也是一种动力

”奥地利Red Bull车队在一级方程式赛车中取得相当不错的成绩，赢得超过100 场胜利——占我们参加所有比赛近30%。我们在超过一半的比赛中登上了领奖台。但是当然也有困难的日子。你所能做的就是努力再次获得胜利的感觉。这就是你所努力的目标。所以，即使在梅赛德斯居主导地位的时期，也是这种感觉，胜利驱使我们在各个领域取得进展。“

你知道吗? 在霍纳的带领下，奥地利Red Bull车队已经赢得了六座车队世界冠军，并拿下2023 年的世界冠军宝座。

03 你必须做出痛苦的决定

”当你处于重建时期时，你必须做出痛苦的决定。身为一个组织，你必须不断发展。是的，你需要连续和稳定性的进步，但最终团队必须不断发展才能变得更好。 必须做出这些决定很难，但好处是我们拥有如此强大和深度的人才，并且我们对年轻人才进行了投资。很高兴看到其中一些人以毕业生、学徒和学生的身份开始工作，现在都已经脱颖而出。“

Christian Horner speaking with Max Verstappen at the Hungarian Grand Prix © Getty Images/Red Bull Content Pool

04 冠军的要求很高——但是一种正面的方式

”我们的89 场胜利来自两位多座世界冠军——塞巴斯蒂安·维特尔和麦克斯·维斯塔潘。冠军与其他车手有什么不同吗？是的。他们只是年复一年地加倍努力。维斯塔潘和维特尔的性格和个性截然不同，但他们无论过去还是现在，他们都同样充满动力——对绩效努力不懈的追求。“

”维特尔更注重细节，并且非常认真地审视他和赛车的性能。维斯塔潘不太关心他需要跑得更快的精确度。对于维斯塔潘，你一进入比赛就知道这一点：他会给你110%的赛车，但他也期望得到回报。那些伟大的车手，他们也感动了车队。车队不会让他们失望。“

05 人是你最大的资产

”一年中有23 个周末我担任车队负责人，但有52 个星期我担任一家高科技企业的首席执行长，就像在任何企业中一样，人才是您最大的资产。这与您所拥有的文化、方式有关。团队合作以及团队沟通方式。对我来说，这是我们的关键优势之一——团队的文化、理念和热情。”

06 保护车队是我的工作

“当我进入这项运动时，我和Ron Dennis、 Frank Williams、Jean Todt、Bernie Ecclestone、Max Mosley 和Flavio Briatore坐在一个房间里。桌上有一些大人物，所有这些人都有一个共同点就是充满激情和竞争力。现在当我环顾房间时，个性非常不同，但激情和竞争力依旧存在。”

“在与这些人打交道时，我从来不是那种当着你的面做最好的朋友，然后试图在你背后插一把刀的人。所见即所得。不过，我从来不相信你需要和你的对手成为最好的朋友。这是一场竞争，必须互相尊重，但我不需要与他们一起过圣诞节。”

07 当你回家时，要融入家庭的氛围

“F1 是一种如果你不小心就会占据你生活的行业。你会精疲力尽。我学到的是随着时间的推移，要更加自律，尤其是当你有了家庭的时候。而且，我知道，如果我没有超负荷、总是精疲力竭，我就能为车队提供更好的服务。所以，当你在家时，要融入其中。尽量不要一直玩手机、iPad 或其他东西。我会试着确保我每天都能回家。”