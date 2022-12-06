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冒险

奥地利Red Bull悬崖跳水运动员的常规作息

当你的身体喝心灵准备要面对27米高台的跳跃时，一些固定的例行工作、奇怪的仪式，甚至某些迷信都会出奇不意的出现。
作者 Chris Magill
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Orlando Duque

哥伦比亚的悬崖跳水开拓者，多项世界冠军得主，悬崖跳水的真实传奇。

ColombiaColombia

Rhiannan Iffland

One of the world’s best cliff divers and a serial winner on the World Series, Australia’s Rhiannan Iffland is a dominant force from the 21m platform.

AustraliaAustralia
与其他许多运动一样，悬崖跳水的成功是建立在天分、多年的训练及不断的精进上。技巧和精确度至关重要，尤其是在一项要求参与者将自己的身体从令人目眩的高度（高达27米）上一跃而下。其中所需的胆识与毅力非常人能比。
不过，悬崖跳水也是一种心理游戏。对许多运动员来说，常规、仪式甚至迷信都可能在他们的表现中扮演重要角色，对某些运动员而言，这可能是成败的关键。
过去8年来，奥地利Red Bull悬崖跳水世界系列赛的熟面孔David Colturi表示：“常规比赛是取得良好竞争的绝对要点。”Aristotle则说：“我们是一再重复做相同事情的运动员。卓越不是行为，而是一种习惯。的确如此，你小时候学习系鞋带或骑自行车很费劲，但是随着时间的流逝，一遍又一遍，你可以轻松且完美地做到这一点。”
传奇悬崖跳水运动员Orlando Duque，在过去的20年中一直在投身于这项事业，并且做到了卓越，如果有人能解释常规作息的力量，他就是典范。
最近才刚退役的哥伦比亚籍运动员这样表示：“你必须每天都泡在游泳池里，跳水，一遍又一遍。因此，当你到外地时，你知道可以将所有这些元素运用在一起，并进行跳水动作。即使很累、条件很艰难、即使有海浪，你也知道要做什么。因为你已在泳池做了许多次。”
当然，每个人都知道“熟能生巧”的道理，但是除了在高台上无休止的重复之外，还有什么是构成悬崖跳水运动员成功的重点？
Colturi表示：“我的赛前活动是在比赛前的晚上开始。我会想象在接下来的每场比赛中，裁判、人群和比赛相关的所有其他细节，这一切都视为每天跳水活动的常规作息。只需将自己放在那种环境中，并利用呼吸和放松，在我的脑海中执行完美的跳水动作。”
David Colturi of the USA warms up during the final competition day of the second stop at the Red Bull Cliff Diving World Series in Bilbao, Spain on June 30, 2018.
"I also need to have the right music when I'm warming up" – David Colturi
© Dean Treml/Red Bull Content Pool
在高台的边缘举起手臂时，我总是吸一口气，然后在跳水前再吸一口气。
Gary Hunt
当Gary Hunt在2010至2012年间赢得他前3座世界大赛冠军时，他在20场比赛中仅缺席了两次颁奖台。当他在2019年再次获得冠军时，他在7场赛事中赢得了5项胜利，在另外两场赛事中获得亚军。
Gary Hunt prepares to dive from the 27m platform at the sixth stop of the Red Bull Cliff Diving World Series in Mostar, Bosnia and Herzegovina on August 24, 2019.
One breath in for Gary Hunt before he leaps away from the platform
© Romina Amato/Red Bull Content Pool
Gary Hunt warms up by juggling during the eighth stop of the Red Bull Cliff Diving World Series in Shirahama, Japan on October 16, 2016.
Athletes have different routines to settle their nerves before competition
© Jason Halayko/Red Bull Content Pool
许多跳水运动员遵循自己的游戏规则，每次跳水之前都要经历一套独有的程序。有些人数数或在他们出发之前立即触摸着他们的手；有的人则要回顾整个跳水动作的过程，或只是以某种方式系着麂皮革并握住腕带。
当然，这是常规与迷信界线之间经常变得模糊的地方。跳水前数到3是一种惯例，可以为身心带来明显的益处，但是以特定方式系着麂皮革呢？ 那纯粹是一种迷信。
但有些跳水运动员喜欢那样，例如打破纪录的女子冠军Rhiannan Iffland承认，自己喜欢在比赛当天穿上特别的袜子。但Hunt与其他人则觉得这样的做法更令人忧心。
8座世界冠军得主表示：“我不是一个迷信的人。我觉得如果太迷信，你会一直想着那件事，那会对你产生消极的影响。其实全在你的心态，所以我宁愿自己创造幸运。”
Rhiannan Iffland of Australia with the King Kahekili trophy after winning the Red Bull Cliff Diving World Series in Polignano a Mare, Italy on September 23, 2018.
Those lucky socks have served Rhiannan Iffland well over the years
© Romina Amato/Red Bull Content Pool
“看到黑猫过大街，希望它离我远点，因为我对猫过敏。我不想太靠近它，否则我会在跳水过程中打喷嚏！”
David Colturi
在这项高风险的运动中，运动员从高达27米的高台一跃而下（相当于８层楼高的建筑物），在不到3秒对的时间里，以平均时速85公里的速度窜入水中，这是可以理解的，但运动员还是不要太迷信。
另一位跳水运动员Colturi认为：“这样做弊大于利，也许最好的总结是常规与迷信平衡就好，”
这位美国籍选手表示，“仪式、习惯和常规是非常重要的。你必须建构在可控制的状况，以便可以随时随地运用它们。并不是说永远都不会发生错误，但是你需要将它们保持在可以控制的领域中。”
“黑猫在你面前过大街的经典场景并不会吓到我，对我在颁奖台喷香槟的机会不会造成任何影响。”
每位跳水运动员都会做最能使自己受益的事情，以及他们感到最舒服、自在的方式。正如悬崖跳水的哲学家Duque明智地说过：“悬崖跳水就是一种心理游戏，你必须做自己该做的事。”

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Orlando Duque

哥伦比亚的悬崖跳水开拓者，多项世界冠军得主，悬崖跳水的真实传奇。

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One of the world’s best cliff divers and a serial winner on the World Series, Australia’s Rhiannan Iffland is a dominant force from the 21m platform.

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