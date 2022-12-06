与其他许多运动一样，悬崖跳水的成功是建立在天分、多年的训练及不断的精进上。技巧和精确度至关重要，尤其是在一项要求参与者将自己的身体从令人目眩的高度（高达27米）上一跃而下。其中所需的胆识与毅力非常人能比。

不过，悬崖跳水也是一种心理游戏。对许多运动员来说，常规、仪式甚至迷信都可能在他们的表现中扮演重要角色，对某些运动员而言，这可能是成败的关键。

过去8年来，奥地利Red Bull悬崖跳水世界系列赛的熟面孔David Colturi表示：“常规比赛是取得良好竞争的绝对要点。”Aristotle则说：“我们是一再重复做相同事情的运动员。卓越不是行为，而是一种习惯。的确如此，你小时候学习系鞋带或骑自行车很费劲，但是随着时间的流逝，一遍又一遍，你可以轻松且完美地做到这一点。”

传奇悬崖跳水运动员Orlando Duque，在过去的20年中一直在投身于这项事业，并且做到了卓越，如果有人能解释常规作息的力量，他就是典范。

最近才刚退役的哥伦比亚籍运动员这样表示：“你必须每天都泡在游泳池里，跳水，一遍又一遍。因此，当你到外地时，你知道可以将所有这些元素运用在一起，并进行跳水动作。即使很累、条件很艰难、即使有海浪，你也知道要做什么。因为你已在泳池做了许多次。”

当然，每个人都知道“熟能生巧”的道理，但是除了在高台上无休止的重复之外，还有什么是构成悬崖跳水运动员成功的重点？

Colturi表示：“我的赛前活动是在比赛前的晚上开始。我会想象在接下来的每场比赛中，裁判、人群和比赛相关的所有其他细节，这一切都视为每天跳水活动的常规作息。只需将自己放在那种环境中，并利用呼吸和放松，在我的脑海中执行完美的跳水动作。”

"I also need to have the right music when I'm warming up" – David Colturi © Dean Treml/Red Bull Content Pool

在高台的边缘举起手臂时，我总是吸一口气，然后在跳水前再吸一口气。 Gary Hunt

当Gary Hunt在2010至2012年间赢得他前3座世界大赛冠军时，他在20场比赛中仅缺席了两次颁奖台。当他在2019年再次获得冠军时，他在7场赛事中赢得了5项胜利，在另外两场赛事中获得亚军。

One breath in for Gary Hunt before he leaps away from the platform © Romina Amato/Red Bull Content Pool

Athletes have different routines to settle their nerves before competition © Jason Halayko/Red Bull Content Pool

许多跳水运动员遵循自己的游戏规则，每次跳水之前都要经历一套独有的程序。有些人数数或在他们出发之前立即触摸着他们的手；有的人则要回顾整个跳水动作的过程，或只是以某种方式系着麂皮革并握住腕带。

当然，这是常规与迷信界线之间经常变得模糊的地方。跳水前数到3是一种惯例，可以为身心带来明显的益处，但是以特定方式系着麂皮革呢？ 那纯粹是一种迷信。

但有些跳水运动员喜欢那样，例如打破纪录的女子冠军Rhiannan Iffland承认，自己喜欢在比赛当天穿上特别的袜子。但Hunt与其他人则觉得这样的做法更令人忧心。

8座世界冠军得主表示：“我不是一个迷信的人。我觉得如果太迷信，你会一直想着那件事，那会对你产生消极的影响。其实全在你的心态，所以我宁愿自己创造幸运。”

Those lucky socks have served Rhiannan Iffland well over the years © Romina Amato/Red Bull Content Pool

“看到黑猫过大街，希望它离我远点，因为我对猫过敏。我不想太靠近它，否则我会在跳水过程中打喷嚏！” David Colturi

在这项高风险的运动中，运动员从高达27米的高台一跃而下（相当于８层楼高的建筑物），在不到3秒对的时间里，以平均时速85公里的速度窜入水中，这是可以理解的，但运动员还是不要太迷信。

另一位跳水运动员Colturi认为：“这样做弊大于利，也许最好的总结是常规与迷信平衡就好，”

这位美国籍选手表示，“仪式、习惯和常规是非常重要的。你必须建构在可控制的状况，以便可以随时随地运用它们。并不是说永远都不会发生错误，但是你需要将它们保持在可以控制的领域中。”

“黑猫在你面前过大街的经典场景并不会吓到我，对我在颁奖台喷香槟的机会不会造成任何影响。”

每位跳水运动员都会做最能使自己受益的事情，以及他们感到最舒服、自在的方式。正如悬崖跳水的哲学家Duque明智地说过：“悬崖跳水就是一种心理游戏，你必须做自己该做的事。”