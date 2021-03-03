2020年底，国际奥林匹克委员会决议，将滑板、冲浪、霹雳舞及竞技攀岩列入奥运正式比赛项目中，到底攀岩这项运动的比赛项目是什么，怎么比？

2020年底，国际奥林匹克委员会决议，将滑板、冲浪、霹雳舞及竞技攀岩列入奥运正式比赛项目中，其中在攀岩的部分，原本采取“三合一”的方式来举办，但在2022年的杭州亚运过后将改制，分为两个项目独立比赛。

不熟悉攀岩的朋友，可能对于“三合一”的比赛方式都很陌生，简单来说，运动攀登赛事分为速度攀登、抱石及先锋三个项目，个别选手将独立完成三个项目的综合赛。

在速度攀登的项目中，选手必须用最快的速度，从底部爬到最高点并按下传感器，是一项倚赖速度且相当刺激的比赛，也算是最浅显易懂的。

Γρήγορο σκαρφάλωμα © Erich Spiess/ASP/Red Bull Content Pool

再来是抱石的部分，选手必须在四分钟内，以完攀次数及获得的红利点次数来计分，尝试的次数越少分数越好。

bouldering photo 9 © [unknown]

像是日本攀岩好手原田海，主要就是参与抱石项目，青少年时期就曾拿过亚洲冠军，2018年的世界攀岩锦标赛，他更是一举夺得金牌。

最后则是先锋，六分钟内选手仅有一次攀登机会，赛前会有一段路线观察时间，一旦在比赛中坠落或者六分钟时间到，那就算失败了，也是难度相当高的一个项目。

Slézání Luny © [unknown]

除了被拿来当作赛事进行的运动攀登以外，攀岩还有另一种方式，属于传统攀登。

而传统攀登又分为单绳距及多绳距，前者是在一条攀登绳的长度下完成路线攀登并垂降回地面。

Climbing © Alex Grymanis/Red Bull Content Pool

后者则是必须先行攀登到一个高度或地点架设确保站，随后确保跟攀者到确保站，并重复此步骤向上爬，难度更甚单绳距。

有着“欧洲最高烟囱”称号的特尔伯夫列发电厂，在停止营运后，被国际运动攀岩总会设计为人工攀登路线，就是属于传统攀登里面的多绳距攀登。

这项被誉为“史上最高难度”的挑战，最终是被两位世界顶尖的攀岩选手给征服，耗时7小时又32分钟，来自斯洛文尼亚的Janja Garnbret与Domen Skofic齐心完成了所有的绳距，顺利攀上烟囱的顶峰。

惊人的是，这仅仅是Garnbret职业生涯首次尝试进行多绳距攀登，过往他在运动攀登的赛事累积多项成就，包括被斯洛文尼亚选为年度最佳运动员还获得了国际杰出成就奖，并在2019年赛季连续拿下六站抱石赛冠军，更是前无古人、后无来者。

攀入青云

近年来伴随室内攀岩馆的兴起，攀岩的热潮逐渐从极限运动的爱好者普及到一般人的生活之中，国内也有越来越多人接触这项运动。

如果疫情能受到控制，那我们将可以在今年看到攀岩选手正式在奥运殿堂登场，届时势必也能更提升国际间对攀岩运动的关注度。

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