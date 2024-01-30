斯特凡-格洛瓦兹在这次史诗般的跋涉中征服了 3 个国家的 3 座无人攀登的山壁

团队的宏伟目标是沿着历史悠久的丝绸之路，在三个不同国家攀登三座无人攀登的绝壁，而这一切都要在三个月的紧迫时间内完成。

The journey up © Tim Glowacz/Red Bull Content Pool

格洛瓦兹说："驱使我的是隐藏在每条地平线背后的探险发现。 在经历了竞技生涯之后，这位登山家现在不仅追求新的高峰，还追求旅行带来的体验和智力挑战。“

他的动力来自好奇心--在他从未到过的地方获得新的体验。但正如格洛瓦兹所承认的那样，旅途也是一种考验。58 岁的他从事攀岩运动已有 40 年，他扪心自问："我的身体和精神是否适合完成这次探险？"

探险队 4000 公里的旅程从德国贝希特斯加登开始。然后，他们乘坐翻新的名为 Elke 的旧卡车前往土耳其，之后在伊朗停留，最后在塔吉克斯坦结束旅程。每一站的岩石类型、攀岩技巧和海拔高度都不尽相同。

Glowacz 的旅伴是另外两名登山者：55 岁的克里斯蒂安-施莱泽纳（Christian Schlesener，又名施莱西）是格洛瓦茨的老朋友，33 岁的约瑟夫-普夫努尔（Joseph Pfnuer，又名斯泰诺）是三位登山者中最年轻的一位。

Taking it all in © Tim Glowacz/Red Bull Content Pool

卡车上的第四位登山者是蒂姆，他是格洛瓦兹 27 岁的儿子。与父亲不同的是，他的爱好不是登山，而是拍电影，因此他作为摄影师和导演随行。他解释说："他们在登山，我来拍摄。"我希望在我通常不会去的国家进行探险。”

历史悠久的丝绸之路连接着东方和西方，但对斯特凡-格洛瓦兹（Stefan Glowacz）来说，丝绸之路的魅力还在于它的垂直特质。对他来说，仅仅攀登一面绝壁是不够的--他和他的团队决心攀登前人从未攀登过的最具挑战性的路线。格洛瓦兹在每个国家都会寻找最引人入胜的攀登路线，无论是土耳其的阿拉达拉尔山脉、伊朗的阿拉姆库赫山脉还是塔吉克斯坦的帕米尔山脉。

Gowasz 说："重要的是，我们不能直奔山顶。我们要寻找一个非常好的山壁，即所谓的 ‘魔线’。“

攀登过程中，格洛瓦兹像蝾螈一样紧紧抓住荒芜崎岖的岩壁，周围冰风呼啸。血淋淋的指尖、疼痛的肌肉和狰狞的面孔--攀岩需要攀岩者付出一切。

斯泰诺解释说："当我攀岩时，我就能放松下来，"他在家里是一名金属工人，"攀岩对我来说就像冥想。我完全忘记了自己的想法。我完全与任务融为一体。”

Stefan Glowacz climbs a sheer rock face in Turkey © Tim Glowacz/Red Bull Content Pool

多亏了蒂姆的摄像机，您不必成为登山者也能体验丝绸之路沿线的偏远地区。影片将观众带到偏远地区，向他们介绍当地的文化和人民。在每个地区，他们都会遇到与他们有着同样热情的登山同伴，并帮助他们完成雄心勃勃的计划。

格洛瓦兹解释说："你必须上路，去看看地平线那边有什么。"他的探险表明，冒险追求是不受年龄限制的。

对梦想的追求是永恒的。《Walls On Silk Road》证明了我们内心永恒不变的精神，这种精神不会过期。每一条路，无论多么遥远，每一堵墙，无论多么高耸，只要有不屈不挠的攀登意志，都是可以征服的。