初次开始体验滑板乐趣的你，是否经常因为平衡不良的问题而跌倒受伤？法国滑板运动员-丹尼•莱昂（DannyLeón）的专属物理治疗师，将透过这篇文章说明该如何透过4个训练方式，解决平衡感不良的问题，以减少在滑板场摔倒的次数。

仅仅在美国就有超过600万人有玩滑板的习惯，它们也如同世界上所有玩滑板的人一样，都会关心玩滑板时最重要的平衡感问题，以避免由此所带来的运动伤害。

Luis Enrique Hontoria是一位在Hontoria诊所的物理治疗师，他也是法国滑板运动员-丹尼•莱昂（DannyLeón）的专属治疗师，通常他都会将自己所了解的专业知识与技巧用来服务特定的运动员，然而，这次他将希望能把如何改善滑板时的平衡问题，用来告知所有爱玩滑板的人。

玩花板在何时最容易失去平衡？在许多人的印象中失去平衡都是在玩花式动作时，然而，这个既定的印象却被一项研究分析所打破，经过研究分析大多数失去平衡跌倒的时候都是在一般滑行时占37%，而在进行花式动作跌倒却只占26%，远远低于既定印象中的情况。

以下这四个关键性的建议与解决方案，请务必仔细研读并遵守。

改善平衡的４个秘诀，由Clínica Hontoria提供。 © Clínica Hontoria

1.训练你的大脑

首先，你要了解我们的身体是如何运作。尤其是内耳掌管着身体平衡系统的主要部分，而内耳里有圆筒状的耳石器、半规管与耳蜗，同时，也充满着由耳蜗与前庭分泌，并由内淋巴囊所吸收的内淋巴液。

如果，我们在板上出现急转弯或出现一些涉及突然性运动的技巧时，则会由具有惯性质量及黏稠度等特性的内淋巴液，不断的转弯以维持身体的平衡感，并将我们的身体朝向另一个方向继续前进，也正因为这样我们的神经系统就会接受到两个不同的讯号，当这个讯息无法获得正确的传达到身体各部位时，就会产生失去平衡跌倒的状况。

解決方案： 只有不断的练习大脑与神经系统之间的配合，唯有这样大脑才会学习如何快速且正确的将讯息传达到肌肉组织，让身体的协调性出现进而产生平衡。

Jeff Grosso – Invert © Helge Tscharn

2.训练肌肉协调

肌肉根据在不同运动中的作用，可分为原动肌（agonist）、拮抗肌（antagonist）、协同肌（synergist）或称为辅助肌这三大类，其中原动肌（执行动作）搭配上拮抗肌（制动、控制与执行偏心动作）和协同肌做出完美的动作协调。

世界上许多顶尖的滑板运动员，都具有超完美的肌肉协同作用，并且在接收和处理神经系统的信号源速度，都远远的超出一般人许多。

解决方案： 每天都必须要持续一个小时的训练，你的肌肉才会有更好的反应与协调能力。请试想一下，当你经年累月透过练习所养成的肌肉与神经反应，当你太长时间不再训练的时候，你就会渐渐失去面对突如其来的反应处理能力，这时只存在你脑中的只有“记忆”，所以，如果你已经超过几个月没有接触滑板时，请务必重新训练让脑中的“记忆”能重新活过来。

滑板高手乔伊·布雷津斯基（Joey Brezinski）训练平衡的技巧练习 © Mike Blabac/Red Bull Content Pool

3.治疗脚部的问题

我们人体的脚掌与脚踝是滑板平衡姿势最基本的部位，它们为身体带来许多的讯号，因此，如果你有灵活度不佳或是旧伤未愈的问题，都有可能会影响身体的平衡感，无论是先前跌倒引起的脚跟疼痛甚至到脚指头的不舒适感，都可能会完全改变脚部对于身体平衡姿势的感知度。

解決方案： 仔细检查并治疗脚部与脚踝之间的任何问题或旧伤，你的平衡感将会获得大幅度的改变。

Luis Enrique Hontoria在Clinica Hontoria為運動員治療傷害 © Clínica Hontoria

4.视觉感的问题

除了上述的3点问题之外，眼睛也是另一个维持平衡的重要角色，当我们的内耳前庭把人体所受到重力与加速度的刺激讯号，传输到我们的中枢神机系统之前，会先传到脑干的前庭神经核，再整合眼球和本体感受器所传来的讯息，接着传达到大脑皮层、小脑、眼球肌肉、脊椎与迷走神经核（vagus nerve）这五个部位。如果你在视线这块有任何的问题就会影响整体的平衡感，这如同我们单脚站立时，将眼睛闭上就会容易产生平衡不良的情况，因此，视觉也是平衡感时分重要的一环。

解決方案： 有视觉上的问题就必须要请眼科医生进行视力与适应力的训练，以恢复完整的视觉讯号。

丹尼·莱昂（Danny Leon）手抓板技巧 © Organización

最终建议

为了能呈现出更好的平衡感，你可以采用平衡球或是走绳运动来进行训练，这两个器材无论是在健身房或是家中都可以进行训练，让你可以在上滑板时先练好平衡感，避免跌倒与运动伤害的产生。

最后，身为一位物理治疗师的Luis Enrique Hontoria，要特别提醒所有爱好滑板的人，玩滑板最好的方法就是做好保护措施，滑板最常见的运动伤害就是腿部骨折或是手腕骨折；更严重的还有直接撞击到头部的颅内外伤。因此，在尝试所有新鲜事物或有风险的任何运动时，为了尽可能的减轻伤害请戴上专属的头盔和关节护具，以防止一切意外的发生。