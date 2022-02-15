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与「勇气」前行：Courage Adams 与 BMX 运动在南非约翰内斯堡

BMX 巨星 Courage Adams 最近在南非度过一段时间，并且和约翰内斯堡当地车手前往最佳骑乘景点。
作者 Jazz Kuschke
2 min read发布于
Courage Adams  在BMX freestyler获得多项荣耀及肯定，也在世界各大比赛常见他的身影。Courage Adams在去年于爱沙尼亚塔林举办的 Simple Session获得第二名，在西班牙比戈的 Arnette O'Marisquino 拿下冠军宝座。
比赛的竞争激情常存Courage Adams心中，但是在街头自由骑车，才真正点燃Courage Adams骑乘热情的主因，如同他最新短片展现出的内容。
Courage Adams warms up before riding his BMX in Johannesburg, South Africa.
Getting into the zone, pre session
© Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool
Adams 是西班牙人，但是出生于尼日利亚的Benin，现年25岁的Adams在几年前回到出生地，并且透过影片 <Encouraged>重新认识了家乡，同时他也参观首都Lagos及周边城市著名的BMX 场景。
新的短片中，Adams再次访问非洲大陆，但这次造访地点为南非的约翰内斯堡，透过短片拍摄，也让Adams有机会探索约翰内斯堡，并与当地车手进行交流。
约翰内斯堡的当地文化，让我勾起小时候在尼日利亚记忆，这是一件非常有趣的事情，我自觉与约翰内斯堡息息相关
Courage Adams
Courage Adams riding BMX in Johannesburg, South Africa.
Making the most of Jozi's inner-city features
© Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool
BMX 在南非受欢迎程度正在稳步上升，从 Jozi 繁华的市中心小巷，到 Soweto 不拘一格的街道，BMX 文化已经在南非牢牢扎根。
Courage Adams指出：“约翰内斯堡的当地文化，让我勾起小时候在尼日利亚记忆，这是一件非常有趣的事情，我自觉与约翰内斯堡息息相关。”
Nkosinathi Nkosi BMX riding in Johannesburg, South Africa with Courage Adams.
Nkosinathi Nkosi at his local park
© Wayne Reiche/Red Bull Content Pool
Leroy Mlenze riding BMX street in Johannesburg, South Africa with Courage Adams.
Leroy Mlenze enjoyed showing Courage some of his favourite spots
© Wayne Reiche/Red Bull Content Pool
当地好手Nkosinathi Nkosi 和 Leroy Mlenze 带着Courage Adams一同探访约翰内斯堡著名的BMX圣地。
Nkosinathi Nkosi 谈到与 Courage Adams 的交流过程，他个人认为是很棒的经历，由于Nkosi本身也是一位BMX车手，会常常关注Courage Adams的比赛信息，Nkosi更进一步直言，观看Courage Adams的骑车画面，真的很鼓舞人心。
讨论关于约翰内斯堡当地著名的BMX景点，Nkosinathi Nkosi觉得像BMX需要场地才有办法推广，不仅可以提供车手练习，也帮助车手更能受到关注，并有助于促进我们当地 BMX 玩家们的团结。
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