与「勇气」前行：Courage Adams 与 BMX 运动在南非约翰内斯堡

Courage Adams 在BMX freestyler获得多项荣耀及肯定，也在世界各大比赛常见他的身影。Courage Adams在去年于爱沙尼亚塔林举办的 Simple Session获得第二名，在西班牙比戈的 Arnette O'Marisquino 拿下冠军宝座。

比赛的竞争激情常存Courage Adams心中，但是在街头自由骑车，才真正点燃Courage Adams骑乘热情的主因，如同他最新短片展现出的内容。

Getting into the zone, pre session © Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool

Adams 是西班牙人，但是出生于尼日利亚的Benin，现年25岁的Adams在几年前回到出生地，并且透过影片 <Encouraged>重新认识了家乡，同时他也参观首都Lagos及周边城市著名的BMX 场景。

新的短片中，Adams再次访问非洲大陆，但这次造访地点为南非的约翰内斯堡，透过短片拍摄，也让Adams有机会探索约翰内斯堡，并与当地车手进行交流。

Making the most of Jozi's inner-city features © Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool

BMX 在南非受欢迎程度正在稳步上升，从 Jozi 繁华的市中心小巷，到 Soweto 不拘一格的街道，BMX 文化已经在南非牢牢扎根。

Courage Adams指出：“约翰内斯堡的当地文化，让我勾起小时候在尼日利亚记忆，这是一件非常有趣的事情，我自觉与约翰内斯堡息息相关。”

Nkosinathi Nkosi at his local park © Wayne Reiche/Red Bull Content Pool Leroy Mlenze enjoyed showing Courage some of his favourite spots © Wayne Reiche/Red Bull Content Pool

当地好手Nkosinathi Nkosi 和 Leroy Mlenze 带着Courage Adams一同探访约翰内斯堡著名的BMX圣地。

Nkosinathi Nkosi 谈到与 Courage Adams 的交流过程，他个人认为是很棒的经历，由于Nkosi本身也是一位BMX车手，会常常关注Courage Adams的比赛信息，Nkosi更进一步直言，观看Courage Adams的骑车画面，真的很鼓舞人心。

讨论关于约翰内斯堡当地著名的BMX景点，Nkosinathi Nkosi觉得像BMX需要场地才有办法推广，不仅可以提供车手练习，也帮助车手更能受到关注，并有助于促进我们当地 BMX 玩家们的团结。

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