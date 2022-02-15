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与「勇气」前行：Courage Adams 与 BMX 运动在南非约翰内斯堡
BMX 巨星 Courage Adams 最近在南非度过一段时间，并且和约翰内斯堡当地车手前往最佳骑乘景点。
Courage Adams 在BMX freestyler获得多项荣耀及肯定，也在世界各大比赛常见他的身影。Courage Adams在去年于爱沙尼亚塔林举办的 Simple Session获得第二名，在西班牙比戈的 Arnette O'Marisquino 拿下冠军宝座。
比赛的竞争激情常存Courage Adams心中，但是在街头自由骑车，才真正点燃Courage Adams骑乘热情的主因，如同他最新短片展现出的内容。
Adams 是西班牙人，但是出生于尼日利亚的Benin，现年25岁的Adams在几年前回到出生地，并且透过影片 <Encouraged>重新认识了家乡，同时他也参观首都Lagos及周边城市著名的BMX 场景。
新的短片中，Adams再次访问非洲大陆，但这次造访地点为南非的约翰内斯堡，透过短片拍摄，也让Adams有机会探索约翰内斯堡，并与当地车手进行交流。
约翰内斯堡的当地文化，让我勾起小时候在尼日利亚记忆，这是一件非常有趣的事情，我自觉与约翰内斯堡息息相关
BMX 在南非受欢迎程度正在稳步上升，从 Jozi 繁华的市中心小巷，到 Soweto 不拘一格的街道，BMX 文化已经在南非牢牢扎根。
Courage Adams指出：“约翰内斯堡的当地文化，让我勾起小时候在尼日利亚记忆，这是一件非常有趣的事情，我自觉与约翰内斯堡息息相关。”
当地好手Nkosinathi Nkosi 和 Leroy Mlenze 带着Courage Adams一同探访约翰内斯堡著名的BMX圣地。
Nkosinathi Nkosi 谈到与 Courage Adams 的交流过程，他个人认为是很棒的经历，由于Nkosi本身也是一位BMX车手，会常常关注Courage Adams的比赛信息，Nkosi更进一步直言，观看Courage Adams的骑车画面，真的很鼓舞人心。
讨论关于约翰内斯堡当地著名的BMX景点，Nkosinathi Nkosi觉得像BMX需要场地才有办法推广，不仅可以提供车手练习，也帮助车手更能受到关注，并有助于促进我们当地 BMX 玩家们的团结。
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