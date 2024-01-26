越野拉力赛
了解克里斯蒂娜-古铁雷斯如何夺得达喀尔拉力赛冠军
在克里斯蒂娜-古铁雷斯庆祝达喀尔拉力赛历史性胜利之际，我们采访了她--了解她如何成为自 2001 年以来第一位赢得世界上最艰苦越野赛事的女车手。
© Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool
在达喀尔拉力赛历史性的一天，克里斯蒂娜-古铁雷斯（Cristina Gutiérrez）和她的副驾驶巴勃罗-莫雷诺（Pablo Moreno）赢得了挑战者组的冠军。这位西班牙越野先锋成为自 2001 年的尤塔-克莱因施密特（Jutta Kleinschmidt）以来第一位赢得达喀尔比赛的女车手。
我们在 Cristina 完赛后采访了她。事实证明，这位拉力赛冠军没有多少时间享受这一刻，因为她将回到牙医的日常工作中。详情如下
我永远不会忘记这一刻
比赛结束后，你第一个给谁打了电话，或者谁给你打了电话？
我还没有给任何人打过电话（笑）。但我会在我的家庭聊天群里联系，因为大家都快疯了。我刚看到一些留言--他们都在关注比赛，并评论说：'哇，也许克里斯能赢......她领先了 20 秒，'所以第一个打电话的肯定是我的家人！
在每一天的比赛中，无论后面或前面发生了什么，我都全力以赴。
达喀尔非常艰难。你有没有想过'我们可能会失败'？
我觉得每个赛段都很疯狂，尤其是马拉松赛段。在沙丘上穿越了 48 个小时。但我们也赢得了这个赛段。作为一个团队，我们从一开始就感觉很舒服，在车上也是如此。我认为这一点非常重要。我们感受到了真正的支持。我认为这是最重要的--如果你能感受到背后的支持，你在驾驶时就会更强大、更坚定。
您以精神上非常强大而闻名。这从何而来？
我不知道自己是否更坚强--唯一的一点是，我是一个战斗到最后的人。在赛车运动的世界里，我的起点很低--为了参加达喀尔，我想尽了一切办法。我为支持而战，为赞助商而战。在我第一次参加达喀尔比赛时，唯一的目标就是完赛。我花了很多时间在车上--每天晚上，我总是战斗到最后。在这次达喀尔比赛中，我也是这样做的：不管后面或前面发生了什么，我都全力以赴。我只专注于我的比赛。
现在有什么计划？度假？
我会努力的，但我没有太多时间度假。我需要回到我的牙科诊所工作，因为我的病人已经等了我一个月了（笑）。
谢谢你，克里斯蒂娜，一切顺利！