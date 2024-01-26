越野拉力赛

了解克里斯蒂娜-古铁雷斯如何夺得达喀尔拉力赛冠军

在克里斯蒂娜-古铁雷斯庆祝达喀尔拉力赛历史性胜利之际，我们采访了她--了解她如何成为自 2001 年以来第一位赢得世界上最艰苦越野赛事的女车手。
作者 Agata Strausa
3 min read发布于
Cristina Gutierrez (ESP) and Pablo Moreno Huete (ESP) race during stage 10 of Rally Dakar 2024 from Al Ula to Yambu, Saudi Arabia on January 18, 2024.
© Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

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2024 年达喀尔拉力赛

2024 年达喀尔拉力赛将是又一次史诗般的沙丘拉力赛冒险之旅，众多全球知名明星和才华横溢的年轻赛车手都将在比赛中大显身手。

Cristina Gutiérrez

A naturally gifted driver, Spain's Cristina Gutiérrez is only the second woman to win the Dakar Rally after claiming Challenger class victory in 2024.

SpainSpain
在达喀尔拉力赛历史性的一天，克里斯蒂娜-古铁雷斯（Cristina Gutiérrez）和她的副驾驶巴勃罗-莫雷诺（Pablo Moreno）赢得了挑战者组的冠军。这位西班牙越野先锋成为自 2001 年的尤塔-克莱因施密特（Jutta Kleinschmidt）以来第一位赢得达喀尔比赛的女车手。
我们在 Cristina 完赛后采访了她。事实证明，这位拉力赛冠军没有多少时间享受这一刻，因为她将回到牙医的日常工作中。详情如下
我永远不会忘记这一刻
Cristina Gutiérrez

恭喜你，克里斯蒂娜！当你完成比赛并知道自己夺冠后，你的脑子里在想些什么？

Cristina Gutiérrez: 那是一个令人难以置信的时刻。当我完成比赛时，我认为我们获得了第二名，这仍然是一个不错的名次。然后我在终点看到了我们的西班牙朋友，他用手做着什么，'加油，加油，加油，你能赢的'。我当时不明白。我很惊讶地看到大家都在尖叫，喊着我可能会赢。我有点为米奇（小加斯里）感到痛苦，但同时也感到高兴--因为对我来说，这是梦想成真的一刻。这是一个令人惊叹的时刻，我将终生难忘。

Cristina Gutierrez (ESP) is seen at the finish line of Rally Dakar 2024 in Yambu, Saudi Arabia, on January 19, 2024.

Victory hugs for Cristina Gutiérrez

© Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

比赛结束后，你第一个给谁打了电话，或者谁给你打了电话？

我还没有给任何人打过电话（笑）。但我会在我的家庭聊天群里联系，因为大家都快疯了。我刚看到一些留言--他们都在关注比赛，并评论说：'哇，也许克里斯能赢......她领先了 20 秒，'所以第一个打电话的肯定是我的家人！

在每一天的比赛中，无论后面或前面发生了什么，我都全力以赴。
Cristina Gutiérrez

达喀尔非常艰难。你有没有想过'我们可能会失败'？

我觉得每个赛段都很疯狂，尤其是马拉松赛段。在沙丘上穿越了 48 个小时。但我们也赢得了这个赛段。作为一个团队，我们从一开始就感觉很舒服，在车上也是如此。我认为这一点非常重要。我们感受到了真正的支持。我认为这是最重要的--如果你能感受到背后的支持，你在驾驶时就会更强大、更坚定。

Cristina Gutierrez Herrero (ESP) and Pablo Moreno Huete (ESP)for Red Bull Can-Am Factory Racing races during stage 8 of Rally Dakar 2024 from AL DUWADIMI to HAIL, Saudi Arabia on January 15, 2024.

Made it through all that sand

© Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

您以精神上非常强大而闻名。这从何而来？

我不知道自己是否更坚强--唯一的一点是，我是一个战斗到最后的人。在赛车运动的世界里，我的起点很低--为了参加达喀尔，我想尽了一切办法。我为支持而战，为赞助商而战。在我第一次参加达喀尔比赛时，唯一的目标就是完赛。我花了很多时间在车上--每天晚上，我总是战斗到最后。在这次达喀尔比赛中，我也是这样做的：不管后面或前面发生了什么，我都全力以赴。我只专注于我的比赛。

Cristina Gutierrez (ESP) is seen at the finish line of Rally Dakar 2024 in Yambu, Saudi Arabia on January 19, 2024.

Gutiérrez is the first woman to win Dakar in 23 years

© Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

现在有什么计划？度假？

我会努力的，但我没有太多时间度假。我需要回到我的牙科诊所工作，因为我的病人已经等了我一个月了（笑）。

谢谢你，克里斯蒂娜，一切顺利！

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