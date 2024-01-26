了解克里斯蒂娜-古铁雷斯如何夺得达喀尔拉力赛冠军

我不知道自己是否更坚强--唯一的一点是，我是一个战斗到最后的人。在赛车运动的世界里，我的起点很低--为了参加达喀尔，我想尽了一切办法。我为支持而战，为赞助商而战。在我第一次参加达喀尔比赛时，唯一的目标就是完赛。我花了很多时间在车上--每天晚上，我总是战斗到最后。在这次达喀尔比赛中，我也是这样做的：不管后面或前面发生了什么，我都全力以赴。我只专注于我的比赛。