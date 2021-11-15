It's been an historic year for Cristina Gutiérrez
© DPPI/Red Bull Content Pool
越野拉力赛

2021 世界越野锦标赛- Cristina Gutiérrez改写历史纪录

当Cristina Gutiérrez在阿布扎比沙漠挑战赛巨大沙丘上，赢得她的第1座国际汽联世界杯越野拉力赛冠军的同时，也改写了本项赛事的历史纪录。
作者 Tim Sturtridge
4 min read发布于
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Cristina Gutiérrez 在阿布扎比的沙丘上写下了历史纪录，成为有史以来第一位赢得国际汽联越野拉力赛世界杯的女车手。胜利来自于一个艰苦的赛季，Gutiérrez 和她的 Red Bull 越野青年队在欧洲、非洲和亚洲的危险地形上历经了艰困的磨练与挑战。
Gutiérrez 风光地完成了这项任务后，她和副驾驶François Cazalet 在阿布扎比沙漠挑战赛的最后一天，驾驶他们的 OT3增速驱动越野车赢得最后的胜利。在 Empty Quarter 的沙丘所累积的积分使这对二人组在 2021 年国际汽联越野拉力世界杯T3 组别中处于无懈可击的领先地位。
Gutiérrez 在阿布扎比的终点线高兴地表示：我们现在是世界冠军了！我简直不敢相信。在我度过如此艰难的一年之后，我实在是太开心了。此时我无法以言语表达内心的激动。
对Gutiérrez来说，这更是一项历史纪录，她成为有史以来第一位赢得世界杯越野拉力赛冠军的女性。 今年稍早，这位西班牙籍车手成为自 2005 年 Jutta Kleinschmidt 上一次夺冠以来，第一位赢得达喀尔拉力赛赛段冠军的女性。
在世界杯赛季前两站的胜利，为Gutiérrez的历史性胜利奠立了基础。5 月她在家乡西班牙的安达卢西亚拉力赛赢得激动人心的胜利，随后又在 6 月的哈萨克斯坦拉力赛中获胜。不过，对于这位冠军领头羊来说，事情并非那么简单。当时在拉力赛的最后赛段，她忍受三块椎骨骨折的伤痛，奋力唤起超人般的力量冲过终点线，赢得最后的胜利。
Gutiérrez直接从终点线被转送至医院，今年她是否会再次参加比赛还不确定，但这位Red Bull越野青年队车手决心尽快回来。两个月的密集复健、物理治疗和医生持续问诊之后，Gutiérrez终于获得重返赛场的许可。
上个月在摩洛哥拉力赛获得更宝贵的冠军积分后，Gutiérrez和Red Bull越野青年队参加了阿布扎比沙漠挑战赛，在赛事中，她又一次出色的表现，让她击败了她最强劲的对手—亦在排名中的西班牙同胞Fernando Alvarez。
在阿布扎比的终点在线，虽然本赛季还有一场比赛，但Gutiérrez已经完成了足以加冕 2021 年国际汽联世界杯越野拉力赛 T3 类组总冠军的任务。
Cristina Gutierrez and François Cazalet of the Red Bull Off Road Junior Team at the 2021 Abu Dhabi Desert Challenge in Abu Dhabi, United Arab Emirates on November 10, 2021.
Cristina Gutiérrez glides over the dunes in Abu Dhabi
© DPPI/Red Bull Content Pool
感谢所有 Red Bull 越野青年队，还要感谢我的副驾驶 François Cazalet，协助我度过这美好的一年。
Cristina Gutiérrez
Gutierrez 和 Cazalet 在终点线受到队友Seth Quintero 和 Dennis Zenz, 以及 Guillaume De Mevius 和Tom Colsoul的热情祝贺。这两位 Red Bull 越野青年队成员，一直在阿布扎比参加 2022 年OT3规格的比赛，车队这两位在阿布扎比沙漠挑战赛中成功积累的宝贵公里数，将作为车队为 2022 年1 月 1 日开始的达喀尔拉力大赛赛前准备的一部分。
热烈祝贺 Cristina 和 François，T3 越野赢得世界冠军！
Guillaume de Mevius
Nasser Al-Attiyah 在阿布扎比取得了进一步的胜利，他在 T1 汽车类组第五次赢得越野拉力赛冠军宝座。这位三届达喀尔冠军和他的副驾驶Mathieu Baumel在其类组全程取得领先。在阿布扎比沙漠挑战赛中获得的积分，使Toyota Hilux 双人组于下个月在沙特阿拉伯举行的哈伊勒拉力赛中获得了杆位，并期待赢得自己的世界杯冠军殊荣。
Matthias Walkner during Super Stage Yas Island of the 2021 Abu Dhabi Desert Challenge in Abu Dhabi, United Arab Emirates on November 6, 2021.
Matthias Walkner had the bike title wrapped up and won again in Abu Dhabi
© DPPI/Red Bull Content Pool
在阿布扎比赛事的压力，对Red Bull KTM厂队的Matthias Walkner来说，已无影响，因为他已经在上一轮比赛，确定赢得2021 年 FIM 越野拉力赛世界冠军的头衔。不过，这位 2018 年达喀尔冠军并没有放松油门，又以另一场轰动性的胜利，终结了这个赛季。
在摩托车比赛的其他车手方面，对于 GasGas厂队车手Daniel Sanders来说，这是一个艰难的最后赛段。Sanders进入了为胜利而战的最后一天，但在第五赛段因燃料耗尽，他被迫排名第 12。这就是穿越沙漠数千公里跌宕起伏的不确定性。
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