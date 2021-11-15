当Cristina Gutiérrez在阿布扎比沙漠挑战赛巨大沙丘上，赢得她的第1座国际汽联世界杯越野拉力赛冠军的同时，也改写了本项赛事的历史纪录。

Cristina Gutiérrez 在阿布扎比的沙丘上写下了历史纪录，成为有史以来第一位赢得国际汽联越野拉力赛世界杯的女车手。胜利来自于一个艰苦的赛季，Gutiérrez 和她的 Red Bull 越野青年队在欧洲、非洲和亚洲的危险地形上历经了艰困的磨练与挑战。

Gutiérrez 风光地完成了这项任务后，她和副驾驶François Cazalet 在阿布扎比沙漠挑战赛的最后一天，驾驶他们的 OT3增速驱动越野车赢得最后的胜利。在 Empty Quarter 的沙丘所累积的积分使这对二人组在 2021 年国际汽联越野拉力世界杯T3 组别中处于无懈可击的领先地位。

Gutiérrez 在阿布扎比的终点线高兴地表示：我们现在是世界冠军了！我简直不敢相信。在我度过如此艰难的一年之后，我实在是太开心了。此时我无法以言语表达内心的激动。

对Gutiérrez来说，这更是一项历史纪录，她成为有史以来第一位赢得世界杯越野拉力赛冠军的女性。 今年稍早，这位西班牙籍车手成为自 2005 年 Jutta Kleinschmidt 上一次夺冠以来，第一位赢得达喀尔拉力赛赛段冠军的女性。

在世界杯赛季前两站的胜利，为Gutiérrez的历史性胜利奠立了基础。5 月她在家乡西班牙的安达卢西亚拉力赛赢得激动人心的胜利，随后又在 6 月的哈萨克斯坦拉力赛中获胜。不过，对于这位冠军领头羊来说，事情并非那么简单。当时在拉力赛的最后赛段，她忍受三块椎骨骨折的伤痛，奋力唤起超人般的力量冲过终点线，赢得最后的胜利。

Gutiérrez直接从终点线被转送至医院，今年她是否会再次参加比赛还不确定，但这位Red Bull越野青年队车手决心尽快回来。两个月的密集复健、物理治疗和医生持续问诊之后，Gutiérrez终于获得重返赛场的许可。

上个月在摩洛哥拉力赛获得更宝贵的冠军积分后，Gutiérrez和Red Bull越野青年队参加了阿布扎比沙漠挑战赛，在赛事中，她又一次出色的表现，让她击败了她最强劲的对手—亦在排名中的西班牙同胞Fernando Alvarez。

在阿布扎比的终点在线，虽然本赛季还有一场比赛，但Gutiérrez已经完成了足以加冕 2021 年国际汽联世界杯越野拉力赛 T3 类组总冠军的任务。

Cristina Gutiérrez glides over the dunes in Abu Dhabi © DPPI/Red Bull Content Pool 感谢所有 Red Bull 越野青年队，还要感谢我的副驾驶 François Cazalet，协助我度过这美好的一年。 Cristina Gutiérrez

Gutierrez 和 Cazalet 在终点线受到队友Seth Quintero 和 Dennis Zenz, 以及 Guillaume De Mevius 和Tom Colsoul的热情祝贺。这两位 Red Bull 越野青年队成员，一直在阿布扎比参加 2022 年OT3规格的比赛，车队这两位在阿布扎比沙漠挑战赛中成功积累的宝贵公里数，将作为车队为 2022 年1 月 1 日开始的达喀尔拉力大赛赛前准备的一部分。

热烈祝贺 Cristina 和 François，T3 越野赢得世界冠军！ Guillaume de Mevius

Nasser Al-Attiyah 在阿布扎比取得了进一步的胜利，他在 T1 汽车类组第五次赢得越野拉力赛冠军宝座。这位三届达喀尔冠军和他的副驾驶Mathieu Baumel在其类组全程取得领先。在阿布扎比沙漠挑战赛中获得的积分，使Toyota Hilux 双人组于下个月在沙特阿拉伯举行的哈伊勒拉力赛中获得了杆位，并期待赢得自己的世界杯冠军殊荣。

Matthias Walkner had the bike title wrapped up and won again in Abu Dhabi © DPPI/Red Bull Content Pool

在阿布扎比赛事的压力，对Red Bull KTM厂队的Matthias Walkner来说，已无影响，因为他已经在上一轮比赛，确定赢得2021 年 FIM 越野拉力赛世界冠军的头衔。不过，这位 2018 年达喀尔冠军并没有放松油门，又以另一场轰动性的胜利，终结了这个赛季。

在摩托车比赛的其他车手方面，对于 GasGas厂队车手Daniel Sanders来说，这是一个艰难的最后赛段。Sanders进入了为胜利而战的最后一天，但在第五赛段因燃料耗尽，他被迫排名第 12。这就是穿越沙漠数千公里跌宕起伏的不确定性。

关注Red Bull新浪微博 @奥地利红牛 ，官方微信公众号“奥地利红牛”获取一手前沿资讯！