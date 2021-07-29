越野登山车被视为完美的户外休闲活动，特别邀请现任泛美运动会冠军Emily Batty精彩解说， 帮助车友快速了解这项最具活力的运动。

欢迎来到XC世界

广泛而言，越野登山车是在崎岖不平的地形上，与多个对手（有时多达 超过100名运）比赛。想象你骑乘单车在森林小径、岩石上坡、多树根的下坡，并且要保持高速骑行。

与下坡赛或Enduro耐力赛相较，越野登山车赛（缩写为 XCO）对技术的要求较少，但是新手进入登山车运动的最佳方式。

Cross-County-Mountainbiking ist sehr zugänglich. © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Emily Batty 指出，登山车是自行车里最多样的运动，年龄不是进入的障碍，只要你拥有一辆登山车，就可以展开练习，协助你的健康更有益，或者也可以站上World Cup作为目标，这是一项你永远不会停止成长的运动，可以在技术上变得更好。

起源故事

自行车发展已久，但大多是在公路骑乘为主，直到1970年代，才开始出现独特车架、车轮及几何的登山车，并且在1978年举办首场越野登山车赛事。

随后登山车的发展越兴盛，专用单车也变得更具特色，在前叉使用避震前叉，让骑乘者们可以挑战更艰困的赛道，也吸引越来越多车手参加登山车运动，国际自行车联盟（UCI）在 1990年把登山车视为自行车的竞赛正式项目，从此登山车运动开始在世界流行。

Emily Battys Bike - eine moderne Wunderwaffe. © Bartek Woliński

就Batty的职业生涯而言，她从 10 岁就开始和哥哥们一起骑自行车，并于2005 年参加了车涯首次世界锦标赛，现在是 XCO World Cup巡回赛的常客，Batty也是连续四届加拿大XCO国家冠军。

我们在XCO看到什么？

根据 UCI 规定，典型的World Cup赛道长度单圈 4-5 km，依据性别，女子组需要完成5-6，男子组选手的圈数会更多，比赛时间平均在1个半钟头左右，在现场观赛是件极为有趣的事。

Batty指出，这是一项非常疯狂和令人筋疲力尽的运动，在激烈的 90 分钟里，选手们的心率几乎在保持在最大心率的90-98%，除了身体素质及对自行车操控极为重要，同时还得防止机械故障，才能确保你在高速下可以轻松穿梭任何地型。

Batty更进一步指出，专注度是此运动最难的地方，因为骑乘的过程中，必须花很多时间思考，去解读整个比赛的走向。

Im Cross-Country musst du ans Limit gehen. © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

通常，民间或一般XCO赛事会透过分龄，让车手们可以与同年龄的选手们一起竞技，但World Cup就没这回事了！

如果市民选手持续进步，也可以开始挑战World Cup的菁英组赛事，当你获得此资格，这意味着大部份的时间，将会用于参加全球的World Cup巡回赛。

Batty指出，近年来World Cup比赛已经发生极大变化，标准也更一致性，是项非常适合观赛、参与的运动。

Švýcaři coby milovníci cross-country © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

想去参与，需要做什么呢？

好消息是，如果你刚接触此运动，不必在昂贵的自行车上花费大量金钱。

Batty进一步解释，刚入门首先要找到一些「还不错」的零配件，若是有相关比赛，也可以与车手们交谈，哪些东西是适合新手的你。

如果您想升级战驹，把一般休闲运动登山车提升为专业竞技使用，轻量化是一个指标，通常越野登山车的整车重量在7-16 kg间，硬尾车是常态，但现在大部分专业车手更喜爱全避震自行车，此外过往流行以26吋的车种为主，现在29吋拥有更棒的越野能力，已是主流。

越野登山车是平把车，不用像公路车弯腰破风，因为弯腰破风在越野登山车的地型上，很容易因重心及控操性关系，产生摔车现像，当然头盔是一定要的，XCO赛事不需使用到防摔衣，除非想挑战下坡车赛。

Die Ausrüstung im XCO erinnert an das klassischen Rennradfahren. © Bartek Woliński

Batty不仅在竞技推广不遗于力，同时也透过Emily Batty Project，去帮助更多艰困孩子们骑上单车。

心理游戏

XCO 专业赛事里，车手们不仅要考虑战况走向，比赛的技巧和战术思唯同样重要。

「战术真的很重要！」Batty如此表示，她更进一步指出，起点位置也很重要，因为从起点在进入林道前，这段期间若是能够卡好位置抢先进入林道，对接下来比赛有非常大帮助，所以对车手来说，第一圈的卡位竞争通常是最激烈的。

Ein guter Start ins Rennen und eine gute Positionierung sind essenziell. © Bartek Woliński

因此，若是你在观看XCO赛事，请特别注意比赛刚开跑的前几秒，此时车手会争先恐后地争夺最佳位置，因为这会影响前几圈战况，甚至比赛的最终结果。

Batty指出，并不是说一开始卡位好位置，后面就一风风顺，因为比赛过程中，除了战术考虑外，气候的变化及状况，也会带给比赛非常多的变量。

「很多战术都会发生在最后一圈，因为会试图计算是否有足够的空间超车，同时也会考虑风向，该从左侧超车还是右侧呢，需要考虑不同因素，然后达到自己的目标。」Batty解释到战术的部份。

Taktik und psychologische Spielchen sind ein zentraler Bestandteil von XCO. © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

我该注意哪些车手呢?

知道了比赛特性及观赛重点，有哪些车手是值得关注呢？

Batty推荐三名具有出色感染力的车手：

来自美国的「单车甜心」Kate Courtney，在2019年展露头角，给了北美车手非常大的信心，由于UCI World Cup主要赛事都在欧洲大陆，对于北美选手们，必须要长时间待在欧洲，才有办法适应当地气候、生活及转场交通等。

来自乌克兰的Yana近期受伤势影响，现已逐渐康复，虽然乌克兰在欧洲，但是当地为未有高山或险峻的地方让Yana可以练习，造就她必须长年在外地生活、练习。

Evie 是我的前队友，她很知道自己该做什么，这也是为什么我们开始看到她在2020年拿下一些XCC赛事的冠军，她会是一股不可忽视的力量。

Kate Courtney und Evie Richards – die nächste Generation im Cross-Country. © Bartek Woliński

我在哪里可以看到更多？

现在你知道对越野登山车的期望，谁是应该关注的车手，甚至如果你想自己试试在越野登山车自行车可以寻找些东西，然而你可以在哪里真正观看比赛？

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