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快速上手：专家带你五分钟了解越野登山车运动

越野登山车被视为完美的户外休闲活动，特别邀请现任泛美运动会冠军Emily Batty精彩解说， 帮助车友快速了解这项最具活力的运动。
作者 Tom Ward
发布于
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Mercedes-Benz UCI Mountain Bike World Cup

Emily Batty

CanadaCanada

Kate Courtney

United StatesUnited States

Yana Belomoina

UkraineUkraine

Evie Richards

United KingdomUnited Kingdom

欢迎来到XC世界

广泛而言，越野登山车是在崎岖不平的地形上，与多个对手（有时多达 超过100名运）比赛。想象你骑乘单车在森林小径、岩石上坡、多树根的下坡，并且要保持高速骑行。
与下坡赛或Enduro耐力赛相较，越野登山车赛（缩写为 XCO）对技术的要求较少，但是新手进入登山车运动的最佳方式。
Das Teilnehmerfeld des UCI XCO-World Cups 2020 in Nove Mesto, Tschechien.
Cross-County-Mountainbiking ist sehr zugänglich.
© Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool
Emily Batty 指出，登山车是自行车里最多样的运动，年龄不是进入的障碍，只要你拥有一辆登山车，就可以展开练习，协助你的健康更有益，或者也可以站上World Cup作为目标，这是一项你永远不会停止成长的运动，可以在技术上变得更好。

起源故事

自行车发展已久，但大多是在公路骑乘为主，直到1970年代，才开始出现独特车架、车轮及几何的登山车，并且在1978年举办首场越野登山车赛事。
随后登山车的发展越兴盛，专用单车也变得更具特色，在前叉使用避震前叉，让骑乘者们可以挑战更艰困的赛道，也吸引越来越多车手参加登山车运动，国际自行车联盟（UCI）在 1990年把登山车视为自行车的竞赛正式项目，从此登山车运动开始在世界流行。
Emily Battys Canyon Mountainbike, das sie in Nove Mesto, Tschechien, im Mai 2021 fuhr.
Emily Battys Bike - eine moderne Wunderwaffe.
© Bartek Woliński
就Batty的职业生涯而言，她从 10 岁就开始和哥哥们一起骑自行车，并于2005 年参加了车涯首次世界锦标赛，现在是 XCO World Cup巡回赛的常客，Batty也是连续四届加拿大XCO国家冠军。

我们在XCO看到什么？

根据 UCI 规定，典型的World Cup赛道长度单圈 4-5 km，依据性别，女子组需要完成5-6，男子组选手的圈数会更多，比赛时间平均在1个半钟头左右，在现场观赛是件极为有趣的事。
Batty指出，这是一项非常疯狂和令人筋疲力尽的运动，在激烈的 90 分钟里，选手们的心率几乎在保持在最大心率的90-98%，除了身体素质及对自行车操控极为重要，同时还得防止机械故障，才能确保你在高速下可以轻松穿梭任何地型。
Batty更进一步指出，专注度是此运动最难的地方，因为骑乘的过程中，必须花很多时间思考，去解读整个比赛的走向。
Mathieu Van der Poel beim UCI XCO World Cup 2019 in Albstadt, Deutschland.
Im Cross-Country musst du ans Limit gehen.
© Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool
通常，民间或一般XCO赛事会透过分龄，让车手们可以与同年龄的选手们一起竞技，但World Cup就没这回事了！
如果市民选手持续进步，也可以开始挑战World Cup的菁英组赛事，当你获得此资格，这意味着大部份的时间，将会用于参加全球的World Cup巡回赛。
Batty指出，近年来World Cup比赛已经发生极大变化，标准也更一致性，是项非常适合观赛、参与的运动。
Švýcaři coby milovníci cross-country
Švýcaři coby milovníci cross-country
© Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

想去参与，需要做什么呢？

好消息是，如果你刚接触此运动，不必在昂贵的自行车上花费大量金钱。
Batty进一步解释，刚入门首先要找到一些「还不错」的零配件，若是有相关比赛，也可以与车手们交谈，哪些东西是适合新手的你。
如果您想升级战驹，把一般休闲运动登山车提升为专业竞技使用，轻量化是一个指标，通常越野登山车的整车重量在7-16 kg间，硬尾车是常态，但现在大部分专业车手更喜爱全避震自行车，此外过往流行以26吋的车种为主，现在29吋拥有更棒的越野能力，已是主流。
越野登山车是平把车，不用像公路车弯腰破风，因为弯腰破风在越野登山车的地型上，很容易因重心及控操性关系，产生摔车现像，当然头盔是一定要的，XCO赛事不需使用到防摔衣，除非想挑战下坡车赛。
Emily Batty performt beim UCI Cross-Country World Cup 2021 in Albstadt, Deutschland.
Die Ausrüstung im XCO erinnert an das klassischen Rennradfahren.
© Bartek Woliński
Batty不仅在竞技推广不遗于力，同时也透过Emily Batty Project，去帮助更多艰困孩子们骑上单车。

心理游戏

XCO 专业赛事里，车手们不仅要考虑战况走向，比赛的技巧和战术思唯同样重要。
「战术真的很重要！」Batty如此表示，她更进一步指出，起点位置也很重要，因为从起点在进入林道前，这段期间若是能够卡好位置抢先进入林道，对接下来比赛有非常大帮助，所以对车手来说，第一圈的卡位竞争通常是最激烈的。
Start des Herrenrennens beim UCI World Cup 2021 in Nove Mesto, Tschechien.
Ein guter Start ins Rennen und eine gute Positionierung sind essenziell.
© Bartek Woliński
因此，若是你在观看XCO赛事，请特别注意比赛刚开跑的前几秒，此时车手会争先恐后地争夺最佳位置，因为这会影响前几圈战况，甚至比赛的最终结果。
Batty指出，并不是说一开始卡位好位置，后面就一风风顺，因为比赛过程中，除了战术考虑外，气候的变化及状况，也会带给比赛非常多的变量。
「很多战术都会发生在最后一圈，因为会试图计算是否有足够的空间超车，同时也会考虑风向，该从左侧超车还是右侧呢，需要考虑不同因素，然后达到自己的目标。」Batty解释到战术的部份。
Taktik und psychologische Spielchen sind ein zentraler Bestandteil von XCO.
Taktik und psychologische Spielchen sind ein zentraler Bestandteil von XCO.
© Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

我该注意哪些车手呢?

知道了比赛特性及观赛重点，有哪些车手是值得关注呢？
Batty推荐三名具有出色感染力的车手：
Kate Courtney
来自美国的「单车甜心」Kate Courtney，在2019年展露头角，给了北美车手非常大的信心，由于UCI World Cup主要赛事都在欧洲大陆，对于北美选手们，必须要长时间待在欧洲，才有办法适应当地气候、生活及转场交通等。
Yana Belomoina
来自乌克兰的Yana近期受伤势影响，现已逐渐康复，虽然乌克兰在欧洲，但是当地为未有高山或险峻的地方让Yana可以练习，造就她必须长年在外地生活、练习。
Evie Richards
Evie 是我的前队友，她很知道自己该做什么，这也是为什么我们开始看到她在2020年拿下一些XCC赛事的冠军，她会是一股不可忽视的力量。
Kate Courtney und Evie Richards fahren bei UCI XCC-Rennen 2020 in Nove Mesto, Tschechien.
Kate Courtney und Evie Richards – die nächste Generation im Cross-Country.
© Bartek Woliński

我在哪里可以看到更多？

现在你知道对越野登山车的期望，谁是应该关注的车手，甚至如果你想自己试试在越野登山车自行车可以寻找些东西，然而你可以在哪里真正观看比赛？
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