法国拉力界传奇车手在艰险的达喀尔拉力大赛，3次牺牲自我，反而成就队友重回赛道的历程。

简介

达喀尔拉力大赛The Dakar Rally 堪称是世界上最艰苦的越野赛车竞赛。通常，具有多种不同的混合地形及数千公里伤筋动骨的里程，能够完成其实就是一种胜利。Cyril Despres 曾在摩托车类组赢得5座世界冠军，2017年在房车类组拿下第3名佳绩，但他在这场赛事一系列无私的表现，也为这项比赛创下令人赞叹的友情与典范。

Cyril Despres © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

厚道的人

2018年在玻利维亚举行的达喀尔拉力大赛，行经泥泞的第7赛段时，13座达喀尔冠军得主Stéphane Peterhansel的房车不慎撞上了岩石，严重受损，并滞留在沙漠中，他的汽车后方零组件严重故障。好在当时他遇见队友和同胞Despres停了下来并伸出援手，帮助他复原受损的标致3008 DKR，并再次重回征途。

Despres当时将自己的赛车拆卸，并拼凑了零件给了他的队友，最后得以冲至终点线并继续另一天的战斗，让他当天赢得两个赛段的胜利，最后拿下第4名。他解释说：我们都有团队合作的精神，碰到这种事，完全不用考虑，自然而然一定会停下来互相帮忙。

再次伸出援手

2019年达喀尔拉力大赛，在南美举行的第2赛段552公里的艰险旅程。Peterhansel开全油门飞越沙漠再次卡在半途中。当时Despres虽然渴望获得阶段性的胜利，但他还是再次牺牲了自己的契机，先停了下来并以挽救队友的安全为重。

Peterhansel在隔天拿下第3赛段及之后第7赛段的胜利。他回想表示：当时，我困在一处非常糟糕的地方，如果没有Cyril的帮忙，我想，现在我可能还在那里动弹不得。

如果没有Cyril的帮忙，我想，现在我可能还在那里动弹不得。 彼得汉塞尔 Rally Raid

第3次的协助

在前两年极具同情心的驱使下，Despres的总成绩拿下第31名（2018年）及第5名（2019年），他于2020年转入全地形车SSV级别，担任Red Bull越野青少年项目的指导员，并是美国车手Blade Hildebrand和 Mitch Guthrie Jr.的教练。

当Guthrie Jr在第7赛段遇到严重的机械故障时，Despres和队友Mike Horn（瑞士著名探险家）立刻将自己的引擎拆卸供年轻后辈使用，以便让他可以尝试完成他们在达喀尔大赛的首次竞赛任务。当然，这也意味着他们在沙特阿拉伯新赛事地点的竞赛必须早早结束了，但是Guthrie也很争气，在跑回终点的过程中，另外又赢得两个赛段的胜利，以回报他们的好意。