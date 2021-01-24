第43届达喀尔拉力大赛已圆满落幕，在此，我们深入探讨了这项地表上最艰难拉力竞赛幕后，令人惊奇的事实与相关数据。

在这地表上，真的没有其他赛事可以与达喀尔拉力大赛相提并论，而这届的赛事活动，确实有许多令人难忘的理由。这是拉力赛第2次前进沙特阿拉伯的旅程，一个全新的设计路线，让参赛车队进入一个长达8,000公里艰困的循环旅程，起始与终点均在吉达市。

在酷热的沙漠阳光下，参赛者在山区、沙丘中征战，整整12个赛段充满了戏剧性的转折与变化。一如既往，达喀尔拉力赛不仅仅是其各个部分的总和，更是超过其表面的想象……

Stéphane Peterhansel si odnesl další titul © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

14

唯一的起点是达喀尔先生本人 Stéphane Peterhansel。他在达喀尔赢得其职涯第14场胜利并打破历史纪录。这位法国籍车手从第2赛段即取得领先地位，目前在房车类组计获得8场胜出，另外他在摩托车类组也曾拿下6场的胜利。

凭借自己在房车类组的8场胜利，Peterhansel现在独占鳌头，成为一项类组中最大的赢家。这位传奇的法国籍车手之前曾与Vladimir Chagin同登历史纪录， Vladimir Chagin为KAMAZ卡车车队拿下7座胜利。

Peterhansel 在最后冲线后表示：“当然，这对我来说是另外一两个记录。在三大洲取得了14场胜利，也是30年前的今天，我赢得首胜的周年纪念日。”

Peterhansel与他的副驾驶Edouard Boulanger被后方的Nasser Al-Attiyah紧迫盯人，一路追赶穿越沙漠。尽管卡塔尔籍车手最终排名第2，但他确实也创造了自己的历史纪录。这位达喀尔大赛3座冠军车手，是拉力赛史上唯一连续14届比赛中，至少赢得一个赛段的强劲对手。

1987

2019年，我们见识到在南美举行的最后一届达喀尔大赛，大家对摩托车类组比赛的最终排名感到眼熟。颁奖台上已被Red Bull KTM 厂队的3位车手独占。Toby Price获得其职涯在达喀尔的第2座冠军，2018年的冠军车手 Matthias Walkner 位居第2，而2017年的冠军 Sam Sunderland 则排名第3。

所有人都好奇，KTM车队在没有Cyril Despres 和Marc Coma这两大传奇车手的助攻下，如何能够生存并赢得比赛，此时得到了确切的答案。车队的连胜纪录自2001年一直延续了18届。

这是我遭遇最困难的达喀尔拉力大赛 Sam Sunderland Rally Raid 那么1987年有什么值得提及的事吗？ 好吧，那是Honda车队最后一次在达喀尔大赛获得1-2名的成绩……直到2021年他们再次获得冠军，这都要归功于冠军车手Kevin Benavides和亚军的Ricky Brabec。这是Honda在史上的两次大胜佳绩，因为他们成功阻挡了KTM车队获胜的契机。 Sunderland在最后冲线后表示：他们在前方表现得很棒，恭禧他们了。这是我遭遇最困难的达喀尔拉力大赛。超长的赛段、沙丘、岩石、河床、高山…任何你想象得到的场景。

Sam Sunderland je jediným Britem, který kdy vyhrál Dakar © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

18岁又118天

2021年达喀尔的新创举，是引入“轻量型车辆”类组，将T3并排车辆和T4 UTV组合在一个排行榜上。Red Bull越野少年队的Cristina Gutiérrez 赢得第1赛段的胜利，成为自Jutta Kleinschmidt在2005年获得最后赛段胜利以来的第一位女性赢得赛段冠军的车手。

我们非常珍惜这次的参赛机会，证明了我们可以在这里立足的观点 Seth Quintero Motor Sport Various Gutiérrez的队友 Seth Quintero拿下第6赛段的胜利，再创历史新页。那天稍晚，他在营队时发现自己成为达喀尔有史以来最年轻的赛段冠军车手。这位18岁的新秀，之后也获得了第11赛段的胜利，让他的精湛表现再下一城。 Quintero在达喀尔首次参赛后表示：我们非常珍惜这次的参赛机会，证明了我们可以在这里立足的观点。Red Bull 越野青年队非常优秀。明年我们还会回来，我们将会更好的。 Chaleco López 和副驾驶Juan Pablo Latrach Vinagre在“轻量型汽车”类组中排名第1，他们共获得了5个赛段的胜利。

1-2-3

卡车类组的Dmitry Sotnikov在本届达喀尔第11赛段的表现较差，拿下第4。这位 俄国籍车手在其他赛段都进入前3名的佳绩，正是这种一致性的表现，让他最后赢得其职涯首座达喀尔冠军宝座。Sotnikov也成为第7位为KAMAZ车队赢得冠军的车手，这也是该车队在达喀尔的第18座冠军殊荣。

我为所有人精湛的表现感到骄傲 Dmitry Sotnikov Sotnikov当他的冠军宝座确认后表示：“我真的是太高兴词穷了，但心情是非常激动的。几年来，我们一直在朝着这一目标迈进，并逐步走向胜利。 现在我很高兴，我为所有人精湛的表现感到骄傲。” Sotnikov的队友Anton Shibalov 和 Ayrat Mardeev分获2、3名，队友一起登上颁奖台的荣耀。这次的大胜让KAMAZ车队在过往获得5场胜利得以延续，这是他们在2002至2006年之间实现的壮举。

Nic nedokázalo zastavit Team Kamaz Master © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

104

2021年达喀尔大赛的起跑在线共有310辆车的大队阵容。这个数字包括108辆摩托车、67辆汽车、58辆UTV、42辆卡车、26辆经典赛车及21辆四轮摩托车。 但到了休息日，已经有68辆弃权退出。

从吉达开始到结束，整体7646公里的环路（包括4767公里的定时特殊赛段），全部完赛总计206辆。终点前有104辆赛车退出比赛，其中19辆按照达喀尔经验规则重新参加了比赛。