越野拉力赛

彼得汉塞尔阔别首胜30年再获达喀尔冠军

© Eric Vargiolu/DPPI/Red Bull Content Pool
法国籍传奇车手成功抵抗来自Nasser Al-Attiyah和Carlos Sainz的强劲挑战，最后率先冲线，得到了2021达喀尔房车类组的冠军，这也是他职业生涯的第8座达喀尔冠军宝座。
作者 Matt Ogborn发布于
Stéphane Peterhansel 在沙特阿拉伯的第12赛段比赛中，最后击败强悍对手 Nasser Al-Attiyah ，成功赢得他在达喀尔拉力大赛的第14场创纪录胜利的荣耀，这也是他在第1座冠军历经30年后再次得奬；另俄罗斯籍的Dmitry Sotnikov则在卡车类组拿下个人职涯首胜佳绩，智利籍的Chaleco López 则在轻量级车辆夺冠。
Peterhansel于1988年，首次驾驶Yamaha摩托车参加这项地表上最艰险的越野拉力赛事，他在两轮车共赢得了6座冠军，之后转向房车类组，并在非洲和南美获得了另外7座沙漠中的殊荣。
今年是在沙特阿拉伯的第2届比赛，现年55岁的他，勇敢将3座冠军车手Al-Attiyah拒于滩头之外，而卡塔尔籍车手只能在吉达终点线的夜里，取得15分钟短暂领先几秒钟的胜利。
Stéphane Peterhansel, Carlos Sainz, and Nasser Al-Attiyah at the finish line of Rally Dakar 2021 from Yanbu to Jeddah, Saudi Arabia on January 15, 2021.
All hail the King: Stéphane Peterhansel celebrates a 14th Dakar victory
© Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool
回顾达喀尔拉力大赛最后一天的精彩花絮及Peterhansel在达喀尔日志的专访内容。 Dakar Daily
Peterhansel高兴地表示：“这是一场艰难的赛事！当你居领先地位时，会有更多的压力，进而将有更大的损失。我们历经了一场紧张刺激的比赛，没有犯太多错误，这是今年获胜的关键。”
这是Peterhansel为Mini车队赢得的第３次胜利，Al-Attiyah居次，去年冠军西班牙籍的 Carlos Sainz 拿下最后一轮的胜利，夺得登上星光熠熠颁奖台的荣耀。波兰籍的 Jakub Przygoński 排名第4，南非的Giniel De Villiers 排名第8，法国籍车手 Cyril Despres 则拿下第10名。
Dmitry Sotnikov of Team KAMAZ-master is seen at the finish line of Rally Dakar 2021 in Jeddah, Saudi Arabia on January 15, 2021.
Laia Sanz is seen at the finish line of Rally Dakar 2021 in Jeddah, Saudi Arabia on January 15, 2021.
Francisco López Contardo for South Racing Can-Am team at the finish line of Stage 12 of Rally Dakar 2021 from Yanbu to Jeddah, Saudi Arabia on January 15, 2021.
Seth Quintero for Red Bull Off-Road Team USA at the finish line of Stage 12 of Rally Dakar 2021 from Yanbu to Jeddah, Saudi Arabia on January 15, 2021.
Daniel Sanders of KTM Factory Racing is seen at the finish line of Rally Dakar 2021 in Jeddah, Saudi Arabia on January 15, 2021.
Nasser Al-Attiyah for Toyota Gazoo Racing Team at the finish line of Stage 12 of Rally Dakar 2021 from Yanbu to Jeddah, Saudi Arabia on January 15, 2021.
Matthias Walkner for Red Bull KTM Factory Team at the finish line of Stage 12 of Rally Dakar 2021 from Yanbu to Jeddah, Saudi Arabia on January 15, 2021.
Stéphane Peterhansel for X-Raid Mini JCW Team at the finish line of Stage 12 of Rally Dakar 2021 from Yanbu to Jeddah, Saudi Arabia on January 15, 2021.
Dmitry Sotnikov of Team KAMAZ-master is seen at the podium of Rally Dakar 2021 in Jeddah, Saudi Arabia on January 15, 2021.
Francisco 'Chaleco' López is seen at the podium of Rally Dakar 2021 in Jeddah, Saudi Arabia on January 15, 2021.
Truck champ Dmitry Sotnikov greets the media mob at the finish
© Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool
01/10
卡车类组，Sotnikov终于克服万难，其中包括5个赛段胜利的最佳实力表现，并记录了他的第1座冠军宝座（2017和2019年均获第2名成绩）。
这是Kamaz Master车队的另一项头衔，其同胞Anton Shibalov和Ayrat Mardeev则成功登上颁奖台的荣耀，35岁的他在2013年和2017年的丝绸之路拉力赛中均获得冠军的头衔。
在轻量汽车类组中，López并没有完全按照自己的方式前进，因为美国十几岁的新秀车手 Seth Quintero 在后方追击的力道强劲，但他最终还是为2019年SSV再下一城。
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拉力赛
达喀尔拉力赛 – 第11赛段
45岁的López年轻时在越野摩托车比赛表现出色，之后开启了他在达喀尔摩托车类组的职业生涯，在获得双冠王之前，于2010年和2013年均获第3名。
最后冲线，阿根廷籍的Kevin Benavides竭尽全力争取其个人职涯的首胜之后，英国籍车手Sam Sunderland 为Red Bull KTM厂队赢得第3名殊荣。
美国籍的Ricky Brabec排名第2，澳大利亚籍的Daniel Sanders排名第4，而Matthias Walkner 在第2赛段因受机械问题影响进行了反击动作，这使他花费了两个多小时，终于稳守第9名佳绩。
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