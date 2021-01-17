法国籍传奇车手成功抵抗来自Nasser Al-Attiyah和Carlos Sainz的强劲挑战，最后率先冲线，得到了2021达喀尔房车类组的冠军，这也是他职业生涯的第8座达喀尔冠军宝座。

Stéphane Peterhansel 在沙特阿拉伯的第12赛段比赛中，最后击败强悍对手 Nasser Al-Attiyah ，成功赢得他在达喀尔拉力大赛的第14场创纪录胜利的荣耀，这也是他在第1座冠军历经30年后再次得奬；另俄罗斯籍的Dmitry Sotnikov则在卡车类组拿下个人职涯首胜佳绩，智利籍的Chaleco López 则在轻量级车辆夺冠。

Peterhansel于1988年，首次驾驶Yamaha摩托车参加这项地表上最艰险的越野拉力赛事，他在两轮车共赢得了6座冠军，之后转向房车类组，并在非洲和南美获得了另外7座沙漠中的殊荣。

今年是在沙特阿拉伯的第2届比赛，现年55岁的他，勇敢将3座冠军车手Al-Attiyah拒于滩头之外，而卡塔尔籍车手只能在吉达终点线的夜里，取得15分钟短暂领先几秒钟的胜利。

All hail the King: Stéphane Peterhansel celebrates a 14th Dakar victory © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

Peterhansel高兴地表示：“这是一场艰难的赛事！当你居领先地位时，会有更多的压力，进而将有更大的损失。我们历经了一场紧张刺激的比赛，没有犯太多错误，这是今年获胜的关键。”

这是Peterhansel为Mini车队赢得的第３次胜利，Al-Attiyah居次，去年冠军西班牙籍的 Carlos Sainz 拿下最后一轮的胜利，夺得登上星光熠熠颁奖台的荣耀。波兰籍的 Jakub Przygoński 排名第4，南非的Giniel De Villiers 排名第8，法国籍车手 Cyril Despres 则拿下第10名。

Truck champ Dmitry Sotnikov greets the media mob at the finish © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool 01 / 10

卡车类组，Sotnikov终于克服万难，其中包括5个赛段胜利的最佳实力表现，并记录了他的第1座冠军宝座（2017和2019年均获第2名成绩）。

这是Kamaz Master车队的另一项头衔，其同胞Anton Shibalov和Ayrat Mardeev则成功登上颁奖台的荣耀，35岁的他在2013年和2017年的丝绸之路拉力赛中均获得冠军的头衔。

在轻量汽车类组中，López并没有完全按照自己的方式前进，因为美国十几岁的新秀车手 Seth Quintero 在后方追击的力道强劲，但他最终还是为2019年SSV再下一城。

欢迎点击观赏第11赛段的精彩花絮:

达喀尔拉力赛 – 第11赛段

45岁的López年轻时在越野摩托车比赛表现出色，之后开启了他在达喀尔摩托车类组的职业生涯，在获得双冠王之前，于2010年和2013年均获第3名。

最后冲线，阿根廷籍的Kevin Benavides竭尽全力争取其个人职涯的首胜之后，英国籍车手Sam Sunderland 为Red Bull KTM厂队赢得第3名殊荣。

美国籍的Ricky Brabec排名第2，澳大利亚籍的Daniel Sanders排名第4，而Matthias Walkner 在第2赛段因受机械问题影响进行了反击动作，这使他花费了两个多小时，终于稳守第9名佳绩。