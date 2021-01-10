休息日之前的最后赛段，在摩托车及SSV全地形车类组的顶尖排名皆有极大的改变，18岁的Seth Quintero展现了优异的驾驶技巧与实力，并在达喀尔的历史上写下辉煌一页。

今天，首先摩托车类组原预划凌晨4点自达喀尔拉力营队出发。请注意，是在凌晨4点启程，那你就必须在凌晨3点甚至更早起床，除非你打算与装备一起休息到天亮，其实有些人多年以来一直都是这样的作息。今天早晨，参赛者很幸运–计划中的凌晨4点延至凌晨5:30分，100公里的特别赛段取消，原因未明。

基本上每天都从摸黑开始。起床、穿好衣服，然后吃点早餐。你可能还不饿，但是如果现在吃不饱的话，未来的行程中将会非常饿，并会严重缺乏体力。整装待发，也许对车辆进行最后的检查，然后即可自营队门口出发。对摩托车类组来说，早上真的非常酷冷。他们有一件风衣可以帮助他们保暖–这是他们最轻便的保暖方式，但是仍然非常冷。

房车车手和副驾驶还可睡得较长一点，但也不会太久。他们通常比摩托车和4轮沙滩车类组晚个一两个小时。之后，是领先的卡车阵容启程，随后是一些中量级的车辆，最后才是SSVs全地车出发。

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Dakar Daily – Etapa 6

一开始，好像一场聚会-类组的领先者集中精神并做好心理准备，但那些不争夺前十名的参赛者肯定就有些松懈。当每位车手都拿到路线图后，大家一阵闲聊、开开玩笑并互相交换心得后，即向竞赛官员签到并准备一天的旅程。

这是一个有趣的地方，而且做为一位旁观者，这次的营队有令人耳目一新的变化。嗡嗡声极富感染力，而摩托车的轰轰声更是不停歇-偶尔被起跑在线拉长的轰轰声打断。此时，摄影师赶着拍摄照片，偶尔进行一些采访，而直升机则升空，并在空中盘悬。

Ο Sam Sunderland παραμένει στο παιχνίδι στην κατηγορία των μοτοσυκλετών © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

终点则是一个不同的场景–更多的人、更多的戏剧张力。当顶级车辆越过终点线并进入媒体区时，记者蜂拥而上，希望为众多媒体提供独家的内幕消息或头条新闻。有时候，车辆确实必须在终点在线滑行通过，这始终是所有人群的奇观，他们只能想象在赛道上发生的高速冒险赛事。

管 Toby Price 排在第7名，但在摩托车类组总排名仍跻身榜首。这位澳大利亚籍车手已经保证他会在第1周扳回一城，所以就让我们继续看下去，他在接下来赛段的实力表现。

Seth Quintero just won his first Dakar Rally stage at just 18-years-old © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool 01 / 09

在“房车”类组，情势就变得有趣多了。 Nasser Al-Attiyah 完成最后10公里的”轮框”行驶，但仍然超前了 Stéphane Peterhansel赢得几秒钟的领先-让人印象非常深刻。对于KAMAZ-Master卡车车队来说，这是一项全蓝色的赛段，他们拿下1-2-3赛段的胜利，但今天却成了经常被忽略轻量型汽车类组的天下：有史以来最年轻的达喀尔优胜者，来自Red Bull越野少年队18岁的 Seth Quintero 。很少有如此年轻的车手参加过达喀尔拉力赛，而且没有一位赢过比赛。所以，Seth，恭喜了。

总括来说，目前为止的战况？就如前述那样，Toby Price在摩托车类组整体表现位居领先地位，毫无疑问，这是一天休息后的良好位置。奖励–他不必为第7赛段开先锋，因此他在导航上的压力较小。这场比赛愈趋紧张、刺激，离结束还稍远。

房车类组目前由Stéphane Peterhansel取得领先，与沙丘王子Nasser Al-Attiyah之间仅有5分钟的差距。可谓是最接近的强劲对手？本赛段的冠军是Carlos Sainz，但与领先者仍有40分钟的落差，这较难弥补。 KAMAZ-Master卡车车队需要继续保持出色的表现-看来稳如泰山，Martin Macek紧追其后排名第4，不过， Dmitry Sotnikov稳稳地掌握了37分钟的领先优势。而在SSV全地形车及轻量级类别比赛中，波兰籍的Aron Domzola目前居领先，但打破纪录的Seth Quintero仍大有可为，仅有8分钟落差。

Ο Carlos Sainz έσπασε τα χρονόμετρα © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

本赛段是第6天，这也意谓着明天有一个休息日。我们目前已完成2,289公里的越野煎熬，仍有2,389公里的冒险路程待我们去突破，我们大约进行了一半。累积的里程和疲惫势必让最后的赛段比之前的经历更加艰苦，这就是为什么这是地表上最艰难比赛的原因之一了。