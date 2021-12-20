2022 达喀尔拉力大赛顶尖车手云集

地表上最优秀的越野赛车手，现在皆聚焦在 2022 年达喀尔拉力大赛的开幕，他们准备挑战并克服沙特阿拉伯狂野又浩瀚黄澄澄的沙漠。

十四座达喀尔冠军车手Stéphane Peterhansel、西班牙传奇车手 Carlos Sainz 和前国际汽联世界拉力赛冠军Mattias Ekström 都将代表Audi Sport参赛，并将首次亮相他们的Audi RS Q e-tron车款。

Audi Sport成为率先采用电气传动系统与高效能量转换器相结合的车队，期待争夺达喀尔最后的胜利。

三座达喀尔冠军车手Sainz表示：我很自豪能够参与其中，因为我认为这是一项非常具有挑战性的活动。我们的目标很清楚，我们需要立即赢得胜利。

The Audi Sport trio – Peterhansel, Sainz and Ekström © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

代表 Toyota Gazoo Racing 出战的是两位前冠军车手，卡塔尔的Nasser Al-Attiyah 和南非的 Giniel de Villiers。 三座达喀尔冠军 Al-Attiyah 决心成为首位在其家乡地区赢得拉力赛的中东籍车手，并将驾驶全新外观的 Toyota Hilux T1+ 车型参赛。

Al-Attiyah 表示：我们将带着我们全新的 T1+ 赛车来到达喀尔大赛。我们将拥有比之前更大的轮胎及优异的悬吊设定，这将有助于我们在崎岖的地面上行驶。

Nasser Al-Attiyah and Matthieu Baumel during pre-Dakar testing in Dubai © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Giniel De Villiers at the 2021 Dakar Rally © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

九座世界拉力大赛冠军车手 Sébastien Loeb，届时也将 T1+ 赛车带到了 2022 年达喀尔赛事。 曾有两次登上颁奖台的这位法国籍车手，届时将与新的副驾驶 Fabian Lurquin全作，驾驶 Prodrive 的 BRX Hunte r一起奋战。

Loeb透露：我们的状态比去年更好，所以我们的目标是在各个层面都具有竞争力。

在沙特阿拉伯赛事中，从两轮转换跑道至四轮的是 Laia Sanz。 在完成了她之前骑过的所有 11 场达喀尔大赛（包括前 10 名）之后，这位西班牙籍车手届时将驾驶 MINI JCW 越野车。另外，代表六次达喀尔获胜制造商的还有参加四轮驱动 MINI JCW 拉力赛的波兰籍车手 Kuba Przygonski。

Sanz表示：我有信心，因为我知道我有一辆性能优异的赛车。这将帮助我完成首秀挑战，并完成达喀尔拉力大赛。

Sébastien Loeb is seeking his first Dakar title in 2022 © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Laia Sanz has been competing in various disciplines this year © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

五座达喀尔冠军Cyril Despres 届时将加入 GEN Z 项目的一部分，参加 2022 年的拉力赛。GEN Z的最终目标是驾驶全氢动力汽车参赛，并赢得达喀尔的胜利。

Despres 表示：在达喀尔拉力大赛，我们的车现在已经非常接近100% 氢动力汽车。目前取得的进展令人兴奋不已。

为期两周的新路线，涵盖了超过 8,000 公里的危险地形，比赛从 1 月 1 日吉达和哈伊尔之间 19 公里的序幕开始。然后有 12 个赛段，1 月 8 日在利雅得休息一天，方格旗将于 1 月 14 日在吉达市飘扬迎回胜利者。

第三届沙特阿拉伯达喀尔拉力大赛，几乎每个阶段的沙丘难度都会再次升级。 即使是最有经验的参赛者也必须全程保持警戒，因为这场比赛中有超过 70%是全新的赛段。

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