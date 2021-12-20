Nasser Al-Attyiah and Mathieu Baumel
© Kin Marcin/Red Bull Content Pool
越野拉力赛

2022 达喀尔拉力大赛顶尖车手云集

2022 达喀尔拉力大赛即将于1月在沙特阿拉伯隆重举行，Sébastien Loeb、Carlos Sainz、Mattias Ekström 及 Nasser Al-Attiyah等著名的顶尖车手，经确认均在参赛者行列。
作者 Tim Sturtridge
3 min read发布于
地表上最优秀的越野赛车手，现在皆聚焦在 2022 年达喀尔拉力大赛的开幕，他们准备挑战并克服沙特阿拉伯狂野又浩瀚黄澄澄的沙漠。
十四座达喀尔冠军车手Stéphane Peterhansel、西班牙传奇车手 Carlos Sainz 和前国际汽联世界拉力赛冠军Mattias Ekström 都将代表Audi Sport参赛，并将首次亮相他们的Audi RS Q e-tron车款。
Audi Sport成为率先采用电气传动系统与高效能量转换器相结合的车队，期待争夺达喀尔最后的胜利。
三座达喀尔冠军车手Sainz表示：我很自豪能够参与其中，因为我认为这是一项非常具有挑战性的活动。我们的目标很清楚，我们需要立即赢得胜利。
Stéphane Peterhansel, Carlos Sainz, Mattias Ekström perform during testing in Erfoud, Morocco on November 8th, 2021.
The Audi Sport trio – Peterhansel, Sainz and Ekström
© Kin Marcin/Red Bull Content Pool
代表 Toyota Gazoo Racing 出战的是两位前冠军车手，卡塔尔的Nasser Al-Attiyah 和南非的 Giniel de Villiers。 三座达喀尔冠军 Al-Attiyah 决心成为首位在其家乡地区赢得拉力赛的中东籍车手，并将驾驶全新外观的 Toyota Hilux T1+ 车型参赛。
Al-Attiyah 表示：我们将带着我们全新的 T1+ 赛车来到达喀尔大赛。我们将拥有比之前更大的轮胎及优异的悬吊设定，这将有助于我们在崎岖的地面上行驶。
Nasser Al-Attiyah & Matthieu Baumel perform during testing in Dubai, UAE on November 4th, 2021.
Nasser Al-Attiyah and Matthieu Baumel during pre-Dakar testing in Dubai
© Kin Marcin/Red Bull Content Pool
Giniel De Villiers (ZAF) of Toyota Gazoo Racing is seen at the start line prior stage 05 of Rally Dakar 2021 from Riyadh to Buraydah, Saudi Arabia on January 07, 2021.
Giniel De Villiers at the 2021 Dakar Rally
© Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool
九座世界拉力大赛冠军车手 Sébastien Loeb，届时也将 T1+ 赛车带到了 2022 年达喀尔赛事。 曾有两次登上颁奖台的这位法国籍车手，届时将与新的副驾驶 Fabian Lurquin全作，驾驶 Prodrive 的 BRX Hunte r一起奋战。
Loeb透露：我们的状态比去年更好，所以我们的目标是在各个层面都具有竞争力。
在沙特阿拉伯赛事中，从两轮转换跑道至四轮的是 Laia Sanz。 在完成了她之前骑过的所有 11 场达喀尔大赛（包括前 10 名）之后，这位西班牙籍车手届时将驾驶 MINI JCW 越野车。另外，代表六次达喀尔获胜制造商的还有参加四轮驱动 MINI JCW 拉力赛的波兰籍车手 Kuba Przygonski。
Sanz表示：我有信心，因为我知道我有一辆性能优异的赛车。这将帮助我完成首秀挑战，并完成达喀尔拉力大赛。
Sébastien Loeb poses for portrait in Dubai, UAE on Ostober 30th, 2021.
Sébastien Loeb is seeking his first Dakar title in 2022
© Kin Marcin/Red Bull Content Pool
RX2e driver Laia SANZ (ESP) of ACCIONA | Sainz XE Team is seen at World RX at Spa-Francorchamps, Belgium on October 8, 2021
Laia Sanz has been competing in various disciplines this year
© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool
五座达喀尔冠军Cyril Despres 届时将加入 GEN Z 项目的一部分，参加 2022 年的拉力赛。GEN Z的最终目标是驾驶全氢动力汽车参赛，并赢得达喀尔的胜利。
Despres 表示：在达喀尔拉力大赛，我们的车现在已经非常接近100% 氢动力汽车。目前取得的进展令人兴奋不已。
目前取得的进展令人兴奋不已。
Cyril Despres
为期两周的新路线，涵盖了超过 8,000 公里的危险地形，比赛从 1 月 1 日吉达和哈伊尔之间 19 公里的序幕开始。然后有 12 个赛段，1 月 8 日在利雅得休息一天，方格旗将于 1 月 14 日在吉达市飘扬迎回胜利者。
第三届沙特阿拉伯达喀尔拉力大赛，几乎每个阶段的沙丘难度都会再次升级。 即使是最有经验的参赛者也必须全程保持警戒，因为这场比赛中有超过 70%是全新的赛段。
随时随地体验RedBull.com的精彩内容，欢迎点击下载Red Bull TV iPhone和安卓平台的手机应用程序。
关注Red Bull新浪微博 @奥地利红牛，官方微信公众号“奥地利红牛”获取一手前沿资讯！
越野拉力赛