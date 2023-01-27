越野拉力赛

2023达喀尔拉力大赛-全程8,500公里、235位冲线完赛

第 45 届达喀尔拉力赛可谓是十年来最艰难的一场比赛，也是本项伟大赛事移师沙特阿拉伯以来最艰险的比赛。
作者 Paul Keith
4 min read发布于
Nasser Al-Attiyah and Mathieu Baumel racing against Lucas Moraes and Timo Gottschalk during Stage 12 of the Dakar 2023 between Empty Quarter Marathon and Shaybah, Saudi Arabia, on January 13, 2023.
© DPPI/Red Bull Content Pool

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2023达喀尔拉力赛

2023 年达喀尔拉力赛有望成为沙特阿拉伯沙丘上的另一场史诗般的拉力赛冒险。

Saudi Arabia

Sam Sunderland

Sam Sunderland是一名拉力赛车手，达喀尔冠军和真正的国际明星。

United KingdomUnited Kingdom

Toby Price

澳大利亚第一位达喀尔冠军

AustraliaAustralia

Daniel Sanders

Capable of going very fast for very long stretches of time, Australian rider Daniel ‘Chucky’ Sanders loves tackling the world’s most unforgiving terrain.

AustraliaAustralia

Kevin Benavides

Winning the Dakar Rally in 2021 made Argentinian rider Kevin Benavides the bike event’s first South American winner – and his second Dakar title in 2023 made him a legend.

ArgentinaArgentina

纳赛尔·阿尔·阿提亚

QatarQatar

Carlos Sainz

西班牙的WRC和越野英雄

SpainSpain

彼得汉塞尔

彼得汉塞尔——达喀尔拉力赛史上最响亮的名字。达喀尔最多分站冠军的头衔以及十三座总冠军奖杯的纪录几乎不可能被人超越。

FranceFrance

Mattias Ekström

Rallycross star Mattias Ekström is one of the most versatile drivers in motorsports, competing and winning across multiple disciplines.

SwedenSweden

Sébastien Loeb

FranceFrance

Lucas Moraes

Brazilian rally driver Lucas Moraes's impressive performances have quickly seen him become his nation's most successful performer in the Dakar Rally car class.

BrazilBrazil

Seth Quintero

A world champion before he was old enough to legally drive, Seth Quintero is making history at the toughest rally on the planet.

United StatesUnited States

Guillaume de Mevius

Belgium’s latest cross-country rally star combines speed and smarts to conquer some of the planet’s most perilous terrain.

BelgiumBelgium

Mitch Guthrie Jr.

Following in the footsteps of his famous father, American driver Mitch Guthrie Jr. already has some impressive race wins on his résumé.

United StatesUnited States

Cristina Gutiérrez

A naturally gifted driver, Spain's Cristina Gutiérrez made history in 2021 when she became only the second woman ever to win a Dakar Rally stage.

SpainSpain

Francisco López

A master of the sand dunes, Chile's Francisco López loves nothing more than testing his skills at the famous Dakar Rally.

ChileChile
拉力赛的车手们不仅要挑战崎岖的地形和深入沙漠空旷地带，进行一场史诗般的马拉松赛段，同时还要在山洪暴发和暴雨中挣扎与对抗。
让我们来看看它是如何展开的。

摩托比赛决战终点线

最大的戏剧性是在摩托车类组中。卫冕冠军的 Sam Sunderland在第一赛段发生撞车事故后几乎在一开始就出局了，但他的队友 Daniel Sanders 为 GasGas 夺得了旗帜，尽管他在参加拉力赛时处于伤病恢复期，仍受胃病困扰不已，受欢迎的澳大利亚籍车手，终场拿下第二，超越美国的Skyler Howes。
比赛聚焦在 Howes 和 KTM 的Toby Price 以及 Kevin Benavides之间的三方竞争。Price在仅剩两个赛段的情况下取得领先，看上去似乎已经结束了比赛，但Benavides在最后一天以 43 秒的优势赢得了胜利——这是达喀尔史上最微小的差距。
Kevin Benavides for Red Bull KTM Factory Racing at the finish line during stage 14 of Rally Dakar 2023 from Al-Hofuf To Dammam, Saudi Arabia on January 15, 2023.

Kevin Benavides, Toby Price and Skyler Howes celebrate their podium finish

© Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

Kevin Benavides for Red Bull KTM Factory Racing races during stage 12 of Rally Dakar 2023 from Empty Quarter Marathon to Shaybah, Saudi Arabia on January 13, 2023.

Winner of the bike category Kevin Benavides

© Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

Toby Price for Red Bull KTM Factory Racing races during stage 12 of Rally Dakar 2023 from Empty Quarter Marathon to Shaybah, Saudi Arabia on January 13, 2023.

Toby Price came in second

© Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

Al-Attiyah 赢得房车冠军的殊荣

在去年精彩亮相之后，Audi即使不是彻底的胜利，也是登上颁奖台的热门人选。 凭借Carlos Sainz, Stéphane Peterhansel 和 Mattias Ekström的经验和专业知识，这家德国品牌在开赛阶段开疆拓土，Sainz开赛阶段在沙漠赢得殊荣。 但是当 Sainz 和 Peterhansel 在第 6 赛段的沙丘中撞车后，灾难降临了，留下 Ekström 独行最后一辆 RS Q e-tron 冲向终点。

10 分钟

达喀尔充电

与 Carlos Sainz 一起走近Audi运动团队，El Matador 正在为达喀尔赛准备他的Audi RS Q e-tron。

英语 +5

Carlos Sainz
相比之下，Nasser Al-Attiyah 发挥了自己的长才，在开场赛段他的Toyota HiLux以极快的速度取得领先，他总能巧妙地保持着领先优势，一直到最后的旗帜挥舞。卡塔尔籍车手现在在汽车历史冠军名单上仅次于Peterhansel，并且凭借 47 场赛段冠军，他距离Ari Vatanen保持的 50 场历史记录不远了。
The finish line during stage 14 of Rally Dakar 2023 from Al-Hofuf To Dammam, Saudi Arabia on January 15, 2023.

The top three in the car category had plenty of reasons to celebrate

© Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

Nasser Al-Attiyah of Toyota Gazoo Racing is seen at the finish line of Rally Dakar 2023 in Dammam, Saudi Arabia on January 15, 2023

Nasser Al-Attiyah was victorious yet again!

© Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Sebastien Loeb of Bahrain Raid Xtreme is seen at the finish line of Rally Dakar 2023 in Dammam, Saudi Arabia on January 15, 2023.

Sébastien Loeb excelled as he claimed second place

© Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Lucas Moraes of team Overdrive Racing is seen at the finish line of Rally Dakar 2023 in Dammam, Saudi Arabia on January 15, 2023

Rookie Lucas Moraes takes an impressive 3rd place

© Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Sébastien Loeb的胜利之旅，因他的 Prodrive 在第 2 赛段受到三处爆胎而告终，但这位九座世界拉力大赛( WRC )冠军遂进行了反击，连续六次夺得赛段冠军——刷新了达喀尔的新纪录——终场获得第二名。
特别值得一提的是来自巴西的新秀车手Lucas Moraes ，他的驾驶技术堪比经验丰富的达喀尔车手，最终获得第三名。

轻量级Jones称霸

T3 轻量级车队中，由Red Bull越野青年队车手，带着浓厚美国口音的Austin Jones 主导，他连续获得个人第二个达喀尔冠军奖杯。 赢得达喀尔不仅仅要快。你必须能够正确导航并确保车辆能够到达终点 - Jones 出色地展示了他的实力，他在场地上稳步领先 50 分钟。 紧随其后的是Seth Quintero，他获得了总成绩第二名，这是他迄今为止最佳的表现。

9 分钟

欢迎达喀尔宝贝！

20 岁的Seth Quintero在达喀尔生活中的一天，他调整自己的身心和越野车，以追逐胜利的佳绩。

英语 +5

Seth Quintero
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比利时籍车手Guillaume de Mevius 登上颁奖台， Francisco ‘Chaleco’ Lopez 位居第四，Extreme E 冠军 Cristina Gutierrez 名列第五。 值得一提的是 Mitch Guthrie Jr.，他在艰难的第 5 赛段中表现不佳，但回神后连续拿下五场胜利。
Austin Jones of Red Bull Off-Road Junior Team USA presented by BFGoodrich is seen at the finish line of Rally Dakar 2023 in Dammam, Saudi Arabia on January 15, 2023

Austin Jones was victorious in the T3 Lightweights

© Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Austin Jones of Red Bull Off-Road Junior Team USA presented by BFGoodrich races during stage 13 of Rally Dakar 2023 from Shaybah to Al Hofuf, Saudi Arabia on January 14, 2023.

Austin Jones in the thick of it

© Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Guillaume de Mevius of GRALLYTEAM races during stage 13 of Rally Dakar 2023 from Shaybah to Al Hofuf, Saudi Arabia, on January 14, 2023.

Guillaume de Mevius taking on the dunes on the way to 2nd place

© Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Mitch Guthrie Jr of Red Bull Off-Road Junior Team USA presented by BFGoodrich races during stage 13 of Rally Dakar 2023 from Shaybah to Al Hofuf, Saudi Arabia, on January 14, 2023.

Mitch Guthrie Jr took home 3rd place overall

© Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

挑战之旅

两周前，355 辆汽车从红海沿岸阿卢拉附近的Sea Camp出发，参加 2023 年达喀尔拉力赛8,500 公里的征战，最后235 辆汽车冲过达曼的终点线：80 辆摩托车（共 121 辆）、10 辆四轮摩托车（18)、 46 辆 T1 和 T2 汽车 (67) 、38 辆轻型原型车 (47) 、39 辆 SSV (45) 和所有 22 辆卡车以及达喀尔经典赛 88 辆中的 80 辆。 这是一场史诗般的比赛，一路上创造了许多辉煌的新记录。
迎向 2024 年。
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2023达喀尔拉力赛

2023 年达喀尔拉力赛有望成为沙特阿拉伯沙丘上的另一场史诗般的拉力赛冒险。

Saudi Arabia

Sam Sunderland

Sam Sunderland是一名拉力赛车手，达喀尔冠军和真正的国际明星。

United KingdomUnited Kingdom

Toby Price

澳大利亚第一位达喀尔冠军

AustraliaAustralia

Daniel Sanders

Capable of going very fast for very long stretches of time, Australian rider Daniel ‘Chucky’ Sanders loves tackling the world’s most unforgiving terrain.

AustraliaAustralia

Kevin Benavides

Winning the Dakar Rally in 2021 made Argentinian rider Kevin Benavides the bike event’s first South American winner – and his second Dakar title in 2023 made him a legend.

ArgentinaArgentina

纳赛尔·阿尔·阿提亚

QatarQatar

Carlos Sainz

西班牙的WRC和越野英雄

SpainSpain

彼得汉塞尔

彼得汉塞尔——达喀尔拉力赛史上最响亮的名字。达喀尔最多分站冠军的头衔以及十三座总冠军奖杯的纪录几乎不可能被人超越。

FranceFrance

Mattias Ekström

Rallycross star Mattias Ekström is one of the most versatile drivers in motorsports, competing and winning across multiple disciplines.

SwedenSweden

Sébastien Loeb

FranceFrance

Lucas Moraes

Brazilian rally driver Lucas Moraes's impressive performances have quickly seen him become his nation's most successful performer in the Dakar Rally car class.

BrazilBrazil

Seth Quintero

A world champion before he was old enough to legally drive, Seth Quintero is making history at the toughest rally on the planet.

United StatesUnited States

Guillaume de Mevius

Belgium’s latest cross-country rally star combines speed and smarts to conquer some of the planet’s most perilous terrain.

BelgiumBelgium

Mitch Guthrie Jr.

Following in the footsteps of his famous father, American driver Mitch Guthrie Jr. already has some impressive race wins on his résumé.

United StatesUnited States

Cristina Gutiérrez

A naturally gifted driver, Spain's Cristina Gutiérrez made history in 2021 when she became only the second woman ever to win a Dakar Rally stage.

SpainSpain

Francisco López

A master of the sand dunes, Chile's Francisco López loves nothing more than testing his skills at the famous Dakar Rally.

ChileChile
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