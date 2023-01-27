2023达喀尔拉力大赛-全程8,500公里、235位冲线完赛

拉力赛的车手们不仅要挑战崎岖的地形和深入沙漠空旷地带，进行一场史诗般的马拉松赛段，同时还要在山洪暴发和暴雨中挣扎与对抗。

让我们来看看它是如何展开的。

摩托比赛决战终点线

最大的戏剧性是在摩托车类组中。卫冕冠军的 Sam Sunderland在第一赛段发生撞车事故后几乎在一开始就出局了，但他的队友 Daniel Sanders 为 GasGas 夺得了旗帜，尽管他在参加拉力赛时处于伤病恢复期，仍受胃病困扰不已，受欢迎的澳大利亚籍车手，终场拿下第二，超越美国的Skyler Howes。

比赛聚焦在 Howes 和 KTM 的Toby Price 以及 Kevin Benavides之间的三方竞争。Price在仅剩两个赛段的情况下取得领先，看上去似乎已经结束了比赛，但Benavides在最后一天以 43 秒的优势赢得了胜利——这是达喀尔史上最微小的差距。

Kevin Benavides, Toby Price and Skyler Howes celebrate their podium finish © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool Winner of the bike category Kevin Benavides © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool Toby Price came in second © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

Al-Attiyah 赢得房车冠军的殊荣

在去年精彩亮相之后，Audi即使不是彻底的胜利，也是登上颁奖台的热门人选。 凭借Carlos Sainz, Stéphane Peterhansel 和 Mattias Ekström的经验和专业知识，这家德国品牌在开赛阶段开疆拓土，Sainz开赛阶段在沙漠赢得殊荣。 但是当 Sainz 和 Peterhansel 在第 6 赛段的沙丘中撞车后，灾难降临了，留下 Ekström 独行最后一辆 RS Q e-tron 冲向终点。

10 分钟 达喀尔充电 与 Carlos Sainz 一起走近Audi运动团队，El Matador 正在为达喀尔赛准备他的Audi RS Q e-tron。

相比之下，Nasser Al-Attiyah 发挥了自己的长才，在开场赛段他的Toyota HiLux以极快的速度取得领先，他总能巧妙地保持着领先优势，一直到最后的旗帜挥舞。卡塔尔籍车手现在在汽车历史冠军名单上仅次于Peterhansel，并且凭借 47 场赛段冠军，他距离Ari Vatanen保持的 50 场历史记录不远了。

The top three in the car category had plenty of reasons to celebrate © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool Nasser Al-Attiyah was victorious yet again! © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool Sébastien Loeb excelled as he claimed second place © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool Rookie Lucas Moraes takes an impressive 3rd place © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Sébastien Loeb的胜利之旅，因他的 Prodrive 在第 2 赛段受到三处爆胎而告终，但这位九座世界拉力大赛( WRC )冠军遂进行了反击，连续六次夺得赛段冠军——刷新了达喀尔的新纪录——终场获得第二名。

特别值得一提的是来自巴西的新秀车手Lucas Moraes ，他的驾驶技术堪比经验丰富的达喀尔车手，最终获得第三名。

轻量级Jones称霸

T3 轻量级车队中，由Red Bull越野青年队车手，带着浓厚美国口音的Austin Jones 主导，他连续获得个人第二个达喀尔冠军奖杯。 赢得达喀尔不仅仅要快。你必须能够正确导航并确保车辆能够到达终点 - Jones 出色地展示了他的实力，他在场地上稳步领先 50 分钟。 紧随其后的是Seth Quintero，他获得了总成绩第二名，这是他迄今为止最佳的表现。

9 分钟 欢迎达喀尔宝贝！ 20 岁的Seth Quintero在达喀尔生活中的一天，他调整自己的身心和越野车，以追逐胜利的佳绩。

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比利时籍车手Guillaume de Mevius 登上颁奖台， Francisco ‘Chaleco’ Lopez 位居第四，Extreme E 冠军 Cristina Gutierrez 名列第五。 值得一提的是 Mitch Guthrie Jr.，他在艰难的第 5 赛段中表现不佳，但回神后连续拿下五场胜利。

Austin Jones was victorious in the T3 Lightweights © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool Austin Jones in the thick of it © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool Guillaume de Mevius taking on the dunes on the way to 2nd place © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool Mitch Guthrie Jr took home 3rd place overall © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

挑战之旅

两周前，355 辆汽车从红海沿岸阿卢拉附近的Sea Camp出发，参加 2023 年达喀尔拉力赛8,500 公里的征战，最后235 辆汽车冲过达曼的终点线：80 辆摩托车（共 121 辆）、10 辆四轮摩托车（18)、 46 辆 T1 和 T2 汽车 (67) 、38 辆轻型原型车 (47) 、39 辆 SSV (45) 和所有 22 辆卡车以及达喀尔经典赛 88 辆中的 80 辆。 这是一场史诗般的比赛，一路上创造了许多辉煌的新记录。

迎向 2024 年。

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