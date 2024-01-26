"年轻是不够的"：卡洛斯-塞恩斯创造了达喀尔拉力赛的历史

尽管在今年的拉力赛中没有赢得一个赛段的冠军，但这位被称为 "斗牛士 "的老将凭借丰富的经验和诀窍，以 1 小时 20 分 25 秒的优势战胜了比利时车手 纪尧姆-德-梅维乌斯（Guillaume de Mevius ），而世界拉力锦标赛（WRC）的传奇车手 塞巴斯蒂安-勒布（Sébastien Loeb ）则落后 9 分钟排名第三。

这是塞恩斯在世界最艰苦拉力赛中取得的第四场胜利，他在延布终点线创下了两项纪录，成为达喀尔拉力赛有史以来最年长的冠军。他还与副驾驶卢卡斯-克鲁兹（Lucas Cruz）一起，为奥迪革命性的 RS Q e-Tron E2 混合动力车赢得了达喀尔的首场胜利。在 2022 年达喀尔拉力赛中首次亮相后，今年塞恩斯终于在这场被他形容为有史以来最艰难挑战的比赛中为这家德国制造商赢得了胜利。

Carlos Sainz and Lucas Cruz made history with a first Dakar win for hybrid © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool King of consistency: Sainz was great in all terrains and every stage © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool The Audi RS Q e-tron E2 hybrid is a winning car for the first time © Florent Gooden/ DPPI/Red Bull Content Pool 11 punctures on route, but Sainz and Cruz were just too strong for rivals © Eric Vargiolu/DPPI/Red Bull Content Pool A hero's welcome for the historic winning team © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool The Sainz family celebrate dad's fourth Dakar Rally crown © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

"塞恩斯在谈到他的胜利时说："这对我来说意义重大。"奥迪相信这辆特别的赛车和这个特别的概念。我们从未放弃。“

"以我这个年龄来到这里，并保持这样的水平，你需要事先做大量的工作。”塞恩斯补充道，"这不是说来就来的。"他曾在2010年、2018年和2020年的达喀尔比赛中夺冠。每次夺冠都是与不同的制造商合作取得的。

现年 61 岁的塞恩斯认为，他在备战拉力赛时表现出的决心和纪律性成就了他的胜利："这说明，只要努力，就会有回报。年轻是不够的，你必须证明自己。“

The mighty 'El Matador' celebrates with his winning Audi © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool 以我的年龄来到这里，并保持这样的水平，你需要付出很多努力 Carlos Sainz

在终点线迎接塞恩斯庆祝历史性胜利的是他的家人，包括他的儿子、F1车手小卡洛斯-塞恩斯（Carlos Sainz Jr）。

法拉利赛车手在个人社交媒体上写道："看到你站在顶峰，我感到非常自豪。赢得达喀尔拉力赛并非易事，但赢得四项冠军则是绝对的传奇。在不到 15 天的时间里将一整年的努力付诸实践是勇敢者的事，而事实证明你是最勇敢的人。”

在下面的 In the Dust 中了解有关卡洛斯-塞恩斯达喀尔经历的更多信息：

33 分钟 伟大的战斗: Carlos Sainz vs Nasser Al-Attiyah Nasser Al-Attiyah 与 Carlos Sainz 和我们分享他们的友谊和对竞争的独到见解。