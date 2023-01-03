2023 达喀尔拉力大赛关键车手简介

关于 2023 年达喀尔拉力赛，您想了解的一切：故事、影片和照片集都可在我们的达喀尔拉力赛事页面找到。

今年拉力赛事拥有壮观的赛道、新技术、众多知名车手，势必充满冒险与挑战精神。 2023达喀尔拉力赛现正火热进行中！ 几乎每个赛段都有无数的沙丘，并且经过修改的路线，即使是经验最老道的参与者也将经受极限与耐力的考验。在此，我们来快速浏览下本届达喀尔赛事有哪些重量级车手参与。

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回顧 ：这里是 2022 年达喀尔拉力赛的精彩片段：以下是达喀尔所有赛段的亮点，以及车队、车手和拉力赛传奇人物的独家幕后花絮。

21 分钟 达喀尔日报-赛后

01 房车: Nasser Al-Attiyah 能否再次成为总冠军得主？

Sichert sich Nasser Al Attiyah bei der Dakar 2023 erneut den Klassensieg? © Akl Yazbeck / Red Bull Content Pool

拉力赛传奇人物 Nasser Al-Attiyah 回归了。 2023达喀尔拉力赛是他第19次参加这项地表上最艰苦的越野赛事。 他已经在达喀尔汽车类组四次获胜，最近一次是在去年。

但是许多顶尖的竞争对手都想挑战卡塔尔车手再次将冠军奖杯带回家的目标。除了去年获得第三名的Sébastien Loeb之外， Carlos Sainz、Mattias Ekström 和东道主选手 Yazeed Al-Rajhi 也都对第一名虎视眈眈。

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02 Carlos Sainz 和 Mattias Ekström 驾驶Audi RS Q e-tron

Audi RS Q e-tron setzt auf Legenden hinter dem Steuer. © Kin Marcin / Red Bull Content Pool

在 2022 年达喀尔拉力赛上首次亮相后，配备高效能量转换器的Audi RS Q e-tron 电动车今年再次出击。

车手组合与去年相同：Stéphane Peterhansel（法国）/Edouard Boulanger（法国）、Carlos Sainz（西班牙）/Lucas Cruz（西班牙）和 Mattias Ekström（瑞典）/Emil Bergkvist（瑞典）将首发他们的电动赛车。

Ekström 可谓是Audi最好的车手，在 2022 年达喀尔拉力赛上获得第九名。这回他能否登上颁奖台赢得佳绩，且让我们拭目以待。

Carlos Sainz © Heiko Mandl/Red Bull Content Pool 我们的目标非常明确：我们必须努力取胜。 Carlos Sainz

Carlos Sainz 的成功秘诀：凭借他在 2022 年达喀尔拉力赛第三赛段的胜利，这位越野传奇车手，拿下拉力赛史上电动汽车的首次胜利。

36 分钟 Zákulisí Dakaru 2022 V třetí etapě Rally Dakar 2022 Carlos vylepšuje svůj status legendy a je prvním člověkem v hostorii závodu, kdo vyhrává etapu z elekrickým autem.

03 摩托车：热情升温！

Sieger Sam Sunderland feiert mit dem drittplatzierten Matthias Walkner. © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

摩托类组再次承诺将会让大家热血沸腾。 在骑行了 5,000 多公里后，达喀尔2022 年总冠军（Sam Sunderland) ）与第五名（Joan Barreda）仅相差 25 分钟。 这样胶着的较量没有出现在其他组别中。

两位车手再次参加 2023 年达喀尔拉力赛。 KTM 车手Matthias Walkner, 距离 2022 年的胜利仅不到七分钟的车程，这回是他第九次出击。

Walkner 的 KTM 队友澳大利亚籍的Toby Price也希望在第 45 届比赛中有所斩获。 毕竟，他已经在 2016和 2019 年赢得本类组的冠军殊荣。

54 分钟 Toby Price: Ridin’ Shotgun Toby Price能否最终以四轮取胜，成为 2021 年无可争议的澳大利亚沙漠之王？

04 卡车：Kamaz Master 车队本次缺席

Dmitry Sotnikov na Dakaru 2019 © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

在卡车类组中，过去非 Kamaz Master 车队莫属。 俄罗斯队赢得了在沙特阿拉伯举行达喀尔拉力赛的前两届冠军宝座，并在 2022 年达喀尔拉力赛中囊括该类组的前四名佳绩。

不过，Kamaz Master本次不会参加2023年达喀尔拉力赛，这也将撼动排名的位置。积分板将为卡车类组重新洗牌。 荷兰籍 Janus van Kasteren 被认为是登上颁奖台的热门人选，他的同胞兼品牌伙伴 Martin van den Brink 也是如此。

05 四轮越野型沙滩车（Quads）、全地形车（SSV）和原型车

Cristina Gutiérrez war die erste Frau seit 2005, der ein Etappensieg gelang © Marcelo Maragni/Red Bul Content Pool

除了传统车辆类组之外，四轮越野型沙滩车、全地形车（SSV）和轻量型原型车也将在达喀尔亮相，这肯定会引起许多关注与热烈讨论。

届时Francisco "Chaleco" López、 Ignacio Casale 及 Mitch Guthrie Jr等人将为胜利而战。 此外，轻量原型组在达喀尔所有级别中女性车手比例最高。 例如，德国车手 Annett Fischer 将在这里发车。

另一方面，四轮越野型沙滩车的起跑场地最小：只有 18 名车手参加。 法国籍的Alexandre Giroud认为，在 2022 年夺冠后，是夺冠的最大热门。

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