Dania Akeel poses for a portrait during Testing for Dakar 2024 in Merzougha, Morocco on October 9, 2023.
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车手达尼亚-阿克尔（Dania Akeel）回答您最常搜索的达喀尔拉力赛问题

达喀尔拉力赛是一次不可思议的冒险，对车辆和车手都是极限挑战。但它是如何运作的呢？沙特赛车手达尼亚-阿基尔（Dania Akeel）将告诉您需要知道的一切。
作者 Agata Strausa
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Dania Akeel

A former motorcycle racer, Saudi Arabia's Dania Akeel entered the world of rally-raid in 2021 and finished eighth at her first Dakar Rally in 2022.

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达喀尔拉力赛是世界上规模最大、最艰苦的拉力赛。800 名选手在八个组别中展开激烈角逐：自行车、四轮越野车、汽车、挑战者、SSV、卡车、M1000 和经典车八个组别，在短短 14 天内要经过 12 个严酷的赛段。车手达尼亚-阿基尔（Dania Akeel）曾在拉力赛中取得过优异成绩，她将目光瞄准了 2024 年的拉力赛。在比赛开始前，这位沙特拉力赛冠军回答了您最关心的问题。

2024 年达喀尔拉力赛的报名费是多少？

Dania Akeel: 达喀尔拉力赛的报名费约为 26,000 欧元/28,480 美元左右。

2024 年达喀尔拉力赛在哪里举行？

今年的达喀尔拉力赛将再次在沙特阿拉伯举行，而我的家乡就在那里，这对我来说是件好事。

达喀尔拉力赛的距离是多少？

拉力赛的总里程接近 9000 公里，计时特殊赛段的里程在 4000 至 5000 公里之间。

安全性如何？参加达喀尔拉力赛有多危险？

只要你安全驾驶，它就是安全的。他们在路书上有非常好的标记，告诉你哪里有危险，哪里是主要注意点。从那时起，你就有责任以安全的方式通过这些区域。

达喀尔车手在宿营地过夜，宿营地是一个巨大的移动服务园区，与赛事一同行进。那里的伙食如何？

实际上，宿营地有一个非常漂亮的餐饮帐篷。当我们从每个赛段回来时，午餐已经准备好了，然后是晚餐和早餐。伙食很好。

车手们在车上花费了大量时间，那么您如何在整个赛段中保持注意力集中？

保持注意力的最佳方法是在赛段中充分补充水分，吃得好以保持精力充沛。保持良好的睡眠也非常重要。

Dania Akeel is seen at the finish line of the Rally Du Maroc 2023 in Merzouga , Morocco on October 18, 2023

Dania Akeel is already a Dakar Rally finisher

© Kin Marcin/Red Bull Content Pool

您参加 2024 年达喀尔拉力赛的目标是什么？

就我个人而言，我的目标是尽情享受驾驶的乐趣并完成比赛。至于成绩，我会在最后一天再看。

2024 年达喀尔拉力赛从 1 月 5 日的序幕赛段开始，到 1 月 19 日结束。如果您想观看比赛，请通过RBTV、官网了解比赛详情。

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A former motorcycle racer, Saudi Arabia's Dania Akeel entered the world of rally-raid in 2021 and finished eighth at her first Dakar Rally in 2022.

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