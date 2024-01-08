车手达尼亚-阿克尔（Dania Akeel）回答您最常搜索的达喀尔拉力赛问题

是世界上规模最大、最艰苦的拉力赛。800 名选手在八个组别中展开激烈角逐：自行车、四轮越野车、汽车、挑战者、SSV、卡车、M1000 和经典车八个组别，在短短 14 天内要经过 12 个严酷的赛段。车手

）曾在拉力赛中取得过优异成绩，她将目光瞄准了 2024 年的拉力赛。在比赛开始前，这位沙特拉力赛冠军回答了您最关心的问题。