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越野拉力赛
车手达尼亚-阿克尔（Dania Akeel）回答您最常搜索的达喀尔拉力赛问题
达喀尔拉力赛是一次不可思议的冒险，对车辆和车手都是极限挑战。但它是如何运作的呢？沙特赛车手达尼亚-阿基尔（Dania Akeel）将告诉您需要知道的一切。
达喀尔拉力赛是世界上规模最大、最艰苦的拉力赛。800 名选手在八个组别中展开激烈角逐：自行车、四轮越野车、汽车、挑战者、SSV、卡车、M1000 和经典车八个组别，在短短 14 天内要经过 12 个严酷的赛段。车手达尼亚-阿基尔（Dania Akeel）曾在拉力赛中取得过优异成绩，她将目光瞄准了 2024 年的拉力赛。在比赛开始前，这位沙特拉力赛冠军回答了您最关心的问题。
2024 年达喀尔拉力赛在哪里举行？
今年的达喀尔拉力赛将再次在沙特阿拉伯举行，而我的家乡就在那里，这对我来说是件好事。
达喀尔拉力赛的距离是多少？
拉力赛的总里程接近 9000 公里，计时特殊赛段的里程在 4000 至 5000 公里之间。
安全性如何？参加达喀尔拉力赛有多危险？
只要你安全驾驶，它就是安全的。他们在路书上有非常好的标记，告诉你哪里有危险，哪里是主要注意点。从那时起，你就有责任以安全的方式通过这些区域。
达喀尔车手在宿营地过夜，宿营地是一个巨大的移动服务园区，与赛事一同行进。那里的伙食如何？
实际上，宿营地有一个非常漂亮的餐饮帐篷。当我们从每个赛段回来时，午餐已经准备好了，然后是晚餐和早餐。伙食很好。
车手们在车上花费了大量时间，那么您如何在整个赛段中保持注意力集中？
保持注意力的最佳方法是在赛段中充分补充水分，吃得好以保持精力充沛。保持良好的睡眠也非常重要。
您参加 2024 年达喀尔拉力赛的目标是什么？
就我个人而言，我的目标是尽情享受驾驶的乐趣并完成比赛。至于成绩，我会在最后一天再看。
2024 年达喀尔拉力赛从 1 月 5 日的序幕赛段开始，到 1 月 19 日结束。如果您想观看比赛，请通过RBTV、官网了解比赛详情。