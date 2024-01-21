《尘土飞扬》--达喀尔拉力赛的开篇

01 动力、牺牲和改变人生的决定

39 分钟 Motivation, sacrifice and life-altering decisions Meet exceptional people who've made life-altering decisions to race Dakar, making sacrifices for a dream.

Team-mates: Toby Price and Sam Sunderland © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

普莱斯和桑德兰共同赢得了两次达喀尔比赛的胜利，他们还是队友、朋友，甚至共用一辆野营车。他们是体育界最亲密、最独特的友谊之一，一会儿在一起打闹，一会儿在一起训练，互相鼓励，奋勇争先。

他们透露了参加达喀尔比赛的心得、准备工作的重要性、享受工作的乐趣以及保养秘诀。

参加达喀尔比赛是一种什么样的体验？"托比说："很难向人们解释我们在这里的比赛和你在赛段上所看到的一切。托比说，"唯一的描述方式就是这就像一次探险。你看到的一些风景令人难以置信--所以我们很幸运能看到这些--但与此同时，你又要在极限中奔跑，努力争取一个好的赛段。

萨姆补充说："无论你准备得多么充分，都不可能在9000公里的赛程中不发生意外。"有时我回到营地，小伙子们会问我今天过得怎么样，然后就会发生很多事情！距离我最后一次见到他们已经过去了 10 个小时，我可能要躲避动物、在路上遇到惊险时刻、迷路或发生车祸。可能发生的事情太多了。"

02 绿色之战卡洛斯-塞恩斯（Carlos Sainz）对纳赛尔-阿提亚（Nasser Al-Attiyah

33 分钟 Great battles: Carlos Sainz vs Nasser Al-Attiyah Nasser Al-Attiyah and Carlos Sainz join us to share a unique insight into their friendship and rivalry.

Best of rivals: Nasser Al-Attiyah and Carlos Sainz © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

回顾近二十年的比赛历程，他们之间的势头此消彼长。对于两届世界拉力锦标赛冠军得主塞恩斯来说，虽然竞争激烈，但彼此间的尊重却很深厚。El Matador 说："完成一个赛段后，我做的第一件事就是查看纳赛尔的时间。"当你为达喀尔征战这么多年，你就会知道自己付出了多少努力、冒了多少风险、倾注了多少心血。“

纳赛尔将卡洛斯视为自己的偶像，对他来说，这是达喀尔独特精神的一部分，它将选手们聚集在一起。"我们都很疯狂，有时会在比赛中争吵，但当我们结束比赛时，我们会握手，谈论比赛中发生的事情，有多少次爆胎，在哪里迷路，这在其他任何运动中都找不到。

尼古拉和马特分享了一些 "疯狂 "的片段，比如他们在 2011 年作为大众车队队友并驾齐驱的比赛。塞恩斯笑着说："这只有 300 米，我们就这样比赛了两个星期。"我们很幸运，大众汽车允许我们比赛到终点。”

纳赛尔还带着尼古拉仔细观察了他的 Prodrive 猎人赛车，看看纳赛尔是多么依赖他的副驾驶马蒂厄-鲍梅尔（Matthieu Baumel）来引导他完成比赛。这位前奥运选手离开丰田车队，加入他将一直效力到 2027 年的 Prodrive 车队，这是一个大胆的举动。但是，他是在冒着三连胜的风险来换取更多的机会吗？

卡洛斯-塞恩斯（Carlos Sainz）和纳赛尔-阿尔-阿提亚（Nasser Al-Attiyah）很少在一起露面，在面对面的采访中更是难得一见。您可以自己决定...

03 你能和你的兄弟一起参加达喀尔比赛吗？

26 分钟 Could you race the Dakar with your brother? Kevin and Luciano Benavides are on rival teams (KTM and Husqvarna). Do team orders overrule family ties?

Rallying brothers: Kevin and Luciano Benavides © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

凯文曾在南美和沙特阿拉伯赢得过两次达喀尔冠军（2019 年和 2021 年），而卢西亚诺比他小六岁，是拉力突击赛的卫冕冠军。

"凯文说："这是世界上最棒的比赛，因为在沙漠中的冒险、肾上腺素和自由的感觉。"凯文说："每次冲过终点线，你都想回来重新开始。

兄弟俩都非常好胜，一起在健身房、自行车上和赛道上训练，甚至一起吃午饭，他们亲密的关系意味着即使发生争执也能很快解决和忘记。但在比赛时，他们的关系确实会增加额外的担忧。凯文说："我们非常好胜。"但是在比赛中，在拉力赛中，我总是看着他，看他是否还好，他是否做得很好。要知道，我们的运动风险很大。“

凯文在 2018 年卢西恩的达喀尔首秀中就遇到了这样的情况，当时这位年轻车手发生了严重的撞车事故。”当我回到我的房车时，我看到卢西亚诺的头盔在那里，我想，'哦'。后来他们告诉我卢西亚诺撞车了，现在在医院。那真是艰难的一天。"他说。

卢西亚诺也同意这一说法，他说，在第二赛段的早上，他一直跟着凯文，直到他的哨兵追踪装置提醒他，一名车手倒在了前方的路上。他屏住呼吸，直到他意识到那不是他的兄弟，而且车手很安全。

04 普通人能跑完 9000 公里吗？

39 分钟 Could your average Joe take on 9,000km? We explore the physical and mental stamina required for the brutal 9,000km journey of the Dakar Rally.

第四期节目中，W2RC 卫冕冠军塞斯-金特罗（Seth Quintero）、索诺拉拉力赛冠军丹尼尔-桑德斯（Daniel Sanders）和拉力赛新星达尼亚-阿基尔（Dania Akeel）将与您一起探讨达喀尔拉力赛的残酷现实。三人深入探讨了完成 9,00 公里艰险旅程所需的身体和精神力量。

在谈到达喀尔的艰苦要求时，自行车组竞争者丹尼尔-桑德斯强调了比赛的特殊性。在没有防滚架或副驾驶的情况下，两个轮子的参赛者会遇到无与伦比的困难。他强调了拉力赛所要求的自力更生：”每天的赛段都要靠我们自己完成，这太疯狂了，因为你的失误就是你的失误。这也是你自己的错误。这可能是最困难的事情了。“

Daniel Sanders demonstrating why Dakarists need serious metal strength © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool

达尼亚-阿基尔（Dania Akeel）是第一位获得赛车执照的沙特女性，她驾驶的金牛座 T3 越野车没有挡风玻璃，也没有任何空调系统，在严酷的沙漠条件下航行。"我没有注意到这些东西，因为我在看赛道。我在想着导航，我真的是全神贯注，"她说，"在公路路段，几个小时后就会感到不舒服。背部会有点酸痛，有点紧张。而在赛段中，我就没问题--有很多颠簸，你会被抛向不同的方向，血液循环也很好。而且我们赛车的悬挂很轻，所以我们会跳舞。"

塞斯-金特罗和他的新丰田 Hilux T1 赛车的驾驶就没那么顺畅了。他透露，由于悬挂系统较硬，他能感觉到这辆重达两吨的汽车的重量，这让他的驾驶舒适度大打折扣。“每当你撞到沙丘底部时，你能感觉到所有东西都被压缩并掉落下来，"这位年轻的美国人解释道，"你所处的坐姿也不总是最好的，有时脖子会开始疼痛，但你有空调、车门、车窗--你有所有的热门商品。"

随后，话题转向达喀尔比赛的精神层面，尤其是摩托车手的孤独体验。桑德斯说："这就是精神力量。"你在脑海中与自己的魔鬼搏斗，克服一切困难，努力享受骑行的乐趣。"

当被问及如何保持注意力集中时，他透露了自己让大脑保持投入和积极状态的方法："在公路路段，会有一些唱歌的动作。你要努力让自己的情绪恢复过来，因为寒冷的早晨会让你受不了，你必须坚持下去。”

谈到他们在两周比赛中的精神状态，阿克尔强调了她的方法，即独立地对待每一天，避免把糟糕一天的包袱带到第二天。金特罗也有同感："每天都是第一天。"

Dania Akeel and co-driver Stephane Duple take on Stage 8 © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

"不管是自行车还是汽车，不管是什么，都会让人精疲力竭。如果有人说这场比赛非常愉快，我觉得他们有点在撒谎，"这位 21 岁的加利福尼亚人解释说，"你可以享受其中的一部分，但我不认为你会享受其中的每一秒。你喜欢比赛，喜欢做这一切，但 12 天，无论你在做什么，都会很累。“

Akeel 分享说，赛前，她广泛地针对自己的心理表现进行了调整，以避免陷入去年的心理模式。她在 2022 年的首次拉力赛中取得了前十名的好成绩，在满怀期望的情况下，她期待来年能取得前五名的好成绩，但结果并非如此。她解释说："我当时很紧张，没有享受到乐趣。我一直在想成绩，我陷入了这样的心理阴影中"。她证明，当她把注意力转移到赛段成绩上，并重新开始享受旅程时，情况就发生了变化："如果你记得自己是自愿来到这里的，一切都会变得轻松。我在这里不是因为成绩--那是结果--而是我喜欢在这里，我不想去其他地方。”

金特罗更加坚定了自己的想法："我玩得越开心，笑得越多，我就越出色，跑得越快。我记得有一天--我们称之为 ‘创纪录年’--我和领航员丹尼斯（Dennis [Zenz]）在整个赛段都在谈论三明治和食物，以及我们回家后要做什么。我想只有一个瞬间我觉得我在比赛。那天我们赢了将近 20 分钟，这就是为什么对我来说，精神方面的东西比体能方面的东西重要得多。“

Seth Quintero likes to keep things light in the car and bivouac © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

05 马拉松赛段：在沙漠中生存 48 小时

29 分钟 Marathon stage: surviving 48 hours in the desert Uncover the brutal 48-hour solo marathon stage through the story of first-time Dakar competitor Tobias Ebster.

在沙特阿拉伯尘土飞扬的空旷地带--地球上最大的连续沙漠--达喀尔拉力赛遇到了一个新领域--48 小时计时赛段，西班牙挑战者组车手克里斯蒂娜-古铁雷斯（Cristina Gutiérrez）和奥地利自行车组新秀托比亚斯-埃布斯特（Tobias Ebster）向主持人尼古拉-休姆（Nicola Hume）和罗布-华纳（Rob Warner）讲述了他们经历这一前所未有的挑战的历程。

48 小时计时赛段与常规赛段截然不同，自行车赛段长达 626 公里，汽车赛段长达 549 公里。不过，这并不只是为了跑完这段路程，更是对应变能力的考验。除了照顾自己和车辆，达喀尔车手还需要携带补给品并在沙漠中扎营。目前肋骨骨折的埃布斯特描述了通宵奋战的情形："日落时分，我们到达目的地，拿到了睡袋，却没有床垫，只能睡在地上。"

古铁雷斯描绘了在软沙沙丘上艰苦跋涉的情景："一个沙丘接着一个沙丘。我们花了七个半小时才走完前 400 公里。有些车手出现了晕车症状，所以他们吃了一些药，但即便如此，他们还是觉得不舒服--就像在海上的船上一样。"

Cristina Gutiérrez gets strapped in for another day of Dakar racing © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

沙漠的严酷现实随着生存故事的叙述而浮现，其中包括切萨雷-扎切蒂在自行车被卡住后，在黑暗中度过的被沙子覆盖的夜晚。主持人尼古拉-休姆（Nicola Hume）讲述了这一经历：最后天黑了，直升机找不到他。他们四处寻找，大概知道了他的位置。他们投放了一个求生包，但他一直没有找到，只好用沙子盖在身上取暖过夜。

二人面临的不仅是自然障碍，还有准备工作中的不足。从沙丘出乎意料的松软影响油耗，到没有既定路线的航行挑战，每一刻都是考验。古铁雷斯说："一只眼睛看着路线图，另一只眼睛看着前方。”

埃布斯特补充说："对我来说，现在还不错。我在前 20 名左右，所以我前面还有一些路要走。但对于顶尖选手来说，这很困难。你必须想象，没有踪迹，你必须在沙地上划出自己的界线--每个人都会跟着你。所以，你错了，大家都错了。"

两位选手分享了他们与赛车传奇人物卡洛斯-塞恩斯（Carlos Sainz）和纳赛尔-阿尔-阿提亚（Nasser Al-Attiyah）共度的有趣而难忘的时刻，透露了前者如何在搭建帐篷时费尽心思，而后者如何在围坐在火堆旁时提供茶水。

Tobias Ebster faces the hard reality of racing across endless dunes © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

"我们在星光下分享彼此的故事。很温暖，我们很享受。一生中很少有人能经历这样的冒险，我感到非常幸运。坐在火堆旁的感觉很特别，我永远不会忘记。“

古铁雷斯对奥地利人的话深有同感："这让比赛变得更加有趣。在平常的生活中很难找到这样的时刻，因为你的手边总是有移动网络和手机。我们在荒郊野外，在黑暗中，没有灯光。我们只能看到天上有多少颗星星--那片天空是巨大的。”

随着 48 小时耐力测试的结束，观众们的情绪也在不断变化--有的为丢失床垫而沮丧，有的则为完成惩罚性赛段而欣慰，但《In the Dust》的第五集告诉我们，在沙漠中，身体的抵抗力才是前进的动力，而在空旷地带，星星比挑战更多。

06 如何避免在沙漠中迷路

33 分钟 How not to get lost in the desert Finding your way from point A to point B in the desert becomes a huge challenge for Dakar competitors.

达喀尔拉力赛全长 9,000 公里，整个国家都是绵延的沙漠，几乎没有任何地貌特征，因此，完全迷失方向的风险无时不在，而且可能会影响比赛，尤其是在排行榜的前列。

Lucas Moraes and Armand Monleon power across yet another dune © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

正如 Monleon 解释的那样，路书是达喀尔的圣书--对于摩托车手来说是字面意义上的，他们仍然使用印刷的路书卷轴--作为选手在每个赛段中获得的唯一导航指示，理解这些信息并将其即时传达给他们的驾驶员是副驾驶的基本技能："每个车组都有自己的个人词汇，但路书给了我们所有人一个'标准'词汇，所以你需要理解路书的意思，并将其转化为车组之间的内部词汇。"

只要看一眼屏幕上显示的路书上令人费解的一系列符号和数字，就能证实这是一项令人难以置信的壮举。Monleon 曾是自行车组的参赛选手，尽管他们是第一次一起参加达喀尔比赛，但这对搭档在第三赛段取得了他们有史以来的首个赛段胜利，这证明了他是一位技艺精湛的大师。莫赖斯毫不怀疑他的新领航员对这次成功的重要性。

"老实说，在达喀尔比赛中，我认为副驾驶比车手更重要，"这位巴西人解释道，"导航真的非常非常难，以我们现在的速度，你必须非常非常精确。蒙里昂进一步解释道："领航员的工作不仅仅是不迷路。你的主要工作是不迷路，是的，但同时也要给车手最大的预期，让他们尽可能达到最高速度。赛车内的车载录像显示，莫赖斯和其他车手的视野非常有限，这更加说明了优秀副驾驶员的作用。“比起副驾驶，Monleon 更喜欢用领航员这个词，这是有充分理由的。

Sam Sunderland makes final notes to his road book ahead of Stage 3 © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

在本期节目的稍后部分，多次获得达喀尔拉力赛冠军的副驾驶马蒂厄-鲍梅尔（Mathieu Baumel）和前自行车组竞争者约尔迪-维拉多姆斯（Jordi Viladoms）也加入了聊天，他们负责让 KTM 的车手们尽快掌握路书阅读方法，他们一开始就明确表示--迷路是达喀尔拉力赛比赛的一部分："这非常非常容易。有时太容易了。”

与纳赛尔-阿提亚（Nasser Al-Attiyah）并肩作战的传奇副驾驶鲍梅尔（Baumel）解释得更为详细："一天不出错是不可能的。要完成一个完整的赛段，例如明天的赛段，全长 483 公里，可能有 500 或 600 个不同的音符，你不可能在每个音符上都做到完美。这是不可能的。“

因此，成功的关键在于限制重大失误，这些失误会让选手在每个赛段的不同点拼命寻找必须触发的路标。这就是约尔迪-维拉多姆斯（Jordi Viladoms）现在的工作，他训练 KTM、胡斯华纳（Husqvarna）和 GasGas 的车手在平地骑行时掌握破译路书的艺术。"这位西班牙老将解释说："如果不参加比赛，就很难进行导航训练。我试图尽可能还原达喀尔比赛的场景，因此我们到沙漠中进行训练。”

鲍梅尔插话说：“选手们每天 ‘在出发前五分钟 ’才会收到路书，这让人真正意识到以惊人的速度处理信息的能力的重要性。"他解释说，"我是在赛段中发现路线的。他解释说，"你无法准备任何东西，所以你必须有良好的预期，并尝试检查下一个方框，看看接下来会发生什么"。