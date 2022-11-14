你所需要知道的2023 达喀尔拉力大赛信息

12 月 31 日，达喀尔拉力大赛自 2014 年来首次回归最长的拉力路线，带领勇敢的拉力赛车手们穿越沙丘、山脉，深入沙特阿拉伯空旷地带的广阔沙漠，从东海岸到西海岸，再穿越阿拉伯半岛。在此，让我们一起关注 2023 年达喀尔拉力大赛的快速指南。

达喀尔拉力大赛是什么样的赛事?

达喀尔拉力大赛是一项全地形越野车的长距离拉力赛。参赛者必须快速、技能全面且熟悉这项赛事。 他们全天在崎岖不平的路面上驾驶驰骋，因此爆胎和故障很常见，因此良好的机械知识就成为了优势，工具包是每位车手必不可少的。

请观赏上届达喀尔拉力赛的赛事亮点

21 分钟 达喀尔日报-赛后

这就是成为达喀尔车手所需要的吗？

不，当然不是。 赛车手还必须能够（以非常高的速度）读懂他们面前的赛道以寻觅到障碍物的迹象，并能够在各种地形上比赛，从沙丘到岩石山谷、山脉甚至沼泽。 此外，他们必须使用 GPS 和路线手册从一个检查站导航到另一个检查站，否则可能会失去时间并受到判罚，可以说迷路也是冒险的一部分。

这听起来像是一个很漫长的周末......

持续两周，一个赛段大约 450 公里（280 英里），整个赛事过程中超过 5,000 公里（3,100 英里）。 你和其他竞争者在露营地休息，睡在帆布帐篷里。不过不要担心睡眠受到干扰，因为你要在黎明前几个小时起床才能到达起跑线。然后你会在日落之后完成一天的行程。 总而言之，要参与，你需要健康、强壮，并且可能要有点受虐狂潜质。

现在听起来挺累人的

你可在赛事中点休息一天。

达喀尔拉力赛听起来很艰难，那它是如何诞生的？

达喀尔拉力赛是法国冒险家Thierry Sabine的心血结晶，始于 1979 年的巴黎-达喀尔拉力赛，穿越法国到非洲，最后在塞内加尔的达喀尔结束。 在蒙地卡罗拉力赛之前，它是国际赛车运动日历上的第一个重大赛事。

随着达喀尔转战非洲，包括开罗甚至开普敦，这条路线多年来发生很大的变化。 2009 年，本赛事转移到南美洲，在阿根廷、智利、秘鲁和玻利维亚继续比赛，他们驾驶通过安第斯山脉穿越阿塔卡马沙漠。十年后，赛事转向亚洲，在沙特阿拉伯的土地上驰骋。

听起来不像是在达喀尔附近……

确实，但这是一条壮观的路线，保持了达喀尔拉力赛的核心冒险、奇迹和发现感。 2023 年，参赛者从红海的海滩出发，穿过 Dawasir 山谷，翻山越岭，然后在鲁卜哈利沙漠(Empty Quarter )高耸的沙丘中度过三天，最后在阿拉伯湾的达曼结束。 这将是自 2014 年以来持续时间最长的赛事，即使是最资深的参赛者，也将面对一场严苛的考验。

说到竞争对手，谁是达喀尔的明星？

在 80 年代和 90 年代，它由 Didier Auriol（法国）、Ari Vätanen（芬兰）和 Stéphane Peterhansel（法国）等明星车手主导。 现在，有新一代的传奇冠军车手，如 Nasser Al-Attiyah、Carlos Sainz 和 Stéphane Peterhansel。

要注意的是，两个Stéphane Peterhansel是同一个人。 强大的“达喀尔先生”已经 14 次赢得拉力赛冠军，他的第一次胜利是在 1991 年。他骑摩托车完成了6次，驾驶汽车完成了 8 次，最近一次是在 2021 年。

In seinem Element: Nasser Al-Attiyah ist viermaliger Dakar-Champion. © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

那么谁是汽车类组的王者呢？

卫冕冠军的Al-Attiyah和Sainz都曾四次夺冠，而且是伟大的对手，当然，他们都不想看到另一方取得领先。

第一次获胜的热门人选当是去年获得亚军法国 WRC 的传奇人物Sébastien Loeb。这是他迄今为止最好的成绩，他将达喀尔桂冠纳入他的九座世界拉力锦标赛的战果似乎只是时间上的问题。 瑞典的 Mattias Ekström 赢得了从 DTM 到 World RX 和冠军赛的所有赛事，所以期待他的到来。但是，一如既往，别忘了老将Peterhansel的威力。

Sieger Sam Sunderland feiert mit dem drittplatzierten Matthias Walkner. © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

达喀尔的摩托车组

车手们驾驶着巨大的 450cc 四冲程摩托车，带有巨大的冲击力、橡胶发泡内胎（Mousse Tire）和一个巨大的油箱，让他们可以穿越沙漠。 导航变得更加困难，因为他们必须遵循路线手册并阅读他们前方的赛道，同时保持头盔向下。 这就是Thierry Sabine本人第一次参加达喀尔比赛的方式，对许多人来说，这是最纯粹的拉力赛。

不可能那么困难吧!跟着前面的车手就行了啊？

主办单位想得比你精。 今年特殊赛段有 A 路和 B 路，这意味着前面的车手可能和你走的路不一样。 另一个新功能是为首先完成并打开下一赛段的参赛者提供奖励时间。

KTM-Rider Toby Price hat die dritte Dakar-Trophäe fest im Blick! © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

谁是摩托类组的王者？

多年来一直在阿联酋的沙丘上骑行，卫冕冠军的Sam Sunderland将为其GasGas 车队争取机会，并希望从沙特阿拉伯的沙滩上夺得第三座冠军头衔。 隔壁的露营地，橙色的 KTM 帐篷挤满了达喀尔的获胜者，澳大利亚车手Toby Price（两座）、奥地利车手 Matthias Walkner 和阿根廷人 Kevin Benavides（各一座）分享了四场胜利。 身高 1.88 米（6 英尺 2 英寸），留着鲻鱼头发型，传奇的Price在摩托车和卡车上主导了他心爱芬克沙漠的竞赛。

好吧!达喀尔拉力赛是一项测试身体和机械的持久拉力战

耐力、工程技能和导航？

是的。但是我们提到卡车了吗？ Ignacio Casale骑行一辆四轮摩托车赢得了去年的比赛，现在正计划用一辆 Tatra 卡车做同样的事情。

那么，达喀尔拉力赛有汽车、摩托车和卡车吗？

这些是传统的三巨头类组，但也有四轮摩托车，最近竞争已经扩大到轻量级原型，轻量级全地形车SSV。 在这些车辆中可寻找 Francisco 'Chaleco' López、Cristina Gutiérrez 和年轻的美国人 Seth Quintero 及 Mitch Guthrie Jr.他们优异的表现。

今年稍早，Quintero 和他的副驾驶 Dennis Zenz 拿下惊人的 11 个赛段胜利——这是达喀尔拉力赛的新纪录。 更值得注意的是，第二天的机械故障已经结束了他们彻底获胜的机会，因此美国车手当会全力以赴争取尽可能多的胜利。

Cristina Gutiérrez war die erste Frau seit 2005, der ein Etappensieg gelang © Marcelo Maragni/Red Bul Content Pool

还有其他车辆吗？

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Stéphane Peterhansel im atemberaubenden Audi RS Q e-tron. © DPPI/Red Bull Content Pool

现代汽车呢？

达喀尔拉力赛正由Sainz、Ekström 及 Peterhansel的奥迪混合动力车，结合可持续发展，并向绿色能源转换的过程，开发更轻、更高效的车辆，并使用可再生生物燃料和合成燃料。 在接下来的几年中，预计顶级赛车手将在低排放管理的新类组中竞争。

2023达喀尔拉力赛什么时候开始？

从2022年12月31日全速启动，到 2023 年 1 月 14 日结束。

我在哪里可以观看达喀尔拉力赛？

在 Red Bull TV 上可观赏达喀尔的每日报导，包括赛事各个赛段以及竞争对手间的采访。

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